И стала мне страна Алжир внезапно близкой и родной

Музыка: Вано Мурадели Слова: Евгений Долматовский Исп: Марк БернесВ сапёрной части я служил, там, где берёзы и метель.Читал в газетах про Алжир. Он был за тридевять земель.И вдруг Алжир меня зовёт освободить страну от мин:Кто доброволец - шаг вперёд! Шагнули все, не я один.Припев:Так всю жизнь готов шагать по миру я.Верные товарищи со мной.Я до основания разминируюНаш многострадальный шар земной.Не брал оружие с собой. В далёкий путь я только взял,Я только взял в тот мирный бой миноискатели и трал.Прошёл я с ними весь Алжир, мне было выше весь наград,Что будет здесь цвести инжир, светиться будет виноград.Припев.Был ранен взрывом командир. Глушил нас гром, душил нас зной.И стала мне страна Алжир нежданно близкой и родной.Я про Алжир люблю прочесть депеши утренних газет.Читаю и горжусь, что есть на той земле мой добрый след.Советская Армия выполнила в период 1962-1964 гг. разминирование значительных территорий только что образовавшейся тогда республики Алжир. Ныне эти события, как мне кажется, оказались незаслуженно забыты. Хотелось бы на страницах форума восполнить этот пробел. Ниже приведён перепост информации, которую удалось найти в сети, а также отрывок воспоминаний непосредственного очевидца и участника событий, военного переводчика, ссылку на мемуары которого я тоже намерен иметь смелость здесь опубликовать.Итак:В июле 1962 г. между Францией и Алжиром было заключено так называемое Эвианское соглашение, положившее конец военным действиям, продолжавшимся более восьми лет. 3 июля Алжир, народ которого на протяжении многих лет боролся против французских колонизаторов, получил независимость. В страну прибыло республиканское правительство, возглавляемое премьер-министром Бен Юзефом Бен Хеддой. Критически относящийся к "колонистским" аспектам соглашения о независимости, Бен Белла остался во Франции. В Тлемсене, заручившись поддержкой Египта и СССР, он сформировал политбюро ФНО и провозгласил "продолжение алжирской революции по социалистическому пути". С этой целью в Алжир были направлены воинские части, которые в сентябре возглавил полковник Хуари Бумедьен, сформированные в Тунисе и Марокко. В этом же месяце на выборах в Национальное учредительное собрание Бен Белла был избран премьер-министром, а Бумедьен – министром обороны. В октябре 1962 года в Алжир прибыл первый советский посол.Уже в первые месяцы своего существования Алжирская Республика столкнулась с жизненно важной проблемой – очисткой плодородных земель от взрывоопасных предметов. Наиболее плотные минные заграждения находились вдоль алжиро-марокканской и алжиро-тунисской границ (линии «Шаля» и «Морриса»).Ещё в 1959 году граница с Марокко на всех наиболее важных участках была перекрыта минными полями, системой постов и проволочными заграждениями (560 км, в том числе 430 км электрифицированных). Вдоль границы с Тунисом протянулись 1500 км электрифицированных проволочных заграждений, усиленных сплошными минными полями.По оценкам некоторых очевидцев, французские сапёрные батальоны на границе Алжира с Марокко и Тунисом оборудовали полосу заграждений, состоящих из многих рядов заминированной колючей проволоки, часть которой находилась под напряжением в 6000 вольт. На каждом километре в полосе от 3-5 до 10-15 км в земле находилось до 20 тысяч мин всевозможной конструкции: «выпрыгивающие» мины, осветительные, «глубинные», фугасные, осколочные противодесантные натяжного и нажимного действия, французские выпрыгивающие мины АРМВ (с радиусом разлёта осколков до 400 метров), американские М-2, М-3 и М-2-А-2, французские противопехотные мины нажимного действия, не обнаруживаемые APID, в пластиковом корпусе и др. По словам бывшего колониста и полковника ВВС Франции, а затем известного писателя Жюля Руа, «только безумец осмелился бы ступить на эту землю». Французский офицер был близок к истине. В процессе работы советские сапёры определили 15 схем установки минных полей с плотностью минирования на 1 км минного поля (полосы) только 100-160 выпрыгивающих мин APMB и 2000-9000, местами до 15000, мин нажимного действия APID.Не имея в составе своей армии специалистов нужной квалификации, алжирское руководство было вынуждено обратиться за помощью к ряду европейских государств (ФРГ, Италии, Швеции), но получило отказ. Попытки заключить договоры с частными компаниями также не принесли результатов. К примеру, начавшая работу группа итальянцев под руководством отставного генерала Иполито Армандо из-за подрыва на минах нескольких человек, в том числе и начальника работ, вынуждена была вскоре прекратить разминирование.В сентябре 1962 года правительство Алжира обратилось за помощью в уничтожении минно-взрывных и иных заграждений к СССР. Советская сторона согласилась выполнить эту опасную работу безвозмездно (соглашение от 27 июля 1963 г.).маро11 октября (по другим данным 16 ноября) 1962 года в г. Марния (алжиро-марокканская граница) для рекогносцировки на местности прибыла оперативная группа офицеров инженерных войск во главе с полковником В.Я. Пахомовым (позже командир группы советских военных сапёров на алжиро-марокканской границе). В её состав входили полковник Ю.Н. Галкин, подполковник Л.А. Казьмин (позже командир группы советских сапёров на тунисской границе), подполковник В.Г. Орлов, майор М.А. Ломакин, капитаны И.Ф. Щерба, И.С. Ткаченко, М.И. Греков, Г.А. Старинин, старший лейтенант А.И. Улитин, переводчики – лейтенанты В.С. Кострюков и А.И. Михайлов.9 января 1963 года на алжиро-марокканскую границу прибыли инженерная техника, состоящая из 5 танковых тягачей, и личный состав во главе со старшим лейтенантом В.И. Кравченко. 25 января группа во главе с генерал-майором инженерных войск П.И. Фадеевым (брат министра финансов РСФСР) приступила к экспериментальным выборочным работам по разминированию.Прибывшие в Алжир советские специалисты столкнулись с рядом исключительно сложных проблем. Во-первых, им пришлось скрупулезно изучить и расшифровать составленные французскими минёрами схемы заграждений, часто подготовленные небрежно и со специфическими буквенными и цифровыми шифрами, военными терминами, обозначениями и сокращениями. Причём уже при первом анализе документов советским специалистам стало ясно, что они были далеко не полными и не точными. Не обошлось дело и без явных подлогов (некоторые документы были даже искусственно состарены). Подлинные же схемы мест минирования были переданы Алжиру французами лишь совсем недавно, уже в начале 2000-х годов, после 40-летнего молчания. Во-вторых, выработать нестандартные приёмы и способы обезвреживания неизвестных ранее мин французского и американского производства.В-третьих, найти технические решения для очистки полей от густых проволочных заграждений. Работа усложнялась отсутствием у советских минёров специальной инженерной техники – танков, тягачей, бульдозеров, разрыхлителей. Изготовленные на месте лёгкие тралы для борьбы с противопехотными минами, специальные бороны для их выпихивания были недостаточно эффективными и не могли обеспечить надлежащую безопасность. Кроме этого, выяснилось, что стандартный армейский миноискатель был непригоден для обнаружения мин, в которых корпус и другие детали были изготовлены из пластмассы (французская фугасная мина APID (Antipersonel indetectable) – противопехотная не обнаруживаемая).В июне 1963 г. в Алжир прибыла вторая группа советских военных специалистов во главе с заместителем командира группы советских военных специалистов на алжиро-тунисской границе капитаном А.Я. Павленко. Вскоре в Алжире находились уже более ста советских специалистов и военнослужащих срочной службы. Стала поступать дополнительно и специальная техника.К осени того же года на боевом счету каждого минёра было уже по 10-15 тысяч уничтоженных мин. Однако, несмотря на большой опыт, осторожность и надежду на «сапёрское» везение, не обошлась без жертв, ранений и увечий. При выполнении своих обязанностей погиб ефрейтор Н.С. Пяскорский, до этого обнаруживший и уничтоживший более 10 тысяч мин, в том числе свыше 300 крайне опасных выпрыгивающих осколочных мин. В результате подрыва лишился ноги младший сержант В.В. Прядко. Были ранены подполковник Ю.Н. Галкин, майор М.А. Ломакин, сержант В.Ф. Толузаров (дважды), сержант А.Ф. Жигалов и рядовой М.А. Обилинцев. Причём последний – при оказании помощи подорвавшемуся на мине алжирскому солдату. Из-за тяжёлого ранения потерял зрение капитан И.Ф. Щерба. За героический подвиг, совершённый при выполнении воинских обязанностей в Алжире, капитан И.Ф. Щерба был награждён орденом Красного Знамени с присвоением звания майора досрочно.Дальнейшая жизнь И.Ф. Щербы не менее геройская. На 37-ом году жизни, после 18 лет службы, майор в отставке фактически начал жить заново. В октябре 1964 года он пришёл в Белорусское общество слепых с просьбой о работе. Его зачислили учеником в электросварочный цех. Вскоре скоропостижно скончалась его жена, и бывший командир сапёрной роты остался с двумя малолетними детьми на руках. Но постигшее горе не сломило его. Он продолжал работать и без отрыва от производства учиться на вечернем факультете Института народного хозяйства имени В.В. Куйбышева. Был заведующим организационно-массовым отделом, заместителем председателя и председателем Центрального правления республиканского общества слепых Белоруссии. За самоотверженный труд был награждён Почётной грамотой Президиума Верховного Совета Белорусской ССР. Скончался майор И.Ф. Щерба в начале 1990-х годов.Последние советские сапёры покинули Алжир в июне 1965 года. За это время они обезвредили около 1,5 млн. мин, разминировали более 800 км минно-взрывных полос и очистили 120 тыс. га земли.После возвращения на Родину большинство сапёров были удостоены советскими правительственными наградами. В их числе полковник П. Кузьмин, капитаны В.Ф. Бусалаев, М.Д. Курицын, Н.К. Соловьёв, старший лейтенант А.И. Улитин, сержанты и рядовые В. Андрущак, Н. Ахмедов, В. Зуя, Е. Морозов, Н. Пашкин, У. Перфилов, военный врач М.П. Болотов, военный переводчик А.Н. Водянов и многие другие. Ефрейтор Николай Станиславович Пяскорский был посмертно награждён орденом Красного Знамени.