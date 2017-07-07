Военная полиция будет самостоятельно вести дознание
Военные полицейские смогут самостоятельно проводить проверки поступивших сообщений о преступлениях, а в дальнейшем – при условии внесения изменений в законодательство РФ – вести следствие по уголовным делам, сообщают Известия .
Указанные задачи будут возложены на органы дознания, которые в настоящее время формируются в структуре военной полиции (ВП).
Начальник Главного управления военной полиции полковник юстиции Владимир Ковалев сообщил газете, что «органы дознания войдут в состав Главного и региональных управлений военной полиции, также такие отделения появятся и во всех военных комендатурах». Общая численность военных дознавателей составит 260 офицеров.
До недавнего времени в Минобороны штатных военных дознавателей не было. Раз в год в каждой воинской части приказом командира назначалась внештатная группа офицеров, выполнявших их функции.
Как отметили в Главном управлении военной полиции, «формирование органов дознания позволит снять с командиров воинских частей несвойственные функции и сократить их отвлечение от личного состава и занятий по боевой подготовке».
Бывший первый заместитель военного прокурора РФ Александр Мокрицкий:
Напомним, военная полиция Минобороны РФ была сформирована 1 декабря 2011 года.
Указанные задачи будут возложены на органы дознания, которые в настоящее время формируются в структуре военной полиции (ВП).
Начальник Главного управления военной полиции полковник юстиции Владимир Ковалев сообщил газете, что «органы дознания войдут в состав Главного и региональных управлений военной полиции, также такие отделения появятся и во всех военных комендатурах». Общая численность военных дознавателей составит 260 офицеров.
В настоящее время дознаватели проводят проверки поступивших сообщений о преступлениях. По их итогам выносят постановления о возбуждении уголовных дел (они через надзирающего военного прокурора передаются в военно-следственные управления) либо об отказе в возбуждении уголовного дела. В дальнейшем органам военного дознания возможна передача полномочий по расследованию преступлений по ряду статей Уголовного кодекса,рассказал Ковалев.
До недавнего времени в Минобороны штатных военных дознавателей не было. Раз в год в каждой воинской части приказом командира назначалась внештатная группа офицеров, выполнявших их функции.
Внештатными дознавателями зачастую назначались обычные командиры взводов, рот и офицеры различных служб. Практически все "внештатники" не имели юридического образования. При этом от выполнения своих непосредственных служебных обязанностей их никто не освобождал. Понятно, что качество оформляемых ими документов было низкое,пояснил военный эксперт Владислав Шурыгин.
Как отметили в Главном управлении военной полиции, «формирование органов дознания позволит снять с командиров воинских частей несвойственные функции и сократить их отвлечение от личного состава и занятий по боевой подготовке».
Бывший первый заместитель военного прокурора РФ Александр Мокрицкий:
В составе военной полиции должны быть органы дознания с полномочиями расследования уголовных дел о воинских преступлениях небольшой тяжести. В первом варианте проекта закона о военной полиции эти нормы были. Однако впоследствии их исключили, так как эта позиция не была вовремя согласована с другими ведомствами. В настоящее время командование фактически лишено полномочий по уголовному преследованию, что не способствует укреплению принципа единоначалия в Вооруженных силах.
Напомним, военная полиция Минобороны РФ была сформирована 1 декабря 2011 года.
Использованы фотографии: photoxpress.ru
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