В РФ разрабатываются торпедные аппараты для субмарин 5-го поколения
Как сообщает интернет-издание « Известия », Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» и московское предприятие «Лопастные гидравлические машины» разрабатывают новые торпедные аппараты, предназначенные для субмарин 5-го поколения . В их основе заложена уникальная импульсно-турбонасосная установка, способная в течение секунды прогнать пять кубометров воды.
«Мокрые» торпедные аппараты предполагается применять на всех перспективных подводных кораблях отечественного флота.
— пояснил исполнительный директор ОАО «ЛГМ» Роман Пыхтин.
В настоящее время торпеды запускаются по так называемой «воздушной схеме»: первоначально боевой баллон заполняется сжатым воздухом, затем в аппарат подается вода, открывается его крышка в целях уравнивания внешнего и внутреннего давления воды. Только после этого под напором воздуха торпеда выходит наружу. При этом вместе с ней вырывается еще и воздушный пузырь, демаскирующий стреляющую лодку.
— заявил ведущий конструктор АО «СПМБМ «Малахит» Виктор Караваев.
Со слов профессора академии военных наук Вадима Козюлина, «мокрый» торпедный аппарат фактически является глушителем, подобным применяемому в стрелковом оружии. Для его функционирования не требуется сжатый воздух, поэтому стрельба становится бесшумной и полностью скрытой.
В настоящее время на вооружении российского ВМФ состоят два типа торпедных аппаратов калибра 533 и 650 мм. Их используют для стрельбы торпедами, крылатыми ракетами и постановки мин. Также «трубы» аппаратов используются для выхода из субмарин морских диверсантов.
«Мокрые» торпедные аппараты предполагается применять на всех перспективных подводных кораблях отечественного флота.
Современные российские торпеды находятся в торпедных аппаратах в затопленном состоянии. Морякам всего лишь достаточно нажать на кнопку, и наш насос мгновенно создаст необходимое водяное давление, в результате торпеда вылетит из лодки на 7 метров. Это безопасное расстояние, на котором включается двигатель, и торпеда начинает преследование цели.
— пояснил исполнительный директор ОАО «ЛГМ» Роман Пыхтин.
В настоящее время торпеды запускаются по так называемой «воздушной схеме»: первоначально боевой баллон заполняется сжатым воздухом, затем в аппарат подается вода, открывается его крышка в целях уравнивания внешнего и внутреннего давления воды. Только после этого под напором воздуха торпеда выходит наружу. При этом вместе с ней вырывается еще и воздушный пузырь, демаскирующий стреляющую лодку.
Подготовка пуска торпеды — весьма шумное мероприятие. Процесс занимает минуты, но этого достаточно, чтобы противник «услышал», что готовится атака, и принял ответные меры. Только одно открытие крышки торпедного аппарата слышно под водой на километры. Новая система импульсного-электронного запуска обеспечивает мгновенное применение оружия, которое остается полностью незаметным для противника, так как никаких предварительных мероприятий, самого «импульса» пуска и последующих возмущений внешней среды не происходит.
— заявил ведущий конструктор АО «СПМБМ «Малахит» Виктор Караваев.
Со слов профессора академии военных наук Вадима Козюлина, «мокрый» торпедный аппарат фактически является глушителем, подобным применяемому в стрелковом оружии. Для его функционирования не требуется сжатый воздух, поэтому стрельба становится бесшумной и полностью скрытой.
Максимальная глубина «воздушного» запуска торпедного вооружения — 300 метров. Глубже создать необходимое давление воздуха в торпедном аппарате не представляется возможным. Современные подводные лодки опускаются на глубины до 500 метров. Сейчас в России создается уникальная глубоководная субмарина — носитель подводных роботов «Хабаровск». По имеющимся сведениям, глубина ее погружения составляет один километр. Использование импульсно-турбонасосной системы запуска торпедного вооружения позволит ей стрелять без оглядки на то, что баллонам сжатого воздуха просто не хватает мощности, чтобы вытолкнуть робота на безопасное для корабля расстояние. Запущенные на такой глубине «беспилотники» становятся абсолютно невидимыми для противника.
В настоящее время на вооружении российского ВМФ состоят два типа торпедных аппаратов калибра 533 и 650 мм. Их используют для стрельбы торпедами, крылатыми ракетами и постановки мин. Также «трубы» аппаратов используются для выхода из субмарин морских диверсантов.
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