Киев: Если нас поддерживают США и ЕС, почему не пригласили на саммит "Трёх морей"?

А в этом году уже понимая, что Украина будет иметь какие-то претензии и желание принять участие, они объявили, что это только для членов ЕС.

Конечно, я думаю, что это просчёт польской стороны, что они не пригласили... Они могли бы пригласить в качестве гостя нашего президента.