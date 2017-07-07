09:11 07 июля

Десятки полицейских получили ранения в Гамбурге в ходе акций антиглобалистов

Около 80-ти полицейских получили ранения в стычках с протестующими в преддверии открытия саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге, передает РИА Новости .

Десятки полицейских получили ранения в Гамбурге в ходе акций антиглобалистов


«Нападавшие – левые радикалы и антиглобалисты – присоединялись к санкционированным акциям, группировались и атаковали полицейских. Судя по сводкам, в столкновениях участвовали так называемые активисты "черного блока" – агрессивные и хорошо организованные радикалы, скрывающие лица под повязками и балаклавами, одетые в темную одежду спортивного стиля», – говорится в публикации.


Представитель полиции рассказал агентству, что в толпе орудовала группа людей («блок»), насчитывающая около тысячи человек. По его словам, «они были в черной одежде и с закрытыми платками и шарфами лицами, что уже является нарушением закона о собраниях, вели себя агрессивно, и в какой-то момент стали забрасывать правоохранителей камнями, файерами и бутылками».

Полиция безуспешно пыталась отделить «черный блок» от остальной части демонстрантов, были применены водометы, слезоточивый газ и дубинки. В результате организаторы объявили акцию завершенной около 20.00 (21.00 мск).

После окончания демонстрации обстановка в городе оставалась напряженной.

Около 22.30 (23.30 мск) возле станции городской электрички «Рипербан» собрались несколько сотен протестующих. В основном – подростки, они пили пиво, сидели на асфальте. Число людей постепенно увеличивалось.

«В какой-то момент толпа внезапно двинулась по пустой проезжей части в направлении Шанценфиртель. Никаких плакатов, атрибутики в руках у людей не было. Когда примерно через 200 метров мимо на большой скорости проехали несколько полицейских машин, люди начали скандировать: "Полиция – позор Гамбурга!", "Полиция – прочь!"», – рассказали очевидцы.

Полицейские перегородили дорогу о потребовали разойтись. В них полетели бутылки и камни. Тогда правоохранители применили водометы, расчистив улицу от демонстрантов.

Обстановка в городе несколько стабилизировалась лишь к трем часам (мск) ночи.

В результате столкновений были ранены 76 сотрудников полиции. Число раненых протестующих пока не известно, однако немецкие СМИ утверждают, что пострадавших много.

Использованы фотографии: РИА Новости / Ангелина Тимофеева
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Комментарии 8

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  1. Толстоевский Сегодня, 08:21
    Они же дети!!!
    Толстоевский
    1. KRIK33 Сегодня, 08:27
      Так точно, Толстоевский! smile
      KRIK33
    2. vkl.47 Сегодня, 08:52
      А что организацию нельзя вычислить?бред какой то.вырубить всё соцсети.если надо то и интернет загнать всех и из самых активных выбить "кто старший"
      vkl.47
  2. Evgen2x Сегодня, 08:36
    А как же демократия и свобода слова!!?? Бедные бедные полицейские шли мимо никого не трогали...
    Evgen2x
  3. prior Сегодня, 08:44
    Что-то без огонька работают антиглобалисты. Шин что-ли из Киева подкинуть ?
    prior
  4. rpuropuu Сегодня, 08:46
    Алеша Навальный просто обязан высказать глубокую озабоченность, в связи не демократичным подавлением абсолютно мирной акции ! stop negative
    rpuropuu
  5. винторез Сегодня, 09:06
    Вот вам демократические СМИ,в заголовке на первом месте пострадавшие стражи порядка и ни слова о протестующих.При освещении беспорядков в России обратная картина.
    винторез
  6. Сибирячка Сегодня, 09:07
    А чего хотели-то? Или не хотели? Может, намекали? Кто-то знает или догадывается хотя бы?
    Сибирячка
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