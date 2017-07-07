«Пекинский сюрприз» для американских «друзей». Китай продумывает концепцию ОБТ 5-го поколения

Замеченный прототип перспективной китайской БМП

Несмотря на внушительный физический габарит лобовых бронеплит башни, обеспечивающий эквивалентную стойкость от бронебойных оперённых подкалиберных снарядов порядка 850 мм, участок лобовой проекции в районе «хлипкой маски» пушки ZPT-98 имеет достаточно низкую стойкость, и уязвим даже для устаревших ОБПС типа M829A1

Данный эскиз указывает на то, что перспективный китайский ОБТ отлично приспособлен для участия в городских боях: на дополнительной бронеплите нижней лобовой детали закреплён бульдозерный отвал, аналогичный используемому на немецком ОБТ «Leopard-2 PSO». Также можно заметить, что комбинированный прицел командира/оператора-наводчика на левой стороне необитаемой башни вращается не только в азимутальной, но и в угломестной плоскости, что позволяет обнаруживать противника не только на земле и небольших возвышенностях, но и на высотных зданиях. Против таких сложных целей применяется модуль со встроенным пулемётом

Структура и конструкция бронезащиты башни и корпуса французского основного боевого танка AMX-56 «Leclerc» оставляет желать лучшего не только на фоне перспективного китайского ОБТ, но и на фоне таких машин, как Т-90С, «Leopard-2A5/A6/A7» и M1A2 SEP/TUSK

Источники информации:

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=17439

http://pro-tank.ru/blog/1363-norinco-vt4-mbt-3000

http://btvt.narod.ru/4/leclerc.htm

http://nevskii-bastion.ru/mbt-3000-china/

Внимательно отслеживая динамику развития танкостроительных программ, а также проектов глубокой модернизации существующих образцов бронетехники в ведущих странах Западной Европы, Ближнего Востока и Азии, инженеры китайской компании «China North Industries Corporation» (NORINCO) совместно со специалистами «Северокитайского исследовательского института машиностроения №201» (NEVORI) не сидят сложа руки и разрабатывают свои прототипы обновлённой бронетанковой техники. Одним из таких образцов можно смело считать «секретную» боевую машину, фотографии которой появились в сети в конце 2016-го года. В неназванном городе Поднебесной у фасада неизвестного учреждения любителем была запечатлена весьма интересная боевая единица, позиционируемая как боевая машина пехоты следующего поколения. Машина отличается оригинальной низкопрофильной башней с внушительными поперечными размерами, что указывает на такие качества, как достаточно низкий силуэт (определяет малую оптическую заметность юнита) и высокая эквивалентная стойкость башни в пределах углов безопасного маневрирования ±35º от продольной оси канала ствола орудия БМП.Учитывая единственную фотографию, по которой можно визуально оценить длину, ширину и высоту башни в пределах 3000 x 2700 x 700 мм соответственно, делаем вывод, что перспективная башня имеет стойкость порядка 100 — 170 мм (от 40-мм бронебойных снарядов APFSDS-T Mk2 автоматической пушки типа CT40) в пределах ±35º и до 80 — 90 мм — при обстреле бортовых бронелистов башни под углами ≥50º от направления канала ствола орудия. Таким образом, защищённость оптико-электронных прицельных средств в необитаемой башне данной БМП превосходит показатели для обитаемых башен «Bradley», MCV-80 «Warrior», «Scout SV» и БМП-3, имеющих «взбитую» конструкцию. Это огромное достоинство новой малоизвестной БМП. Более того, башня представлена большим количеством наклонных и угловатых сегментов, снижающих радиолокационную сигнатуру изделия: всё в традициях ББМ XXI века. Для дополнительного снижения ЭПР, а также инфракрасной сигнатуры главное орудие «скрыто» за толстогабаритным композиционным чехлом ромбического сечения.Что касается самого орудия, то судя по фотографии китайцы постепенно переходят от 30-миллиметровых автоматических пушек к 40-мм орудиям. Как показывают натурные испытания, проведённые западноевропейскими специалистами, 40-мм бронебойные подкалиберные снаряды APFSDS-T Mk2 имеют примерно в 2 раза большую бронепробиваемость, нежели такие 30-мм снаряды, как «Кернер» или «Трезубка» (70 против 140 мм соответственно). Очевидно, что в КНР была разработана современная 40-мм пушка, аналогичная шведской L70B «Bofors» и американской «Bushmaster-III». Конструкция корпуса перспективной китайской БМП имеет много общего с конструкцией нашей боевой машины пехоты «Курганец-25», но его размеры примерно на 15% меньше, что также поспособствовало уменьшению силуэта изделия на поле боя. Огромная верхняя лобовая деталь, установленная под наклоном около 75 градусов, достигает середины корпуса, что значительно увеличивает зону обзора для механика-водителя в непосредственной близости от БМП (при взгляде через смотровую щель). Благодаря наличию наличию камер высокого разрешения для всеракурсного обзора вокруг машины, задачи по управлению могут быть возложены и на плечи стрелка-оператора или командира, места которых находятся в центральной части БМП (перед десантным отделением). Бронекапсула, интегрированная в корпус, обеспечивает в разы большую безопасность экипажа бронемашины.Несмотря на активно распространяющуюся информацию о передовой БМП для китайской армии, Пекин не стремится выставлять её на широкое обозрения публики, и удерживает новый концепт под завесой тайны. В то же время, перспективная тяжёлая боевая машина пехоты не является единственным малоизвестным образцом китайской оборонки, готовящим «сюрпризы» вероятному противнику в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Совсем недавно, на просторах китайского, а затем и западного Интернета со ссылкой на информационный ресурс mil.news.sina.com.cn, были опубликованы технические эскизы перспективного основного боевого танка 5-го поколения, свидетельствующие о правильном видении Пекином требований к ОБТ третьего десятилетия XXI века.Одним из последних основных боевых танков китайской разработки является машина переходного поколения MBT-3000 (VT4), разрабатываемая компанией NORINCO c 2012-го года. Предназначенный в основном для экспортных поставок, MBT-3000 воплотил в себе все лучшие достижения китайской танкостроительной школы за последние несколько десятилетий, в дополнение к полностью оцифрованной элементной базе системы управления огнём и средств обмента тактической информацией. Большое количество подсистем VT-4 унифицировано с радиоэлектронным оборудованием ОБТ «Type 99G» и VT-1A: на башне можно увидеть полноценный визирный комплекс, представленный панорамным прицелом командира и прицелом наводчика, оснащённых инфракрасными матрицами 2-го поколения. Передовая танковая информационно-управляющая система с единой шиной данных позволяет отображать на МФИ наводчика ТВ/ИК-изображиние, получаемое командирским панорамным прицелом. ОБТ переходного поколения MBT-3000, ровно как и танки для СВ Китая «Type-99A2/G», может оснащаться комплексом активной защиты типа GL-5 (аналог «Арены»). Уничтожение атакующих ПТУР и более тяжёлых тактических ракет осуществляется специализированными малоразмерными противоракетами сверхмалого радиуса действия, пуск которых осуществляется по целеуказанию небольшого многофункционального радара, работающего в Ka-диапазоне миллиметровых волн.Бронезащита VT-4 основывается на элементах встроенной ДЗ, размещённых на частях верхней и нижней лобовых деталей корпуса, а также на модульных броненакладках со спецбронированием на лобовых и бортовых плитах башни. Эквивалентная стойкость от ОБПС может составлять порядка 800 — 900 мм как для ВЛД корпуса, так и для лобовых бронеплит башни. Стойкость же от кумулятивных снарядов приближается к 1100 — 1300 мм. Что же касается бортовых бронелистов башни, то их габарит (даже с учётом накладных модулей с композиционным бронированием) не превышает 320 — 340 мм, что определённо меньше, нежели у M1A2 SEP «Abrams» и «Leopard-2A7». Это является единственным заметным недостатком MBT-3000. Ещё одним достоинством являются ходовые качества данного танка, обеспечиваемые 1300-сильным 12-цилиндровым дизелем ЖО с турбонаддувом «Тип 150». При массе в 51 тонну достигается удельная мощность 25,5 л.с./т, что значительно больше, чем у большинства наших ОБТ с дизельным двигателем.Возвращаясь к перспективному китайскому концепту ОБТ 5-го поколения отметим, что первые эскизы свидетельствуют о полностью необитаемой башне с приличным количеством оптико-электронных прицельных комплексов, работающих в ТВ/ИК-диапазонах (речь идёт о ИК-матрицах 3-го поколения). Также, в 4-х углах выдающегося сегмента прямоугольной крыши башни хорошо заметны миниатюрные встроенные модули с малоразмерными камерами высокого разрешения для всеракурсного освещения экипажа об обстановке в непосредственной близости от танка. Аналогичные камеры также установлены на верхней лобовой детали корпуса и кормовом бронелисте корпуса (над моторно-трансмиссионным отделением). Вместо стандартного фиксированного прицела наводчика в передней левой части башни, в левом заднем секторе установлен компактный многоканальный прицельный модуль с 360-градусным обзором, включающий ТВ-/ИК-каналы, а также лазерный дальномер с системой полуавтоматического лазерного наведения для танковых управляемых ракет семейства «Рефлекс», либо китайских аналогов. Также оптико-электронные средства наведения установлены на вращающейся платформе со спаренным 7,62-мм пулемётом. Турельный модуль установлен правее от центра верхнего бронелиста башни и предусматривает размещение панорамного прицела, контейнера с боекомплектом для пулемёта, а также 4-х счетверённых ПУ ГПД на 16 дымовых гранат; ещё 12 гранат размещаются в 2x6 пусковых направляющих на клиновидных элементах лобовых бронеплит башни.Компактность оптико-электронных прицельных комплексов танка обуславливает меньшую вероятность выведения машины из строя в момент обстрела со стороны крупнокалиберных 12,7-мм пулемётов, а также 20—40-мм автоматических пушек БМП и БТР противника. Тем не менее, подобная конструкция имеет и серьёзный недостаток, заключающийся в хлипкости конструкции поворотных модулей. Так, вращающаяся часть (в районе зубчатого венца погона) комбинированного прицела оператора-наводчика/командира (в левой части башни) имеет утоньшение с диаметром ~120 мм. Даже одного попадания 20 — 30-мм снаряда хватит для полного разрушения подвижной части турели; в ходе высокоинтенсивного боя это предопределит его негативный исход для представленного на эскизе китайского ОБТ следующего поколения.Весьма оригинально исполнен перспективный комплекс активной защиты (КАЗ) нового танка. В отличие от уже существующих КАЗ типа JD-3/GL-5 и «Арена», новый комплекс близок к конструкции «Афганита». В частности, антенные решётки многофункционального миллиметрового радара обнаружения и наведения не размещены на едином посту, а формируют 4-х стороннюю распределённую апертуру. РЛ-комплекс представлен четырьмя трёхсторонними антенными постами «месяцевидной» формы в каждом углу крыши башни с круговым обзором в 360 градусов. Наличие 3-х антенных решёток на каждом посту расширяет его сектор обзора до 240 градусов, благодаря чему повреждение одного из них лишь незначительно отразится на оборонительных возможностях танка. Даже «Афганит» имеет здесь заметный недостаток, заключающийся в том, что каждая из 4 имеющихся АФАР не перекрывает сектор обзора соседней антенной решётки, а поэтому при нарушении работы одной из них выпадает 90-градусный участок ракетоопасного направления.Тем не менее, в «Афганите» этот момент благополучно компенсируется дополнительной оптико-электронной апертурой, построенной на базе дополнительных инфракрасных и ультрафиолетовых датчиков, перекрывающих вероятные «бреши» вызванные поражением одной из АФАР-РЛС. Одним из видимых достоинств установленного на «Армате» комплекса «Афганит» являются в разы большие энергетические возможности и разрешение крупных АФАР-радаров, в сравнении с миниатюрными китайскими антенными решётками круглой формы. Как заявляют источники, радары «Афганита», построенные по LTCC-технологии, способны вычислять траекторию полёта снарядов и ракет противника на существенных расстояниях в несколько километров, а поэтому обладают контрбатарейными качествами. Китайская машина такими особенностями отличаться вряд ли будет. Снаряды-перехватчики размещаются в 2-х компактных свосьмерённых поворотных пусковых установках на двух сторонах крыши башни в количестве 16 единиц.Защищённость перспективного китайского ОБТ может стать одной из высочайших в мировой практике танкостроения. Такой вывод можно сделать, отталкиваясь от «необитаемости» башни в совокупности с её внушительными поперечными размерами в горизонтальной плоскости: наблюдается та же конструкция, что и на запечатлённой «секретной» китайской БМП. Размеры данной башни характерны американским ОБТ M1A2 «Abrams», но забронированный объём боевого отделения примерно в 1,5 — 1,6 раза меньше, что обеспечивает достойный прирост физического габарита лобовых и бортовых бронеплит. Следовательно защищённость лобовой проекции башни от оперённых бронебойных подкалиберных снарядов может достигать 1200 — 1300 мм! Что касается нашего Т-14 «Армата», то даже у него показатели стойкости лобовой проекции башни могут быть слегка ниже, ведь башня более «взбита» и имеет гораздо меньшие размеры в горизонтальной плоскости, в то время как высота составляет примерно 110 см. По эскизам «китайца» отчётливо видно, что основная бронеприграда башни имеет габарит порядка 1500 — 1700 мм (сразу за ней находится боевой модуль с пулемётом и панорамным прицелом). Стойкость от кумулятивных снарядов может достигать 1600 — 1800 мм.Обратите внимание на видение китайцев относительно защищённости наиболее уязвимого амбразурного участка башни нового танка. Для повышенной защиты этого сектора планируется использовать массивную орудийную «маску» толщиной 300-400 мм, плавно переходящую в люльку пушки. Эквивалентная стойкость от бронебойных снарядов здесь может достигать 750 — 900 мм, защищая от БОПС типа M829A2, либо даже M829A3, что может стать лучшим показателем среди всех известных ОБТ 4-го поколения (аналогичной эквивалентной стойкостью обладает лишь маска пушки израильского «Merkava Mk.4»). Судя по эскизу, лобовые и бортовые бронеплиты могут быть представлены «пакетами» комбинированного и разнесённого наполнителя с использованием любых типов материалов (от керамико-урановых слоёв типа UO87 до керамико-урано-углеродных слоёв с титановым подбоем типа UO100); возможно применение корундово-керамического наполнителя с стальных листов, полученных методом электрошлакового переплава (прирост твёрдости в 1,15 раза).Бортовые бронелисты, с учётом минимального забронированного объёма необитаемой башни, имеют толщину около 600 мм в передней части и 450 — 500 мм — в задней, что больше, чем M1A2. При обстреле башни с углов безопасного маневрирования ±35-45 градусов от продольной оси канала ствола обеспечивается полноценная защита от американских БОПС M829A2. Оценочная толщина верхнего бронелиста башни может достигать 100 — 120 мм, что под углом в 60 градусов обеспечивает стойкость в 250 мм. Рассчитать защищённость кормового бронелиста по опубликованным эскизам практически невозможно, но обычно она достигает 70 — 100 мм.Перейдём к оценке бронирования корпуса передового китайского ОБТ. Компоновка корпуса близка к турецкой модификации «Leopard-2A4» под индексом «Leopard-NG» («Next Generation»). Верхняя лобовая деталь абсолютно ровная, с закрытыми крыльями повышенной защищённости, имеет наклон около 75 градусов вплоть до бронекапсулы с экипажем. На эскизе можно обратить внимание, что передняя часть бронекапсулы очерчивается небольшим прямоугольным контуром на ВЛД, расположенным примерно в 1200 мм от передней кромки. Физический габарит ВЛД достигает 210 — 230 мм, что при наклоне в 80º даёт порядка 1050 мм эквивалента от бронебойных оперённых подкалиберных снарядов, что значительно больше, нежели у M1A2 SEP и даже Т-90МС «Тагил».На нижней лобовой детали расположен 50 — 60-миллиметровый бронелист (материал на текущий момент неизвестен), увеличивающий стойкость лобовой проекции при обстреле с ближних дистанций. На дальних дистанциях НЛД зачастую скрыта «экраном» рельефа. Примерно 2/3 корпуса перспективного ОБТ, начиная от носовой части ВЛД и заканчивая моторно-трансмиссионным отделением, перекрыты массивными противокумулятивными экранами модульного типа с физическим габаритом 200 — 250 мм. Они обеспечивают прирост эквивалентной стойкости не только от кумулятивных, но и от бронебойных подкалиберных снарядов. Вместе с бортовыми бронелистами толщиной 80 — 90 мм, массивные ПКЭ обеспечивают 350-миллиметровую стойкость от БОПС в районе верхней части капсулы экипажа. В районе же нижней её части стойкость уменьшается примерно до 170 — 200 мм, поскольку вместо ПКЭ здесь находятся только катки. В ту же очередь, при обстреле с углов безопасного маневрирования ±30º от курсового направления танка, вышеуказанные показатели стойкости бортов корпуса возрастают в 2 раза: до 700 мм в районе ПКЭ и до 400 мм в районе катков, чего недостаточно для защиты от американских бронебойных снарядов M829A1/A2/A3. Уязвимость бортовых проекций корпуса танка является извечной конструктивной проблемой танкостроения, решить которую без увеличения массы и габаритов ОБТ практически невозможно.Моторно-трансмиссионное отделение прикрывается стандартными решётчатыми противокумулятивными экранами, не обеспечивающими защиты от БОПС. Тем не менее, толщина бронелистов в на этом участке, отталкиваясь от визуальной оценки, должна превышать 50 мм, как и на участке отделения экипажа.Передовой китайский танк получит большое количество конструктивных элементов из композиционных материалов, а также получит радиопоглощающие покрытия для снижения суммарной радиолокационной сигнатуры (ЭПР). С этой же целью планируется применить толстый 6-гранный «чехол» для главного 125-мм орудия танка. «Чехол» также многократно снизит инфракрасную сигнатуру танка во время ведения боя. Очевидно, что новый ОБТ получит современнейшие танковую информационно-управляющую систему (ТИУС) и систему управления огнём (СУО), построенные на лучшей китайской элементной базе, которая по характеристикам ничем не уступает западным разработкам. Танк будет оснащён модернизированной пушкой ZPT-98, являющейся аналогом нашей 2А46М. Из эскиза можно понять что, для повышения точности стрельбы в 1,15 — 1,2 раза планируется применять систему учёта изгиба ствола (СУИС). Об этом свидетельствует прямоугольная щель на верхней части «маски» пушки, где и должен размещаться фотоприёмный датчик с излучателем и приёмником отражённого светового луча. Между тем, в конструкции изображённой СИУС нового танка по неизвестной причине отсутствует главное устройство для определения изгиба — триппель-призменный отражающий блок с объективом, который должен находится на конце ствола орудия.Из всего вышеуказанного можно сделать вывод, что в случае реального старта программы по разработке перспективного китайского ОБТ 5-го поколения, NORINCO имеет все шансы вырваться в лидеры на фоне таких западноевропейских компаний, как французская «GIAT/Nexter» и немецкая «Krauss-Maffei» с их «Леклерками» и новыми модификациями «Леопардов». Администрация военно-аналитического ресурса «Военный Паритет» поспешила приравнять концепт нового китайского ОБТ к французскому AMX-56 «Leclerc». Судя по всему, упор делался на общую компоновку корпуса, но если взглянуть на все вышеописанные особенности бронирования и размещения экипажа, «Леклерк» будет значительно уступать китайскому прототипу с необитаемой башней.Квадратная башня AMX-56 имеет большой забронированный объём, что в худшую сторону отразились на физических габаритах и эквивалентной стойкости лобовых и бортовых бронеплит. К примеру, толщина бортовых бронелистов башни у французской машины крайне невелика и едва достигает 280 мм, даже под углом 60º такая преграда не способна защитить от американского снаряда M829A2 или российского ЗБМ-44М «Лекало». Лобовые и бортовые бронеплиты представлены стальными бронелистами высокой твёрдости, керамико-стеклопластиковым наполнителем, а также тефлоно-стеклопластиковым подбоем. Суммарный их габарит при фронтальном ракурсе обстрела под углами 0 — 20º составляет всего 650 — 800 мм, а эквивалентная стойкостью от БОПС — 620 мм. Этого абсолютно недостаточно для ведения боя с такими ОБТ, как Т-90А/С/МС, «Leopard-2A5/6/7», «Challenger 2» и M1A2, а поэтому сравнение «Леклерка» с новым китайским концептом выглядит нецелесообразным. Единственные критерии для сравнения — ТИУС и вооружение.По танковой информационно-управляющей системе «китаец» вряд ли проиграет «Леклерку», чего не скажешь о вооружении. Французский танк оснащается достаточно совершенной и мощной пушкой варианта L52 «СN 120-26», придающей бронебойным снарядом начальную скорость в 1750 м/с, что даже лучше, чем у штатовской M256 и на уровне с немецкой Rh-120L55. Конструкция башни прототипа китайского перспективного танка очень напоминает компоновку башни японского «Type-10», что выражается в клиновидных лобовых броненакладках. Огромный интерес также вызывает 8-катковая ходовая часть с гидропневматической подвеской. Это указывает на то, что главной задачей китайских инженеров является придание 5-поколению танков НОАК повышенной живучести в сравнении с японскими, южнокорейскими, индийскими и американскими ОБТ «Тип-10», K2 «Black Panther», «Arjun Mk.2», Т-90, а также M1A2; на последних установлены 6 и 7-катковые ходовые части. Большее количество катков позволяет гусеничной боевой машине сохранить подвижность даже после выведения из строя нескольких из них в ходе высокоинтенсивного противостояния на ТВД.Учитывая, что именно Поднебесная отличается сегодня наибольшим количеством инноваций в оборонном секторе, в течении ближайших лет стоит ожидать официальных заявлений от представителей NORINCO и оборонных ведомств КНР относительного старта программы разработки нового «сетецентрического» основного боевого танка 5-го поколения, способного с лихвой компенсировать все существующие недостатки серийных «Type-96B/99A2» и MBT-3000.