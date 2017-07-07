05:43 07 июля

Владимир Путин прибыл в Гамбург

Как сообщает РИА Новости , президент РФ Владимир Путин прибыл в Гамбург, где предполагается его участие в саммите G20 и проведение ряда встреч.



Саммит запланирован на 7-8 июля. Подразумевается участие Путина в рабочих заседаниях, посвященных различным тематикам, в неформальной встрече по проблематике борьбы с терроризмом. На полях форума ожидаются встречи с лидерами США, Франции, Германии, Турции, премьерами Японии и Австралии.


В ходе переговоров с Дональдом Трампом будут присутствовать главы внешнеполитических ведомств двух стран.

По информации чиновников, знакомых с подготовкой встречи, на ней будут Трамп, Путин, госсекретарь Рекс Тиллерсон, министр иностранных дел России Сергей Лавров и переводчики.

- сообщает американское издание Axios.

Ожидается, что данная встреча начнется в 16.45 и продолжится около получаса. Планируется, что лидеры обсудят вопрос с арестом российской дипломатической собственности в США и международную тематику. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков указывал, что в центре внимания будут ситуация в Сирии и кризис на Украине.


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Комментарии 16

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  1. Uncle Lee Сегодня, 05:06
    Встреча пройдет в формате ППР !
    Но это мое мнение.... hi
    Uncle Lee
    1. Смог Сегодня, 05:35
      30 минут? И за это время обсудить столько проблем? Ха, не смешите мои тапочки. Точно ППР.
      Смог
  2. На страже Сегодня, 05:10
    Путин помолодел вроде.
    На страже
  3. Познающий Сегодня, 05:12
    Владимир Путин прибыл в Гамбург, а лидеры США, Франции, Германии, Турции, премьеры Японии и Австралии кто накуривается за углом, кто сакэ и виски "заправляются"... Ох , им бы имодиум принять, али черемухи отвар, а то позагадят там усё... bully
    Познающий
  4. Razvedka_Boem Сегодня, 05:13
    Ожидается, что данная встреча начнется в 16.45 и продолжится около получаса.

    Маловато.. Хотя иногда кажется, что "большая тройка" - Россия, США и Китай, ведут какую-то нам невидимую игру.
    Razvedka_Boem
    1. Злой543 Сегодня, 05:32
      Да хватит и полчаса, главное Трамп должен будет грохнуться на колени и слезно благодарить ВВП за свое избрание. Остальное вторично. feel
      Злой543
    2. aleksfill Сегодня, 05:34
      После вчерашних заявлений Трампа, в Польше, на G -20 было бы лучше отправить
      премьер-министра РФ Медведева.
      aleksfill
  5. андрей юрьевич Сегодня, 05:13
    Ожидается, что данная встреча начнется в 16.45 и продолжится около получаса
    .что можно решить за "пол-часа" ? противоречий скопилось на годы. зря рассчитывает мир, на какие то подвижки в отношениях США-Россия, за 30 мин. можно только войну развязать,а вот новые серьёзные отношения-вряд ли...зато "мусолят" в предвкушении,уже неделю. Вечером,или завтра, наверняка выйдет "внеплановый вечер с соловьёвым", и все, будут доказывать друг-другу,взахлёб и ругаясь,почему Трамп и Путин,ни о чём не договорились... и радоваться,что встреча длилась на сколько то минут дольше чем с парАшенко... скучно ...
    андрей юрьевич
    1. Delink Сегодня, 05:25
      Доброго утра, Андрей!
      Вот именно что все это уже достало, никакой конкретики.
      И даже американскую дипмиссию из Москвы и Питера не выгнали до сих пор, а надо бы.
      Delink
      1. Комментарий был удален.
    2. Подрезчик Сегодня, 05:32
      Обратите внимание, всегда планируют 30 минут, а встреча длится 3, 3.5, 4 часа! Вот сегодня и услышим, сколько по факту. Но Меркелиха на фотке как-то по-свински себя ведет, морду в сторону во время протокольной сьемки....
      Подрезчик
      1. андрей юрьевич Сегодня, 05:36
        Цитата: Подрезчик
        Но Меркелиха на фотке как-то по-свински себя ведет, морду в сторону во время протокольной сьемки..

        снайпера боится...
        андрей юрьевич
        1. Uncle Lee Сегодня, 05:42
          Цитата: андрей юрьевич
          снайпера боится.

          Нет ! Проверяет, на месте ли снайпер ! bully
          Uncle Lee
  6. Б.Т.В. Сегодня, 05:38
    А в других источниках СМИ пишут, что встреча продлится около часа.
    Б.Т.В.
    1. андрей юрьевич Сегодня, 05:41
      Цитата: Б.Т.В.
      А в других источниках СМИ пишут, что встреча продлится около часа.

      нужны сутки, с баней ,ухой и водкой...-тогда будет результат. wink
      андрей юрьевич
  7. Delink Сегодня, 05:40
    А вообще зря Путин прилетел на G20. Видно по его лицу, что там делать нечего. Не ждут его там. Выслушивать нападки можно и по горячей линии.
    Delink
  8. Atlant-1164 Сегодня, 05:42
    ВВП должен в первом же раунде взять Трампа на болевой, и перейти на удушающий.короче заработать Ипон.
    Atlant-1164
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