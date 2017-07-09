Итоги недели. «—Ты знаешь, Вовка, как мне было плохо! Я был один, совсем один! Мне было так одиноко!»

Встретились

Глядя на рукопожатие что-то вспомнилась фраза из мультфильма "Возвращение блудного попугая":

- Ты знаешь, Вовка, как мне было плохо! Я был один, совсем один! Мне было так одиноко!

Однако засиделись! "На сухую" - это ж надо терпения сколько?

То, что ребята в личном плане смогут поладить, лично я не сомневаюсь, но принесёт ли это выгоду нашим взаимоотношениям, вот в чём вопрос.

Путин и восемь генералов

Мы не знаем, что там за кухня и потому только и остаётся судачить как бабкам у подъездов!

Очередной кадровый приказ об освобождении и назначении. И даже на собеседование к ВВП не приходили. Заголовок статьи провокационный: не снял, а освободил от должности и кого-то назначил.

И сразу какие-то догадки, слухи. Пришло время. Это нормально. Это даже не ротация, просто людям на отдых пора!

Санкции и светлое будущее

Mystery12345: «...санкции усложнили жизнь российским пенсионерам».

Почему только пенсионерам? Простые работяги тоже "поимели" с санкций. З/п как была, так и осталась на предсанкционном уровне, а цены выросли минимум на 30%. (Бензин "всего на 20...) Но мы то ничего, потерпим, только вот друзей-олигархов бы почаще сажали. А то Анальновские скандалы на фоне общей мобилизации напоминают про пир во время чумы.

У пенсионеров, конечно, много времени для измышлений, сам такой. Но как санкции осложнили мне жизнь - теряюсь в догадках. Пармезан и фуагра смог заменить почти безболезненно, норвежскую сёмгу на отечественную кету - с удовольствием.

А я и до санкций не видел ни фуагра, ни пармезана, ни мифического хамона!!!

Действующий военнослужащий, из тех, кто, по мнению некоторых, видимо, жирует! Только вот у нас и цены соответствуют зарплатам! Так что мне вот лично пофигу, из чего там эти хамоны и кто их ест! А до санкций все граждане питались исключительно санкционными яствами?

Нас тут на ДВ все больше Китай снабжает, так что не до стонов об отсутствии польских яблок, их и не было! А вот был в отпуске на брянщине у родственников, своими глазами видел заброшенные сады, яблоки те же вообще сами по себе растут, никому не нужны! Вам там на западе что, витаминов не хватает? Приезжайте к нам, на ДВ, где просто так нифига вообще не растет! Кстати у тетки в деревне много заброшенной земли, полдеревни-заброшенные дома, там никто не живет! Почему невыгодно выращивать у нас то, что закупают в странах Европы??? У вас там что, девять месяцев зима - остальное-лето, как у нас? В то же время Мираторг на тех землях, где позаброшены сады, неплохо зарабатывает! Что, нельзя там вырастить те же помидоры-яблоки?

Мало кто замечает, что в нашем государстве строится! Их больше интересует сколько при этом украли, чем обесценивают, обнуляют наши достижения! Если там ещё и не чего не украли, так об этом даже никто не будет говорить и вспоминать! Вот такой парадокс. Даже у нас здесь на ВО выкладываются материалы, но много ли мы видим там комментариев? Нет, их мало и обязательно вылезет какой не будь одарённый и всё об--т!

Ветром надувает?

а я думаю, зачем мой кот нагадил в туфли польские... вот оно что - он ответил ассиметрично... ладно, раз так - прощу.

именно вопрос в том и состоит - почему у Вас польские туфли?

надо нашим на уровне гос-ва запретить любой импорт с пшекии.

и разрешить его только после того как памятники встанут на место.

Может, для начала нам кой что в Катыни подправить. Больно много там польских флажочков. Можно же их и подубрать... До нормализации, так сказать, процесса. Да и досочки мемориальные зашторить, на время.

Зато море вырыто

Я и говорю - 404 в нынешнем состоянии - личинка микрорейха. Пока что относительно беззубая, как и прибалтийские чухонии, но стремления Запада превратить бывшее постсоветское пространство в пояс нестабильности вокруг России видны невооруженным взглядом.

Руина - огромная язва на теле Европы, которую старательно расковыривают и не дают залечить. Само собой, что добром такое не заканчивается, зараза будет только распространяться, если за нее не взяться радикально.

Как государство б/У уже фантом, от окончательного распада его удерживают только армия с нациками, да до конца не оформившиеся распри в банке с пауками в виде её "илиты". Как только окончательно разойдутся пути Йули, Пети, определятся со своими вотчинами оставшиеся олигархи, страна как единое целое рухнет. С самого начала было ясно, что федерализация может приостановить распад или даже сохранить государство, но нет, жадность и тупость делают своё дело. Ну и замечательно.

Когда вернём Украину, в этот раз ее надо будет конкретно от радикалов-бандеровцев зачистить, а то уж больно много недобитых осталось при советской власти!

Т-50 и очередные завершающие испытания

2015 год. Испытания Т-50 находятся на завершающей стадии, -

заявил замминистра обороны Юрий Борисов.

Сейчас 2017 год "Российский истребитель пятого поколения Т-50 вышел на завершающие испытания".

Внимание, вопрос: откуда же ПАК ФА вышел?

При всем уважении к проекту, есть люди, которые делают из него какой-то нелепый фарс.

Ох, да неужели... если это все так, то Виват, Сухой! Только, если по совести, эти все заявления и анонсы поднадоели... ГДЕ САМОЛЕТ,ЗИН?!

С двигуном второго этапа когда разродимся-то? Да и по авионике и арсеналу много вопросов.

Дело тормозится тем, что развал производственной кооперации, и не только между республиками, но и между заводами собственных министерств, делают невозможным скорое налаживание. И здесь важно не то, что получили техническую возможность производства, а то, что связи либо восстанавливаются (где возможно), или создаются вновь.

Всё в обход

Дорогу в 200 км два года делают и конца стройки пока не видно. Вручную, что ли?

Тут же связали стройку с Крымом. Завтра привяжут к БАМу. Лозунги кричать могут, а на деле...

Да, здравствует Цифровая экономика!!! Железные дороги для отсталых экономик!!! Наши цифровые поезда самые быстрые!!! Мы по цифровым линиям перевезем много и быстро!!! Ура!!!

Так там ведь не только полотно кладут... Попутно создаётся вся соответствующая инфраструктура, включая строительство новых станций (их, судя по карте, семь).

Железная дорога - это очень дорогое удовольствие, только дилетант может тут иронизировать, ж-дорога - это не проселок, с пригорка на пригорок, поворот налево, поворот направо и готово. Поезда так не ходят, есть определенные нормативы к кривым участкам, так называемый тангенс кривизны путей и % уклона, а это миллионы и миллионы кубометры земляных работ, холмы срезаются долины насыпаются, плюс мосты, путепроводы, тоннели, водопропускные сооружения, заболоченные и затопляемые территории в паводок, для этого сначала проводят инженерно-изыскательские работы, чтобы определить трассу и экономическое обоснование вариантов, стоимость километра однопутки в среднем миллион $, двухпутки, считай, в два раза дороже, плюс электрификация это ЛЭП, подстанции, контактная линия и т.д.

Борис тоже возмущён

Только бы не отменили. Год назад сын устроился на работу в рос. фирму, производят оборудование для с/х. После контр-санкций и девальвации рубля дела у фирмы пошли в гору, оборот вырос, расширяются, два новых цеха построили, штат работников увеличили, филиалы в регионах начали открывать, спрос на их продукцию вырос. Так что я всегда с беспокойством читаю новости о возможной отмене санкций, отменят их - отменят и контрсанкции, производство накроется, сын работу потеряет. Так что не надо нам этого...

Всё, что убивает США, делает нас сильней.

Суть нового пакета санкций - это репрессии всем, в т.ч. неамериканским (!!!) контрагентам "РФ" по нефтегазовым проектам. Американские энергетические гиганты требуют от Трампа жестко наказывать возможных германских, китайских возможных инвесторов, что бы у них "не было преимуществ" против США. Сама администрация Трампа заявила о трудности проводить "гибкую" политику с "РФ" в условиях принятых жестких санкций (нечем "торговаться" с Путиным на "двадцатке").

США абсолютно уверены, что они через элиту "РФ" контролируют ситуацию, и, рано или поздно вернут положение России в мире к уровню конца 90-х...Единственно, чего Штаты опасаются -это смены элиты "РФ", на "менее сговорчивую".

Тысяча лет

Смешно. Парубий заявил, что украинские военные моряки помогут с возвращением регионаю Правильные украинские моряки уже помогли... и Крым вернуть, и сами гражданство сменили на российское))) На очереди Донбасс.

Вот ёлки-палки, а сколь ж их авиации тогда стукнуло?..

Военно-морской флот есть, праздник есть, адмиралы есть... Вот только незадача... Кораблей нет...

Тогда получается, что российский флот старше. Ведь новгородский князь Олег сначала приплыл и захватил Киев, где учредил Великокняжеский престол)).

Пентагон вместо Госдепа

Просто нужно было трём экипажам потренировать свои навыки в навигации и заправке в воздухе. Вот и решили, что нужно совместить полезное с приятным, а заодно и проводить дальнейшие испытания систем новых ракет в реальных условиях.

Всё нормально, идет тренировка, обучение, доводка нового оборудования, а заодно и бородатых попугать.

Российские ТУ-95С приветствовал участников саммита G20, особенный привет был мистеру Трампу, а также его подопечным.

Если США вторгнутся в Сирию, то вся наша помощь сведётся к нулю. А воевать со Штатами в том регионе бесполезно, так как рядом базы НАТО и их союзников плюс американский флот.

Можно в ответ начать воевать на Аляске, там баз их союзников нет.

СССР и в Сирии успешно повоевал в 1983-84, только под сирийскими опознавательными знаками.

Можно просто союзный договор с Сирией заключить, и пусть США, если так хотят, начинают войну не только с ней, но и с нами.

Отвергнутый ультиматум

Тех же щей… Ближневосточный план "Анаконда", и ничего нового. Столкнуть лбами, окружить, отбить и сожрать самого слабого. Англосаксы, как обычно, делают свои грязные делишки чужими руками, при этом изображая "лыцарей в сияющих доспехах".

Я думаю, пусть богатенькие арабские "буратины" сами разбираются в проблемах, которые им подбросили американцы. Что Катар, что СА друг друга стоят. У нас, наверное, есть свой интерес в этом. Не зря же зачастили в Москву эмиры и наследные принцы.

Верный вариант: майдан в Катаре, восстания в Дохе, "гражданская война" под руководством ЦРУ, США помогает установить "гражданский" мир, приход нужного эмира… Конец.

"Майданов" в таких странах нет и быть не может. Катар — страна размером в четверть Московской области, где 1-й в мире ВВП на душу населения — 144.400 долл., где граждане …рут и жрут на золоте. На площади выходят люди голодные и обобранные своими руководителями. Не влезает Катар под расхожий шаблон.

Под знаменем «свободы навигации»

Да, молодцы китайцы, озабоченности не выражают, сразу показывают, кто хозяин в доме.

А что они сделали? Потопили амеров? И подскажите, когда это американцы заходили в наши воды последний раз?

В каждом уголке мира с радостью встречают американский флаг.

Дырявая система

Автор перемудрил с «гастрономией». Пресловутая ПРО — это многокомпонентная система, словами автора, «слоёный пирог». То, что пододвинуто к границам России, имеет задачу постепенно загнать российские ядерные средства нападения в ограниченные районы где-то в центре страны, откуда и подлетное время дольше и возможности их уничтожить массированным ударом вместе кучей выше. Ну и, естественно, ПРО — это мощный идеологический рычаг, которым американцы пользуются, с одной стороны, для оправдания своего присутствия в той или иной стране, для «поддержки» морально своих союзников и для давления на неугодные страны, причём очень успешно этим пользуются.

Нашим позиционным районам ПРО, расположенное в Румынии, Польше, даже в Украине, угрожать не может, посмотрите скоростные данные при выходе на баллистическую траекторию наших старых ракет, "сотку", например, задайте расстояние от их баз до наших, затем прикиньте скорости и получите ответ: чтобы сбить ракету на разгонном участке, перехватчик уже должен быть в районе пуска! Вот как-то так получается. Поэтому вывод, что ПУ заточены под КР, почти 100%! Соответственно, и наши "Искандеры" летают не больше 500 км! Удачи за большой лужей!

Для сведения. Россия — страна, имеющая параметры от края до края 10000 км. А средства, размещаемые вблизи наших границ, как указывалось, имеют радиус действия 40-50 км. Т. е. запуск баллистической ракеты из-под Смоленска ровным счетом не может быть прерван никакими противоракетами.

Далее. Ракеты, понятное дело, летают по разным траекториям. Но оптимальная траектория та, где маловероятно размещение систем ПРО.

Очень часто наши руководители и конструкторы заявляют одну сентенцию: наши ракеты могут летать как через Северный, так и через Южный полюс. Зачем это говорится? Да затем, что у нашего потенциального "партнера" ни со стороны Канады, ни со стороны Мексики нет системы ПРО. ПВО есть, а ПРО нет. И создавать его долго и очень дорого. И для создания большего эффекта заявляется, что на заключительном этапе боевые блоки начинают двигаться с гиперзвуковыми скоростями. И плюс к этому начинают маневрировать в двух плоскостях.

И какое значение имеет тогда размещение ПРО в Европе? А цель одна. На каждый недружественный шаг, по закону подлости, надо отвечать аналогично. Если нашу ракету собьют по пути следования в США где-то над Францией, то необходимо наказать за это Францию. Если над Польшей, то Польшу. И т. д.

А вот это и есть отвлечение ресурсов. Наших. И при этом американцы ни при чём.

Воевать один на один достаточно легко. Но воевать с десятком-другим стран одновременно — самоубийственно. Вот это и есть основная задача американской ПРО. Все остальное — пустое.

Открытие Ангелы Меркель

Судя по всему, Меркель настроена по-боевому. И есть от чего. До Трампа никто из президентов не смог за полгода нанести удар по суверенному государству, переругаться со старой Европой, станцевать "Танец с саблями", вызвать откровенную ненависть у части американцев и сделать множество противоречивых заявлений.

Выход из-под оккупации? Что-то сомневаюсь, что это возможно, хотя и интересно бы.

И правильно сомневаетесь. Об этом пока даже не стоит говорить. Просто Меркель настроена показать Трампу, кто является локомотивом Европы и за кем там последнее слово.

На Марсе тоже следят за Германией

В Германии уже забыли, что их, начиная с Меркель, прослушивают США? Похоже, глобалистская пропаганда там уже может делать с массовым сознанием всё. Как говорил старик Оруэлл про их лозунги: «Война — это мир, незнание — это сила, свобода — это рабство».

США можно, они прослушивают демократично, а если серьёзно, то всё это для разогрева саммита G20, и делают это США, так как планировалось давить на США по выбросам и МВФ.

Немцы сами слушают всех подряд, включая американцев, и шарят по всем компьютерам в тех же Китае, России, Иране, Турции и далее, т. е. всюду.

К слову, при Ельцине в Кремле смонтировали немецкую цифровую телефонную станцию. При этом «Сименс» отказался предоставить листинг-программу этой АТС. Почему? Потому, что там есть закладки, позволяющие кому нужно скрытно подключаться и слушать?

Это ещё гранды мировой разведки. Их даже Лимпопо прослушивает. Президент Лимпопо, Айболит, требует от своей разведки чуть ли не онлайн сведений о происходящем в Германии.

Мечта свободных народов

Прибалты вновь обрели смысл жизни. Теперь они будут ожидать, когда можно будет вторгнуться в Россию, оккупировать, установить свои порядки, превратить русских в рабов. А поскольку русская литература в этих псевдогосударствах запрещена и о толстовской "дубине народной войны" ничего там неизвестно, то, думают в Прибалтике, что это наконец может случиться. Что ж, флаг им в руки.

Всё верно до чётвёртого слова. Когда и куда они вторгались, ну и т. д и т.п.? Не смешите прибалтов. Кроме ихних министерш обороны, есть и более внятные люди (всё меньше и меньше).

Как-то не смешно, с чего такое веселье? Ещё одна горячая точка на нашей границе, практически везде возможны провокации, а вот как мы ответим — или опять утремся?

Перестаньте завидовать! У людей карнавал! Гости отовсюду, то-то девицы будут рады! А вы со своими учениями… Не до них сейчас.

Десять лет победе над Америкой

Товарищ историк! Русские творят мировую историю вообще-то несколько больше — несколько веков.

Вообще-то, у славян самый древний календарь на сегодняшний момент!!! Так что историю творим и творили мы всегда!

История всегда шла с востока на запад. Письменность, шелк и порох, переселения народов… С запада на восток шла только агрессия.

Что-то подобное вещал Джеймс Форрестол перед полётом из окна.

И вот такие «эксперты» со своими шизофреническими анализами ситуации преподают студентам? Ну так стоит ли удивляться, что творят потом закончившие зарубежку «эффективные манагеры» у себя на Родине?

Под столом. Давно так не смеялся с эксперта.

А вы с другой стороны гляньте, не как на глупого аналитика, а как на очень наглую рожу, вещающую вам о добре, при этом нагло ухмыляясь и замахиваясь в намерении дать вам оплеуху. И уже не так и смешно, правда?

*«—Ты знаешь, Вовка, как мне было плохо! Я был один, совсем один! Мне было так одиноко!» — фраза из мультфильма «Возвращение блудного попугая 2»