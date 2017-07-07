Киев: Если нас поддерживают США и ЕС, почему не пригласили на саммит "Трёх морей"?
На Украине началась дискуссия по поводу того, почему, если США и ЕС поддерживают Украину, то её не пригласили на так называемый саммит Трёх морей, который Трамп посетил в Варшаве. «Злые языки» Украины заявили, что, может быть, и нет никакой поддержки Украины Западом... И как только могли такие мысли прийти на демократической Украине кому-то в голову...
Украинский дипломат с многолетним стажем Юрий Щербак, находящийся на заслуженном отдыхе (экс-посол в Израиле, Канаде, экс-советник президента Украины), решил представить своё видение ситуации. По его словам, первое подобное заседание, которое проводилось в своё время в Хорватии, Украина проигнорировала, «хотя туда её приглашали». По словам Щербака, Украина якобы сама решила не отправлять делегацию и на прошлый саммит. И это, по словам Щербака, сыграло свою роль.
Его цитирует портал «Корреспондент» :
По словам Щербака, «это просчёт польской стороны». Из заявления:
В украинских политических кругах заявили, что «не пригласили в Варшаву и Гамбург, зато прилетит Тиллерсон». К встрече Порошенко с госсекретарём США, которая состоится 9 июля в Киеве, украинские СМИ уже готовят почву, заявляя, что это «визит доверия и поддержки». Доверия кому? Человеку, которого в самих же США на неделе назвали коррупционером номер один?
Украинский дипломат с многолетним стажем Юрий Щербак, находящийся на заслуженном отдыхе (экс-посол в Израиле, Канаде, экс-советник президента Украины), решил представить своё видение ситуации. По его словам, первое подобное заседание, которое проводилось в своё время в Хорватии, Украина проигнорировала, «хотя туда её приглашали». По словам Щербака, Украина якобы сама решила не отправлять делегацию и на прошлый саммит. И это, по словам Щербака, сыграло свою роль.
Его цитирует портал «Корреспондент» :
А в этом году уже понимая, что Украина будет иметь какие-то претензии и желание принять участие, они объявили, что это только для членов ЕС.
По словам Щербака, «это просчёт польской стороны». Из заявления:
Конечно, я думаю, что это просчёт польской стороны, что они не пригласили... Они могли бы пригласить в качестве гостя нашего президента.
В украинских политических кругах заявили, что «не пригласили в Варшаву и Гамбург, зато прилетит Тиллерсон». К встрече Порошенко с госсекретарём США, которая состоится 9 июля в Киеве, украинские СМИ уже готовят почву, заявляя, что это «визит доверия и поддержки». Доверия кому? Человеку, которого в самих же США на неделе назвали коррупционером номер один?
Использованы фотографии: YouTube
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