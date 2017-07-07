Для чего министр обороны Венгрии прибыл в Воронеж?

Мы с уважением относимся сегодня к позиции Венгрии и лично премьер-министра Виктора Орбана за то, что есть стремление развивать торгово-экономические отношения с Россией. И мы еще слышим голос Венгрии как суверенной страны, мощной, отдельной, в Евросоюзе защищающей интересы своего народа. Мы чтим память всех воинов, погибших на нашей земле, понимая, что солдаты не отвечают за ошибки политиков. В последние годы все мы стараемся поддерживать в хорошем состоянии мемориалы и памятники погибшим воинам. Вы посетите мемориал погибшим венгерским солдатам и, надеюсь, останетесь удовлетворены, а если будут какие-то замечания – вы нам можете их сказать.

Воронежскую область посетила венгерская делегация во главе с министром обороны страны Иштваном Шимичко. В состав делегации вошли венгерский посол Янош Балла, военный атташе посольства Венгрии в РФ Шандор Юхас, начальник аппарата Минобороны Венгрии генерал Аттила Шимон и другие чиновники. С российской стороны венгерскую группу делегатов в Воронеже встречали губернатор региона Алексей Гордеев, замначальника управления МО РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества генерал-майор Валерий Кудинский, ректор Воронежского государственного педагогического университета Сергей Филоненко.Основной причиной, по которой венгерская делегация во главе с военными министром прибыла в Воронеж, является 20-летие со дня открытия крупнейшего за пределами Венгрии мемориального комплекса - захоронения венгерских солдат. Речь идёт о мемориальном комплексе в населённом пункте Болдыревка Острогожского района Воронежской области. Кроме того, делегация посещает 2-е Центральное венгерское военное кладбище в селе Рудкино Хохольского района, а также намерена возложить цветы и венки к мемориалу советским воинам на Площади Победы в Воронеже и на мемориальном кладбище села Гремячье.Из заявления губернатора Воронежской области:У венгерской стороны появилась идея, состоящая в том, чтобы в следующем году запустить железнодорожный состав «Донской экспресс» с той целью, чтобы родственники погибших на берегах Дона венгерских солдат смогли посетить захоронения в Воронежской области. При этом родственники советских воинов, покоящихся в Венгрии, смогли бы посетить эту страну.Напомним, что венгерские части в составе гитлеровской армии участвовали в операции на Донских берегах. Запомнились венгерские солдаты местному населению своей беспрецедентной жестокостью – причём и к мирным гражданам в том числе. В одном только Коротоякском районе мадьяры казнили более тысячи стариков, женщин и детей менее чем за полгода. Среди казнённых около 290 несовершеннолетних жителей района. Ещё около 15 тысяч были подвергнуты жестоким пыткам.Историки в этой связи сообщают о негласной директиве советского командования в ходе освободительной операции донских земель: «Мадьярских солдат в плен не брать».До сих пор нет точных данных, какое же число венгров захоронено в Воронежской области. Общие оценки даются таким образом: «десятки тысяч».Страны ранее подписали документ о бережном отношении к воинским захоронениям.