09:12 07 июля

Сеть 12-ти АЭС подверглась хакерским атакам в США

Информационное агентство Bloomberg сообщает о том, что хакерской атаке подверглись компьютерные сети сразу нескольких американских атомных электростанций. В сообщении говорится о том, что хакеры «могут быть связаны с зарубежным правительством».

Одной из АЭС, подвергшихся атаке, является атомная электростанция Wolf-Creek (Волф-Крик), расположенная на берегу озера Коффи в штате Канзас. Это одноблоковая электростанция мощностью 1,25МВт, введённая в эксплуатацию в 1985 году.

Сеть 12-ти АЭС подверглась хакерским атакам в США



Информационное агентство, ссылаясь на неназванные источники, близкие к расследованию, заявляет, что основные подозрения направлены в сторону России. Официальные представители следствия такого рода информацию на данный момент не комментируют.

В общей сложности, хакерским атакам за последние несколько дней подверглись около 12 американских АЭС. Дело перешло под контроль Агентства национальной безопасности.

Выясняется, что на самом деле хакерское вмешательство не затронуло работы самих электростанций. Хакерам удалось взломать корпоративную сеть управляющей компании, осуществляющей деятельность в отношении АЭС.

В местных СМИ штата Канзас уже без каких-либо ссылок объявили о том, что хакеры были именно «российскими», добавив, что они искали уязвимости в системе управления энергоблоками.

Использованы фотографии: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-07/russians-are-said-to-be-suspects-in-hacks-involving-nuclear-site?cmpid=socialflow-twitter-business&utm_content=business&utm_campaign=socialflow-organic&utm_source=twitter&utm_medium=social
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Комментарии 10

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  1. Spartanez300 Сегодня, 06:22
    Путинские хакеры опять в деле . yes
    Spartanez300
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:30
      они искали уязвимости в системе управления энергоблоками.
      - это фирменный почерк русских хакеров ! hi
      Uncle Lee
      1. Anarchist Сегодня, 06:36
        Цитата: Uncle Lee
        они искали уязвимости в системе управления энергоблоками.
        - это фирменный почерк русских хакеров ! hi

        Какой подключает управление энергоблоков к сети. А ядерную кнопку тоже можно через инет нажать? Не удивлюсь...
        "Ну тупые"...
        Anarchist
        1. Venceremos Сегодня, 06:54
          Одной из АЭС, подвергшихся атаке, является атомная электростанция Wolf-Creek (Волф-Крик), расположенная на берегу озера Коффи в штате Канзас. Это одноблоковая электростанция мощностью 1,25МВт, введённая в эксплуатацию в 1985 году.

          По информации из сети,как раз эта АЭС ,из-за "древности" менее всего подвержена риску вмешательства в работу реактора. Дескать процессы управления реакцией никак не связаны с сетью.
          А вот более новые recourse
          А вообще,америкосы наворачивают что хакерские атаки это элементы подготовки времени "Ч",когда Россия будет атаковать USA...
          Venceremos
  2. pafegosoff Сегодня, 06:30
    Не совсем электростанции и не совсем хакеры...
    Как я понял, атаке подверглись личные кабинеты компании энергосбыт Wolf-Creek. В общем, это место, куда записывают показания счетчиков и осуществляют онлайн-платёж. Кто-то из потребителей решил нажиться за счет других, либо обиделся на электросбыт за высокий штраф-пени за неуплату. Да и взломал эту халабуду, благо там защита - никакая (по меркам школьника-пятиклассника).
    Кахкеры кругом! Оглядывайся чаще, американец! За тобой по пятам, прячась в тени идет рузский кахкер!
    pafegosoff
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:39
      Цитата: pafegosoff
      рузский кахкер!

      И с большой фомкой, для взлома !
      Uncle Lee
    2. Ren Сегодня, 06:51
      Цитата: pafegosoff
      Да и взломал эту халабуду, благо там защита - никакая (по меркам школьника-пятиклассника).

      Понимаю Вас, летние каникулы... заняться не чем, родители на работе. В шестой класс то перевели?
      lol
      Ren
      1. pafegosoff Сегодня, 08:25
        На каникулах надо футбол гонять, купаться и кататься на велосипеде. Просто, припоминаю, в 1992 сын как раз в пятом классе учился и писал драйверы для устройств. Ну, тогда правил бал MS(PC) DOS 5.0 и довольно простой ассемблер для 8088/86, крутейшие машины с ОЗУ 512 КБ и графика CGA... Прекрасное было время. Творческое... А вспомнить самоделки на КР-580 и писанину в 16-ти и в двоичном коде...Кахкеры!
        pafegosoff
  3. rotmistr60 Сегодня, 07:24
    ссылаясь на неназванные источники, близкие к расследованию, заявляет, что основные подозрения направлены в сторону России

    Ох уж эти "неназванные" источники да еще с косоглазием в сторону России. И все "случайно" перед встречей Трампа с Путиным.
    они искали уязвимости в системе управления энергоблоками.
    В компьютеры проникли, искали, искали и найти не смогли.
    rotmistr60
  4. Толстоевский Сегодня, 08:08
    уже скоро по всей империи зла
    Толстоевский
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