Ход постройки субмарин Scorpène в Индии
Издание La Tribune сообщает о том, что французский концерн Naval Group (бывший DCNS) осуществил локализацию на уровне 30% производства 6 реализованных Индии субмарин типа Scorpène . Французская компания в настоящее время рассчитывает на получение заказа еще на 3 подлодки в модернизированной модификации с водоизмещением 2800 т и оснащенных крылатыми ракетами. Военное ведомство Индии решение по этому поводу на текущий момент не приняло.
Контракт на 6 подводных лодок был заключен в 2005 году. Его стоимость составила 3 млрд. евро. Его постройка ведется на судоверфи MDL в Бомбее (ныне Мумбай). Первую субмарину ожидается передать ВМФ летом 2017 года (по первоначальному плану – в 2012 году). После этого по кораблю будет сдаваться каждые 9 месяцев. Последний представитель серии, возможно, получит воздухонезависимую энергетическую установку (ВНЭУ), разработанную Организацией оборонных исследований Индии (DRDO).
Всего Индия рассчитывает приобрести 24 подводные лодки в рамках выполнения плана по судостроению продолжительностью 30 лет, включая 6 строящихся Scorpène. При этом министр обороны Манохар Парриккр, оценивая ход реализации кораблестроительных программ в других странах, в конце ноября 2016 года предположил возможность принятия более амбициозных планов постройки субмарин.
Контракт на 6 подводных лодок был заключен в 2005 году. Его стоимость составила 3 млрд. евро. Его постройка ведется на судоверфи MDL в Бомбее (ныне Мумбай). Первую субмарину ожидается передать ВМФ летом 2017 года (по первоначальному плану – в 2012 году). После этого по кораблю будет сдаваться каждые 9 месяцев. Последний представитель серии, возможно, получит воздухонезависимую энергетическую установку (ВНЭУ), разработанную Организацией оборонных исследований Индии (DRDO).
Всего Индия рассчитывает приобрести 24 подводные лодки в рамках выполнения плана по судостроению продолжительностью 30 лет, включая 6 строящихся Scorpène. При этом министр обороны Манохар Парриккр, оценивая ход реализации кораблестроительных программ в других странах, в конце ноября 2016 года предположил возможность принятия более амбициозных планов постройки субмарин.
Использованы фотографии: http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/sous-marins-scorpene-et-si-l-inde-se-laissait-a-nouveau-seduire-742733.html
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