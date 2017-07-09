Андрей Фурсов: Памятник в честь маленькой встречи, которая привела к развалу огромной страны

Встречу Горбачёва и Рейгана в Рейкьявике в 11-12 октября 1986 года часто называют началом конца холодной войны. Напряжение из-за накопившегося ядерного вооружения двух мировых лидеров – СССР и США – было очень велико. С идеей снизить накал страстей за счёт сокращения ядерного потенциала обеих держав и ездил генсек СССР Горбачёв по миру. Кажется, он искренне принимал идею за чистую монету, верил, что США тоже ухватятся за неё, и все вместе выберутся в мирное безоблачное будущее. Но надо ли было США это мирное будущее? В США в те годы даже в кинематографе вовсю гремела программа звёздных войн, эта же программа была обещана избирателям и в реальном космосе самим Рейганом. Мог ли он отказаться или отказать избирателям? Ответ очевиден.И встреча результатов, которых ожидал Горбачёв, не принесла – договор о сокращении вооружений даже не обсуждался. Однако, были другие итоги. После этого случилось падение берлинской стены, распад социалистического лагеря, наконец, распад самого СССР.А на днях в московском музее "Дом Бурганова" открыли скульптуру "Горбачёв и Рейган". Возможно, кто-то и сейчас грезит новой перезагрузкой, но многим этот памятник будет напоминать лишь начало конца СССР. Своим экспертным мнением об этом с Накануне.RU поделился историк и публицист Андрей Фурсов:– После встречи в Рейкьявике были очень спокойные отклики в западной и советской прессе – было зафиксировано, что это первый шаг, а дальше начнется диалог. Однако проблема заключается в том, что в Рейкьявике, и это стало известно спустя многие годы, велись переговоры двух типов – официальные, которые протоколировались, и неофициальные.Мы не знаем, что было в ходе неформальных бесед, но догадаться можно. Горбачёв, уже не будучи у власти в 90-е годы, сказал, что после Рейкьявика невозможно было повернуть ход событий назад. И это означает, что на неофициальных переговорах речь шла о серьёзных вещах – это судьба СССР, судьба мировой системы.Встрече в Рейкьявике между Горбачёвым в качестве генерального секретаря ЦК КПСС и Рейганом как президентом США предшествовал визит Горбачёва в Канаду в 1983 году, где тогдашний посол Яковлев, будущий прораб перестройки, ввёл его в круг канадского сегмента англосаксонской элиты, прежде всего, познакомил со своим ближайшим другом Трюдо, который занимал очень высокое положение в неофициальной масонской и парамасонской структуре западного мира и всегда отличался интересом именно к российским делам, неслучайно своих сыновей Трюдо назвал Миша и Саша, демонстрируя большую любовь к России. Возможно, он действительно интересовался Россией, но интерес – одно, а политика – другое.Затем последовал визит Горбачёва, ещё не генсека, в Великобританию, и после этого визита Тэтчер сказала, что "этот тот человек, с которым можно иметь дело". Ещё до занятия Горбачёвым должности генсека англосаксы уже заговорили, что это будущий руководитель СССР. То есть встреча в Рейкьявике была хорошо подготовлена и главные вещи были проговорены там в неофициальном порядке.Вслед за этим начался демонтаж советской системы, была провокация с перелётом Руста, что позволило Горбачёву и Яковлеву снять всех противников их курса среди военных. Много чего произошло... Произошёл июньский пленум ЦК КПСС 1987 года, который, по сути, вбил два мощнейших гвоздя в советскую систему, и это была "бомба замедленного действия", которая разнесла советскую экономику.Можно предположить, что в Рейкьявике в неофициальном порядке стороны договорились о многом. Вряд ли о демонтаже Советского Союза, и я не думаю, что Горбачёв хотел демонтировать Советский Союз. Но то, что Горбачёва начали "играть" ещё в 1983 году и "подвели" в этой игре под Рейгана в Рейкьявике, у меня сомнений не вызывает. 1986 год – это было начало, а встреча Горбачёва на Мальте с Бушем в 1989-м – это уже окончательная сдача социалистического лагеря и Советского Союза. У нас очень часто упускают из виду, что сначала был сдан социалистический лагерь, а потом уже, после этого, Советский Союз.