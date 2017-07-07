Военная полиция будет самостоятельно вести дознание

В настоящее время дознаватели проводят проверки поступивших сообщений о преступлениях. По их итогам выносят постановления о возбуждении уголовных дел (они через надзирающего военного прокурора передаются в военно-следственные управления) либо об отказе в возбуждении уголовного дела. В дальнейшем органам военного дознания возможна передача полномочий по расследованию преступлений по ряду статей Уголовного кодекса,

Внештатными дознавателями зачастую назначались обычные командиры взводов, рот и офицеры различных служб. Практически все "внештатники" не имели юридического образования. При этом от выполнения своих непосредственных служебных обязанностей их никто не освобождал. Понятно, что качество оформляемых ими документов было низкое,

В составе военной полиции должны быть органы дознания с полномочиями расследования уголовных дел о воинских преступлениях небольшой тяжести. В первом варианте проекта закона о военной полиции эти нормы были. Однако впоследствии их исключили, так как эта позиция не была вовремя согласована с другими ведомствами. В настоящее время командование фактически лишено полномочий по уголовному преследованию, что не способствует укреплению принципа единоначалия в Вооруженных силах.