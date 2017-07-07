12:16 07 июля

Ход постройки субмарин Scorpène в Индии

Издание La Tribune сообщает о том, что французский концерн Naval Group (бывший DCNS) осуществил локализацию на уровне 30% производства 6 реализованных Индии субмарин типа Scorpène . Французская компания в настоящее время рассчитывает на получение заказа еще на 3 подлодки в модернизированной модификации с водоизмещением 2800 т и оснащенных крылатыми ракетами. Военное ведомство Индии решение по этому поводу на текущий момент не приняло.

Ход постройки субмарин Scorpène в Индии


Контракт на 6 подводных лодок был заключен в 2005 году. Его стоимость составила 3 млрд. евро. Его постройка ведется на судоверфи MDL в Бомбее (ныне Мумбай). Первую субмарину ожидается передать ВМФ летом 2017 года (по первоначальному плану – в 2012 году). После этого по кораблю будет сдаваться каждые 9 месяцев. Последний представитель серии, возможно, получит воздухонезависимую энергетическую установку (ВНЭУ), разработанную Организацией оборонных исследований Индии (DRDO).


Всего Индия рассчитывает приобрести 24 подводные лодки в рамках выполнения плана по судостроению продолжительностью 30 лет, включая 6 строящихся Scorpène. При этом министр обороны Манохар Парриккр, оценивая ход реализации кораблестроительных программ в других странах, в конце ноября 2016 года предположил возможность принятия более амбициозных планов постройки субмарин.

Использованы фотографии: http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/sous-marins-scorpene-et-si-l-inde-se-laissait-a-nouveau-seduire-742733.html
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Комментарии 3

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  1. Молот 75 Сегодня, 10:13
    Очень неплохие лодки, по ТТХ напоминает нашу "Ладу", пора бы и нам в строй вводить!
    Молот 75
  2. Mavrikiy Сегодня, 10:16
    Мда.... Хочешь мира..... И уже вырисовывается с кем.
    Mavrikiy
  3. Удав КАА Сегодня, 10:25
    Какая-то кривая инфа. Ранее сообщалось, что:
    1. лодки д.б. адаптированы под "Оникс/Брамос". Французов наши не допустят до монтажа СУС, ибо это совместная разработка хинди и раши;
    2. из-за заторча с ВНЭУ две последние Скорпены пойдут в ДЭПЛ-варианте, а не НАПЛ. Поэтому хинди опять собираются устраивать тендер, а мы форсируем 677-ВНЭУ, чтобы успеть к торгам с горячими пирожками..
    Как-то так, однако.
    Удав КАА
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