12:15 07 июля

Киев: Если нас поддерживают США и ЕС, почему не пригласили на саммит "Трёх морей"?

На Украине началась дискуссия по поводу того, почему, если США и ЕС поддерживают Украину, то её не пригласили на так называемый саммит Трёх морей, который Трамп посетил в Варшаве. «Злые языки» Украины заявили, что, может быть, и нет никакой поддержки Украины Западом... И как только могли такие мысли прийти на демократической Украине кому-то в голову...

Украинский дипломат с многолетним стажем Юрий Щербак, находящийся на заслуженном отдыхе (экс-посол в Израиле, Канаде, экс-советник президента Украины), решил представить своё видение ситуации. По его словам, первое подобное заседание, которое проводилось в своё время в Хорватии, Украина проигнорировала, «хотя туда её приглашали». По словам Щербака, Украина якобы сама решила не отправлять делегацию и на прошлый саммит. И это, по словам Щербака, сыграло свою роль.

Киев: Если нас поддерживают США и ЕС, почему не пригласили на саммит "Трёх морей"?



Его цитирует портал «Корреспондент» :
А в этом году уже понимая, что Украина будет иметь какие-то претензии и желание принять участие, они объявили, что это только для членов ЕС.


По словам Щербака, «это просчёт польской стороны». Из заявления:
Конечно, я думаю, что это просчёт польской стороны, что они не пригласили... Они могли бы пригласить в качестве гостя нашего президента.


В украинских политических кругах заявили, что «не пригласили в Варшаву и Гамбург, зато прилетит Тиллерсон». К встрече Порошенко с госсекретарём США, которая состоится 9 июля в Киеве, украинские СМИ уже готовят почву, заявляя, что это «визит доверия и поддержки». Доверия кому? Человеку, которого в самих же США на неделе назвали коррупционером номер один?


Использованы фотографии: YouTube
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 23

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Толстоевский Сегодня, 10:20
    похоже небратья-холопцi начали о чём-то догадываться
    Толстоевский
    1. сибиралт Сегодня, 10:23
      В Гамбурге пройдет некий консилиум по Украине без приглашения пациента. И это перемога? laughing
      сибиралт
      1. тол100в Сегодня, 10:31
        Цитата: сибиралт
        В Гамбурге пройдет некий консилиум по Украине без приглашения пациента.

        При таких диагнозах пациентов не приглашают! Только "родственникам" говорят : крепитесь, держитесь, надежд практически нет!
        тол100в
        1. ЛукичЪ Сегодня, 10:47
          Цитата: тол100в
          Только "родственникам" говорят : крепитесь, держитесь, надежд практически нет!

          а могут просто сказать, МУЖАЙТЕСЬ...
          ЛукичЪ
      2. хрыч Сегодня, 10:33
        Тут главное, как это классифицировать, т.е. зрада это или перемога, а может вообще котел am
        хрыч
        1. Ныробский Сегодня, 11:14
          Цитата: хрыч
          Тут главное, как это классифицировать, т.е. зрада это или перемога, а может вообще котел

          Есть ещё одно слово - это полная "Ж", но модератор не пропустит........ "Жесть" наверное winked
          Ныробский
    2. Венд Сегодня, 10:56
      Цитата: Толстоевский
      похоже небратья-холопцi начали о чём-то догадываться

      Ничего Европа оправдается. Украину действительно поддерживают, на словах. А об остальном речи нет.
      Венд
  2. oleg-gr Сегодня, 10:20
    О подстилку ноги вытирают, а не советуются с ней.
    oleg-gr
    1. Толстоевский Сегодня, 10:21
      всё равно, как устраивать переговоры со вшами
      Толстоевский
    2. ЛукичЪ Сегодня, 10:50
      Цитата: oleg-gr
      О подстилку ноги вытирают, а не советуются с ней.

      вчера в передаче "Место встречи" была произнесено прекрасная фраза, Идя на шашлыки, со свининой не договариваются
      ЛукичЪ
  3. Горный стрелок Сегодня, 10:21
    Да поляки спят и видят захват западной Украины, и только позиция России, которая реально может "дать по зубам" их придерживает...
    Горный стрелок
  4. Spartanez300 Сегодня, 10:23
    Петя сейчас заплачет на саммит не пригласили , а то бы он там такую речь толкнул о том как его Россия обижает .
    Spartanez300
  5. Mavrikiy Сегодня, 10:24
    Киев: Если нас поддерживают США и ЕС, почему не пригласили на саммит "Трёх морей"?

    Глупый вопрос. Где США и где саммит? А ЕС какое отношение имеет к саммиту? В Триморье Польша рулит, так что чекланам нужно 10 раз сказать КУ и на коленках.... до Варшавы.
    Mavrikiy
    1. Tusv Сегодня, 10:35
      Цитата: Mavrikiy
      В Триморье Польша рулит, так что чекланам нужно 10 раз сказать КУ и на коленках.... до Варшавы

      Изначально, Пшеки слезно звали в междуморье тиранскую Окраину Януковича. Ну тогда были еще желтые штаны, без КУ прокатывало. Сейчас демократическая Порошенсковская нафиг не нужна. Маму петь еще 5 лет минимум надо. И повод быстро нашли - Шухевич и Бандера враги пшекостана
      Tusv
      1. Mavrikiy Сегодня, 10:58
        Да, про желтые штаны забыл, виноват. Их придется снять. Без штанов глыбже доходит, може и до мозгов достанут.
        Mavrikiy
  6. rpuropuu Сегодня, 10:34
    Да наверное уже стыдно за своих подопечных. Опять бы клянчили деньги stop
    rpuropuu
  7. gukoyan Сегодня, 10:41
    Ну вот очередная зрада...
    gukoyan
  8. rotmistr60 Сегодня, 10:45
    почему не пригласили

    Если бы вы (Украина) не протягивали руку за подаянием сразу по приезду в другую страну и если бы от вас не шел довольно ощутимый запах фашизма, то может и пригласили куда-нибудь, но не на серьезное мероприятие.
    rotmistr60
  9. volodya Сегодня, 10:56
    Почему вас непригласили? А вот догадайтесь с трёх раз!
    volodya
  10. Андрей Федоров Сегодня, 11:06
    Все просто: - "Потому, что нищие, как церковные мыши!". Нет ничего, ни флота, ни производства, ни денег. Чем и как торгавать? Чужую собственность арестовывают за заход в чужие порты. На кой такой партнер??? На саммите подозревают, что Украина опять с протянутой рукой прийдет. Или Украина будет задерживать чужие суда за выкуп - это не по фэншую!
    Андрей Федоров
  11. Толстоевский Сегодня, 11:22
    за них уже решили, когда наступать http://rusvesna.su/news/1499413136
    Толстоевский
  12. НЕКСУС Сегодня, 11:31
    На Украине началась дискуссия по поводу того, почему, если США и ЕС поддерживают Украину, то её не пригласили на так называемый саммит Трёх морей

    А Украина ,что то решает хоть где-то? wassat
    НЕКСУС
  13. galan Сегодня, 12:03
    А нужны ли там неадекватные клоуны с кастрюлями на голове, к тому же и вороватые?
    galan
Картина дня