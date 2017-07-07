05:42 07 июля

Американские сенаторы просят Трампа не возвращать РФ её дипсобственность

Как сообщает РИА Новости , группа американских сенаторов 6 июля обратилась к президенту Дональду Трампу с просьбой не возвращать России ее дипломатическую собственность — загородные резиденции, фактически конфискованные в декабре 2016 года.

С указанным ходатайством выступили сенаторы-республиканцы Марко Рубио, Джонни Исаксон и сенатор-демократ Джин Шахин. Они высказывают "глубокую обеспокоенность" сообщениями представителей администрации США о том, что на встрече с Путиным будет обсуждаться возврат посольских дач.


Особняк российской дипмиссии в Мэриленде



Возвращение этих двух объектов России в то время как Кремль отказывается отвечать за свою кампанию влияния против США укрепит президента Владимира Путина и будет способствовать опасной эскалации дестабилизирующей деятельности Кремля против демократий во всем мире. Хотя мы понимаем большую цель по поиску сотрудничества (с РФ), мы снова и снова видим ограниченность желания России работать вместе с США… Мы призываем вас исключить возвращение объектов из любых переговоров и обсуждений с Путиным в ходе вашей предстоящей поездки.


Как указывают сенаторы, при передачи РФ её дипсобственности "возможности российской разведки" против США возрастут, а риски в деятельности американских дипломатов в России увеличатся.


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Комментарии 12

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  1. На страже Сегодня, 04:27
    Очень роскошно.
    На страже
  2. Uncle Lee Сегодня, 04:32
    "возможности российской разведки" против США возрастут
    А еще, коварные русские, "Калибры" и не дай бог, "Тополя" в этих дачках поставят ! lol lol
    Uncle Lee
  3. Никкола Мак Сегодня, 04:35
    Дибилы- посольство и посол неприкосновенны. И если они себя прилично ведут отношение к ним должно быть как к гостям.
    Но видимо это не для юсовцев - для них общечеловеческие нормы не писаны.
    Поражает наша реакция - уже надо бы показать реальный ответ!!!
    Никкола Мак
    1. Razvedka_Boem Сегодня, 05:18
      Поражает наша реакция - уже надо бы показать реальный ответ!!!

      Сдержанность Кремля, которые многие ошибочно принимают за слабость, на самом деле показывает его адекватность. Именно поэтому ВВП до сих пор использует слово "партнеры", правда иногда чувствуется, что произносит он это теперь слегка саркастически.
      Рефлексивные действия - ударили и автоматически идет ответный удар, ведут только в тупик.
      ВВП до последнего дает шанс решить все без эмоций. Посмотрим как пройдет встреча в Гамбурге.
      Razvedka_Boem
    2. ЛукичЪ Сегодня, 05:21
      Цитата: Никкола Мак
      Но видимо это не для юсовцев - для них общечеловеческие нормы не писаны.

      а зачем. они дерьмократию по всему миру насаждают
      ЛукичЪ
  4. Anarchist Сегодня, 04:37
    Возвращение этих двух объектов России в то время как Кремль отказывается отвечать за свою кампанию влияния против США укрепит президента Владимира Путина и будет способствовать опасной эскалации дестабилизирующей деятельности Кремля против #ДИКТАТУРЫ США#во всем мире. Хотя мы понимаем большую цель по поиску сотрудничества (с РФ), мы снова и снова видим ограниченность желания России работать вместе с США… Мы призываем вас исключить возвращение объектов из любых переговоров и обсуждений с Путиным в ходе вашей предстоящей поездки.
    Я заметил одно слово двумя другими. И всё встало на свои места...
    Anarchist
  5. Диванный эксперт Сегодня, 04:38
    Выдворить их посольство, отправить в 404, забыть о матрасах, и начать поднимать Россию матушку с колен... а то уже достало...http://m.newsbabr.com/?IDE=161805
    Диванный эксперт
  6. Познающий Сегодня, 05:06
    ""...группа американских сенаторов 6 июля обратилась к президенту Дональду Трампу с просьбой не возвращать России ее дипломатическую собственность..."- ну что тут сказать... recourse Так и просятся на грех... feel Не хотят по-хорошему, будет как попало.
    Познающий
  7. Delink Сегодня, 05:07
    Пора из всех областей России выдворить американцев и их НКО.
    Delink
  8. ланс Сегодня, 05:16
    вообще то выглядит наша дача убого. если заберут сократить территорию консубзык пройдет сразульства сша в два раза, бзык у сша пройдет сразу и запомнится навсегда.
    ланс
  9. Atlant-1164 Сегодня, 05:34
    Сталин, Хрушев,Брежнев, Андропов в гробу перевернулись..если бы это прочитали.сколько можно терпеть хамство и наглость США. эти пощечины, плевки и подсрачники. они унижают страну как партнера и союзника,на международной арене.рейтинг страны такое поведение терпилы скоро будет на уроане страны,у которой столица Тегусигальпа. пора научиться действовать как стране..которая считает себя правоприемницей СССР.
    Atlant-1164
  10. aleksfill Сегодня, 05:37
    "...Американские сенаторы просят Трампа не возвращать РФ её дипсобственность..."
    Наш Гарант может отвечать только - асимметрично, в основном поставками в США всего им необходимого.
    aleksfill
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