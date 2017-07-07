09:11 07 июля

ВВС Сирии поставлены российские Ми-24П

Как сообщает « Вестник Мордовии », сирийским военно-воздушным силам поставлены мощные ударные вертолеты Ми-24П . Недавно одна из указанных машин, осуществлявшая бомбардировки позиций террористов, была замечена в небе над Деръа.

ВВС Сирии поставлены российские Ми-24П


Техника пока что имеет старый номер ВКС России "Желтый 30" наряду с вновь присовенным номером ВВС Сирии - "2861".


Данная модель значительно превосходит состоящий на вооружении правительственных сил старый Ми-25. Ми-24П используют спаренную 30-мм пушку, дальнобойные ракеты типа "Штурм-В" и еще целый арсенал разнообразного неуправляемого вооружения.



До поставок Ми-24П на оснащении сирийских подразделений находились вертолеты, вооруженные только крупнокалиберными пулеметами и способные применять устаревшие версии противотанковых управляемых ракет со сравнительно небольшой дистанцией полета.

Вертолеты Ми-24П серийно выпускались с апреля 1981 г. Как показало реальное применение машины, в ряде случаев мощь ГШ-30К оказалась чрезмерной, для выполнения некоторых операций вполне достаточной была бы пушка калибра 23 мм. На экспорт вертолет поставлялся под обозначением Ми-35П.

Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20578.htm
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Комментарии 13

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  1. Spartanez300 Сегодня, 06:51
    "Подарки" для террористов , ох и наедятся ракет да снарядов .
    Spartanez300
  2. Anarchist Сегодня, 06:54
    Кто за это заплатит? И что делать, когда их Американцы збивать начнут?
    Деньги на ветер...
    Anarchist
    1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 07:02
      Наверное шутка про глубокую озабоченность уже не актуальна?)))
      DIVAN SOLDIER
      1. Владимир16 Сегодня, 07:09
        Цитата: Anarchist
        И что делать, когда их Американцы збивать начнут?

        Ежели збивать, то Вам в школу. А деньги учителю русского языка отдайте. Дабы на ветер не пускать. hi
        Владимир16
    2. IGOR GORDEEV Сегодня, 07:15
      Цитата: Anarchist
      Кто за это заплатит? И что делать, когда их Американцы збивать начнут?Деньги на ветер...

      Американцам всякий сброд спонсировать и "случайно" терять вооружения, сбрасывая не туда - можно, а нам в наших интересах помогать Сирии - не надо? Так что ли по вашему?
      IGOR GORDEEV
    3. AVGUST Сегодня, 07:36
      Отставить панику и беспорядочную стрельбу !
      AVGUST
    4. Pivot Сегодня, 08:11
      Если с этого вертолёта уничтожат 10 террористов он уже окупился
      Pivot
    5. Капитан Пушкин Сегодня, 08:47
      Цитата: Anarchist
      Кто за это заплатит? И что делать, когда их Американцы збивать начнут?
      Деньги на ветер...

      Сирия заплатит. Тем более, это бюджетный вариант - поставка устаревшей техники, снимаемой с вооружения ВС России. Иначе этот вертолет гнил бы какое-то время (не очень продолжительное, хранить авиационную технику у нас не научились) на базе хранения и пошел бы на утилизацию.
      Капитан Пушкин
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:19
    Пилоты на них явно будут как бы не совсем сирийцы.
    Изгоняющий либероидов
    1. Vadivak Сегодня, 07:44
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Пилоты на них явно будут как бы не совсем сирийцы.


      Но с национальным уклоном Сахид- аль-алин (он же Владимир) или Захраб (он же Александр)
      Vadivak
  4. Dave36 Сегодня, 07:22
    С чёрными по сути все решено, укрепляем Асада для укрепления договорной позиции.
    Dave36
  5. Zaurbek Сегодня, 07:59
    ГШ-2-30 ставили для борьбы с танками, а БПС 30мм так и не сделали...
    Zaurbek
  6. pilot306 Сегодня, 08:49
    На экспорт вертолет поставлялся под обозначением Ми-35П.

    Автор, исправь пожалуйста, Ми-25П.
    pilot306
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