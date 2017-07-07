Арабская «четверка» обвинила Катар в срыве антикризисных усилий
Как сообщает РИА Новости , Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн обвинили Катар в саботаже стремлений по урегулированию кризиса в отношениях между указанными странами.
— указано в совместном заявлении перечисленных арабских государств.
Ими высказано удивление того, что Катар отклонил все выдвинутые требования. В итоге, как они полагают, Доха сделала все возможное для провала посреднической миссии Кувейта.
Не последнюю роль в этом сыграла утечка в СМИ содержания ультиматума, в которой арабская «четверка» обвинила Катар.
Упрямство катарского правительства, его отказ от выполнения требований четырех арабских стран свидетельствует об уровне его связей с террористическими организациями, стремлении к разрушению, подрыву стабильности и безопасности в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке.
— указано в совместном заявлении перечисленных арабских государств.
Ими высказано удивление того, что Катар отклонил все выдвинутые требования. В итоге, как они полагают, Доха сделала все возможное для провала посреднической миссии Кувейта.
Катарское правительство стремилось сорвать все дипломатические усилия по урегулированию конфликта.
Не последнюю роль в этом сыграла утечка в СМИ содержания ультиматума, в которой арабская «четверка» обвинила Катар.
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