По информации чиновников, знакомых с подготовкой встречи, на ней будут Трамп, Путин, госсекретарь Рекс Тиллерсон, министр иностранных дел России Сергей Лавров и переводчики.

Как сообщает РИА Новости , президент РФ Владимир Путин прибыл в Гамбург, где предполагается его участие в саммите G20 и проведение ряда встреч.Саммит запланирован на 7-8 июля. Подразумевается участие Путина в рабочих заседаниях, посвященных различным тематикам, в неформальной встрече по проблематике борьбы с терроризмом. На полях форума ожидаются встречи с лидерами США, Франции, Германии, Турции, премьерами Японии и Австралии.В ходе переговоров с Дональдом Трампом будут присутствовать главы внешнеполитических ведомств двух стран.- сообщает американское издание Axios.Ожидается, что данная встреча начнется в 16.45 и продолжится около получаса. Планируется, что лидеры обсудят вопрос с арестом российской дипломатической собственности в США и международную тематику. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков указывал, что в центре внимания будут ситуация в Сирии и кризис на Украине.