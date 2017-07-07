Зеленодольская верфь намерена расширить производство
Как сообщает интернет-портал flotprom со ссылкой на издание « Коммерсант », петербургский Центр технологии судостроения и судоремонта (ЦТСС) осуществит для нужд Зеленодольского завода имени Горького, расположенного в Татарстане, проектировку производственного комплекса. Комплекс предназначается для изготовления комплектующих для строящихся кораблей и судов, в частности винтов, двигателей, редукторов, систем управления.
Введение его в строй увеличит локализацию производства на верфи с 10 до 40%. Параметры контракта планируется обозначить к октябрю, когда предприятие определится с номенклатурой и объемами выпуска.
– пояснил генеральный директор Зеленодольского завода Ренат Мистахов.
Размер вложений в новый комплекс ориентировочно составит 10 - 15 млрд. руб. Предприятие не располагает данными суммами, в связи с чем планируется найти инвесторов.
– заявил Р. Мистахов.
Возможно, что комплекс будет возведен за пределами Зеленодольска, то есть на удалении от основной производственной базы судостроительного предприятия.
Зеленодольский завод имени Горького входит в состав холдинговой компании "Ак Барс", включающей промышленные, строительные, торговые и агропромышленные активы. В 2016 году верфь получила 7,86 млн. руб. прибыли при 12,7 млрд. руб. выручки. Предприятие на текущий момент осуществляет постройку примерно 30 кораблей и судов. Из них половина – для Минобороны РФ, 20% – для ФСБ России, 20% – на экспорт и 10% – для частных заказчиков.
Введение его в строй увеличит локализацию производства на верфи с 10 до 40%. Параметры контракта планируется обозначить к октябрю, когда предприятие определится с номенклатурой и объемами выпуска.
Мы собираемся увеличить долю внутреннего производства. Мы хотим идти от винта до системы управления, влиять на себестоимость и быть конкурентоспособными. Реализовать проект без научного потенциала мы не можем. Поэтому помощь в проектировании объектов производства нам окажет ЦТСС. А с Крыловским государственным научным центром мы будем осваивать новые проекты кораблей и судов .
– пояснил генеральный директор Зеленодольского завода Ренат Мистахов.
Размер вложений в новый комплекс ориентировочно составит 10 - 15 млрд. руб. Предприятие не располагает данными суммами, в связи с чем планируется найти инвесторов.
Сегодня промышленность в мире использует роботизированные технологии, а у нас многие операции делают люди, что гораздо менее эффективно. По этой причине наше новое производство создадим на новой площадке с внедрением современных автоматизированных технологий.
– заявил Р. Мистахов.
Возможно, что комплекс будет возведен за пределами Зеленодольска, то есть на удалении от основной производственной базы судостроительного предприятия.
Зеленодольский завод имени Горького входит в состав холдинговой компании "Ак Барс", включающей промышленные, строительные, торговые и агропромышленные активы. В 2016 году верфь получила 7,86 млн. руб. прибыли при 12,7 млрд. руб. выручки. Предприятие на текущий момент осуществляет постройку примерно 30 кораблей и судов. Из них половина – для Минобороны РФ, 20% – для ФСБ России, 20% – на экспорт и 10% – для частных заказчиков.
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти