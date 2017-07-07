Почему мы должны платить за государство?

Начну с определения.Государство — особая организация общества, располагающая специальными механизмами управления и принуждения, устанавливающая правовой порядок на определённой территории и обладающая суверенитетом.Суверенитет — это хорошо. Правовой порядок — это тем более прекрасно. Механизмы управления и принуждения… Ну, как бы без них тоже невозможно.Государства бывают разные. Где-то лучше для граждан (так называемые «социально ориентированные»), где-то хуже. Сравнивать не буду, ибо на весь остальной мир мне реально побоку, я в России живу. Соответственно, все вопросы исключительно по нашей необъятной.Можно ли сказать, что «государство — это мы»? Наверное, нет. Факт сегодняшнего дня, что государство у нас существует вполне нормально и без нас. Но за наш счет.Нет, бесспорно, что-то там в казну перепадает от торговли оружием, нефтью, газом… Которое мы, то есть граждане, создаем, производим, добываем и так далее по списку. Плюс налоги.А вот этими деньгами командует уже государство. Вроде бы «народные избранники» в Госдуме (это вообще отдельная тема) верстают бюджет и утверждают. А вот тут и начинается суть.Спора нет, у нас извечно выставляются напоказ проблемы дорожные и пенсионные. Но эти темы не сейчас. Я о более глобальной как бы.Да, как у нас «заботится» государство о пенсионерах, это действительно отдельный вопрос. Но для него, для государства, пенсионеры — фактически отработанный материал. И чем быстрее они вымрут после выхода на пенсию, тем государству жить легче. Ни выплат, ни льгот, красота. А еще лучше, если гражданин до пенсии не доживет. Это вообще красота будет.Но если пенсионеры — это действительно прошлое для государства, то что там в будущем? А в будущем тоже все просто восхитительно.Образование, опять же, не трогаю, тут все понятно, легко управляемое тупое стадо — мечта любого государства. Стадо можно спокойно так доить, а оно не будет особо мычать.И ведь доят. Сегодня. Не обращая особого внимания на мычание, ибо проблемы коров не особенно волнуют волков.Примеры? Да пожалуйста. «Платон» тот же и игрища с транспортным налогом. А правда, какая там разница, два раза берут или три? Все же в казну идет. И «Платон» осилили, благо всего-то на 3-5% цены выросли. Мелочь, правда?Ну а приколы с транспортным налогом и ценами на топливо — это вообще мелочь. Автомобиль — это же роскошь…Но возникает правомерный вопрос: а кого будем доить в будущем? И насколько гарантировано отсутствие мычания?Как я понял, государство считает, что у граждан слишком много денег. Граждане России слишком богаты, поэтому некоторую часть расходов просто необходимо переложить на них.Простой такой вопрос, о здоровье. Давно кто-нибудь пытался, воспользовавшись полисом ОМС, пройти, скажем, МРТ? Или попасть к врачу. Например, к эндокринологу. Не для слабых нервами и не для любителей быстрых процессов. Ждать своей очереди придется долго.Но… Есть варианты, не правда ли? Количество медицинских центров, которые растут как грибы, но где вас примут без особой очереди, то ли удивляет, то ли удручает. Удивляет количество. Удручает то, что в них зачастую работают те, кто утром не смог вас принять бесплатно. А вечером и за деньги — вполне.Но это так… Частности.Включите зомбоящик вечером. Или зайдите на местные ресурсы. И обратите внимание, сколько сегодня призывов о помощи. Раньше только «5 канал» раз в неделю устраивал такие вещи, сегодня все как с цепи сорвались. Все, от «Первого» и до местных, призывают помочь. В смысле, перечислить деньги на операцию детям.Здесь стоит уточнить.Если ваш ребенок подхватил коклюш, воспаление легких, или аппендицит — никаких проблем. Сделают бесплатно, тут действительно проблем почти никаких. И даже лекарства покупать сегодня не надо. Ну, почти не надо. В стационарах фактически все есть.Но не приведи господи, если будет что-то из списка так называемых «редких болезней». Список состоит из 104 заболеваний, в случае столкновения с которыми это будут ваши, и только ваши проблемы. Здесь наше государство умывает руки и предоставляет вам право самому решать все проблемы, связанные с лечением в США, Германии, Израиле.Судя по тому, сколько размещается призывов, не такие уж они и редкие. Но суммы, которые собирают на лечение этих детей, которым не повезло в самом начале жизни, впечатляют.И, что характерно, собирают эти суммы. И лечат, вытаскивают с того света, ставят на ноги. Вообще, в этом плане наш народ просто замечателен.И заодно не остаются без работы сотрудники этих благотворительных фондов. Не секрет, что 20% от полученных средств любой фонд по закону может тратить на поддержание своей работы. Оплачивать аренду помещений, связь, зарплату работников, содержать транспорт. Все логично.Но возникает вопрос: а почему мы? Почему наше государство так легко открещивается от своих граждан? И перекладывает заботу о них на плечи других граждан?Почему так спокойно наше государство смотрит на то, как МЫ лечим детей, восстанавливаем памятники истории, реставрируем музейные экспонаты?А там сидят не дураки. Понимают, что стремление к справедливости — это то, что из русского вышибается с трудом. Несправедливо, когда ни в чем еще не виноватый ребенок умирает. Несправедливо, когда разрушаются свидетельства наших достижений в музеях. Несправедливо, когда людей начинают убивать за то, что они хотят остаться русскими на Донбассе.Соответственно, пользуются на всю катушку.У нас действительно так много денег? Лишних?Поэтому мы можем себе позволить лечить хоть и чужих, но своих детей, помогать финансово тем, кто работает в музеях (да, я об авиамузее в Монино в том числе, нам командир добровольцев-реставраторов сделал на днях комплимент, сказав, что поступления денег на счета прямо зависят от материалов на «ВО»), кто воевал на Донбассе.Мы — можем.Почему не может государство? Почему так сложно уделить внимание, то есть толику бюджета всем, а не делить на категории?Конечно, лучше угрохать кучу средств на проведение в России финала чемпионата мира по спорту, которого в России нет. Это как пример. Потому что ничего путного из вбуханных денег не будет, все равно мы станем свидетелями очередного позорища в исполнении так называемой национальной сборной, и на этом все. Стадион — это не олимпийские объекты, структура не для общего пользования.Но на это деньги в бюджете есть.Вот и выходит странная вещь, наше государство решает, как ему лучше потратить деньги. Не утруждая себя особо, ведь распределяют бюджет народные избранники.Получается, сами себе яму роем, а потом платим из своего кармана, компенсируя странности тех, кого мы избрали?Надо что-то менять.Ну, или продолжать отправлять платные СМС для того, чтобы сделать для очередного ребенка мир чуть более красочным и ярким.Тех, кто государство это устраивает.Постскриптум. Прошу ни в коем случае не расценивать это как призыв к отказу от помощи. Сам, если что, отправляю время от времени, абсолютно без напряжения. «Если не мы, то кто?», как-то так.Если говорить о действиях, то сперва надо кардинально переработать, а точнее, разработать действенные социальные программы, поменять что надо в государстве. И вот когда останутся только шарлатаны-побирушки на улицах, тогда можно будет забыть об СМС.Но это точно будет не скоро.