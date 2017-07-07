Владимир Путин прибыл в Гамбург
Как сообщает РИА Новости , президент РФ Владимир Путин прибыл в Гамбург, где предполагается его участие в саммите G20 и проведение ряда встреч.
Саммит запланирован на 7-8 июля. Подразумевается участие Путина в рабочих заседаниях, посвященных различным тематикам, в неформальной встрече по проблематике борьбы с терроризмом. На полях форума ожидаются встречи с лидерами США, Франции, Германии, Турции, премьерами Японии и Австралии.
В ходе переговоров с Дональдом Трампом будут присутствовать главы внешнеполитических ведомств двух стран.
- сообщает американское издание Axios.
Ожидается, что данная встреча начнется в 16.45 и продолжится около получаса. Планируется, что лидеры обсудят вопрос с арестом российской дипломатической собственности в США и международную тематику. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков указывал, что в центре внимания будут ситуация в Сирии и кризис на Украине.
Саммит запланирован на 7-8 июля. Подразумевается участие Путина в рабочих заседаниях, посвященных различным тематикам, в неформальной встрече по проблематике борьбы с терроризмом. На полях форума ожидаются встречи с лидерами США, Франции, Германии, Турции, премьерами Японии и Австралии.
В ходе переговоров с Дональдом Трампом будут присутствовать главы внешнеполитических ведомств двух стран.
По информации чиновников, знакомых с подготовкой встречи, на ней будут Трамп, Путин, госсекретарь Рекс Тиллерсон, министр иностранных дел России Сергей Лавров и переводчики.
- сообщает американское издание Axios.
Ожидается, что данная встреча начнется в 16.45 и продолжится около получаса. Планируется, что лидеры обсудят вопрос с арестом российской дипломатической собственности в США и международную тематику. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков указывал, что в центре внимания будут ситуация в Сирии и кризис на Украине.
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