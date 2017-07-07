12:15 07 июля

Зеленодольская верфь намерена расширить производство

Как сообщает интернет-портал flotprom со ссылкой на издание « Коммерсант », петербургский Центр технологии судостроения и судоремонта (ЦТСС) осуществит для нужд Зеленодольского завода имени Горького, расположенного в Татарстане, проектировку производственного комплекса. Комплекс предназначается для изготовления комплектующих для строящихся кораблей и судов, в частности винтов, двигателей, редукторов, систем управления.

Введение его в строй увеличит локализацию производства на верфи с 10 до 40%. Параметры контракта планируется обозначить к октябрю, когда предприятие определится с номенклатурой и объемами выпуска.




Мы собираемся увеличить долю внутреннего производства. Мы хотим идти от винта до системы управления, влиять на себестоимость и быть конкурентоспособными. Реализовать проект без научного потенциала мы не можем. Поэтому помощь в проектировании объектов производства нам окажет ЦТСС. А с Крыловским государственным научным центром мы будем осваивать новые проекты кораблей и судов .

– пояснил генеральный директор Зеленодольского завода Ренат Мистахов.

Размер вложений в новый комплекс ориентировочно составит 10 - 15 млрд. руб. Предприятие не располагает данными суммами, в связи с чем планируется найти инвесторов.

Сегодня промышленность в мире использует роботизированные технологии, а у нас многие операции делают люди, что гораздо менее эффективно. По этой причине наше новое производство создадим на новой площадке с внедрением современных автоматизированных технологий.

– заявил Р. Мистахов.

Возможно, что комплекс будет возведен за пределами Зеленодольска, то есть на удалении от основной производственной базы судостроительного предприятия.

Зеленодольский завод имени Горького входит в состав холдинговой компании "Ак Барс", включающей промышленные, строительные, торговые и агропромышленные активы. В 2016 году верфь получила 7,86 млн. руб. прибыли при 12,7 млрд. руб. выручки. Предприятие на текущий момент осуществляет постройку примерно 30 кораблей и судов. Из них половина – для Минобороны РФ, 20% – для ФСБ России, 20% – на экспорт и 10% – для частных заказчиков.


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Комментарии 6

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  1. oleg-gr Сегодня, 10:26
    Развитие производства у себя - это прекрасно. Главное чтобы "мы хотим" стало "мы сделали".
    oleg-gr
    1. Удав КАА Сегодня, 11:53
      Цитата: oleg-gr
      Главное чтобы "мы хотим" стало "мы сделали".

      Своих оборотных средств нет...А под сколько % возьмут кредит у картавой мафии, засевшей по российским банкам? Может лучше модернизацию производства произвести за китайскийские кредиты, а потом отрабатывать и возвращать готовой продукцией. КНР кораблики, как пирожки к празднику, печет, аж завидки берут!
      Удав КАА
  2. Mavrikiy Сегодня, 10:31
    Зеленодольская верфь намерена расширить производство

    Вчера нужно было сделать. Война у порога.
    США возвращает свое производство. Готовятся. Смартфонами много не навоюешь. В Европе тоже возвратить хотят. Понимают, печатный станок допоры - довремени кормит.
    Mavrikiy
    1. Muvka Сегодня, 10:32
      А что, сейчас США производят военную технику в Китае? В чем смысл вашего комментария?
      Muvka
      1. Mavrikiy Сегодня, 10:35
        Цитата: Muvka
        А что, сейчас США производят военную технику в Китае? В чем смысл вашего комментария?

        А на войне используются только танки и снаряды? Должен смысл до Вас дойти.
        Mavrikiy
        1. Muvka Сегодня, 11:19
          Цитата: Mavrikiy
          Цитата: Muvka
          А что, сейчас США производят военную технику в Китае? В чем смысл вашего комментария?

          А на войне используются только танки и снаряды? Должен смысл до Вас дойти.

          Так и есть. Или приведите мне пример военной техники, которая производится в Китае? Или любой техники, которая используется штатами в БД.
          Muvka
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