В РФ разрабатываются торпедные аппараты для субмарин 5-го поколения

Современные российские торпеды находятся в торпедных аппаратах в затопленном состоянии. Морякам всего лишь достаточно нажать на кнопку, и наш насос мгновенно создаст необходимое водяное давление, в результате торпеда вылетит из лодки на 7 метров. Это безопасное расстояние, на котором включается двигатель, и торпеда начинает преследование цели.

Подготовка пуска торпеды — весьма шумное мероприятие. Процесс занимает минуты, но этого достаточно, чтобы противник «услышал», что готовится атака, и принял ответные меры. Только одно открытие крышки торпедного аппарата слышно под водой на километры. Новая система импульсного-электронного запуска обеспечивает мгновенное применение оружия, которое остается полностью незаметным для противника, так как никаких предварительных мероприятий, самого «импульса» пуска и последующих возмущений внешней среды не происходит.

Максимальная глубина «воздушного» запуска торпедного вооружения — 300 метров. Глубже создать необходимое давление воздуха в торпедном аппарате не представляется возможным. Современные подводные лодки опускаются на глубины до 500 метров. Сейчас в России создается уникальная глубоководная субмарина — носитель подводных роботов «Хабаровск». По имеющимся сведениям, глубина ее погружения составляет один километр. Использование импульсно-турбонасосной системы запуска торпедного вооружения позволит ей стрелять без оглядки на то, что баллонам сжатого воздуха просто не хватает мощности, чтобы вытолкнуть робота на безопасное для корабля расстояние. Запущенные на такой глубине «беспилотники» становятся абсолютно невидимыми для противника.