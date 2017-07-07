Сеть 12-ти АЭС подверглась хакерским атакам в США
Информационное агентство Bloomberg сообщает о том, что хакерской атаке подверглись компьютерные сети сразу нескольких американских атомных электростанций. В сообщении говорится о том, что хакеры «могут быть связаны с зарубежным правительством».
Одной из АЭС, подвергшихся атаке, является атомная электростанция Wolf-Creek (Волф-Крик), расположенная на берегу озера Коффи в штате Канзас. Это одноблоковая электростанция мощностью 1,25МВт, введённая в эксплуатацию в 1985 году.
Информационное агентство, ссылаясь на неназванные источники, близкие к расследованию, заявляет, что основные подозрения направлены в сторону России. Официальные представители следствия такого рода информацию на данный момент не комментируют.
В общей сложности, хакерским атакам за последние несколько дней подверглись около 12 американских АЭС. Дело перешло под контроль Агентства национальной безопасности.
Выясняется, что на самом деле хакерское вмешательство не затронуло работы самих электростанций. Хакерам удалось взломать корпоративную сеть управляющей компании, осуществляющей деятельность в отношении АЭС.
В местных СМИ штата Канзас уже без каких-либо ссылок объявили о том, что хакеры были именно «российскими», добавив, что они искали уязвимости в системе управления энергоблоками.
Одной из АЭС, подвергшихся атаке, является атомная электростанция Wolf-Creek (Волф-Крик), расположенная на берегу озера Коффи в штате Канзас. Это одноблоковая электростанция мощностью 1,25МВт, введённая в эксплуатацию в 1985 году.
Информационное агентство, ссылаясь на неназванные источники, близкие к расследованию, заявляет, что основные подозрения направлены в сторону России. Официальные представители следствия такого рода информацию на данный момент не комментируют.
В общей сложности, хакерским атакам за последние несколько дней подверглись около 12 американских АЭС. Дело перешло под контроль Агентства национальной безопасности.
Выясняется, что на самом деле хакерское вмешательство не затронуло работы самих электростанций. Хакерам удалось взломать корпоративную сеть управляющей компании, осуществляющей деятельность в отношении АЭС.
В местных СМИ штата Канзас уже без каких-либо ссылок объявили о том, что хакеры были именно «российскими», добавив, что они искали уязвимости в системе управления энергоблоками.
Использованы фотографии: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-07/russians-are-said-to-be-suspects-in-hacks-involving-nuclear-site?cmpid=socialflow-twitter-business&utm_content=business&utm_campaign=socialflow-organic&utm_source=twitter&utm_medium=social
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