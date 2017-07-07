Арабская «четверка» обвинила Катар в срыве антикризисных усилий

Упрямство катарского правительства, его отказ от выполнения требований четырех арабских стран свидетельствует об уровне его связей с террористическими организациями, стремлении к разрушению, подрыву стабильности и безопасности в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке.

Катарское правительство стремилось сорвать все дипломатические усилия по урегулированию конфликта.