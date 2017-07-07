Зеленодольская верфь намерена расширить производство

Мы собираемся увеличить долю внутреннего производства. Мы хотим идти от винта до системы управления, влиять на себестоимость и быть конкурентоспособными. Реализовать проект без научного потенциала мы не можем. Поэтому помощь в проектировании объектов производства нам окажет ЦТСС. А с Крыловским государственным научным центром мы будем осваивать новые проекты кораблей и судов

Сегодня промышленность в мире использует роботизированные технологии, а у нас многие операции делают люди, что гораздо менее эффективно. По этой причине наше новое производство создадим на новой площадке с внедрением современных автоматизированных технологий.