05:43 07 июля

Арабская «четверка» обвинила Катар в срыве антикризисных усилий

Как сообщает РИА Новости , Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн обвинили Катар в саботаже стремлений по урегулированию кризиса в отношениях между указанными странами.

Упрямство катарского правительства, его отказ от выполнения требований четырех арабских стран свидетельствует об уровне его связей с террористическими организациями, стремлении к разрушению, подрыву стабильности и безопасности в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке.

— указано в совместном заявлении перечисленных арабских государств.

Арабская «четверка» обвинила Катар в срыве антикризисных усилий



Ими высказано удивление того, что Катар отклонил все выдвинутые требования. В итоге, как они полагают, Доха сделала все возможное для провала посреднической миссии Кувейта.

Катарское правительство стремилось сорвать все дипломатические усилия по урегулированию конфликта.


Не последнюю роль в этом сыграла утечка в СМИ содержания ультиматума, в которой арабская «четверка» обвинила Катар.


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Комментарии 5

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  1. На страже Сегодня, 05:29
    Не сидится катарцам спокойно на нефти, газе в небоскребах в золоте.
    Катар нужно расформировать.
    На страже
    1. Anarchist Сегодня, 05:43
      Цитата: На страже
      Не сидится катарцам спокойно на нефти, газе в небоскребах в золоте.
      Катар нужно расформировать.

      Может Вы не вкурсе, но Катару предъявляются невыполнимые, издевательские условия. Вам тоже не понравится, когда соседи Вам скажут кур перебить и сторожевого пса выгнать...
      Или вы предвзято относитесь, что скорее всего...
      Anarchist
  2. Познающий Сегодня, 05:37
    Таки может это все не упрямство, а САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, ведь Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн под дудку тех, что за лужей пляшут вприсядку... request А как принято в "цивилизованном" мире для "исключительной" нации- самостоятельность это грех...
    Познающий
  3. mejik Сегодня, 05:37
    Несколько израильских танкеров с отключенными маяками возили иранскую нефть в Садистскую Аварию.
    mejik
  4. Atlant-1164 Сегодня, 05:37
    вот куда нам стоит,подкидывать дровишки..чтобы тлел огонек вражды между ними.
    Atlant-1164
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