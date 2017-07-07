09:11 07 июля

В РФ разрабатываются торпедные аппараты для субмарин 5-го поколения

Как сообщает интернет-издание « Известия », Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» и московское предприятие «Лопастные гидравлические машины» разрабатывают новые торпедные аппараты, предназначенные для субмарин 5-го поколения . В их основе заложена уникальная импульсно-турбонасосная установка, способная в течение секунды прогнать пять кубометров воды.

«Мокрые» торпедные аппараты предполагается применять на всех перспективных подводных кораблях отечественного флота.




Современные российские торпеды находятся в торпедных аппаратах в затопленном состоянии. Морякам всего лишь достаточно нажать на кнопку, и наш насос мгновенно создаст необходимое водяное давление, в результате торпеда вылетит из лодки на 7 метров. Это безопасное расстояние, на котором включается двигатель, и торпеда начинает преследование цели.

— пояснил исполнительный директор ОАО «ЛГМ» Роман Пыхтин.

В настоящее время торпеды запускаются по так называемой «воздушной схеме»: первоначально боевой баллон заполняется сжатым воздухом, затем в аппарат подается вода, открывается его крышка в целях уравнивания внешнего и внутреннего давления воды. Только после этого под напором воздуха торпеда выходит наружу. При этом вместе с ней вырывается еще и воздушный пузырь, демаскирующий стреляющую лодку.

Подготовка пуска торпеды — весьма шумное мероприятие. Процесс занимает минуты, но этого достаточно, чтобы противник «услышал», что готовится атака, и принял ответные меры. Только одно открытие крышки торпедного аппарата слышно под водой на километры. Новая система импульсного-электронного запуска обеспечивает мгновенное применение оружия, которое остается полностью незаметным для противника, так как никаких предварительных мероприятий, самого «импульса» пуска и последующих возмущений внешней среды не происходит.

— заявил ведущий конструктор АО «СПМБМ «Малахит» Виктор Караваев.

Со слов профессора академии военных наук Вадима Козюлина, «мокрый» торпедный аппарат фактически является глушителем, подобным применяемому в стрелковом оружии. Для его функционирования не требуется сжатый воздух, поэтому стрельба становится бесшумной и полностью скрытой.

Максимальная глубина «воздушного» запуска торпедного вооружения — 300 метров. Глубже создать необходимое давление воздуха в торпедном аппарате не представляется возможным. Современные подводные лодки опускаются на глубины до 500 метров. Сейчас в России создается уникальная глубоководная субмарина — носитель подводных роботов «Хабаровск». По имеющимся сведениям, глубина ее погружения составляет один километр. Использование импульсно-турбонасосной системы запуска торпедного вооружения позволит ей стрелять без оглядки на то, что баллонам сжатого воздуха просто не хватает мощности, чтобы вытолкнуть робота на безопасное для корабля расстояние. Запущенные на такой глубине «беспилотники» становятся абсолютно невидимыми для противника.


В настоящее время на вооружении российского ВМФ состоят два типа торпедных аппаратов калибра 533 и 650 мм. Их используют для стрельбы торпедами, крылатыми ракетами и постановки мин. Также «трубы» аппаратов используются для выхода из субмарин морских диверсантов.


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Комментарии 17

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:25
    А при выстреле из за перепада давления воды в аппарате -за бортом разве не возникнет демоскирующий лодку воздушный пузырь?
    Изгоняющий либероидов
    1. хрыч Сегодня, 07:33
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      А при выстреле из за перепада давления воды в аппарате -за бортом разве не возникнет демоскирующий лодку воздушный пузырь?

      Я так понял, что давление в аппарате будет соответствовать забортному, он просто заполнен водой, вернее будет открыт клапан сообщающийся с окружающей средой. А выталкивающую струю создает водяной насос.
      хрыч
      1. annodomene Сегодня, 07:37
        Скорее всего так и будет, судя по этому: "...Современные российские торпеды находятся в торпедных аппаратах в затопленном состоянии..."
        И с пузырем при выстреле - очередная лажа.
        annodomene
    2. ССИ Сегодня, 07:36
      Перепада давления нет, как такового... Торпеда выталкивается "струей воды", давление извне, схлопывает струю... (законы Бернулли для движения "жижы"), прошу прощения за "специфизмы", но по первоначальному диплому, я - гидравлик.
      ССИ
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:44
        ССИ -извените, но вы статью не прочли, там указано что торпеду выталкивает вода из аппарата именно под большим давлением, а значит возникновение гидроудара из за разницы давления в аппарате -за бортом неменуемо hi
        Изгоняющий либероидов
      2. хрыч Сегодня, 07:46
        Цитата: ССИ
        Торпеда выталкивается "струей воды"

        А не проще сделать выталкивающий штырь laughing по принципу шприца или телескопического гидроцилиндра. Никаких пузырей, переделка минимальная belay
        хрыч
        1. ССИ Сегодня, 07:51
          На сколько метров (сами решайте) должен этот штырь... Мотор торпеды запускается после, примерно, 10-15 м от лодки. Далее, штырь - это механизм, это зубчатые передачи, либо, ДВС, либо, ну сами придумайте.... А в воде звуки распространяются в 3 раза быстрее воздуха.
          ССИ
          1. хрыч Сегодня, 07:58
            Цитата: ССИ
            Далее, штырь - это механизм, это зубчатые передачи, либо, ДВС, либо, ну сами придумайте....

            Знаете принцип запуска бесшумной мины? Можно, что-то наоборот, гидравлический поршень ходит туда-сюда практически безшумно, штырь не надо иметь 7 метров, дальше сделает свое дело инерция wink

            Оружие должно быть крайне простое и надежное, а тут некая турбина-насос, они ведь тоже шумят, нужен подвод энергии и пр.
            хрыч
            1. Zaurbek Сегодня, 08:11
              Вы приняты...и можете начинать проектирование торпедного аппарата.
              Zaurbek
            2. ССИ Сегодня, 08:13
              Инерция на глубине 500 метров... Там давление 50 ати... Для меня, это маленькое давление ( я гидравлик), но посчитайте законы этого Ньютона... Массы - вот главное.. И сколько надо энергии для торпеды, массой ... тонн?
              ССИ
            3. Venceremos Сегодня, 08:24
              Цитата: хрыч
              Знаете принцип запуска бесшумной мины?

              С "принципом запуска" не знаком,а вот с самой миной 60мм recourse ... Отвратительная штука.
              Venceremos
  2. zulusuluz Сегодня, 08:38
    Опять Россия создает "неправильное" оружие!
    zulusuluz
  3. merkava-2bet Сегодня, 08:45
    А что самовыход торпеды из ТА уже всё, не популярен.Или импульсный ЭМ ускоритель, благо для атомной подводной лодки это не проблема.
    merkava-2bet
  4. МорякЧФ Сегодня, 08:45
    Упамянули Хабаровск,разве там поменяли корпус,ведь это пр.949А только удлинённый,а глубина погружения 1км ,кто знает?
    МорякЧФ
  5. роман66 Сегодня, 08:50
    а маленький аналог в сортир, пардон, гальюн, для сверхзвукового слива!
    роман66
  6. Башибузук Сегодня, 08:54
    Мне понравился принцип "мокрого" торпедного аппарата. И запуск торпеды.
    Напомнило далекое детство, когда мы ракеты запускали на струе воды.
    Помните такую игрушку или нет?
    Здесь принцип тот же самый. Только вот на глубине 500 метров давление составляет 51 атмосферу или 51 кг/кв.см. Чтобы вытолкнуть такую бандуру, как торпеда, на 7 метров, давление должно быть гораздо больше (при небольшой разнице давлений, торпеда просто завалится еще ниже , а не пройдет 7 метров). Не берусь даже рассчитать, какое примерно должно быть давление. Но если уж воздушные баллоны с 200 атмосферами не годятся, то что говорить дальше.
    Меня гораздо больше интересует принцип "Импульсно-гидравлического....." удара, фактически, по торпеде. Поясню, что тут опять же важным является масса воды, которая будет выталкивать торпеду, сколько она там весит, 1,5 - 2 тонны. Даже со всеми законами гидродинамики, Бернулли-обманулли и прочие сообщающиеся сосуды, давление в исходном, работающем контуре должно быть вообще огромным. Если, конечно, используется старинный. добротный принцип гидравлического рычага. Сходу вопросы о качестве изготовления деталей-агрегатов, уплотнителей и прочем,...какой механизм будет приводить в действие первичный поршень. Короче, вагон и маленькая тележка.
    А если другой принцип - еще интереснее.
    И ведь кроме "ура,ура, асилим" ничего и не услышим. Тайна, ибо.
    Ну, успехов в таком важном деле. "..если американцы обращают на нас внимание - значит они реагируют на ИМПУЛЬС." Нетленка.
    Башибузук
  7. egor1712 Сегодня, 09:01
    «мокрый» торпедный аппарат фактически является глушителем, подобным применяемому в стрелковом оружии. Для его функционирования не требуется сжатый воздух, поэтому стрельба становится бесшумной и полностью скрытой! good
    egor1712
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