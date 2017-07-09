17:21 09 июля
Рубрика "Мнения" : Здесь выкладываются абсолютно различные мнения-статьи посетителей сайта, а также статьи с других сайтов для обсуждения. Администрация сайта по поводу этих новостей может иметь мнение, отличное от мнения авторов материалов.

Андрей Фурсов: Памятник в честь маленькой встречи, которая привела к развалу огромной страны

Андрей Фурсов: Памятник в честь маленькой встречи, которая привела к развалу огромной страныВстречу Горбачёва и Рейгана в Рейкьявике в 11-12 октября 1986 года часто называют началом конца холодной войны. Напряжение из-за накопившегося ядерного вооружения двух мировых лидеров – СССР и США – было очень велико. С идеей снизить накал страстей за счёт сокращения ядерного потенциала обеих держав и ездил генсек СССР Горбачёв по миру. Кажется, он искренне принимал идею за чистую монету, верил, что США тоже ухватятся за неё, и все вместе выберутся в мирное безоблачное будущее. Но надо ли было США это мирное будущее? В США в те годы даже в кинематографе вовсю гремела программа звёздных войн, эта же программа была обещана избирателям и в реальном космосе самим Рейганом. Мог ли он отказаться или отказать избирателям? Ответ очевиден.

И встреча результатов, которых ожидал Горбачёв, не принесла – договор о сокращении вооружений даже не обсуждался. Однако, были другие итоги. После этого случилось падение берлинской стены, распад социалистического лагеря, наконец, распад самого СССР.

А на днях в московском музее "Дом Бурганова" открыли скульптуру "Горбачёв и Рейган". Возможно, кто-то и сейчас грезит новой перезагрузкой, но многим этот памятник будет напоминать лишь начало конца СССР. Своим экспертным мнением об этом с Накануне.RU поделился историк и публицист Андрей Фурсов:




– После встречи в Рейкьявике были очень спокойные отклики в западной и советской прессе – было зафиксировано, что это первый шаг, а дальше начнется диалог. Однако проблема заключается в том, что в Рейкьявике, и это стало известно спустя многие годы, велись переговоры двух типов – официальные, которые протоколировались, и неофициальные.

Мы не знаем, что было в ходе неформальных бесед, но догадаться можно. Горбачёв, уже не будучи у власти в 90-е годы, сказал, что после Рейкьявика невозможно было повернуть ход событий назад. И это означает, что на неофициальных переговорах речь шла о серьёзных вещах – это судьба СССР, судьба мировой системы.

Встрече в Рейкьявике между Горбачёвым в качестве генерального секретаря ЦК КПСС и Рейганом как президентом США предшествовал визит Горбачёва в Канаду в 1983 году, где тогдашний посол Яковлев, будущий прораб перестройки, ввёл его в круг канадского сегмента англосаксонской элиты, прежде всего, познакомил со своим ближайшим другом Трюдо, который занимал очень высокое положение в неофициальной масонской и парамасонской структуре западного мира и всегда отличался интересом именно к российским делам, неслучайно своих сыновей Трюдо назвал Миша и Саша, демонстрируя большую любовь к России. Возможно, он действительно интересовался Россией, но интерес – одно, а политика – другое.

Затем последовал визит Горбачёва, ещё не генсека, в Великобританию, и после этого визита Тэтчер сказала, что "этот тот человек, с которым можно иметь дело". Ещё до занятия Горбачёвым должности генсека англосаксы уже заговорили, что это будущий руководитель СССР. То есть встреча в Рейкьявике была хорошо подготовлена и главные вещи были проговорены там в неофициальном порядке.

Вслед за этим начался демонтаж советской системы, была провокация с перелётом Руста, что позволило Горбачёву и Яковлеву снять всех противников их курса среди военных. Много чего произошло... Произошёл июньский пленум ЦК КПСС 1987 года, который, по сути, вбил два мощнейших гвоздя в советскую систему, и это была "бомба замедленного действия", которая разнесла советскую экономику.

Можно предположить, что в Рейкьявике в неофициальном порядке стороны договорились о многом. Вряд ли о демонтаже Советского Союза, и я не думаю, что Горбачёв хотел демонтировать Советский Союз. Но то, что Горбачёва начали "играть" ещё в 1983 году и "подвели" в этой игре под Рейгана в Рейкьявике, у меня сомнений не вызывает. 1986 год – это было начало, а встреча Горбачёва на Мальте с Бушем в 1989-м – это уже окончательная сдача социалистического лагеря и Советского Союза. У нас очень часто упускают из виду, что сначала был сдан социалистический лагерь, а потом уже, после этого, Советский Союз.
Первоисточник: http://www.nakanune.ru/articles/113046/


7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 3

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. sds87 Сегодня, 15:31
    Смотрю я на все эти новые российские памятники современным Иудам, типа Ельцина, Горбачева и прочим разрушителям великой страны и понимаю, что программа уничтожения России работает и не прекращается ни на минуту. И могут наши политики вести красивые речи с трибун перед телекамерами о русском мире, о патриотизме, но всё это - не более чем словоблудие. Программа разрушения работает, несмотря на попытки отдельных политических групп как то противодействовать этому. Памятники предателям, утилизация социалки, науки. Экономия за счет простых людей - народа России. Вывод гигантских денег из страны продажной элитой и полное нежелание что-то радикально менять в России к лучшему - всё это говорит об одном - Запад и его ставленники в России не успокоится пока не завершат программу до конца... России.
    sds87
  2. parusnik Сегодня, 16:52
    Не мытьем , так катанием...в осколке "империи зла" памятник двум ее разрушителям..Тонкий намек на то, что такая же судьба ждет и Россию...?..Что со временем найдутся новые Рейганы и Горбачевы...?
    parusnik
  3. Градиент 3 Сегодня, 17:06
    В авиации...Есть такое понятие...
    "Точка возврата"....Точнее "невозврата"....
    За этой точкой...Может быть конец...
    Вот наша "точка возврата"...Рейкьявик!
    Не поехал бы туда Горбачев...Не стал бы нас...
    "Перестраивать и ускорять"...
    Жили бы мы сейчас. Как?
    Ну, увереннее и спокойнее...В сильном СССР...
    Это точно.
    Градиент 3
Картина дня