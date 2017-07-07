12:15 07 июля

Для чего министр обороны Венгрии прибыл в Воронеж?

Воронежскую область посетила венгерская делегация во главе с министром обороны страны Иштваном Шимичко. В состав делегации вошли венгерский посол Янош Балла, военный атташе посольства Венгрии в РФ Шандор Юхас, начальник аппарата Минобороны Венгрии генерал Аттила Шимон и другие чиновники. С российской стороны венгерскую группу делегатов в Воронеже встречали губернатор региона Алексей Гордеев, замначальника управления МО РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества генерал-майор Валерий Кудинский, ректор Воронежского государственного педагогического университета Сергей Филоненко.

Для чего министр обороны Венгрии прибыл в Воронеж?


Основной причиной, по которой венгерская делегация во главе с военными министром прибыла в Воронеж, является 20-летие со дня открытия крупнейшего за пределами Венгрии мемориального комплекса - захоронения венгерских солдат. Речь идёт о мемориальном комплексе в населённом пункте Болдыревка Острогожского района Воронежской области. Кроме того, делегация посещает 2-е Центральное венгерское военное кладбище в селе Рудкино Хохольского района, а также намерена возложить цветы и венки к мемориалу советским воинам на Площади Победы в Воронеже и на мемориальном кладбище села Гремячье.


Из заявления губернатора Воронежской области:
Мы с уважением относимся сегодня к позиции Венгрии и лично премьер-министра Виктора Орбана за то, что есть стремление развивать торгово-экономические отношения с Россией. И мы еще слышим голос Венгрии как суверенной страны, мощной, отдельной, в Евросоюзе защищающей интересы своего народа. Мы чтим память всех воинов, погибших на нашей земле, понимая, что солдаты не отвечают за ошибки политиков. В последние годы все мы стараемся поддерживать в хорошем состоянии мемориалы и памятники погибшим воинам. Вы посетите мемориал погибшим венгерским солдатам и, надеюсь, останетесь удовлетворены, а если будут какие-то замечания – вы нам можете их сказать.


У венгерской стороны появилась идея, состоящая в том, чтобы в следующем году запустить железнодорожный состав «Донской экспресс» с той целью, чтобы родственники погибших на берегах Дона венгерских солдат смогли посетить захоронения в Воронежской области. При этом родственники советских воинов, покоящихся в Венгрии, смогли бы посетить эту страну.

Напомним, что венгерские части в составе гитлеровской армии участвовали в операции на Донских берегах. Запомнились венгерские солдаты местному населению своей беспрецедентной жестокостью – причём и к мирным гражданам в том числе. В одном только Коротоякском районе мадьяры казнили более тысячи стариков, женщин и детей менее чем за полгода. Среди казнённых около 290 несовершеннолетних жителей района. Ещё около 15 тысяч были подвергнуты жестоким пыткам.

Историки в этой связи сообщают о негласной директиве советского командования в ходе освободительной операции донских земель: «Мадьярских солдат в плен не брать».

До сих пор нет точных данных, какое же число венгров захоронено в Воронежской области. Общие оценки даются таким образом: «десятки тысяч».

Страны ранее подписали документ о бережном отношении к воинским захоронениям.

Использованы фотографии: http://www.govvrn.ru/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 18

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  1. Irokez Сегодня, 10:59
    Самая их элитная войсковая часть тут нашла свой покой. Пусть покоятся с миром, а живущие помнят о том кто и почему тут покоится.
    Земля им пухом как и всем погибшим.
    Irokez
    1. Владимир16 Сегодня, 11:04
      Мы чтим память всех воинов, погибших на нашей земле, понимая, что солдаты не отвечают за ошибки политиков

      Они пришли на землю русскую убивать наших отцов и матерей (я так всех наших предков называю). Агрессоров в итоге закопали. Слава нашим воинам!!!
      Очередной политик оправдывает агрессоров. negative
      Это венгры должны покаяться и просить прощения, а не губер стелиться перед ними. negative
      надеюсь, останетесь удовлетворены, а если будут какие-то замечания – вы нам можете их сказать.

      Блин, у меня два деда погибли отбивая нападения этих фашистов. А он спрашивает есть ли замечания! Что твориться? negative
      Владимир16
      1. Partyzan Сегодня, 11:18
        В одном только Коротоякском районе мадьяры казнили более тысячи стариков, женщин и детей менее чем за полгода. Среди казнённых около 290 несовершеннолетних жителей района. Ещё около 15 тысяч были подвергнуты жестоким пыткам.
        не понимаю? fool
        Partyzan
        1. Владимир16 Сегодня, 11:28
          Мне просто интересно: - какова была бы реакция Виссарионыча на речь этого губера? И за чей счет "банкет"? Все ветераны обеспечены и деньги девать некуда?
          Хочешь выслужиться перед венграми - просто позволь им самим ухаживать за могилами. Но только с постоянным и неизменным покаянием. Пусть вымаливают грехи за своих отцов.
          Владимир16
          1. Partyzan Сегодня, 11:34
            прямая, и конкретная
            Partyzan
        2. To be or not to be Сегодня, 12:00
          - «12 — 15 июля 1942 г. на хуторе Харькеевка Шаталовского района Курской области солдатами 33-й венгерской пехотной дивизии было захвачено четверо военнослужащих Красной Армии. Одному из них, старшему лейтенанту П. В. Данилову, выкололи глаза, прикладом винтовки сбили на бок челюсть, нанесли 12 штыковых ударов в спину, после чего в бессознательном состоянии зарыли полуживым в землю. Трех красноармейцев, имена которых неизвестны, расстреляли» .
          http://www.runivers.ru/doc/d2.php?SECTION_ID=6344
          &PORTAL_ID=6341
          ВСЕ про Венгерские оккупационные войска в СССР
          To be or not to be
      2. barclay Сегодня, 11:37
        Согласен. Губернатор Гордеев перестарался в своей "пламенной речи".
        надеюсь, останетесь удовлетворены, а если будут какие-то замечания – вы...
        Уверен, что со своими подчиненными и жителями он общается жестче. А тут , видимо, команда сверху так вдохновила, что он чувство меры потерял. Поздержанней надо быть даже с бывшими оккупантами. Уважение захоронений - это не повод для низкопоклонства.
        barclay
  2. RUSOIVAN Сегодня, 11:02
    В Венгрии, уверен, есть куда цветочки возложить
    RUSOIVAN
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:06
    Честно говоря не знал, что в Воронежской обл.имеются захоронения венгерских солдат (воевавших на стороне фашистской германии) и содержатся как положено захоронениям. Посещение венгерской делегации захоронений на нашей территории - можно воспринимать как укор полякам пытающимся забыть заслуги Красной армии в освобождении Польши.
    rotmistr60
    1. faiver Сегодня, 11:33
      под Воронежом в начале 43г была фактически уничтожена 2ая венгерская армия численностью около 200тыс. человек, и именно поэтому г. Воронеж не получил в ссср звания города-героя, ведь венгры стали союзниками по соцлагерю, кстати Воронеж был фактически уничтожен полностью более 92% зданий было уничтожено, это больше чем в Сталинграде...
      faiver
  4. Александр 3 Сегодня, 11:08
    Кто к нам с мечём тот от меча и погибнет ,пусть своим детям и внукам расскажут.
    Александр 3
  5. pvv113 Сегодня, 11:14
    «Мадьярских солдат в плен не брать».

    Этот девиз должен относится вообще ко всем фашистам, а также к террористам hi
    pvv113
  6. Dobroslav2015 Сегодня, 11:29
    Да под Воронежем полегла вся венгерская армия около 150 000. Венгры здесь понесли самое серьёзное военное поражение за всю их историю. И по делом.
    Dobroslav2015
    1. Irokez Сегодня, 11:41
      Цитата: Dobroslav2015
      Да под Воронежем полегла вся венгерская армия около 150 000. Венгры здесь понесли самое серьёзное военное поражение за всю их историю.

      Это точно. Венгры вспоминая Воронеж именно об этом и думают и зубами скрипят. Пусть помнят и скрипят.
      В советские времена особо не говорили (из-за толерантности к этой соц. стране якобы дружественной к нам) про эту венгерскую армию и, то что она тут наворочала. Теперь архивы открыли и все всё узнали и ещё много чего скрывалось например то, что тут бои шли соизмеримые со Сталинградом и крови не меньше было и стратегически район тоже был важен на тот период. Но об этом особо не распространяются. ПОЧЕМУ-ТО.
      Irokez
  7. Ося Бендер Сегодня, 11:47
    30 лет отдыхаем в ворожских местах, где воевал Евросоюз вместе с Гитлером против нас. Местные рассказывали и про немцев, и про итальянцев (добрейшие люди никогда не обижавшие, а даже помогавшие местному населению) и финнов (были очень злые), но самые звери были мадьяры. Особенно они "геройствовали " с беззащитным населением. Тесть рассказывал, как его подростком избивал кованными ботинками венгерский солдат за то, что тот не принес ему еды, которой и не было. Спасли его итальянцы. Две недели парень не мог вообще встать на ноги. Земля этим палачам стекловатой.
    Ося Бендер
    1. den3080 Сегодня, 12:10
      ...и финнов (были очень злые)...

      а про "художества" Красной армии и вообще советских властей в Карелии никто и не вспоминает, удивительно.
      расстреливали и просто выгоняли финнов от Терийоки(Зеленогорск) до Выборга и севернее.
      при этом финские деревни разрушали до основания и рядом строили советские деревни, так чтобы и названий не оставалось, старались на совесть... интернационалисты...(дальше одни маты у меня вылетают только)
      по карельским лесам немало стоит финских гранитных фундаментов... финны до сих пор ездят на эти развалины, остатки их родных домов.
      самый натуральный геноцид был так-то, если по-серьезному.
      den3080
  8. Устин Умаров Сегодня, 11:58
    Вот в этом всё российское губернаторство : перед ничтожествами, но с запада готовы на коленях стоять, но зато в своём народе видят только рабов для своей шкуры.
    Устин Умаров
  9. Стойкость Сегодня, 12:02
    A Magyarok! Menj haza!
    Стойкость
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