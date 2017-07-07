Американские сенаторы просят Трампа не возвращать РФ её дипсобственность
Как сообщает РИА Новости , группа американских сенаторов 6 июля обратилась к президенту Дональду Трампу с просьбой не возвращать России ее дипломатическую собственность — загородные резиденции, фактически конфискованные в декабре 2016 года.
С указанным ходатайством выступили сенаторы-республиканцы Марко Рубио, Джонни Исаксон и сенатор-демократ Джин Шахин. Они высказывают "глубокую обеспокоенность" сообщениями представителей администрации США о том, что на встрече с Путиным будет обсуждаться возврат посольских дач.
Как указывают сенаторы, при передачи РФ её дипсобственности "возможности российской разведки" против США возрастут, а риски в деятельности американских дипломатов в России увеличатся.
С указанным ходатайством выступили сенаторы-республиканцы Марко Рубио, Джонни Исаксон и сенатор-демократ Джин Шахин. Они высказывают "глубокую обеспокоенность" сообщениями представителей администрации США о том, что на встрече с Путиным будет обсуждаться возврат посольских дач.
Особняк российской дипмиссии в Мэриленде
Возвращение этих двух объектов России в то время как Кремль отказывается отвечать за свою кампанию влияния против США укрепит президента Владимира Путина и будет способствовать опасной эскалации дестабилизирующей деятельности Кремля против демократий во всем мире. Хотя мы понимаем большую цель по поиску сотрудничества (с РФ), мы снова и снова видим ограниченность желания России работать вместе с США… Мы призываем вас исключить возвращение объектов из любых переговоров и обсуждений с Путиным в ходе вашей предстоящей поездки.
Как указывают сенаторы, при передачи РФ её дипсобственности "возможности российской разведки" против США возрастут, а риски в деятельности американских дипломатов в России увеличатся.
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