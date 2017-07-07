09:12 07 июля

Почему мы должны платить за государство?

Начну с определения.

Государство — особая организация общества, располагающая специальными механизмами управления и принуждения, устанавливающая правовой порядок на определённой территории и обладающая суверенитетом.

Почему мы должны платить за государство?



Суверенитет — это хорошо. Правовой порядок — это тем более прекрасно. Механизмы управления и принуждения… Ну, как бы без них тоже невозможно.

Государства бывают разные. Где-то лучше для граждан (так называемые «социально ориентированные»), где-то хуже. Сравнивать не буду, ибо на весь остальной мир мне реально побоку, я в России живу. Соответственно, все вопросы исключительно по нашей необъятной.

Можно ли сказать, что «государство — это мы»? Наверное, нет. Факт сегодняшнего дня, что государство у нас существует вполне нормально и без нас. Но за наш счет.

Нет, бесспорно, что-то там в казну перепадает от торговли оружием, нефтью, газом… Которое мы, то есть граждане, создаем, производим, добываем и так далее по списку. Плюс налоги.

А вот этими деньгами командует уже государство. Вроде бы «народные избранники» в Госдуме (это вообще отдельная тема) верстают бюджет и утверждают. А вот тут и начинается суть.

Спора нет, у нас извечно выставляются напоказ проблемы дорожные и пенсионные. Но эти темы не сейчас. Я о более глобальной как бы.

Да, как у нас «заботится» государство о пенсионерах, это действительно отдельный вопрос. Но для него, для государства, пенсионеры — фактически отработанный материал. И чем быстрее они вымрут после выхода на пенсию, тем государству жить легче. Ни выплат, ни льгот, красота. А еще лучше, если гражданин до пенсии не доживет. Это вообще красота будет.

Но если пенсионеры — это действительно прошлое для государства, то что там в будущем? А в будущем тоже все просто восхитительно.

Образование, опять же, не трогаю, тут все понятно, легко управляемое тупое стадо — мечта любого государства. Стадо можно спокойно так доить, а оно не будет особо мычать.

И ведь доят. Сегодня. Не обращая особого внимания на мычание, ибо проблемы коров не особенно волнуют волков.

Примеры? Да пожалуйста. «Платон» тот же и игрища с транспортным налогом. А правда, какая там разница, два раза берут или три? Все же в казну идет. И «Платон» осилили, благо всего-то на 3-5% цены выросли. Мелочь, правда?

Ну а приколы с транспортным налогом и ценами на топливо — это вообще мелочь. Автомобиль — это же роскошь…

Но возникает правомерный вопрос: а кого будем доить в будущем? И насколько гарантировано отсутствие мычания?

Как я понял, государство считает, что у граждан слишком много денег. Граждане России слишком богаты, поэтому некоторую часть расходов просто необходимо переложить на них.

Простой такой вопрос, о здоровье. Давно кто-нибудь пытался, воспользовавшись полисом ОМС, пройти, скажем, МРТ? Или попасть к врачу. Например, к эндокринологу. Не для слабых нервами и не для любителей быстрых процессов. Ждать своей очереди придется долго.

Но… Есть варианты, не правда ли? Количество медицинских центров, которые растут как грибы, но где вас примут без особой очереди, то ли удивляет, то ли удручает. Удивляет количество. Удручает то, что в них зачастую работают те, кто утром не смог вас принять бесплатно. А вечером и за деньги — вполне.

Но это так… Частности.

Включите зомбоящик вечером. Или зайдите на местные ресурсы. И обратите внимание, сколько сегодня призывов о помощи. Раньше только «5 канал» раз в неделю устраивал такие вещи, сегодня все как с цепи сорвались. Все, от «Первого» и до местных, призывают помочь. В смысле, перечислить деньги на операцию детям.

Здесь стоит уточнить.

Если ваш ребенок подхватил коклюш, воспаление легких, или аппендицит — никаких проблем. Сделают бесплатно, тут действительно проблем почти никаких. И даже лекарства покупать сегодня не надо. Ну, почти не надо. В стационарах фактически все есть.

Но не приведи господи, если будет что-то из списка так называемых «редких болезней». Список состоит из 104 заболеваний, в случае столкновения с которыми это будут ваши, и только ваши проблемы. Здесь наше государство умывает руки и предоставляет вам право самому решать все проблемы, связанные с лечением в США, Германии, Израиле.

Судя по тому, сколько размещается призывов, не такие уж они и редкие. Но суммы, которые собирают на лечение этих детей, которым не повезло в самом начале жизни, впечатляют.

И, что характерно, собирают эти суммы. И лечат, вытаскивают с того света, ставят на ноги. Вообще, в этом плане наш народ просто замечателен.

И заодно не остаются без работы сотрудники этих благотворительных фондов. Не секрет, что 20% от полученных средств любой фонд по закону может тратить на поддержание своей работы. Оплачивать аренду помещений, связь, зарплату работников, содержать транспорт. Все логично.

Но возникает вопрос: а почему мы? Почему наше государство так легко открещивается от своих граждан? И перекладывает заботу о них на плечи других граждан?

Почему так спокойно наше государство смотрит на то, как МЫ лечим детей, восстанавливаем памятники истории, реставрируем музейные экспонаты?

А там сидят не дураки. Понимают, что стремление к справедливости — это то, что из русского вышибается с трудом. Несправедливо, когда ни в чем еще не виноватый ребенок умирает. Несправедливо, когда разрушаются свидетельства наших достижений в музеях. Несправедливо, когда людей начинают убивать за то, что они хотят остаться русскими на Донбассе.

Соответственно, пользуются на всю катушку.

У нас действительно так много денег? Лишних?

Поэтому мы можем себе позволить лечить хоть и чужих, но своих детей, помогать финансово тем, кто работает в музеях (да, я об авиамузее в Монино в том числе, нам командир добровольцев-реставраторов сделал на днях комплимент, сказав, что поступления денег на счета прямо зависят от материалов на «ВО»), кто воевал на Донбассе.

Мы — можем.

Почему не может государство? Почему так сложно уделить внимание, то есть толику бюджета всем, а не делить на категории?

Конечно, лучше угрохать кучу средств на проведение в России финала чемпионата мира по спорту, которого в России нет. Это как пример. Потому что ничего путного из вбуханных денег не будет, все равно мы станем свидетелями очередного позорища в исполнении так называемой национальной сборной, и на этом все. Стадион — это не олимпийские объекты, структура не для общего пользования.

Но на это деньги в бюджете есть.

Вот и выходит странная вещь, наше государство решает, как ему лучше потратить деньги. Не утруждая себя особо, ведь распределяют бюджет народные избранники.

Получается, сами себе яму роем, а потом платим из своего кармана, компенсируя странности тех, кого мы избрали?

Надо что-то менять.

Ну, или продолжать отправлять платные СМС для того, чтобы сделать для очередного ребенка мир чуть более красочным и ярким.

Тех, кто государство это устраивает.

Постскриптум. Прошу ни в коем случае не расценивать это как призыв к отказу от помощи. Сам, если что, отправляю время от времени, абсолютно без напряжения. «Если не мы, то кто?», как-то так.

Если говорить о действиях, то сперва надо кардинально переработать, а точнее, разработать действенные социальные программы, поменять что надо в государстве. И вот когда останутся только шарлатаны-побирушки на улицах, тогда можно будет забыть об СМС.

Но это точно будет не скоро.
Автор: Роман Скоморохов


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 49

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  1. Комментарий был удален.
  2. тасха Сегодня, 06:33
    Считать чужие деньги не очень хорошо, но по данным ЦБ РФ в июне 2017 года на депозитах физических лиц находились скромные 18 811 000 млн. рублей и 5 461 000 млн.рублей на вкладах в иностранной валюте. Средний размер вклада - 160 000 рублей.
    тасха
    1. Комментарий был удален.
      1. тасха Сегодня, 07:09
        Тыр, тыр.. Это из какого раздела Кама-Сутры? smile

        Всё-таки речь идёт о среднем размере вклада. "Для Атоса много, для графа Де ля Фер - мало...". Т.е. деньги всё-таки есть, только население их дружно тащит в банки, которые используют их разных спекуляций и хищений, а также выдачи другой части этого населения под грабительские проценты. Нет механизмов прямого инвестирования в производство, а даже если и есть, то они не работают. Менталитет, как я думаю...

        Никому акции Южно-патагонских серебряных рудников не нужны, кстати? Доходность - невероятная.... fellow
        тасха
    2. Ken71 Сегодня, 06:50
      И что с того продолжите мысль.
      Ken71
      1. андрей юрьевич Сегодня, 07:17
        уже кто то предлагал дельную мысль: зарплаты футболистов отдать детям на лечение, а футболистам собирать пожертвования по телевизору.- будут пить "буратино" и отдыхать за МКАДом.
        андрей юрьевич
        1. Ken71 Сегодня, 07:40
          Отнять и поделить это за ведомая глупость. Еще мысли есть ?
          Ken71
          1. ССИ Сегодня, 08:32
            Я думаю, у Вас нет...
            ССИ
            1. Ken71 Сегодня, 09:05
              Вы точно думаете ?
              Ken71
    3. сибиралт Сегодня, 09:02
      Как то автор не видит отличия государственного устройства с государственным режимом. Если мы понимаем государство как организацию, которому общество доверило управление основными общественными отношениями и его защиту, то платить надо. Стоимость этой оплаты зависит от качества и эффективности управления. Но государство прописывает и режим (методы и способы) такого управления в Конституции. В России установился бандитско - полицейский режим с такой же демократией, в котором действуют закон и понятия, причем для разных слоев населения в разных пропорциях. И началось это с того момента, когда группа управленцев (государство) отжало у народа собственность на недра и землю, прописав это право в Конституции, а финансовую систему отдали на откуп международному капиталу и ею по факту не управляют.
      сибиралт
  3. Мар.Тира Сегодня, 06:33
    "народные избранники "распределить могут только в одну сторону.Увеличить себе оклады,и привилегии.Я уже давно не верю в государственную справедливость.Не для того они совершили переворот в 1991 году,и подписали Беловежские соглашения между собой ,что бы делится с народом.А на детей страдающих от тяжелых недугов реально больно смотреть.У меня проступает ярость от показной беспомощности системы здравоохранения России.
    Мар.Тира
    1. поневолебрат Сегодня, 09:07
      Цитата: Мар.Тира
      показной беспомощности системы здравоохранения России.

      Так она и продолжает ухудшаться. Если на крах системы образования жертв ЕГЭ как-то общество обращает внимание (без особого правда успеха) то про крах медицины помалкивают. Каждый его переживает в одиночку.
      поневолебрат
  4. Ken71 Сегодня, 06:49
    А вот все правильно. Если задница голая нужно сидеть и заниматься своими делами
    А то спорт Крым Сирия.
    Ken71
    1. Serg65 Сегодня, 07:02
      Цитата: Ken71
      А вот все правильно. Если задница голая нужно сидеть и заниматься своими делами

      Заниматься какими делами?
      Serg65
      1. Ken71 Сегодня, 07:22
        Вкладывать деньги в свою экономику в свою инфраструктуру. Снижать налоги и развивать свой средний бизнес.
        Ken71
        1. Serg65 Сегодня, 08:07
          Цитата: Ken71
          Вкладывать деньги в свою экономику в свою инфраструктуру

          А этого не делается? По вашему Путин со товарищами набивает только свой карман?
          Цитата: Ken71
          Снижать налоги и развивать свой средний бизнес.

          Снижать налоги.....вы всё таки живёте в так милым для вас капитализме, а социализм умер не приходя в сознание (к сожалению). Развивать средний бизнес - это как? Вот тебе Вася средний бизнес - дерзай, ну а не получится мы его другому отдадим! Да, вы конечно можите сказать типа там налоги, проверки и тп. но заняться бизнесом это личное желание простого человека т.е. если человек хочет, то он займётся и без участия государства. Другое дело, когда бизнесмену хочется больше дивидендов от своего бизнеса, то он тут же начинает плакать о непосильных налогах, о постоянных 24-х часовых каждые сутки проверках и т.п.
          Serg65
          1. Ken71 Сегодня, 08:17
            Да я живу при капитализме и сравнительно с СССР он мне нравится больше. Но рост налогов это не признак капитализма а признак дыр в бюджете. Налоги не должны мешать развитию. И это аксеома. Если налоги растут значит нужно оптимизирова траты. Мы своими налогами оплачиваем не развитие своей страны а авантюры или того хуже кормление якобы союзников или траты на имиджевые но бессмысленные проекты.
            Ken71
            1. ССИ Сегодня, 08:34
              Цитата: Ken71
              Да я живу при капитализме и сравнительно с СССР он мне нравится больше. Но рост налогов это не признак капитализма а признак дыр в бюджете. Налоги не должны мешать развитию. И это аксеома. Если налоги растут значит нужно оптимизирова траты. Мы своими налогами оплачиваем не развитие своей страны а авантюры или того хуже кормление якобы союзников или траты на имиджевые но бессмысленные проекты.

              Простите, у Вас немножко русский язык хромает. Вы школу когда заканчивали?
              ССИ
              1. Ken71 Сегодня, 08:38
                Тридцать лет назад. А еще я пишу со смартфона с экраном в 4.3 дюйма и не всегда удается попасть по нужным кнопкам и побороть автозамену. :)
                Ken71
    2. vovanpain Сегодня, 07:44
      Цитата: Ken71
      то спорт Крым Сир

      Причем тутКрым или там уже не Россия? negative
      vovanpain
      1. Ken71 Сегодня, 07:55
        Лезть в Крым не нужно было. А теперь да Крым это Россия и таким и останется
        Ken71
        1. vovanpain Сегодня, 08:19
          Цитата: Ken71
          Лезть в Крым не нужно было.

          Извините,но это позиция страуса,дальше своего холодильника не видящего.Куда прикажите ЧФ девать?Как прикажите прикрывать южные рубежи России,не дай бог,если бы появилась в Крыму базы НАТО.Израиль влез на Голаны и на западный берег Иордана и не парится ибо понимает безопастность превыше всего,будут в безопасности,будут и холодильники.
          Цитата: Ken71
          А теперь да Крым это Россия и таким и останетс

          Полностью с вами согласен в этом,в мире кстати тоже многие понимают что Крым русский,а Косово сербское,но политика,политика. hi
          vovanpain
          1. Ken71 Сегодня, 08:26
            Кстати хорошая база в Констанце. Давайте захватим для ЧФ. То что вам нравится чужой кошелек не повод отнимать его для своих денег. Мы кстати почти достроили базу в Новороссийске . А Крым хапнули экспромтом по нахалке воспользоваться разором в соседней стране.
            Ken71
            1. vovanpain Сегодня, 08:57
              Цитата: Ken71
              Кстати хорошая база в Констанце. Давайте захватим для ЧФ. Т

              Ну да можно еще и Варну в Болгарии прихватить.ващще good Непорите чушь,ей же больно request
              Цитата: Ken71
              Мы кстати почти достроили базу в Новороссийске .

              И сидели бы в ней тише мыши,боясь высунуть нос. yes С географией дружите,а вот с аналитикой плоховато. request
              Цитата: Ken71
              Крым хапнули экспромтом по нахалке воспользоваться разором в соседней стране.

              Мне уважаемый повторить вам предыдущий коммент?Да уж request не хотели значица люди домой вернутся belay Как хохлы хапнули Крым не надо напоминать?Мне даже бедную чушь жалко,вы ее так отпороли,смотреть жалко belay
              vovanpain
        2. Serg65 Сегодня, 08:23
          Цитата: Ken71
          Лезть в Крым не нужно было. А теперь да Крым это Россия и таким и останется

          Ну что нужно было делать я уже понял, этим занимались с 91-го года и к чему это привело не мне вам рассказывать!
          Serg65
        3. андрей юрьевич Сегодня, 08:43
          Цитата: Ken71
          Лезть в Крым не нужно было

          конечно! пусть там американский флот базируется! с вами всё понятно... fool
          андрей юрьевич
          1. Ken71 Сегодня, 09:02
            Пусть базируется если такие . Их там ракетами накрыть в упор минуты нужны. Глупость и Пропаганда эти бредни про американский флот в Крыму . У меня НАТО в двухстах км от дома и что с того. Может кстати корабли США есть в Таллине. Эти страшилки про американский флот уже поднадоели.
            Ken71
  5. Serg65 Сегодня, 07:00
    Дочитал до этого..
    Но не приведи господи, если будет что-то из списка так называемых «редких болезней». Список состоит из 104 заболеваний, в случае столкновения с которыми это будут ваши, и только ваши проблемы. Здесь наше государство умывает руки и предоставляет вам право самому решать все проблемы, связанные с лечением в США, Германии, Израиле.

    дальше и читать не стал. Роман, вы уж извините, но вы пишите мягко говоря "неправду"! У меня младший сын из этого списка и я прекрасно знаю, какая помощь оказывается государством этим детям и их родителям.
    Конечно, лучше угрохать кучу средств на проведение в России финала чемпионата мира по спорту, которого в России нет

    Это плохой пример. Политический и спортивный престиж страны дорогого стоит и национальный футбол здесь не причём! Если так судить, то можно договориться до того, что у американцев уже летает истребитель 5-го поколения, плох или хорош но он уже в серии, а у нас то ли он есть то ли нет, значит нам нечего вбухивать кучу денег в этот проект, лучше поднять пенсию на пару тыс. рублей.
    И вот когда останутся только шарлатаны-побирушки на улицах, тогда можно будет забыть об СМС.

    Лично для меня, Роман, без разницы шарлатан ли просит у меня или действительно нуждающийся. Человек просит у меня помощь и я в этом ему не отказываю, нуждается ли он в помощи или шаралатанствует его проблемы, ему отвечать за свои деяния! hi
    Serg65
    1. Мой адрес Сегодня, 08:12
      Сергей!
      А по моему, Роман ещё довольно "мягко" обрисовал ситуацию. Медицина, в т.ч. для детей, более-менее благополучна в миллионниках, но и там гораздо лучше лечат в платных центрах, где подрабатывают врачи из государственных больниц и поликлиник. А ещё в бесплатной медицине проблемы с врачами и медсёстрами. В моей Свердловской области губер официально заявил, что средняя зарплата врача более 50 тыс. Так вот, терапевт высшей категории в обычных городах имеет не более 30, а терапевты это основной отряд врачей. Что уж удивляться, что в районных поликлиниках большинство терапевтов это фельдшеры - юные девочки после училища. А может, так и надо неуважаемым губерам, ведь фельдшеры не врачи и на статистику зарплат влияют благотворно..
      И всё так и останется, пока "элита" не начнёт лечиться в обычных поликлиниках, учить своих детей в районных школах и т.д. Закон диалектики о том, что бытиё определяет сознание, ещё не отменён. И строить миллиардные Зенит-Арены и прочие пирамиды это, при безобразии в медицине, станкостроении, образовании, как бы помягче написать... И я тоже не жалею денег просящим за детей, но при этом чуть не плачу от жалости к детям и злости к властям.
      Прав Роман.
      Учёные нашли планету, полностью похожую на Землю. И там есть жизнь, и там есть Россия.Только в той России детей лечат бесплатно, а на зарплату тренерам и футболистам собирают по СМСкам.
      Мой адрес
  6. ADmA_RUS Сегодня, 07:06
    Роман. У тебя выбора нет. Если тебе не нравится платить этому государству, можешь платить другому. Твой максимум, выбирать кому, и в каком виде.
    ADmA_RUS
    1. Ken71 Сегодня, 07:24
      Мне не нравится как это государство тратит мои деньги.
      Ken71
      1. ADmA_RUS Сегодня, 08:21
        Думаешь тебе одному?
        Но вопрос в том, что ты готов сделать лично, что-бы это изменить?
        ADmA_RUS
        1. Ken71 Сегодня, 08:35
          Сложный вопрос. Как минимум участвовать в выборах. Обьяснять другим что нужно участвовать в выборах. Участвовать в контроле за этим процессом. Стараться хотя бы на уровне местных властей контролирует власть. Хотя сложно все это.
          Ken71
          1. Диана Ильина Сегодня, 09:03
            Ken71 Сегодня, 08:35 ↑ Новый
            Сложный вопрос. Как минимум участвовать в выборах.
            Простите, а вы собственно чьих будете? Судя по вашим комментариям, вы у нас явно или "яблочник", или "парнасовец". request Я вот одного не могу понять, вам что, свежих методичек не завозят? Что вы все как один твердите одни и те же штампы? Крым, Сирия, бабушкам пенсии, зачем нам армия и т.д. и т.п. Что мозгов совсем нет что-то более вменяемое придумать? Ходить на выборы говорите, так мы и ходим. Вопрос в том, что выбора на выборах нет. Про президента промолчу, если не считать внутреннюю политику, то меня лично Путин устраивает более чем. А вот что касается партий, то тут полный шлак, одна и та же конъюнктура под разными вывесками, включая так называемых "коммунистов". Из них такие же коммунисты, как из потаскухи дева Мария! Поэтому и имеем то, что имеем. А имеем благодаря вам и таким как вы, которые устроили госпереворот в 1991 году и привели к власти тех, кто сейчас у руля. А вот вас подвинули от кормушки и немного стали выползать из наследия 90-х, а вам надо чтобы было опять как в 90-х. Вот тогда вам будет все нравится. Видали мы таких... "в гробу у белых тапках"...!
            Диана Ильина
            1. Комментарий был удален.
  7. Monster_Fat Сегодня, 07:26
    Очередной пук в воздух... Вам и коммунисты плохие, и Леша Навальный не торт.... ну так и сидите тогда на попе ровно в ожидании "второго пришествия" "мессии" который на 100 процентов будет соответствовать вашим чаяниям, может дождетесь...он придет и поведет вас всех за ручку к новому светлому будущему в страну фей, единорогов и летающих розовых слоников...или в очередной ГУЛАГ но вам же ведь без разницы- лишь бы все по справедливости было, чтобы не было бедных и богатых, чтобы всем и всего хватало и чтобы все за недорого и пр. ...ага...
    Monster_Fat
    1. Ken71 Сегодня, 07:44
      Все так и есть к сожалению.
      Ken71
    2. Boris55 Сегодня, 08:02
      Цитата: Monster_Fat
      "мессии" который на 100 процентов будет соответствовать вашим чаяниям

      Сомневаюсь, что на 100% laughing
      Цитата: Monster_Fat
      лишь бы все по справедливости было, чтобы не было бедных и богатых,

      Когда нет бедных и богатых, это называется - равенство, а справедливость, это как потопал - так и полопал.
      Boris55
      1. КОСМОС Сегодня, 08:22
        Цитата: Boris55
        Когда нет бедных и богатых, это называется - равенство, а справедливость, это как потопал - так и полопал.

        В равноправом обществе не может быть справедливости, также как в справедливом не будет равенства. Так к чему вы стремитесь и что хотите построить? И самое главное кто решит и все ли согласяться?
        КОСМОС
        1. Boris55 Сегодня, 08:51
          Цитата: КОСМОС
          Так к чему вы стремитесь и что хотите построить?

          Для начала - социализм образца рассвета Сталинской эпохи.
          Цитата: КОСМОС
          И самое главное кто решит и все ли согласяться?

          Кто решит - народ, когда проснётся и перестанет голосовать за партия своих поработителей. Все ли согласятся - конечно же нет. Решающий голос должен быть у большинства.
          Boris55
  8. Boris55 Сегодня, 07:31
    Цитата: Роман Скоморохов
    Почему мы должны платить за государство?

    А государство это кто? Государство - это мы все. Все те кто, избирает таких законодателей, которые принимают такие законы, по которым мы все живём.
    Проблема в 99% случаях рождения ребёнка с генетическими патологиями зависит в первую очередь от здоровья родителей, употребления ими разного рода наркотиков начиная от алкоголя с табаком, ГМО продуктами и пр.
    Женщина рождается с определённым количеством яйцеклеток и их в процессе жизни новых не добавляется. Употребление наркотиков (табака, алкоголя в т.ч. и пива) поражает отдельные из них и неизвестно какая будет оплодотворена. У опустившейся алкашки может родиться абсолютно здоровый ребёнок, а один раз за всю свою жизнь сделавшей глоток шампанского на свадьбе - совершенно больной...
    Мужчин это то же касается. Употребление табака, алкоголя и пр. наркотиков отрицательно влияет на детородные функции, которые так же отражаются на здоровье будущего ребёнка. Сперматазойды становятся хилыми и слабыми.
    И ещё. Для того, что бы организму избавиться от последствий употребления 100 граммов водки - понадобится 7 лет.
    Boris55
  9. Комментарий был удален.
    1. Boris55 Сегодня, 08:07
      Цитата: Старый военрук
      Иосиф Виссарионович, как же Вас не хватает!

      Иосиф Виссарионович за нас галочки в бюллетенях не поставит. Сами и только сами.
      Никто не даст нам избавленья:
      Ни бог, ни царь и не герой.
      Добьёмся мы освобожденья
      Своею собственной рукой.
      Чтоб вор вернул нам всё, что взял он,
      Чтоб дух тюрьмы навек пропал,
      Ковать железо будем с жаром,
      Пока горяч ещё металл.
      Boris55
    2. Ken71 Сегодня, 08:19
      Очевидно при ИВС был материнский капитал или детей можно было лечить за границей за гос счет. Я в то время не жил но вы можете поделиться воспоминания ми.
      Ken71
      1. Boris55 Сегодня, 09:00
        Цитата: Ken71
        или детей можно было лечить за границей

        В то время детей на лечении к нам из-за границы привозили. На Кубе до сих пор самое лучшее мед обеспечение в Мире.
        Boris55
  10. КОСМОС Сегодня, 08:05
    Это уже было...

    Вставай, проклятьем заклеймённый,
    Голодный, угнетённый люд!
    Наш разум — кратер раскалённый,
    Потоки лавы мир зальют.
    Сбивая прошлого оковы,
    Рабы восстанут, а затем
    Мир будет изменён в основе:
    Теперь ничто — мы станем всем!
    Время битвы настало
    Все сплотимся на бой.
    В Интернационале
    Сольётся род людской!

    Никто не даст нам избавленья:
    Ни бог, ни царь и не герой.
    Добьёмся мы освобожденья
    Своею собственной рукой.
    Чтоб вор вернул нам всё, что взял он,
    Чтоб дух тюрьмы навек пропал,
    Ковать железо будем с жаром,
    Пока горяч ещё металл.

    Держава — гнёт, закон лишь маска,
    Налоги душат невтерпёж.
    Никто богатым не указка,
    И прав у бедных не найдёшь.
    Довольно государства, право,
    Услышьте Равенства завет:
    Отныне есть у нас лишь право,
    Законов же у равных нет!

    Дошли в корысти до предела
    Монархи угля, рельс и руд.
    Их омерзительное дело —
    Лишь угнетать и грабить Труд.
    Мы создаём все капиталы,
    Что в сейфах подлецов лежат.
    Вперед! Теперь пора настала
    Своё потребовать назад!

    Довольно нас поить дурманом!
    Прощай, военная муштра!
    Народам — мир, война — тиранам!
    Забастовать, солдат, пора.
    Когда ж прикажут каннибалы
    Нам всем геройски околеть —
    Тогда по нашим генералам
    Своим же пулям полететь!

    Рабочие, крестьяне, будем
    Великой армией Труда.
    Земля дана для счастья людям,
    Прогоним трутней навсегда!
    Напившись крови до отвала,
    Стервятник пьян, и ворон сыт.
    Добьёмся, чтобы их не стало,
    И вновь мир солнце озарит!

    Выросло очередное, новое поколение юных борцов за справедливость, прошлое непомнят, о будущем не думают... Глупцы.
    КОСМОС
    1. Boris55 Сегодня, 08:09
      Цитата: КОСМОС
      Это уже было...

      И как жили good
      Цитата: КОСМОС
      Выросло очередное, новое поколение юных борцов за справедливость, прошлое непомнят, о будущем не думают....

      Задача старого поколения не дать молодёжи опустить страну в низ и поддерживать их во всём, что способствует развитию.
      Boris55
  11. Комментарий был удален.
  12. Flinky Сегодня, 08:23
    Эпос из категории "я люблю свою страну, но ненавижу государство".
    Роман, ваше право выбрать для себя любое из более двух сотен государств на шарике никто не оспаривает. Только ведь там-то в большинстве своём то же самое. Налоги, бюрократия, очереди в больницах (только в большинстве случаев за ваши деньги, а не за полис ОМС). Строить надо своё государство (а это значит - засучить рукава и пахать), а не мечтать о несбыточном.
    Flinky
    1. Гардамир Сегодня, 08:49
      засучить рукава и пахать
      Дайте мне галеру и я вам вспашу.
      Гардамир
  13. Познающий Сегодня, 08:36
    2018. Начало. [/b]Прошу ни в коем случае не расценивать это как призыв к отказу от помощи....- [b]я те не отказываю, сделаю худшее...,- проигнорирую.
    Познающий
  14. андрей юрьевич Сегодня, 08:48
    Цитата: Boris55
    И ещё. Для того, что бы организму избавиться от последствий употребления 100 граммов водки - понадобится 7 лет.

    а что не 70 ???
    андрей юрьевич
    1. Boris55 Сегодня, 08:54
      Цитата: андрей юрьевич
      а что не 70 ???

      Вам - на пару дней меньше. laughing
      Boris55
  15. Гардамир Сегодня, 08:50
    Чем все недовольны? Эта фишка называется гражданское общество. Правительство набивает карманы, а граждане выживают, как могут.
    Гардамир
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