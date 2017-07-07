Десятки полицейских получили ранения в Гамбурге в ходе акций антиглобалистов
Около 80-ти полицейских получили ранения в стычках с протестующими в преддверии открытия саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге, передает РИА Новости .
«Нападавшие – левые радикалы и антиглобалисты – присоединялись к санкционированным акциям, группировались и атаковали полицейских. Судя по сводкам, в столкновениях участвовали так называемые активисты "черного блока" – агрессивные и хорошо организованные радикалы, скрывающие лица под повязками и балаклавами, одетые в темную одежду спортивного стиля», – говорится в публикации.
Представитель полиции рассказал агентству, что в толпе орудовала группа людей («блок»), насчитывающая около тысячи человек. По его словам, «они были в черной одежде и с закрытыми платками и шарфами лицами, что уже является нарушением закона о собраниях, вели себя агрессивно, и в какой-то момент стали забрасывать правоохранителей камнями, файерами и бутылками».
Полиция безуспешно пыталась отделить «черный блок» от остальной части демонстрантов, были применены водометы, слезоточивый газ и дубинки. В результате организаторы объявили акцию завершенной около 20.00 (21.00 мск).
После окончания демонстрации обстановка в городе оставалась напряженной.
Около 22.30 (23.30 мск) возле станции городской электрички «Рипербан» собрались несколько сотен протестующих. В основном – подростки, они пили пиво, сидели на асфальте. Число людей постепенно увеличивалось.
«В какой-то момент толпа внезапно двинулась по пустой проезжей части в направлении Шанценфиртель. Никаких плакатов, атрибутики в руках у людей не было. Когда примерно через 200 метров мимо на большой скорости проехали несколько полицейских машин, люди начали скандировать: "Полиция – позор Гамбурга!", "Полиция – прочь!"», – рассказали очевидцы.
Полицейские перегородили дорогу о потребовали разойтись. В них полетели бутылки и камни. Тогда правоохранители применили водометы, расчистив улицу от демонстрантов.
Обстановка в городе несколько стабилизировалась лишь к трем часам (мск) ночи.
В результате столкновений были ранены 76 сотрудников полиции. Число раненых протестующих пока не известно, однако немецкие СМИ утверждают, что пострадавших много.
«Нападавшие – левые радикалы и антиглобалисты – присоединялись к санкционированным акциям, группировались и атаковали полицейских. Судя по сводкам, в столкновениях участвовали так называемые активисты "черного блока" – агрессивные и хорошо организованные радикалы, скрывающие лица под повязками и балаклавами, одетые в темную одежду спортивного стиля», – говорится в публикации.
Представитель полиции рассказал агентству, что в толпе орудовала группа людей («блок»), насчитывающая около тысячи человек. По его словам, «они были в черной одежде и с закрытыми платками и шарфами лицами, что уже является нарушением закона о собраниях, вели себя агрессивно, и в какой-то момент стали забрасывать правоохранителей камнями, файерами и бутылками».
Полиция безуспешно пыталась отделить «черный блок» от остальной части демонстрантов, были применены водометы, слезоточивый газ и дубинки. В результате организаторы объявили акцию завершенной около 20.00 (21.00 мск).
После окончания демонстрации обстановка в городе оставалась напряженной.
Около 22.30 (23.30 мск) возле станции городской электрички «Рипербан» собрались несколько сотен протестующих. В основном – подростки, они пили пиво, сидели на асфальте. Число людей постепенно увеличивалось.
«В какой-то момент толпа внезапно двинулась по пустой проезжей части в направлении Шанценфиртель. Никаких плакатов, атрибутики в руках у людей не было. Когда примерно через 200 метров мимо на большой скорости проехали несколько полицейских машин, люди начали скандировать: "Полиция – позор Гамбурга!", "Полиция – прочь!"», – рассказали очевидцы.
Полицейские перегородили дорогу о потребовали разойтись. В них полетели бутылки и камни. Тогда правоохранители применили водометы, расчистив улицу от демонстрантов.
Обстановка в городе несколько стабилизировалась лишь к трем часам (мск) ночи.
В результате столкновений были ранены 76 сотрудников полиции. Число раненых протестующих пока не известно, однако немецкие СМИ утверждают, что пострадавших много.
Использованы фотографии: РИА Новости / Ангелина Тимофеева
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