Особняк российской дипмиссии в Мэриленде

Возвращение этих двух объектов России в то время как Кремль отказывается отвечать за свою кампанию влияния против США укрепит президента Владимира Путина и будет способствовать опасной эскалации дестабилизирующей деятельности Кремля против демократий во всем мире. Хотя мы понимаем большую цель по поиску сотрудничества (с РФ), мы снова и снова видим ограниченность желания России работать вместе с США… Мы призываем вас исключить возвращение объектов из любых переговоров и обсуждений с Путиным в ходе вашей предстоящей поездки.