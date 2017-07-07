Новые тральщики планируется оснащать российскими катерами-беспилотниками

Тральщик "Георгий Курбатов" во время выемки корпуса из матрицы

Традиционно в ВМФ СССР все новые тральщики последних поколений шли на Черноморский флот. На полигонах ЧФ производились отработка и испытания их новых противоминных систем. Также поступление «Александритов» именно на Черноморский флот жизненно важно ввиду отставания ВМФ РФ в современных противоминных силах.

На Западе еще с 1980-х годов начали переходить на уничтожение мин противоминными аппаратами по курсу корабля. Но в ВМФ СССР, а потом и в РФ, основным способом траления на старых тральщиках оставалось «хождение над минами». Беспилотные катера — это дальнейшее развитие технологии выноса противоминных средств с тральщика. Мина обнаруживается с помощью ГАС, установленной непосредственно на катере, а специальные беспилотные аппараты их обезвреживают. При этом сам Inspector слишком мал для срабатывания на него взрывателя мин. Но в связи с прекращением поставок французских катеров из-за санкций было решено создать аналогичные российские изделия.