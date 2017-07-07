Ситуация в Сирии
ССА заявила о создании новой группировки на востоке провинции Дамаск. Группировка ИГ (запрещена в РФ) теряет позиции в восточной части провинций Хомс и Хама, сообщает ФАН со ссылкой н сирийские источники.
Наступление сирийской армии (САА) и проправительственных отрядов в районах Джобар и Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска продолжилось. На помощь союзникам была направлена 106-я бригада САА. В боев было ликвидировано 15 исламистов, кроме того, боевики понесли потери в военной технике. Проасадовские формирования прорвали первую линию обороны исламистов в Айн-Тарме и уничтожили все укрепленные пункты вооруженной оппозиции.
Как сообщало ливанское информационное агентство Al Masdar News, «свободная армия» заявила о создании новой организации «Фурсан Аш-Шакрия», боевики которой будут проходить обучение у американских военных. Группировка будет вести бои с САА в районе Аль-Бадия и близ гор Восточного Каламуна, а далее двинется на Дейр эз-Зор.
Проправительственные формирования «Хезболла» и «Лива Фатимиюн» продолжили развивать наступление недалеко от газового поля Аль-Хейль к востоку от Пальмиры. В течение дня силы союзников сирийской армии планомерно окружали газовое месторождение. Обе стороны понесли потери в живой силе.
Тем временем Национальные силы обороны (NDF) и одно из элитных подразделений САА «Тигры» продвинулись к востоку от города Хомс. Террористы потеряли 15 человек убитыми, а также утратили несколько опорных пунктов вблизи населенного пункта Джуб Аль-Джарра.
В провинции Идлиб была обнаружена одна из «спящих ячеек» ИГ. Арестовано по меньшей мере 9 человек.
Ключевые сражения в провинции Ракка прошли в административном центре региона. Бои разворачивались в основном в восточной части города. Террористы ИГ в очередной раз прибегли к атаке смертника. Погибли 12 курдских бойцов. Боевики также отразили нападение SDF близ рынка Аль-Хал. Во второй половине дня ИГ направило дополнительное подкрепление в Ракку из Дейр эз-Зора.
Тем не менее, террористы также понесли потери в живой силе и технике. Были нейтрализованы 29 радикалов и два «джихад-мобиля». Отряды YPG сбили беспилотник ИГ. Четверть территорий города на данный момент контролируют курдские подразделения.
Отряд «Соколы пустыни» вместе с проасадовскими ополченческими подразделениями продолжил развивать наступление к востоку от города Саламия в провинции Хама. В ходе столкновений была ликвидирована группа боевиков недалеко от населенного пункта Жина Аль-Албави. Проправительственным формированиям удалось занять холм Таль Хувайата и населенный пункт Аль-Максара. Поддержку с воздуха союзникам сирийской армии оказывали ВКС РФ и ВВС Сирии.
Наступление сирийской армии (САА) и проправительственных отрядов в районах Джобар и Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска продолжилось. На помощь союзникам была направлена 106-я бригада САА. В боев было ликвидировано 15 исламистов, кроме того, боевики понесли потери в военной технике. Проасадовские формирования прорвали первую линию обороны исламистов в Айн-Тарме и уничтожили все укрепленные пункты вооруженной оппозиции.
Как сообщало ливанское информационное агентство Al Masdar News, «свободная армия» заявила о создании новой организации «Фурсан Аш-Шакрия», боевики которой будут проходить обучение у американских военных. Группировка будет вести бои с САА в районе Аль-Бадия и близ гор Восточного Каламуна, а далее двинется на Дейр эз-Зор.
Проправительственные формирования «Хезболла» и «Лива Фатимиюн» продолжили развивать наступление недалеко от газового поля Аль-Хейль к востоку от Пальмиры. В течение дня силы союзников сирийской армии планомерно окружали газовое месторождение. Обе стороны понесли потери в живой силе.
Тем временем Национальные силы обороны (NDF) и одно из элитных подразделений САА «Тигры» продвинулись к востоку от города Хомс. Террористы потеряли 15 человек убитыми, а также утратили несколько опорных пунктов вблизи населенного пункта Джуб Аль-Джарра.
В провинции Идлиб была обнаружена одна из «спящих ячеек» ИГ. Арестовано по меньшей мере 9 человек.
Ключевые сражения в провинции Ракка прошли в административном центре региона. Бои разворачивались в основном в восточной части города. Террористы ИГ в очередной раз прибегли к атаке смертника. Погибли 12 курдских бойцов. Боевики также отразили нападение SDF близ рынка Аль-Хал. Во второй половине дня ИГ направило дополнительное подкрепление в Ракку из Дейр эз-Зора.
Тем не менее, террористы также понесли потери в живой силе и технике. Были нейтрализованы 29 радикалов и два «джихад-мобиля». Отряды YPG сбили беспилотник ИГ. Четверть территорий города на данный момент контролируют курдские подразделения.
Отряд «Соколы пустыни» вместе с проасадовскими ополченческими подразделениями продолжил развивать наступление к востоку от города Саламия в провинции Хама. В ходе столкновений была ликвидирована группа боевиков недалеко от населенного пункта Жина Аль-Албави. Проправительственным формированиям удалось занять холм Таль Хувайата и населенный пункт Аль-Максара. Поддержку с воздуха союзникам сирийской армии оказывали ВКС РФ и ВВС Сирии.
Использованы фотографии: Muzaffar Salman / Reuters
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