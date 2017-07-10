Локальная ядерная война не за горами?
На планете потихоньку уменьшается количество ядерного оружия. Однако это вовсе не означает, что катастрофа ядерной войны человечеству не грозит. Во-первых, государства заявляют о программах модернизации своих арсеналов; во-вторых, эксперты предупреждают о возможности если не мировой, то локальной ядерной войны.
По последним данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), обнародовавшего результаты исследования запасов ядерного оружия в мире, текущие тенденции и события показывают, что, хотя общее количество ядерного оружия в мире и продолжает снижаться, но все государства, обладающие ядерным оружием, ведут модернизацию своих ядерных арсеналов и не готовы отказаться от них в обозримом будущем.
В начале 2017 года девять государств (США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль. Северная Корея) имели около 4.150 оперативно развёрнутых единиц ядерных вооружений. Если допустить, что подсчитаны действительно все ядерные боеголовки, то эти государства совокупно имеют на вооружении приблизительно 14.935 единиц ядерного оружия по сравнению с 15.395 на начало 2016 года (см. таблицу ниже).
В таблице по столбцам: государство; год первого ядерного испытания; развёрнутые боеголовки; прочие боеголовки; всего в 2017 году. «Развёрнутые боеголовки» — боеголовки, размещённые на ракетах или расположенные на базах с оперативными силами. «Прочие боеголовки» — боеголовки в резерве или устаревшие и ожидающие демонтажа. Все оценки приблизительны. Они относятся к январю 2017 года.
Главный вывод аналитиков СИПРИ: сокращение ядерных вооружений в мире замедляется, однако объём капиталовложений в ядерное вооружение растёт.
Снижение общего количества ядерного оружия в мире объясняется в основном уменьшением запасов Россией и США, которые вместе дают 93% ядерного оружия на планете. Однако, несмотря на реализацию с 2011 года двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, темпы этого сокращения остаются медленными. Одновременно, отмечают аналитики, и в России, и в США ведутся масштабные и дорогостоящие программы ядерной модернизации. Например, в 2017-1926 годах США планируют потратить 400 млрд. долл. на поддержание и всестороннее обновление своих ядерных сил. По некоторым оценкам, в течение следующих 30 лет программа модернизации ядерного оружия США может обойтись к огромную сумму — до 1 триллиона долларов.
Впрочем, такой скачок расходов вовсе не представляется экспертам чем-то особенным.
«Прогнозируемый рост расходов США не является неожиданным, — говорит старший научный сотрудник SIPRI Ханс Кристенсен. — Действующая администрация США продолжает амбициозные планы ядерной модернизации, принятые президентом Бараком Обамой».
Другие ядерные державы имеют гораздо меньшие арсеналы. Но и они тоже либо начали развёртывать новые системы доставки ядерного оружия, либо заявили о намерении сделать это. Китай запустил долгосрочную программу модернизации, нацеленную на качественное совершенствование ядерных арсеналов. Индия и Пакистан расширяют запасы ядерного оружия и развивают возможности доставки ракет.
Что касается Северной Кореи, то она располагает достаточным количеством расщепляющегося материала для изготовления примерно 10 или 20 ядерных боеголовок. Этот показатель вырос по сравнению с предыдущими годами. КНДР провела «беспрецедентное количество летных испытаний различных ракетных систем в 2016 году со смешанными результатами», пишут аналитики института.
«Несмотря на недавний прогресс в международных переговорах по договору о запрещении ядерного оружия, долгосрочные программы модернизации ведутся во всех девяти государствах, — отмечает старший научный сотрудник СИПРИ Шеннон Киле. — Это говорит о том, что ни одно из этих государств не готово отказаться от своих ядерных арсеналов в обозримом будущем».
На сайте института отмечается, что обнародованные данные по запасам ядерных вооружений представляют собой фрагмент материалов нового сборника СИПРИ. Ежегодник описывает тенденции в сфере вооружения, разоружения и мировой безопасности.
Напомним, SIPRI, основанный в 1966 году, — это независимый аналитический центр, занимающимся анализом конфликтов в мире, тенденций в сфере вооружений и контроля над вооружениями.
В новейшем докладе СИПРИ, отмечает ТАСС , говорится, что активный ядерный арсенал России на начало 2017 г. насчитывал приблизительно 4,3 тыс. боеголовок, из которых примерно 2,46 тыс. стратегические и 1,85 тыс. — тактические. Около 1,95 тыс. из стратегических боеголовок размещены на баллистических ракетах и аэродромах бомбардировочной авиации. Нестратегические боеголовки РФ хранились на центральных складах, а ок. 2,7 тыс. устаревших боеголовок ожидают своей утилизации.
Также указывается, что межконтинентальные баллистические ракеты в России постепенно модернизируются. Вместо советских систем на вооружение поступают новые — на них сегодня приходится уже около 60% развернутых стратегических боеголовок.
«Россия стремится к поддержанию общего стратегического паритета с США путем ограничения будущих сокращений количества ракетных установок и увеличения максимального числа устанавливаемых на них боеголовок. Ракетные войска стратегического назначения РФ отдают предпочтение системам РГЧ ИН (разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения), которые могут устанавливаться на подвижном ракетном комплексе РС-24 «Ярс» (SS-27 Mod 2). Кроме того, продолжается работа над новым шахтным комплексом МБР, известным как РС-28 (Sarmat, SS-30), который способен нести до 10 РГЧ ИН и, по сообщениям, будет оборудован системой передовых контрмер, позволяющей преодолевать противоракетную оборону США», — цитирует доклад агентство.
Становится очевидно, добавим, что ведущие ядерные державы наряду с некоторым сокращением ядерных арсеналов и утилизацией устаревших систем ведут активную модернизацию вооружений и ведут разработки новых типов комплексов. Поэтому, несмотря на показатели сокращения ядерных арсеналов, утверждать что-либо о снижении рисков ядерной войны бессмысленно.
Полного отказа ядерных держав от смертоносного оружия никогда не случится, уверен заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. Вдобавок сокращение ядерного арсенала не улучшает в мире, а ухудшает ситуацию, поскольку ядерная безопасность в таком случае снижается: ядерная война перестаёт быть невозможной.
«Если ядерные арсеналы слишком сильно сокращаются и ядерного оружия становится меньше, ядерная война перестаёт быть невозможной, немыслимой вещью, которая погубит цивилизацию, — сказал эксперт в интервью агентству «Ридус» . — Начинает казаться, что если зарядов не так уж и много, то и применение их не будет фатальным для человечества».
Отдельной темой интервью стал злободневный вопрос о нераспространении ядерного оружия на планете. Могут ли возникнуть новые ядерные государства? «Вообще-то говоря, конечно, могут, — допускает эксперт, — потому что это технология семидесятилетней давности, и очень многие могут создать ядерное оружие, если захотят».
Что касается оценок СИПРИ, то Храмчихин не понимает, откуда этот институт берёт данные для анализа: «В том, что оружие модернизируется, я не сомневаюсь. Но мне интересно, откуда они взяли данные о том, что оно сокращается. Мне очень интересна их методика подсчёта, которая десятилетиями остаётся неизвестной. Более или менее хорошо известно только о ядерном арсенале Великобритании. Уже гораздо хуже об американском и французском. Обо всех остальных, включая наш, на самом деле неизвестно ничего».
Наконец, прогноз.
Александр Храмчихин не исключает локальной ядерной войны «на нижних уровнях» — скажем, противостояния Индии и Пакистана. При войне, ограниченной географическим охватом и количеством ядерных взрывов, всё равно будут колоссальные жертвы. Война Индии и Пакистана могла бы затронуть и Россию (Сибирь и Урал).
Напомним, ранее Михаил Горбачёв, экс-генсек и экс-президент СССР, заявил, что лидерам России и США необходимо инициировать в Совете безопасности ООН принятие резолюции о недопущении ядерной войны. «Сегодня нет проблем актуальнее, чем милитаризация политики и новая гонка вооружений. Высший приоритет должен состоять в том, чтобы остановить эту гонку», — написал М. Горбачёв в статье для «Time».
«Сегодня ядерная угроза опять кажется реальной. Отношения между великими державами из плохих стали худшими за несколько лет… Мы должны изменить эту ситуацию. Нужно возобновить политический диалог, направленный на совместные решения и совместное действие», — предложил Горбачёв. В центре внимания, по его мнению, должно быть сворачивание гонки вооружений и сокращение ядерных арсеналов. «Я считаю, что инициатива по принятию такой резолюции должна идти от Дональда Трампа и Владимира Путина — президентов двух наций, которым принадлежит 90% ядерного арсенала мира, которые несут особую ответственность», — резюмировал бывший советский президент.
Маловероятно, что миролюбивые тезисы бывшего коммунистического реформатора и перестройщика, лауреата Нобелевской премии мира (1990 г.) будут воплощены в жизнь. Во времена позднеперестроечного СССР и первых лет «рыночной» России потребность сокращения ядерных арсеналов объяснялась двумя основными факторами: желанием США уменьшить военную мощь Советского Союза, противника по холодной войне, и устареванием некоторых вооружений, которые готовы были у себя сократить американцы. Сегодня вторая причина для сокращения тоже существует, однако холодная война возобновилась с новой силой, и бывшие партнёры готовы точить друг на дружку ядерные зубы. Что касается планеты, то скорее следует ожидать появления на карте новых ядерных государств, нежели отказа от ядерной гонки.
По последним данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), обнародовавшего результаты исследования запасов ядерного оружия в мире, текущие тенденции и события показывают, что, хотя общее количество ядерного оружия в мире и продолжает снижаться, но все государства, обладающие ядерным оружием, ведут модернизацию своих ядерных арсеналов и не готовы отказаться от них в обозримом будущем.
В начале 2017 года девять государств (США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль. Северная Корея) имели около 4.150 оперативно развёрнутых единиц ядерных вооружений. Если допустить, что подсчитаны действительно все ядерные боеголовки, то эти государства совокупно имеют на вооружении приблизительно 14.935 единиц ядерного оружия по сравнению с 15.395 на начало 2016 года (см. таблицу ниже).
В таблице по столбцам: государство; год первого ядерного испытания; развёрнутые боеголовки; прочие боеголовки; всего в 2017 году. «Развёрнутые боеголовки» — боеголовки, размещённые на ракетах или расположенные на базах с оперативными силами. «Прочие боеголовки» — боеголовки в резерве или устаревшие и ожидающие демонтажа. Все оценки приблизительны. Они относятся к январю 2017 года.
Главный вывод аналитиков СИПРИ: сокращение ядерных вооружений в мире замедляется, однако объём капиталовложений в ядерное вооружение растёт.
Снижение общего количества ядерного оружия в мире объясняется в основном уменьшением запасов Россией и США, которые вместе дают 93% ядерного оружия на планете. Однако, несмотря на реализацию с 2011 года двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, темпы этого сокращения остаются медленными. Одновременно, отмечают аналитики, и в России, и в США ведутся масштабные и дорогостоящие программы ядерной модернизации. Например, в 2017-1926 годах США планируют потратить 400 млрд. долл. на поддержание и всестороннее обновление своих ядерных сил. По некоторым оценкам, в течение следующих 30 лет программа модернизации ядерного оружия США может обойтись к огромную сумму — до 1 триллиона долларов.
Впрочем, такой скачок расходов вовсе не представляется экспертам чем-то особенным.
«Прогнозируемый рост расходов США не является неожиданным, — говорит старший научный сотрудник SIPRI Ханс Кристенсен. — Действующая администрация США продолжает амбициозные планы ядерной модернизации, принятые президентом Бараком Обамой».
Другие ядерные державы имеют гораздо меньшие арсеналы. Но и они тоже либо начали развёртывать новые системы доставки ядерного оружия, либо заявили о намерении сделать это. Китай запустил долгосрочную программу модернизации, нацеленную на качественное совершенствование ядерных арсеналов. Индия и Пакистан расширяют запасы ядерного оружия и развивают возможности доставки ракет.
Что касается Северной Кореи, то она располагает достаточным количеством расщепляющегося материала для изготовления примерно 10 или 20 ядерных боеголовок. Этот показатель вырос по сравнению с предыдущими годами. КНДР провела «беспрецедентное количество летных испытаний различных ракетных систем в 2016 году со смешанными результатами», пишут аналитики института.
«Несмотря на недавний прогресс в международных переговорах по договору о запрещении ядерного оружия, долгосрочные программы модернизации ведутся во всех девяти государствах, — отмечает старший научный сотрудник СИПРИ Шеннон Киле. — Это говорит о том, что ни одно из этих государств не готово отказаться от своих ядерных арсеналов в обозримом будущем».
На сайте института отмечается, что обнародованные данные по запасам ядерных вооружений представляют собой фрагмент материалов нового сборника СИПРИ. Ежегодник описывает тенденции в сфере вооружения, разоружения и мировой безопасности.
Напомним, SIPRI, основанный в 1966 году, — это независимый аналитический центр, занимающимся анализом конфликтов в мире, тенденций в сфере вооружений и контроля над вооружениями.
В новейшем докладе СИПРИ, отмечает ТАСС , говорится, что активный ядерный арсенал России на начало 2017 г. насчитывал приблизительно 4,3 тыс. боеголовок, из которых примерно 2,46 тыс. стратегические и 1,85 тыс. — тактические. Около 1,95 тыс. из стратегических боеголовок размещены на баллистических ракетах и аэродромах бомбардировочной авиации. Нестратегические боеголовки РФ хранились на центральных складах, а ок. 2,7 тыс. устаревших боеголовок ожидают своей утилизации.
Также указывается, что межконтинентальные баллистические ракеты в России постепенно модернизируются. Вместо советских систем на вооружение поступают новые — на них сегодня приходится уже около 60% развернутых стратегических боеголовок.
«Россия стремится к поддержанию общего стратегического паритета с США путем ограничения будущих сокращений количества ракетных установок и увеличения максимального числа устанавливаемых на них боеголовок. Ракетные войска стратегического назначения РФ отдают предпочтение системам РГЧ ИН (разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения), которые могут устанавливаться на подвижном ракетном комплексе РС-24 «Ярс» (SS-27 Mod 2). Кроме того, продолжается работа над новым шахтным комплексом МБР, известным как РС-28 (Sarmat, SS-30), который способен нести до 10 РГЧ ИН и, по сообщениям, будет оборудован системой передовых контрмер, позволяющей преодолевать противоракетную оборону США», — цитирует доклад агентство.
Становится очевидно, добавим, что ведущие ядерные державы наряду с некоторым сокращением ядерных арсеналов и утилизацией устаревших систем ведут активную модернизацию вооружений и ведут разработки новых типов комплексов. Поэтому, несмотря на показатели сокращения ядерных арсеналов, утверждать что-либо о снижении рисков ядерной войны бессмысленно.
Полного отказа ядерных держав от смертоносного оружия никогда не случится, уверен заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. Вдобавок сокращение ядерного арсенала не улучшает в мире, а ухудшает ситуацию, поскольку ядерная безопасность в таком случае снижается: ядерная война перестаёт быть невозможной.
«Если ядерные арсеналы слишком сильно сокращаются и ядерного оружия становится меньше, ядерная война перестаёт быть невозможной, немыслимой вещью, которая погубит цивилизацию, — сказал эксперт в интервью агентству «Ридус» . — Начинает казаться, что если зарядов не так уж и много, то и применение их не будет фатальным для человечества».
Отдельной темой интервью стал злободневный вопрос о нераспространении ядерного оружия на планете. Могут ли возникнуть новые ядерные государства? «Вообще-то говоря, конечно, могут, — допускает эксперт, — потому что это технология семидесятилетней давности, и очень многие могут создать ядерное оружие, если захотят».
Что касается оценок СИПРИ, то Храмчихин не понимает, откуда этот институт берёт данные для анализа: «В том, что оружие модернизируется, я не сомневаюсь. Но мне интересно, откуда они взяли данные о том, что оно сокращается. Мне очень интересна их методика подсчёта, которая десятилетиями остаётся неизвестной. Более или менее хорошо известно только о ядерном арсенале Великобритании. Уже гораздо хуже об американском и французском. Обо всех остальных, включая наш, на самом деле неизвестно ничего».
Наконец, прогноз.
Александр Храмчихин не исключает локальной ядерной войны «на нижних уровнях» — скажем, противостояния Индии и Пакистана. При войне, ограниченной географическим охватом и количеством ядерных взрывов, всё равно будут колоссальные жертвы. Война Индии и Пакистана могла бы затронуть и Россию (Сибирь и Урал).
Напомним, ранее Михаил Горбачёв, экс-генсек и экс-президент СССР, заявил, что лидерам России и США необходимо инициировать в Совете безопасности ООН принятие резолюции о недопущении ядерной войны. «Сегодня нет проблем актуальнее, чем милитаризация политики и новая гонка вооружений. Высший приоритет должен состоять в том, чтобы остановить эту гонку», — написал М. Горбачёв в статье для «Time».
«Сегодня ядерная угроза опять кажется реальной. Отношения между великими державами из плохих стали худшими за несколько лет… Мы должны изменить эту ситуацию. Нужно возобновить политический диалог, направленный на совместные решения и совместное действие», — предложил Горбачёв. В центре внимания, по его мнению, должно быть сворачивание гонки вооружений и сокращение ядерных арсеналов. «Я считаю, что инициатива по принятию такой резолюции должна идти от Дональда Трампа и Владимира Путина — президентов двух наций, которым принадлежит 90% ядерного арсенала мира, которые несут особую ответственность», — резюмировал бывший советский президент.
Маловероятно, что миролюбивые тезисы бывшего коммунистического реформатора и перестройщика, лауреата Нобелевской премии мира (1990 г.) будут воплощены в жизнь. Во времена позднеперестроечного СССР и первых лет «рыночной» России потребность сокращения ядерных арсеналов объяснялась двумя основными факторами: желанием США уменьшить военную мощь Советского Союза, противника по холодной войне, и устареванием некоторых вооружений, которые готовы были у себя сократить американцы. Сегодня вторая причина для сокращения тоже существует, однако холодная война возобновилась с новой силой, и бывшие партнёры готовы точить друг на дружку ядерные зубы. Что касается планеты, то скорее следует ожидать появления на карте новых ядерных государств, нежели отказа от ядерной гонки.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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