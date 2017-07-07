Куда исчезают деньги всей России: вопрос и ответ рядом

Итогом деятельности любого государственного органа, особенно связанного с экономикой и финансами, должно быть его воздействие на результаты экономического развития. В этом плане главным «достижением» Центробанка в 2016 году можно считать падение экономики на 0,2% (в 2015 – минус 2,8%). Инфляция составила 5,4%, а за 4 месяца текущего года 4,14% в годовом исчислении. На 6,9% сократился объем кредитования реального сектора экономики и граждан.Вывоз капитала уменьшился и составил 19,3 млрд долларов, но за 5 месяцев текущего года уже подрос до 22,4 млрд дол., что подтверждает, что влияние на этот процесс ЦБ незначительное. Нельзя не отметить, что незаконный вывоз капитала в 2016 году составил колоссальную сумму – 190 млрд рублей. А это вина регулятора. Тем не менее, работа Центрального банка признана успешной, а руководителя оценили лучшим на весь мир.Что происходит? По официальной версии правящих кругов, в стране происходит борьба с инфляцией. Для этого ЦБ держит высокой ключевую ставку, что делает недоступными кредиты, а без кредитов экономика работать не может.Одновременно ЦБ поднимает курс иностранной валюты вдвое и делает недоступными валютные кредиты тоже, а иностранные кредиты под санкциями. Таким образом, денег нельзя раздобыть ни внутри страны, ни за рубежом, ни в рублях, ни в долларах! Обескровленная экономика легла на дно.В такой ситуации выживают только предприятия, ориентированные на экспорт, их выручка увеличилась вдвое, но вкладывать средства в развитие они не могут, у них ограничен спрос. Поэтому излишки денежных средств они кладут на депозит в коммерческие банки, а банки, получив избыток денег, тоже кладут их на депозит в ЦБ и живут на проценты.Таким образом, в стране наступил профицит ликвидности, при котором не банки кредитуют экономику, а экономика банки.Фактически круг замкнулся. ЦБ стал тормозом в развитии экономики. Он создал такое денежное обращение, которое обращается только в банковской системе, минуя экономику. То есть формула деньги – товар – деньги по существу заменена формулой деньги – деньги. Или спекуляцией на деньгах.Кто и для каких целей придумал этот порочный круг, разоряющий экономику и государство и почему за это не судят, а наоборот поощряют немыслимыми званиями? Давайте разберемся!В конце 2014 года цена на нефть снизилась в два раза. Естественно, нефтяные компании России должны были получить вдвое меньше доходов. Чтобы спасти сырьевых олигархов, сделали просто - взяли и повысили курс доллара в два раза. Теперь от продажи нефти олигархи получили действительно вдвое меньше долларов, но конвертируя их в рубли – получили вдвое больше рублей.Следует отметить, что «Роснефть» в 2013 году получила выручку в рублях - 4,7 трлн рублей, а после снижения цены на нефть вдвое выручка стала даже больше: в 2014 году - 5,5 трлн Руб., в 2015 году – 5,1 трлн рублей. При этом объемы добычи не имели значительного прироста. Как видите, цена на нефть не повлияла на выручку корпорации. «Плавающий курс» иностранной валюты обеспечил им стабильный доход. Как только на 1 доллар понижалась цена на нефть, тут же этот доллар компенсировался повышением цены иностранной валюты.Спрашивается, а кто же оплачивал эти двойные доходы сырьевиков? Оплачивала Россия в лице Центрального банка. Схема проста. Корпорации, получив за проданную нефть доллары, меняют их на рубли. А обменивает доллары на рубли Центральный банк по текущему курсу валют. ЦБ, абсорбируя избыток денег, уплачивает проценты за депозит коммерческим банкам. Неслучайно банковская система в 2016 году получила прибыль почти триллион рублей, выкачанных почти поровну из Центрального банка и экономики, а за 4 месяца текущего года еще 553 млрд рублей.Доходность Центрального банка снизилась примерно в 2,6 раза. Активы главного финансового регулятора страны сократились до 29 триллионов рублей. В прошлом году регулятор заработал примерно 430,2 миллиарда рублей, а это более чем в два раза меньше, чем в 2015 году. Если взять за базу 2014 год, в конце которого все это случилось, то за два последних года ЦБ утратил 9,9 трлн рублей активов, лишился 630 млрд рублей доходов и 211 млрд рублей прибыли. Все эти средства принадлежат России!Тогда напрашивается вопрос - кто соорудил финансовый насос, выкачивающий деньги из государства в коммерческие банки и сырьевые корпорации?2014 год дает объяснение и сокращению в 9 раз вывозу капитала из России. Все предприятия, продающие продукцию за рубеж, также воспользовались повышенным курсом иностранных валют. Если раньше они часть инвалюты могли тайком оставлять за рубежом, то теперь им стало выгоднее везти ее в Россию, где сказочный курс иностранных валют. Вот почему вывоз капитала из России сократился в 9 раз!Нынешняя схема дает возможность прогнозировать вывоз капитала. Если курс инвалют растет – вывоз капитала сокращается, если падает – отток капитала возрастает. Главное другое: расплачивается за все это государство в интересах беглых олигархов.Не лучше и в бюджетной сфере. Здесь фокусы устраивает Министерство финансов. Бюджет 2017 года был разработан исходя из цены на нефть 40 долларов за баррель. По факту на июнь месяц средняя цена сложилась 52,4 доллара. Дополнительные доходы от продажи нефти вместе с повышением налогов, акцизов и прочей дребедени составили 1,2 трлн рублей. Но на расходы страны пустили менее одной трети, все остальное рассовали по заначкам. Пусть закрываются школы и больницы, пусть дети войны остаются без хлеба и лекарств, лишь бы у банкиров не снижались доходы.Накопление государством рублей при дефицитном бюджете можно назвать идиотизмом. Но ведь это делают люди опытные, грамотные и делают вполне осмыслено, значит, название этому явлению, на мой взгляд, нужно искать в Уголовном кодексе.С 2004 года в России начало действовать бюджетное правило, цель которого - перераспредение доходов между федеральным и региональными бюджетами, которые распределялись в ту пору 50% на 50%. А чтобы закамуфлировать эту цель, придумали Стабилизационный фонд, в который направляли доходы бюджета, полученные от «цены отсечения» на нефть свыше 20 долларов за баррель.С тех самых пор ежегодно доходы региональных бюджетов уменьшались, а «полномочия», то есть обязательства, росли, и наоборот доходы федерального бюджета увеличивались, а обязательства уменьшались. В бюджетной системе страны все выглядело пристойно: доходы и расходы в стране росли, росли ассигнования на образование и здравоохранение и на другие отрасли. Но в массовом порядке закрывались (оптимизировались) школы, больницы, библиотеки – вся социальная сфера, в том числе коверкалось и пенсионное обеспечение.В чем дело? А дело в том, что распределение доходов страны довели до предельного уровня: федеральному бюджету доставалось 70%, а региональным только 30%, которых не стало хватать даже на зарплату бюджетникам. Еще более странно: не смотря на то, что федеральному бюджету доставалось 70% доходов страны, ассигнования на социальные отрасли опустились в область отрицательных значений.Куда же деваются деньги? Прямиком в Резервный фонд и Фонд национального благосостояния, которые к 2015 году накопили почти 10 триллионов рублей, выкачанных из экономики и социальной сферы ценою их разрушения. При этом дефицит региональных бюджетов составил к 2017 году 2,3 триллиона рублей.Если целью правительства является уничтожение организаций социальной сферы, разрушение экономики и голодомор народа, то все сделано верно. Однако с высоких трибун ими заявляется другое. Тогда, то, что делается можно квалифицировать как умышленное разрушение России.Зачем сажать страну на голодный паек, а деньги загонять в резервы? Смысла копить рубли внутри страны нет никакого. Необходимое и разумное количество рублей всегда можно напечатать на сумму, обеспеченную валютными резервами. А то, что это накопления на «черный день» - это вранье, эти накопления как раз и создают черный день!Практикуется какая-то странная схема: налоги собираются, и вместо того чтобы деньги направить в экономику, придав ей виток развития, они просто исчезают, а экономика без денег начинает чахнуть, приводя страну к «черному дню». Продолжение политики финансовых махинаций приведет страну не к черному дню – этот день длится уже 25 лет. На горизонте уже замаячил коллапс, а это реальная угроза национальной безопасности.