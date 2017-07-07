ВВС Сирии поставлены российские Ми-24П
Как сообщает « Вестник Мордовии », сирийским военно-воздушным силам поставлены мощные ударные вертолеты Ми-24П . Недавно одна из указанных машин, осуществлявшая бомбардировки позиций террористов, была замечена в небе над Деръа.
Техника пока что имеет старый номер ВКС России "Желтый 30" наряду с вновь присовенным номером ВВС Сирии - "2861".
Данная модель значительно превосходит состоящий на вооружении правительственных сил старый Ми-25. Ми-24П используют спаренную 30-мм пушку, дальнобойные ракеты типа "Штурм-В" и еще целый арсенал разнообразного неуправляемого вооружения.
До поставок Ми-24П на оснащении сирийских подразделений находились вертолеты, вооруженные только крупнокалиберными пулеметами и способные применять устаревшие версии противотанковых управляемых ракет со сравнительно небольшой дистанцией полета.
Вертолеты Ми-24П серийно выпускались с апреля 1981 г. Как показало реальное применение машины, в ряде случаев мощь ГШ-30К оказалась чрезмерной, для выполнения некоторых операций вполне достаточной была бы пушка калибра 23 мм. На экспорт вертолет поставлялся под обозначением Ми-35П.
Техника пока что имеет старый номер ВКС России "Желтый 30" наряду с вновь присовенным номером ВВС Сирии - "2861".
Данная модель значительно превосходит состоящий на вооружении правительственных сил старый Ми-25. Ми-24П используют спаренную 30-мм пушку, дальнобойные ракеты типа "Штурм-В" и еще целый арсенал разнообразного неуправляемого вооружения.
До поставок Ми-24П на оснащении сирийских подразделений находились вертолеты, вооруженные только крупнокалиберными пулеметами и способные применять устаревшие версии противотанковых управляемых ракет со сравнительно небольшой дистанцией полета.
Вертолеты Ми-24П серийно выпускались с апреля 1981 г. Как показало реальное применение машины, в ряде случаев мощь ГШ-30К оказалась чрезмерной, для выполнения некоторых операций вполне достаточной была бы пушка калибра 23 мм. На экспорт вертолет поставлялся под обозначением Ми-35П.
Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20578.htm
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