Новые тральщики планируется оснащать российскими катерами-беспилотниками
Как сообщает интернет-издание « Известия », противоминные корабли «Георгий Курбатов» и «Владимир Емельянов», в отличие от их предшественников, предполагается оснастить специальными катерами-беспилотниками. Данные тральщики планируется передать Черноморскому флоту соответственно до конца 2018 и в 2020 году.
Команды для них уже формируются на базе экипажей ранее списанных тральщиков проекта 266М, в том числе «Вице-адмирала Жукова».
Тральщики проекта 12700 имеют водоизмещение всего около 900 тонн, их длина составляет почти 62 метра. Корабли способны развивать скорость около 17 узлов (31 километр в час) и пройти до 1,5 тысячи морских миль. На текущий момент в составе ВМФ России числится всего один «Александрит» — «Александр Обухов», который входит в состав Балтийского флота.
— пояснил научный редактор журнала «Экспорт вооружения» Михаил Барабанов.
Среди новинок, характерных для новых тральщиков, предусматривались французские беспилотные катера Inspector компании ЕСА. Они являются девятиметровыми судами, оборудованными двумя гидроакустическими станциями (ГАС) для поиска мин. Кроме того, они оснащены миниатюрными дистанционно-управляемыми аппаратами для обезвреживания или уничтожения мин. Inspector обнаруживает и ликвидирует цели на глубине от 10 до 100 м и может действовать на расстоянии до 10 км от тральщика-носителя. Как указывается изданием, в настоящее время планируется заменить французские изделия российскими аналогами.
— заявляет Михаил Барабанов.
С его слов, Inspector обладает слишком большими размерами (9,5 м), которые не позволяют принимать его на борт тральщиков проекта 12700. Российские катера не имеют такого недостатка.
Команды для них уже формируются на базе экипажей ранее списанных тральщиков проекта 266М, в том числе «Вице-адмирала Жукова».
Тральщики проекта 12700 имеют водоизмещение всего около 900 тонн, их длина составляет почти 62 метра. Корабли способны развивать скорость около 17 узлов (31 километр в час) и пройти до 1,5 тысячи морских миль. На текущий момент в составе ВМФ России числится всего один «Александрит» — «Александр Обухов», который входит в состав Балтийского флота.
Тральщик "Георгий Курбатов" во время выемки корпуса из матрицы
Традиционно в ВМФ СССР все новые тральщики последних поколений шли на Черноморский флот. На полигонах ЧФ производились отработка и испытания их новых противоминных систем. Также поступление «Александритов» именно на Черноморский флот жизненно важно ввиду отставания ВМФ РФ в современных противоминных силах.
— пояснил научный редактор журнала «Экспорт вооружения» Михаил Барабанов.
Среди новинок, характерных для новых тральщиков, предусматривались французские беспилотные катера Inspector компании ЕСА. Они являются девятиметровыми судами, оборудованными двумя гидроакустическими станциями (ГАС) для поиска мин. Кроме того, они оснащены миниатюрными дистанционно-управляемыми аппаратами для обезвреживания или уничтожения мин. Inspector обнаруживает и ликвидирует цели на глубине от 10 до 100 м и может действовать на расстоянии до 10 км от тральщика-носителя. Как указывается изданием, в настоящее время планируется заменить французские изделия российскими аналогами.
На Западе еще с 1980-х годов начали переходить на уничтожение мин противоминными аппаратами по курсу корабля. Но в ВМФ СССР, а потом и в РФ, основным способом траления на старых тральщиках оставалось «хождение над минами». Беспилотные катера — это дальнейшее развитие технологии выноса противоминных средств с тральщика. Мина обнаруживается с помощью ГАС, установленной непосредственно на катере, а специальные беспилотные аппараты их обезвреживают. При этом сам Inspector слишком мал для срабатывания на него взрывателя мин. Но в связи с прекращением поставок французских катеров из-за санкций было решено создать аналогичные российские изделия.
— заявляет Михаил Барабанов.
С его слов, Inspector обладает слишком большими размерами (9,5 м), которые не позволяют принимать его на борт тральщиков проекта 12700. Российские катера не имеют такого недостатка.
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