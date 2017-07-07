17:30 07 июля
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Курская дуга и Прохоровка - в чем ошибаются историки

По не вполне понятным причинам, ряд исследователей, изучающих события на Курской дуге, почему-то уделяют огромное значение сражению под Прохоровкой. Словно это сражение и стало кульминацией битвы, а все что происходило на других участках дуги, было чуть ли не второстепенным. Хотя прохоровское сражение, при всем его накале и драматизме, было лишь одним из эпизодов грандиозной битвы на Курской дуге.
Например, не меньшего внимания заслуживают бои на обоянском направлении, но многие историки доходят до того, что даже прохоровское сражение сужают до рамок одного дня - 12 июля 1943 года. Хотя длилось оно, как минимум неделю. Разумеется, такой узконаправленный подход приводит к искаженному пониманию того, что произошло на Курской дуге. Неудивительно, что некоторые исследователи, по результатам боев 12 июля, вообще договорились до того, что под Прохоровкой советские войска потерпели поражение и, дескать, лишь чудо не позволило вермахту разгромить Красную Армию.

Но так ли это было на самом деле? Особенно если рассматривать всю битву на Курской дуге, а не один лишь контрудар под Прохоровкой 12 июля?

Как известно, на первоначальном этапе битвы успех сопутствовал немцам, которые за два дня боев сумели прорвать оборону, готовившуюся в течение трех месяцев. Вечером 6 июля немецкие передовые части оказались всего в 10 километрах от станции Прохоровка, однако, натолкнувшись на ожесточенное сопротивление 1-й танковой армии, не смогли сходу ею овладеть.


Начиная с 6 июля, на прохоровском направлении развернулись жесточайшие бои, которые продолжались здесь вплоть до 16 июля. Особого ожесточения они достигли к 10 июля. Именно этот день можно считать официальной датой начала Прохоровской битвы.

11 июля советское командование, видя, что темп немецкого наступления снижается, решило нанести контрудар, основная роль в котором отводилась 5-ой гвардейской танковой армии П. А. Ротмистрова. В своем составе армия имела около 860 танков и самоходных установок. Контрудар намечался на 10.00 12 июля, однако немцы 11 июля прорвали оборону 69-й армии и стали угрожать флангам 5-й танковой армии. Поэтому начало контрудара было решено перенести на 8.30.

Армия Ротмистрова была резервной и до этого в боях на Курской дуге не участвовала. Однако развертывание 5–й гв. ТА немцами тщательно отслеживалось. Более того, они заранее знали направление удара и смогли организовать плотную линию обороны.

Стоит признать, что и направление главного удара было выбрано крайне неудачно, так как 5-й гв. ТА противостояли наиболее сильные части 2-го танкового корпуса СС. И когда первый эшелон, состоящий из двух танковых корпусов (300 танков и САУ) утром 12 июля пошел в атаку, это не стало для немцев неожиданностью. Наши танки сразу же попали под шквальный огонь.

Ситуация усугублялась тем, что танки шли в лобовую атаку на весьма ограниченном пространстве шириной 4-5 километров. Немцы же, используя превосходство в артиллерии, расстреливали танки Ротмистрова практически безнаказанно. Т-34 поражался 88-мм пушкой «тигра» на расстоянии до двух километров, а 75-мм пушкой среднего T-IV – до 1,5 километров.

Курская дуга и Прохоровка - в чем ошибаются историки

Немецкая танковая колонна (PzKpfw III), июнь 1943 года. Фото с сайта wikimedia.org

Легкие танки Т-70, которые так же приняли участие в боях 12 июля, вообще не представляли для немцев угрозы, так как причинить хоть малейший ущерб немецким средним, не говоря уже о тяжелых, танкам они практически не могли. Для этого им надо было сблизиться с ними буквально на дистанцию пистолетного выстрела, но немцы, используя преимущества своей артиллерии, предпочитали расстреливать их издалека.

Кроме танков немцы имели противотанковые батареи, которые так же записали на свой счет немало советских танков. Эти батареи не были своевременно подавлены, что привело к весьма печальным последствиям. Разумеется, не бездействовала и немецкая авиация.

Советским танкам пришлось вести бой в очень невыгодных условиях. Поразить «тигр» или T-IV стреляя сходу было практически невозможно, а остановившийся для прицельного выстрела танк сразу же становился прекрасной мишенью. Кроме того, с немецкими танками надо было еще сблизиться примерно до 500-600 метров. Вот почему бой сразу же стал складываться не в пользу наших танкистов.

К 11.00 стало ясно, что наступление выдохлось. Однако танкисты продолжали выполнять поставленную задачу и на отдельных участках им удалось вклиниться в немецкую оборону. Но это были весьма незначительные успехи, за которые, к тому же, пришлось заплатить очень высокую цену. Основная цель контрудара достигнута не была, более того, армия Ротмистрова фактически перестала существовать как полноценное боевое соединение.

Из 670 танков и САУ, принимавших участие в боях 12 июля, 5-я гв ТА потеряла более 450 машин. То есть почти три четверти своего состава. Безвозвратные потери достигли порядка трехсот танков. Немцы так же понесли потери, которые оцениваются примерно в 150 танков, но из них безвозвратно были потеряны не более трех десятков. И вполне понятна ярость Сталина, когда он узнал о том, какую цену пришлось заплатить за так называемый «разгром» немцев.

Кроме того, пришлось срочно вносить коррективы в дальнейшие наступательные планы, где 5-й гв ТА отводилась заметная роль. Однако всего за один бой, даже с учетом восстановленной и отремонтированной техники, армия Ротмистрова более чем наполовину утратила свою боеспособность и, соответственно, могла отныне решать только ограниченные задачи.

Ожидать другого результата от лобовой атаки на неподавленную оборону немцев не приходилось. Советским танкистам изначально пришлось действовать в крайне тяжелой ситуации, где шансы на успех были равны нулю.

Самое печальное, что происходило это не в конце июня 1941 года под Дубно, где разыгралось действительно невиданное по масштабам танковое побоище, а спустя два года после начала войны. Когда советские генералы, казалось бы, обрели немалый опыт и научились воевать. Но Ротмистров зачем-то бросил танки в лобовую атаку, незамысловато пытаясь танковый клин немцев выбить своим танковым клином.

Не совсем верна и распространенная версия о «встречном танковом» сражении». Немцы за весь день 12 июля не раз переходили в контратаки и тогда действительно имело место дуэльное противостояние советских и немецких танков. Но ни о какой танковой лавине, несущейся навстречу друг другу, и речи быть не могло. Немцы были не настолько глупы, чтобы позволить задавить себя численно превосходящими советскими танками. Или хотя бы подпустить их на дистанцию действенного выстрела, что им было категорически запрещено в приказном порядке. «Невиданное в истории» танковое сражение – это явное приукрашивание событий, призванное хоть как-то прикрыть промахи и сгладить впечатление от серьезных потерь 5 гв. ТА.

Так же надумано и количество участвовавших в бою танков. Цифра в полторы тысячи завышена примерно в два раза и опять-таки призвана скрыть промахи Ротмистрова. Ведь ему предстояло объяснить, каким образом из строя выбыло почти полтысячи машин, большинство из которых было потеряно безвозвратно. Поэтому и были придуманы сотни участвовавших в сражении и уничтоженных «пантер», «тигров» и «фердинандов».

Людские потери 5-й гв. ТА за 12 июля составили около 6000 человек, из которых погибли или пропали без вести около 2000 солдат и офицеров. Всего же с 12 июля и до окончания активных боевых действий под Прохоровкой (18 июля) армия потеряла почти 10 000 человек, из которых около пяти тысяч безвозвратно.


Памятник Танкисту и Пехотинцу на Прохоровском поле. Фото Chumakov Andrey с сайта wikimedia.org

О том, что 12 июля не было достигнуто решительного перелома говорит и тот факт, что 16 июля командующий Воронежским фронтом Н.Ф. Ватутин приказал войскам перейти к обороне. Хотя именно в этот момент немцы, в силу изменившейся ситуации на южном фланге советско-германского фронта, начали отвод своих соединений. И именно 16 июля можно считать днем окончания Прохоровского сражения.

Что касается контрудара 12 июля, то это был всего лишь один из эпизодов семидневной битвы под Прохоровкой. Которая, несмотря на неприятные для нас цифры потерь, закончилась в пользу Красной Армии. Немцам так и не удалось прорваться в тыл нашим войскам и выйти на оперативный простор. Но за это пришлось заплатить высокую цену.

О том, что цена была заплачена высокая, свидетельствует вот какой факт. Получив уточненные данные о том, что же именно произошло под Прохоровкой 12 июля, Сталин, что с ним случалось крайне редко, пришел в ярость и для командующего 5-й гв. ТА П.А. Ротмистрова дело едва не закончилось трибуналом. По указанию Сталина была создана комиссия под председательством Г. М. Маленкова, которая, после долгого разбирательства, охарактеризовала действия 5-й гв. ТА 12 июля как «образец неудачно проведенной операции».

О том, насколько неудачно была проведена эта операция, косвенно свидетельствует и план Манштейна, который сразу же после «встречного танкового сражения» планировал ни много не мало… окружить Ротмистрова. Вечером 12 июля штаб 2-го танкового корпуса СС получил ориентировку на 13 июля. Корпусу предписывалось перейти «в охватывающее наступление… против стоящих в районе Прохоровки танковых соединений противника». То есть, окружить части 5-й гв. ТА Ротмистрова.

На печальные размышления наводит и тот факт, что немцы в течение 13 и 14 июля спокойно эвакуировали с поля боя поврежденные танки. Всего им удалось вывезти около 200 машин. Как своих, так и советских. Те советские танки, которые, по тем или иным причинам эвакуировать не удалось, немцы взрывают. 24 июля этот факт признает и член Военного совета Воронежского фронта Н.С. Хрущев: «поле боя осталось за противником - почти все поврежденные советские танки были немцами подорваны и сожжены, тогда как немецкая техника эвакуирована».

Но если под Прохоровкой добиться успеха не удалось, то на других участках Курской дуги немцы выдохлись, начали отходить на первоначально занимаемые позиции, а затем оставили и их. А дальше без остановок покатились на запад, пока не докатились до Берлина, где и была поставлена точка в войне. А Прохоровское поле навсегда останется полем русской ратной славы. И хотя официальная версия не совсем верно отражает то, что там происходило в действительности, подвиг советских солдат никогда не будет забыт. Своим массовым героизмом и ценой своих жизней они сорвали наступательные планы вермахта и внесли свой вклад в победу на Курской дуге.

Хорошим уроком сражение под Прохоровкой стало и для Ротмистрова. В дальнейшем он планировал операции более тщательно и вскоре его армия отличилась в боях на Днепре и в Пятихатской операции. Уже в октябре неудачный контрудар под Прохоровкой был забыт и Ротмистров получил звание генерал-полковника. А 21 февраля 1944 года, после блестящей Корсунь-Шевченковской операции, Ротмистров стал маршалом бронетанковых войск. Хотя, судя по всему, он так и не смог до конца жизни забыть контрудар под Прохоровкой…
Автор: Александр Плеханов
Первоисточник: http://www.km.ru/science-tech/2017/07/05/istoriya-velikoi-otechestvennoi-voiny/806271-kurskaya-duga-i-prokhorovka-v-c


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Комментарии 23

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 15:25
    За один день на узком участке фронта погибло 6000 наших бойцов...охренеть ...
    население небольшого русского города...такие потери дорого обошлись нашим семьям ,нашему народу...будь проклята война.
    Тот же ЛЕХА
    1. avt Сегодня, 17:06
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      За один день на узком участке фронта погибло 6000 наших бойцов...охренеть ...

      Охренеть когда в текст не вчитываетесь
      , из которых погибли или пропали без вести около 2000 солдат и офицеров.
      Другое дело - сколько из раненых (санитарные потери) реально вернулось в строй , не перейдя в категорию -,,безвозвратные потери".
      Цитата: super.ufu
      а, все, Замулина можно выкинуть?

      Ну походу -да bully Впрочем это скорее для тех кто книку Замулина осилить не может в принципе.
      Цитата: hohol95
      Бросая камни в Ротмистрова мы забываем о том, кто "жаждал контрудара" - о Ватутине! Он "уломал"

      Цитата: Sivasa
      Роль Ротмистрова с одной стороны очевидна- он командарм и отвечает за армию, с другой стороны...Не он принимал решение где и когда вводить армию.

      Ну да , ну да.... собственно
      Цитата: hohol95
      мы забываем о том, кто "жаждал контрудара" - о Ватутине!

      Мы то даже помним фамилию члена военнсовета при Ватутине . А вы? wassat Слабо было дописать ?
      Цитата: Sivasa
      Всем рекомендую почитать письмо Ротмистрова Жукову по итогам Курскогго сражения.

      Нсяльнике , мана, а точно Жукову ?? wassat А может быть товарищу ,,Увасыльеву" ?
      Цитата: Alexey RA
      Это, часом, не то письмо, в котором Ротмистров перекладывает всю ответственность на конструкторов?

      Оно ,оно родимое . bully
      Цитата: Sivasa
      Роль Ротмистрова с одной стороны очевидна- он командарм и отвечает за армию, с другой стороны...

      А
      Цитата: Sivasa
      с другой стороны.

      Там же и при таких же обстоятельствах Катуков снял трубку ВЧ и доложил аргументированно своё несогласие товарищу,,Увасыльеву" поверх голов Ватутина и члена военнсовета ...АХ! какого человека , которым подчинялся непосредственно .И ..... 1 Танковая армия не покрыла себя неувядаемыми лаврами ,,встречного танкового сражения" , хотя тот кто
      "жаждал контрудара"
      собственно посылал сперва именно Катукова в контрудар по 2-му танковому корпусу SS Хаусера.
      avt
  2. super.ufu Сегодня, 15:31
    а, все, Замулина можно выкинуть?
    сам Великий Александр Плеханов нам открыл глаза на правду, да, только один вопрос он в каком архиве работал? "нивкаком", ну ничего, ничего, википедия тож отлично!
    super.ufu
  3. hohol95 Сегодня, 15:34
    Бросая камни в Ротмистрова мы забываем о том, кто "жаждал контрудара" - о Ватутине! Он "уломал" Ставку на наступательные действия! У него конечно были свои соображения, но видно они оказались неверными...
    hohol95
    1. Sivasa Сегодня, 16:11
      Роль Ротмистрова с одной стороны очевидна- он командарм и отвечает за армию, с другой стороны...Не он принимал решение где и когда вводить армию. Всем рекомендую почитать письмо Ротмистрова Жукову по итогам Курскогго сражения. Там картина наших танковых войск на момент 43-го года описана очень реалистично.
      Sivasa
      1. Alexey RA Сегодня, 16:33
        Цитата: Sivasa
        Всем рекомендую почитать письмо Ротмистрова Жукову по итогам Курскогго сражения. Там картина наших танковых войск на момент 43-го года описана очень реалистично.

        Это, часом, не то письмо, в котором Ротмистров перекладывает всю ответственность на конструкторов?
        Я, как ярый патриот танковых войск, прошу Вас, товарищ маршал Советского Союза, сломать консерватизм и зазнайство наших танковых конструкторов и производственников и со всей остротой поставить вопрос о массовом выпуске уже к зиме 1943 г. новых танков, превосходящих по своим боевым качествам и конструктивному оформлению ныне существующих типов немецких танков.

        При этом вопрос ввода танкового корпуса в бой без разведки и артподготовки, да ещё и на местности, на которой даже бригады вынуждены идти в бой побатальонно - этот вопрос тактично опущен.
        А ещё Ротмистров упоминает в этом письме чудную немецкую инструкцию: дескать в 1941-1942 наши Т-34 и КВ так наголову превосходили немецкие танки, что немцы запретили своим танкистам вступать с ними в бой.
        Еще в декабре месяце 1941 года мною была захвачена секретная инструкция немецкого командования, которая была написана на основе проведенных немцами полигонных испытаний наших танков КВ и Т-34.
        Как результат этих испытаний, в инструкции было написано, примерно,следующее: немецкие танки вести бой с русскими танками КВ и Т-34 не могут и должны танкового боя избегать. При встрече с русскими танками рекомендовалось прикрываться артиллерией и переносить действия танковых частей на другой участок фронта.

        При этом точно такой же Приказ НКО СССР 325 Ротмистровым опять-таки тактично опускается:
        Танки не выполняют своей основной задачи уничтожения пехоты противника, а отвлекаются на борьбу с танками и артиллерией противника. Установившаяся практика противопоставлять танковым атакам противника наши танки и ввязываться в танковые бои является неправильной и вредной.
        Корпус не должен ввязываться в танковые бои с танками противника, если нет явного превосходства над противником. В случае встречи с большими танковыми частями противника, корпус выделяет против танков противника противотанковую артиллерию и часть танков, пехота в свою очередь выдвигает свою противотанковую артиллерию, и корпус, заслонившись всеми этими средствами, обходит своими главными силами танки противника и бьет по пехоте противника с целью оторвать ее от танков противника и парализовать действия танков противника. Главная задача танкового корпуса — уничтожение пехоты противника.
        Alexey RA
      2. Alexey RA Сегодня, 16:35
        Впрочем, Приказ №325 от 1942 года Ротмистровым опускается по вполне понятной причине - ибо он написан как будто про бой под Прохоровкой:
        1. Наши танки при атаке обороны противника отрываются от пехоты и, оторвавшись, теряют с ней взаимодействие. Пехота, будучи отсечена от танков огнем противника, не поддерживает наши танки своим огнем артиллерии. Танки, оторвавшись от пехоты, дерутся в единоборстве с артиллерией, танками и пехотой противника, неся при этом большие потери.
        2. Танки бросаются на оборону противника без должной артиллерийской поддержки. Артиллерия до начала танковой атаки не подавляет противотанковые средства на переднем крае обороны противника, орудия танковой поддержки применяются не всегда. При подходе к переднему краю противника танки встречаются огнем противотанковой артиллерии противника и несут большие потери.
        Танковые и артиллерийские командиры не увязывают свои действия на местности по местным предметам и по рубежам, не устанавливают сигналов вызова и прекращения огня артиллерии.
        Артиллерийские начальники, поддерживающие танковую атаку, управляют огнем артиллерии с удаленных наблюдательных пунктов и не используют радийные танки в качестве подвижных передовых артиллерийских наблюдательных пунктов.
        3. Танки вводятся в бой поспешно без разведки местности, прилегающей к переднему краю обороны противника, без изучения местности в глубине расположения противника, без тщательного изучения танкистами системы огня противника.
        Танковые командиры, не имея времени на организацию танковой атаки, не доводят задачу до танковых экипажей, в результате незнания противника и местности танки атакуют неуверенно и на малых скоростях. Стрельба с хода не ведется, ограничиваясь стрельбой с места, да и то только из орудий.
        Как правило, танки на поле боя не маневрируют, не используют местность для скрытого подхода и внезапного удара во фланг и тыл и чаще всего атакуют противника в лоб.
        Общевойсковые командиры не отводят необходимого времени для технической подготовки танков к бою, не подготавливают местность в инженерном отношении на направлении действия танков. Минные поля разведываются плохо и не очищаются. В противотанковых препятствиях не проделываются проходы и не оказывается должной помощи в преодолении трудно проходимых участков местности. Саперы для сопровождения танков выделяются не всегда.
        Это приводит к тому, что танки подрываются на минах, застревают в болотах, на протвотанковых препятствиях и в бою не участвуют.
        4. Танки не выполняют своей основной задачи уничтожения пехоты противника, а отвлекаются на борьбу с танками и артиллерией противника. Установившаяся практика противопоставлять танковым атакам противника наши танки и ввязываться в танковые бои является неправильной и вредной.
        5. Боевые действия танков не обеспечиваются достаточным авиационным прикрытием, авиаразведкой и авианаведением. Авиация, как правило, не сопровождает танковые соединения в глубине обороны противника и боевые действия авиации не увязываются с танковыми атаками.
        6. Управление танками на поле боя организуется плохо. Радио как средство управления используется недостаточно. Командиры танковых частей и соединений, находясь на командных пунктах, отрываются от боевых порядков и не наблюдают действие танков в бою и на ход боя танков не влияют.
        Командиры рот и батальонов, двигаясь впереди боевых порядков, не имеют возможности следить за танками и управлять боем своих подразделений и превращаются в рядовых командиров танков, а части, не имея управления, теряют ориентировку и блуждают по полю боя, неся напрасные потери.
        Alexey RA
        1. Sivasa Сегодня, 16:56
          Всё верно. Оно. Я поэтому и говорю о двоякости роли Ротмистрова. Вы же понимаете, что не он принимал решение на каком участке и когда вводить армию. Есть пример Катукова, который сумел доказать нецелесообразность лобового удара. Ну а Ротмистрову...скажем не повезло.

          Судя по тому как быстро Вы отреагировали по письму Ротмистрова, может быть найдёте и отчёт о боевых действиях корпусов? Там всё без прикрас. Очень впечатляющие документы.
          Sivasa
          1. Alexey RA Сегодня, 17:08
            Цитата: Sivasa
            Судя по тому как быстро Вы отреагировали по письму Ротмистрова, может быть найдёте и отчёт о боевых действиях корпусов? Там всё без прикрас. Очень впечатляющие документы.

            Я читал Замулина. Там тоже всё без прикрас - особенно в части взаимодействия.
            Alexey RA
  4. svp67 Сегодня, 15:44
    Не совсем верна и распространенная версия о «встречном танковом» сражении».
    Автор совсем не понимает смысла понятия "встречное сражение". Обе стороны старались решить свои задачи наступлением и сражение под Прохоровкой типичный пример именно ВСТРЕЧНОГО сражения.
    Неудивительно, что некоторые исследователи, по результатам боев 12 июля, вообще договорились до того, что под Прохоровкой советские войска потерпели поражение и, дескать, лишь чудо не позволило вермахту разгромить Красную Армию
    Итоги этого сражения можно расценивать по разному. С одной стороны нашим войскам не удалось выполнить задачу по разгрому ударных сил противника, наша 5-ая танковая потеряла боеспособность, чем сорвала выполнение ранее намеченных планов по окружению войск противника. Мы оставили поле боя врагу. И все это может давать повод говорить о нашем поражении. Но в общем итоге, после этого успеха немцы уже не смогли вести наступление и начали отход за Днепр и вот это уже говорит о том, что мы все таки выиграли.
    svp67
    1. Alexey RA Сегодня, 16:40
      Цитата: svp67
      Автор совсем не понимает смысла понятия "встречное сражение". Обе стороны старались решить свои задачи наступлением и сражение под Прохоровкой типичный пример именно ВСТРЕЧНОГО сражения.

      Там момент тонкий. Оперативно сражение было действительно встречным. А вот тактически, 12 июля 1943 года наши наступали, а немцы - по большей части сидели в обороне, которую они строили с вечера 11 июля.
      Цитата: svp67
      С одной стороны нашим войскам не удалось выполнить задачу по разгрому ударных сил противника, наша 5-ая танковая потеряла боеспособность, чем сорвала выполнение ранее намеченных планов по окружению войск противника. Мы оставили поле боя врагу. И все это может давать повод говорить о нашем поражении. Но в общем итоге, после этого успеха немцы уже не смогли вести наступление и начали отход за Днепр и вот это уже говорит о том, что мы все таки выиграли.

      Дык... стандартная картина - оперативная победа при тактическом проигрыше.
      Кстати, любимый лейтмотив мемуаров проигравшей стороны - мы выигрывали бой за боем, но почему-то отступали и отступали... это всё Гитлер виноват - не давал нам воспользоваться плодами побед. smile
      Alexey RA
  5. Гардамир Сегодня, 15:50
    А может хватит искать ошибки, переписывать, что-то доказывать?
    Гардамир
    1. Sivasa Сегодня, 16:05
      Да, ошибки искать не надо. Следующий раз так же грохнем ещё 2 танковых корпуса.
      Sivasa
      1. Гардамир Сегодня, 16:18
        Я имел ввиду немножко другое. Пусть штабы подводят итоги. А вот в публицистике!. То Матросов поскользнулся, то с панфиловцами не ясно. Пусть будет как записали. Мы жили с сознанием, что битва под Прохоровкой, одна из великих, оставьте нам наше.
        Гардамир
        1. Барбулятор Сегодня, 16:42
          Цитата: Гардамир
          То Матросов поскользнулся, то с панфиловцами не ясно.

          За время Великой Отечественной войны 403 бойца и командира, политработника и партизана, повторили подвиг Матросова. 167 из них посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, остальные награждены различными государственными наградами.
          Неужели все подскользнулись?
          Барбулятор
          1. yehat Сегодня, 16:55
            знаете, в США учат умению спорить. Все, что вы говорите, они умеют игнорить
            Поэтому, на любой неудобный факт могут ответить вроде "эта информация требует проверки" и этой информации в их понимании больше нет. Ведь так просто стереть 167 и оставить одного, который подскользнулся. А потом по Епическому и любимому их юридическому правилу прецедента, именно подскользувшимися обзовут и остальных.
            Это такой хитрый вид софистики. А есть и другие приемы. Поэтому, логически что-то доказать или спорить бесполезно. Просто не соглашайтесь.
            yehat
            1. Alexey RA Сегодня, 17:24
              В США ещё умеют после окончания войны разделять историю и пропаганду - и уводить в тень неподтверждённые мифы.
              Тот же Колин Келли в войну был назначен героем, о его подвиге - таране линкора на В-17 - трубили везде. По завершению войны выяснилось, что никто никого не таранил, линкор Келли не атаковал, а погиб при возвращении на базу - он до последнего тянул машину, давая возможность экипажу выпрыгнуть. В результате, история Колина Келли была переведена в разряд "военной пропаганды" и теперь вспоминается именно как пример того, как надо поднимать дух в войну. Мол, в той неразберихе начала войны было сложно понять, что случилось на самом деле, а боевой дух после Пёрл-Харбора надо было поднять.
              И никто не ломает копья и не рвёт на груди тельник в попытке доказать реальность написанного пропагандистом подвига. smile
              Alexey RA
        2. Alexey RA Сегодня, 16:49
          Цитата: Гардамир
          Пусть будет как записали. Мы жили с сознанием, что битва под Прохоровкой, одна из великих, оставьте нам наше.

          Понимаете в чём дело... если это не сделают наши историки - то сделает кто-то другой.
          ГлавПУР Епишева как раз и пытался воплотить в жизнь принцип "Пусть будет как записали". В результате именно на этой почве появился Резун, Солонин и прочие ревизионисты. Которые, идя от частного к общему и вытаскивая на белый свет случаи лжи официальной пропаганды, делали выводы: раз солгали раз - то значит лгали всегда, нельзя верить ничему, СССР хотел напасть на Германию, бойцы и командиры РККА воевать за сталинский режим не хотели, везде приписки и туфта...
          В результате, вместо аккуратного отделения в фундаменте официальной истории кирпичиков истины от кирпичиков мифов и пропаганды (и удаления последних - отправления в забвение неподтверждённых мифов), мы дождались ревизиониста с кувалдой, который снёс всю официальную историю нафиг. И иного быть не могло - слишком уж зыбким оказался вовремя не вычищенный фундамент.
          Alexey RA
        3. Sivasa Сегодня, 16:50
          Понимаете... танковый бой под Прохоровкой, это небольшой и даже не самый важный эпизод величайшего сражения. Красивыми фразами и ложью о "танковых лавинах, несущихся навстречу друг другу" мы только позорим память погибших в том бою. Своими жизнями они показали, что бывает при неправильной оценке ситуации командованием. 2 корпуса 5 ТА пошли в неподготовленную атаку, понесли колоссальные потери и не выполнили задачу. Это никак не принижает героизм танкистов. Но находиться в плену героического мифа, это значит обречь себя на повторение.
          Sivasa
  6. Razvedka_Boem Сегодня, 16:07
    А мне по душе официальная версия. Потому что Историю пишут Победители.
    Razvedka_Boem
    1. Alexey RA Сегодня, 17:06
      Цитата: Razvedka_Boem
      А мне по душе официальная версия. Потому что Историю пишут Победители.

      Пишут.
      Потом приходит ревизионист или западный историк - и рисует апокалиптическую картину разгрома 5 гв. ТА потрёпанными немецкими частями. По документам, собака, рисует.
      А нашим историкам и ответить нечем - только повторять мантры о величайшем танковом сражении, подавляющем превосходстве противника в технике (раздувая несчастную дюжину "тигров" до полков и выдумывая отсутствовавшие на юге "пантеры") и встречном танковом бое 12 июля.
      Alexey RA
  7. yehat Сегодня, 16:25
    насколько я знаю, замалчивается тот факт, что немало танков первой волны попадало в наш же противотанковый ров
    именно это разозлило Сталина, который хотел сначала Ротмистрова отдать под трибунал.
    yehat
  8. Monster_Fat Сегодня, 17:09
    Здесь правильно написал кто-то о роли Ватутина, который уломал сомневающегося Ротмистрова начать атаку так, как его штаб сделал неправильные выводы из данных разведки, которая или облажалась или принесла заведомо ложные данные о том, что в этом месте находится стык немецких наступающих частей и немцы уже типа выдохлись и их танки находятся уже без топлива и боезапаса....
    Monster_Fat
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