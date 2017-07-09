Рубрика Итоги недели: иронический пересказ и сатирическая аналитика основных мировых новостей за минувшую неделю. Минпищепром предупреждает: употреблять с осторожностью, блюдо содержит юмор!
Итоги недели. «—Ты знаешь, Вовка, как мне было плохо! Я был один, совсем один! Мне было так одиноко!»
Встретились
И всё-таки, ну каков же Трамп. Превратить, по сути, рядовой пикничок в не до конца зачищенном от людей Гамбурге в настоящее межконтинентальное шоу с гигантскими рейтингами. Проблема климата? Ну, серьёзно, кому она вообще интересна из тех, кто прибыл в Гамбург. Саудовскому монарху? Премьера Австралии? Да... где-то в глубине души нужно изыскивать потенциал, чтобы продолжать держать себя в руках и говорить, что, дескать, глобальное потепление делает аравийский песок более жёстким, а кенгуру и утконосов более агрессивными.
Сложнее всех во время встречи президентов России и США приходилось двум людям в этом бренном мире. Первый – это, конечно же, Пётр Алексеевич Порошенко с его шестиминутием. Второй человек – Меланья Трамп. Тиллерсон рассказал, что супруга американского президента настолько соскучилась по Дональду, что в течение 2,5-часовых переговоров пыталась выдернуть мужа из кабинета за закрытыми дверями. Меланья, ну ревновать-то не нужно. Владимир Владимирович, как сам заявил в интервью Оливеру Стоуну, не из таких...
А в целом по встрече – обсудили темы Сирии, Украины, «вмешательства России в выборы». Вот последняя, должно быть, особенно на ура прошла в ходе обсуждения.
Трамп:
Скажите, так это Вы меня выбрали?
Путин:
По-моему, там Меланья в дверь стучит...
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Офицер запаса
Горный стрелок
mitrich
Путин и восемь генералов
Президент России Владимир Путин снял с должностей восемь генералов из структур МВД, МЧС и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Ишь, ты. Аж целых 8 генералов... Вот так вот взял и снял – одним махом. Ну, то, что о ротационном характере службы мы вспоминаем в последнюю очередь – это факт. Главное – больше конспирологии. А если уж конспирология, то пусть будет «жёсткий ответ Путина на ущемление бизнеса со стороны МВД». Ведь именно об этом на неделе говорил генпрокурор Чайка. МВД, говорит, вконец обнаглело – само проверяет, а прокуратура ни сном, ни духом... Нужно, говорит, это МВД наказать – по всем законам времени...
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Starover_Z
andr327
victorrat
Санкции и светлое будущее
В минувший четверг Европейский союз на своём официальном сайте опубликовал постановление о продлении так называемых секторальных санкций против Российской Федерации. Новые ограничительные меры против российских компаний и банков рассчитаны на полгода — до 31 января 2018 года. Россия с ответом не задержалась.
Вообще складывается впечатление, что нам никак нельзя без санкций. С одной стороны – это стимул к развитию для отечественного рынка. С другой стороны – такая мощная отмазка в стиле: так санкции же ж.
В общем, в очередной раз хочется выразить благодарность конгрессу, европарламенту и всем, всем, всем – спасибо за санкции.
Но главное в этом деле не переусердствовать в попытках убедить самих себя, что если бы не санкции, не видать нам ни курских яблок, ни нижегородской петрушки, ни светлого будущего в целом.
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Ингвар 72
виктор н
kot28.ru
Вас Влад
Ветром надувает?
Верхняя палата польского парламента приняла поправки к действующему законодательству, согласно которым теперь в этой стране может быть создан «правовой механизм», позволяющий «удалить из общественного пространства имена и сооружения, пропагандирующие тоталитарный строй: памятники, обелиски, бюсты, мемориальные доски, надписи и знаки».
И здесь такое впечатление складывается, что термин «польско-российская дружба», к которому в своё время привыкли представители нынешних старшего и среднего возраста, оказался в рамках формата дружбы исключительно между байкерами и ещё в фильме «Четыре танкиста и собака». Остальные случаи, хоть и заявляет в эфирах программы «60 минут» Зигмунд Дзинчаловски, что поляки ни в какую русофобию не ударились, единичны. Ну, в самом деле, если нет никакой русофобии, то кто в Польше выбирает отпетых русофобов во все органы власти. Ветром, что ли надувает?..
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андрей юрьевич
просто экспл
Смог
Зато море вырыто
Экс-президент Украины Леонид Кучма сделал недавно сенсационное открытие: Европа поставила Украину на колени и превращает в сырьевой придаток. То, о чём давно сказал Владимир Путин, дошло, наконец, до Кучмы. Что будет, когда это открытие сделают широкие свидомые массы? Что нагло, под видом ассоциации, Европа превращает гидную Краину в сельскохозяйственный придаток!
Украина потеряла рынки сбыта продукции. Ай-ай-ай. Европейский союз предложил мизерные квоты. Ай-ай-ай. Россия закрывает своё торговое пространство для большинства украинских производителей. Ай-ай-ай. Дайте денег. Ай-ай-ай.
Молодец, конечно, Кучма, ничего не скажешь... Вот только один вопрос: а несколько раньше – году этак в 2013-м –он и такие как он соглашение с тем же Евросоюзом ну хоть до середины дочитали? Судя по всему, читать – это не украинское. Вот рыть моря и носить кастрюли – то да...
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g1washntwn
inkass_98
Ретвизан 8
Т-50 и очередные завершающие испытания
Истребитель пятого поколения Т-50 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации - ПАК ФА) проходит финальные проверки, говорится в годовом отчете ПАО "Сухой".
Сложно сказать, какое это по счёту заявление о выходе Т-50 на завершающую стадию испытаний. Не менее сложно сказать, в каком «двигательном» формате Т-50 на эту стадию снова вышел. Если с двигателем так называемой второй очереди, то это один вопрос, а если «обкатка» идёт на первой версии, то вся надежда исключительно на наш с вами неистребимый оптимизм.
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yehat
НЕКСУС
Виктор Дубовицкий
Всё в обход
Продолжается строительство железной дороги в обход Украины. Это участок от воронежской станции Журавка до ростовского города Миллерово. Он обходит территорию Луганского региона, находящуюся под контролем киевских властей. Представители РЖД сообщают о том, что с введением в строй нового железнодорожного участка пропускная способность поездов в направлении черноморских курортов и портов может вырасти.
Газопроводы – в обход. Самолёты – в обход. Железные дороги – в обход. Деньги – в обход. Может, слегка перефразируя классика, Украине в консерватории всё-таки что-то поменять?..
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Владимир16
Paranoid50
Glen-99
Борис тоже возмущён
Американское деловое издание The Wall Street Journal вслед за другим крупным западным СМИ той же тематической направленности – Financial Times – публикует материал, в котором говорится о высказанных американским бизнесом озабоченностях. Озабоченности эти касаются проектов очередного ужесточения антироссийских санкций в топливно-энергетическом комплексе.
А как российским ответом возмутился старина Борис! Тот, который Джонсон. Говорит, с чего это там продлеваете длиннее, чем продлеваем мы. Вы, говорит, у меня за всё ответите. Я, говорит, вам устрою британскую кузькину мать. Ну, а потом остыл, успокоился и поправил под пиджаком на белой рубашке орден Дмитрия Киселёва «за достоинство и прагматичность».
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NikolaiN
Павловский
samarin1969
Тысяча лет
Председатель Рады заявил, что украинские моряки смогут "вернуть" Крым.
«Убежден, что украинские военные моряки придут в Крым, вернут его Украине и восстановят наши военно-морские базы на полуострове».
Итак, мы узнали, что украинскому флоту тысяча лет. Выходит, что у древних князей киевских кораблей было больше, нежели в современных ВМСУ. Этот факт нужно задокументировать и приложить к делу о том, что украинские адмиралы и чиновники похерили флот не за 25 лет самостийности, а за целую тысячу...
Кстати, Парубию с его уникальной «логикой» придётся признавать и тот факт (ну если флот исключительно украинский), что Украина осуществляла «вероломное» нападение на территорию будущего члена НАТО – Царьград, Константинополь, который нынче Стамбул. Подлые агрессоры!..
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maxim947
Iliitchitch
Vch
Trouble
Пентагон вместо Госдепа
Российские Ту-95МС, взлетевшие с аэродрома Энгельс, совершили перелет с дозаправкой в воздухе и нанесли в среду удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов «Исламского государства» («ИГ», запрещено в РФ) на границе провинций Хама и Хомс в Сирии. В результате удара были уничтожены три крупных склада вооружений и боеприпасов и командный пункт террористов в районе города Акербата.
Ранее официальная представительница МИД России Мария Захарова сообщала, что Москва ожидает нового акта прямой агрессии США против Сирийской Арабской Республики. Она заявила, что Вашингтон действует в рамках хорошо отработанного сценария «реакции на химическую атаку». «Аудитории будут демонстрироваться якобы доказательства: воронки, мутные кадры, снимки погибших. Потом выяснится, что всё это — инсценировка, — сообщила Захарова. — Боевики, которых представят как представителей оппозиции, на камеру расскажут, что становились очевидцами атак сирийской армии. Привлекут мнимых экспертов. Это классика жанра».
Эксперты отмечали, что американцы создают несколько ударных группировок для наступления на САР, подготовка к этому началась ещё весной. Одна группировка разворачивается в Иордании, а другая на севере Сирии.
Пока Россия воюет с боевиками «ИГ», выступая в Сирии по официальному приглашению законно избранного президента, США преследуют свою старую цель: свергнуть Башара Асада. Эту цель не раз обозначал американский Госдеп при Бараке Обаме. При Трампе цель не поменялась, только Госдеп сменился на Пентагон.
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Kurare
vovanpain
Yak28
wazza
Отвергнутый ультиматум
На прошлой неделе Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет продлили срок выполнения ультиматума, предъявленного Катару, на 48 часов. В МИД Катара, однако, заявили, что Доха не станет выполнять все требования невыполнимого ультиматума.
Так оно и случилось: позднее арабская «четвёрка» подтвердила отказ маленького Катара от выполнения ультимативных требований. Об этом было сказано в заявлении, принятом по итогам заседания глав МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта в Каире. «Выразили сожаление в связи с отрицательным ответом, поступившим от Катара, который свидетельствует о пренебрежении и несерьезном подходе к проблеме», — цитирует документ РИА «Новости» .
Финансовая и торговая блокада Катара будет, разумеется, продолжаться. Следующий раунд переговоров стороны наметили провести в Манаме. Дату встречи вот только не определили. И сколько будет ещё таких встреч?
Интересно ведут себя в этой ситуации Соединённые Штаты. Катарский кризис аналитики связывают с противоречиями между Катаром и Саудовской Аравией, а саудовцы после визита Трампа, недавно танцевавшего в Эр-Рияде, заключили крупную сделку по вооружениям и заручились поддержкой Вашингтона. Теперь же Вашингтон изо всех сил изображает из себя миротворца, якобы пытающегося урегулировать кризис с Катаром и сгладить острые углы невыполнимого ультиматума. Решающее слово, по-видимому, останется за Трампом. В любом случае, после объединения против Катара нескольких крупных региональных игроков, которым поперёк горла стоит Иран, Катар уже не будет играть той заметной роли на Ближнем Востоке, какую играл прежде.
Против Ирана, катарского партнёра, настроены и саудовцы со своими союзниками ОАЭ, и США. Кроме того, США всерьёз намереваются экспортировать сжиженный газ в Европу, и конкурент в виде Катара там им не нужен. Точно так же, как не нужен российский «Газпром». Очевидно, принято решение ущемлять Доху всеми возможными способами.
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g1washntwn
rotmistr60
хозяин
А. Привалов
Под знаменем «свободы навигации»
«2 июля американский эсминец USS Stethem без разрешения вошел в акваторию китайских островов Сиша. Китай немедленно направил военные корабли и истребители для того, чтобы сделать предупреждение американскому кораблю и вытеснить его из территориальных вод», — говорится в заявлении официального представителям МИД КНР Лу Кана, опубликованном на сайте ведомства.
Китай выразил решительный протест в связи с действиями американской стороны и назвал заход эсминца ВМС США в акваторию спорных островов серьезной политической и военной провокацией, которая угрожает инфраструктуре и персоналу, находящемуся на Сиша. «Острова Сиша являются исконной территорией Китая. США, прикрываясь знаменем "свободы навигации", в очередной раз направили военный корабль, который самовольно вошел в акваторию китайских островов Сиша, нарушив законы Китая и соответствующие нормы международного права, грубо нарушив суверенитет Китая, подорвав мир, безопасность и порядок в этих водах», — отметили в МИД КНР, призвав США прекратить подобные действия.
Между Китаем, Японией, Вьетнамом и Филиппинами не прекращаются споры по поводу морских границ и зон ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Пекин считает архипелаги Сиша и Наньша (Спратли) своей территорией.
В свою очередь, США регулярно посылают боевые корабли в спорные территориальные воды. В Белом доме заявляли, что подобные акции призваны защитить свободу судоходства.
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vovanpain
Muvka
Монос
Дырявая система
Перед США стоит задача создания мировой системы ПРО, считает военный эксперт А. Ставер. Американцы должны доминировать в мире в этой сфере уже в силу того, что они выиграли холодную войну. Большинство народов даже не понимает причину такой «благотворительности». Тратить огромные средства на размещение систем ПРО в других странах ради мистического врага? Ради иранских и корейских ракет? Ради «российской угрозы»?
Оказывается, система-то — дырявая! Как полагает эксперт, «дырявую» ПРО на собственном континенте американцы стремятся компенсировать системой ПРО в Европе и Японии. И вот главное: системы Patriot или THAAD предназначены для уничтожения ракет малой и средней дальности! Разговор о МБР даже не ведется. С другой стороны, решения американцев в создании систем ПРО против ракет малой и средней дальности понятны. Кроме российских «беляшей», в мире существуют азиатские «чебуреки», «юпки», «пастель де чекло», «кокки ликки» и прочие национальные пироги. «В целом же, если рассматривать американскую систему противоракетной обороны, то можно увидеть множество проблемных мест, — резюмирует эксперт. — Множество мест, куда вполне спокойно что-то может «залететь»… И решать эти проблемы американцам придётся. Может быть, даже столько же времени, сколько потребуется и нам».
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Monster_Fat
Молот 75
demo
Открытие Ангелы Меркель
Ангела Меркель сделала одновременно политическое и историческое открытие. По мнению федерального канцлера Германии, мировой порядок трансформировался. Главной причиной преображения мира является нежелание Соединённых Штатов выполнять принятые на себя обязательства. Кроме того, руководство Белого дома не разделяет западных «ценностей».
Заявления и комментарии о ценностях наталкивают на правильную мысль: в число автократов на сей раз записан мистер Трамп, с Европой общего языка не находящий. Давно, ещё с предвыборной кампании, он взял развязный тон махрового дельца, который готов «поставить на бабки» всю планету. Интересы этого дельца превыше всего, а ценность у него одна: прибыль. Союзы, выгодные Европе, отменяются, с «Газпромом» в Европе нужно покончить, потому как есть американский газ, Европа должна раскошелиться на НАТО и американское вооружение. Всё это выгодно Вашингтону. «Америка — номер один!»
Однако «отречься» от такой Америки ни Германия, ни Франция, ни даже Великобритания с её «Брекситом» не могут. Все в какой-то мере зависимы — зависимы от того самого «старого мирового порядка».
И одна только надежда живёт в сердце Ангелы: Трамп не вечен.
Впрочем, не вечна и Ангела.
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rotmistr60
роман66
rotmistr60
На Марсе тоже следят за Германией
Сотрудники ведомства по защите Конституции Германии предостерегают немецкое правительство и всех немцев: кругом массовый шпионаж. Доклад сотрудников разведки занимает более трёхсот страниц и рисует мрачную картину. Шпионаж идёт со стороны России и Китая: предполагается, что русские и китайцы оказывают влияние на избирательную кампанию в ФРГ и шарят в дипломатической почте. Такого рода деятельность «может иметь последствия для саммита G20». Ведомство указывает не только на соответствующую деятельность России и Китая, но и на шпионаж со стороны Ирана и Турции.
Особенно же активны русские и китайцы. Немецкие разведчики уже несколько раз ловили Россию и Китай на кибератаках против Германии. Об этом говорят источники DPA, сославшиеся на информацию из нового доклада. «Стабильность и целевой выбор атак» ясно показали: хакеры шуруют «в сфере политики и федеральной стратегии». В основном пострадали Министерство иностранных дел ФРГ и его представительства за рубежом, Министерство финансов и Министерство экономики. Даже службы бундесвера и канцлера попали под прицел злоумышленников. Также предупреждается о кибератаках в сегменте правительственного квартала в Берлине. По сообщению газеты «Bild», русские ведут целевые кибератаки против немецких политических партий и политиков. Шпионов интересуют конфиденциальные сообщения электронной почты или другие конфиденциальные данные, а посему в любое время следует ожидать обнародования «взрывоопасных или компрометирующих фактов».
Ещё чуть-чуть фантазии, и в Берлине заявили бы о прослушке немецкого правительства марсианами и жителями планетной системы Проксимы Центавра.
Неспроста доклад на 300 страниц всплыл перед саммитом G20. Это «политическая бомба», которая одновременно является хорошей пищей для СМИ и разнообразных конспирологов. Обвинения в адрес России и Китая, а заодно Ирана и Турции идеально укладывается в новейшую западную политику, в которой Турция считается отбившейся от рук, а Иран снова стал врагом США и Европы. Мистеру Трампу всё это должно понравиться.
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Николай С.
cniza
Капитан Пушкин
kirgiz58
Мечта свободных народов
Сбылась вековая мечта народов! На землю латышского народа прибыли канадские и европейские солдаты. Как минимум два года, до 2018 г., прибалтийцы и поляки будут лично наблюдать красавцев-солдат из Европы. А ближе к осени явятся ещё 600 американцев!
Если суммировать всех натовских военных, которые сегодня обживают восточные границы альянса, то выйдет, что против «агрессивной России» на данном условном ТВД хватит и четырёх тысяч военнослужащих. Да-да, увеличивать военный контингент в Польше и Прибалтике НАТО не намерена. По крайней мере, так заявил генсек Столтенберг.
Стало быть, 4000 натовских бойцов — реальная сила, способная сдержать нашествие всей армии Путина. Да что там 4000 — шесть сотен американских Рембо испугают «агрессоров» уже одним своим видом!
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1536
Сергей-8848
vladimirw
Геннадий Федоров
Десять лет победе над Америкой
Знаменитый американский историк, исследующий постмодернистский мир, сделал потрясающее открытие: вот уже десять лет историю движет мотор не Запада, а Востока. Клептократия, манипуляция общественным сознанием через СМИ, кибервойна — детища Востока. В своей тайной войне русские победили даже США.
Если слушать американских экспертов, то выходит, что Трамп и Путин союзники в одном: скрывать от мира правду. «Мастера тёмного искусства обмана» соревнуются и в непредсказуемости: ни один аналитик не в состоянии предсказать, какой шаг Путин или Трамп сделают следующим.
Американский историк Снайдер уверяет общественность, что Путин победил в кибервойне против США, но он и понятия не имеет, какие козыри в рукаве припас мистер Трамп. На того, кого «победил» Путин, мистер Трамп походит очень мало. Даже если «русские хакеры» на пару с пропагандистами и «выбрали» Трампа, то польза такого «избрания» оказалась весьма сомнительной.
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vovanpain
SergF123
210окв
g1washntwn
Вячеслав Чешский
midivan
*«—Ты знаешь, Вовка, как мне было плохо! Я был один, совсем один! Мне было так одиноко!» — фраза из мультфильма «Возвращение блудного попугая 2»
И всё-таки, ну каков же Трамп. Превратить, по сути, рядовой пикничок в не до конца зачищенном от людей Гамбурге в настоящее межконтинентальное шоу с гигантскими рейтингами. Проблема климата? Ну, серьёзно, кому она вообще интересна из тех, кто прибыл в Гамбург. Саудовскому монарху? Премьера Австралии? Да... где-то в глубине души нужно изыскивать потенциал, чтобы продолжать держать себя в руках и говорить, что, дескать, глобальное потепление делает аравийский песок более жёстким, а кенгуру и утконосов более агрессивными.
Сложнее всех во время встречи президентов России и США приходилось двум людям в этом бренном мире. Первый – это, конечно же, Пётр Алексеевич Порошенко с его шестиминутием. Второй человек – Меланья Трамп. Тиллерсон рассказал, что супруга американского президента настолько соскучилась по Дональду, что в течение 2,5-часовых переговоров пыталась выдернуть мужа из кабинета за закрытыми дверями. Меланья, ну ревновать-то не нужно. Владимир Владимирович, как сам заявил в интервью Оливеру Стоуну, не из таких...
А в целом по встрече – обсудили темы Сирии, Украины, «вмешательства России в выборы». Вот последняя, должно быть, особенно на ура прошла в ходе обсуждения.
Трамп:
Скажите, так это Вы меня выбрали?
Путин:
По-моему, там Меланья в дверь стучит...
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Офицер запаса
Глядя на рукопожатие что-то вспомнилась фраза из мультфильма "Возвращение блудного попугая":
- Ты знаешь, Вовка, как мне было плохо! Я был один, совсем один! Мне было так одиноко!
- Ты знаешь, Вовка, как мне было плохо! Я был один, совсем один! Мне было так одиноко!
Горный стрелок
Однако засиделись! "На сухую" - это ж надо терпения сколько?
mitrich
То, что ребята в личном плане смогут поладить, лично я не сомневаюсь, но принесёт ли это выгоду нашим взаимоотношениям, вот в чём вопрос.
Путин и восемь генералов
Президент России Владимир Путин снял с должностей восемь генералов из структур МВД, МЧС и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Ишь, ты. Аж целых 8 генералов... Вот так вот взял и снял – одним махом. Ну, то, что о ротационном характере службы мы вспоминаем в последнюю очередь – это факт. Главное – больше конспирологии. А если уж конспирология, то пусть будет «жёсткий ответ Путина на ущемление бизнеса со стороны МВД». Ведь именно об этом на неделе говорил генпрокурор Чайка. МВД, говорит, вконец обнаглело – само проверяет, а прокуратура ни сном, ни духом... Нужно, говорит, это МВД наказать – по всем законам времени...
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Starover_Z
Мы не знаем, что там за кухня и потому только и остаётся судачить как бабкам у подъездов!
andr327
Очередной кадровый приказ об освобождении и назначении. И даже на собеседование к ВВП не приходили. Заголовок статьи провокационный: не снял, а освободил от должности и кого-то назначил.
victorrat
И сразу какие-то догадки, слухи. Пришло время. Это нормально. Это даже не ротация, просто людям на отдых пора!
Санкции и светлое будущее
В минувший четверг Европейский союз на своём официальном сайте опубликовал постановление о продлении так называемых секторальных санкций против Российской Федерации. Новые ограничительные меры против российских компаний и банков рассчитаны на полгода — до 31 января 2018 года. Россия с ответом не задержалась.
Вообще складывается впечатление, что нам никак нельзя без санкций. С одной стороны – это стимул к развитию для отечественного рынка. С другой стороны – такая мощная отмазка в стиле: так санкции же ж.
В общем, в очередной раз хочется выразить благодарность конгрессу, европарламенту и всем, всем, всем – спасибо за санкции.
Но главное в этом деле не переусердствовать в попытках убедить самих себя, что если бы не санкции, не видать нам ни курских яблок, ни нижегородской петрушки, ни светлого будущего в целом.
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Ингвар 72
Mystery12345: «...санкции усложнили жизнь российским пенсионерам».
Почему только пенсионерам? Простые работяги тоже "поимели" с санкций. З/п как была, так и осталась на предсанкционном уровне, а цены выросли минимум на 30%. (Бензин "всего на 20...) Но мы то ничего, потерпим, только вот друзей-олигархов бы почаще сажали. А то Анальновские скандалы на фоне общей мобилизации напоминают про пир во время чумы.
Почему только пенсионерам? Простые работяги тоже "поимели" с санкций. З/п как была, так и осталась на предсанкционном уровне, а цены выросли минимум на 30%. (Бензин "всего на 20...) Но мы то ничего, потерпим, только вот друзей-олигархов бы почаще сажали. А то Анальновские скандалы на фоне общей мобилизации напоминают про пир во время чумы.
виктор н
У пенсионеров, конечно, много времени для измышлений, сам такой. Но как санкции осложнили мне жизнь - теряюсь в догадках. Пармезан и фуагра смог заменить почти безболезненно, норвежскую сёмгу на отечественную кету - с удовольствием.
kot28.ru
А я и до санкций не видел ни фуагра, ни пармезана, ни мифического хамона!!!
Действующий военнослужащий, из тех, кто, по мнению некоторых, видимо, жирует! Только вот у нас и цены соответствуют зарплатам! Так что мне вот лично пофигу, из чего там эти хамоны и кто их ест! А до санкций все граждане питались исключительно санкционными яствами?
Нас тут на ДВ все больше Китай снабжает, так что не до стонов об отсутствии польских яблок, их и не было! А вот был в отпуске на брянщине у родственников, своими глазами видел заброшенные сады, яблоки те же вообще сами по себе растут, никому не нужны! Вам там на западе что, витаминов не хватает? Приезжайте к нам, на ДВ, где просто так нифига вообще не растет! Кстати у тетки в деревне много заброшенной земли, полдеревни-заброшенные дома, там никто не живет! Почему невыгодно выращивать у нас то, что закупают в странах Европы??? У вас там что, девять месяцев зима - остальное-лето, как у нас? В то же время Мираторг на тех землях, где позаброшены сады, неплохо зарабатывает! Что, нельзя там вырастить те же помидоры-яблоки?
Действующий военнослужащий, из тех, кто, по мнению некоторых, видимо, жирует! Только вот у нас и цены соответствуют зарплатам! Так что мне вот лично пофигу, из чего там эти хамоны и кто их ест! А до санкций все граждане питались исключительно санкционными яствами?
Нас тут на ДВ все больше Китай снабжает, так что не до стонов об отсутствии польских яблок, их и не было! А вот был в отпуске на брянщине у родственников, своими глазами видел заброшенные сады, яблоки те же вообще сами по себе растут, никому не нужны! Вам там на западе что, витаминов не хватает? Приезжайте к нам, на ДВ, где просто так нифига вообще не растет! Кстати у тетки в деревне много заброшенной земли, полдеревни-заброшенные дома, там никто не живет! Почему невыгодно выращивать у нас то, что закупают в странах Европы??? У вас там что, девять месяцев зима - остальное-лето, как у нас? В то же время Мираторг на тех землях, где позаброшены сады, неплохо зарабатывает! Что, нельзя там вырастить те же помидоры-яблоки?
Вас Влад
Мало кто замечает, что в нашем государстве строится! Их больше интересует сколько при этом украли, чем обесценивают, обнуляют наши достижения! Если там ещё и не чего не украли, так об этом даже никто не будет говорить и вспоминать! Вот такой парадокс. Даже у нас здесь на ВО выкладываются материалы, но много ли мы видим там комментариев? Нет, их мало и обязательно вылезет какой не будь одарённый и всё об--т!
Ветром надувает?
Верхняя палата польского парламента приняла поправки к действующему законодательству, согласно которым теперь в этой стране может быть создан «правовой механизм», позволяющий «удалить из общественного пространства имена и сооружения, пропагандирующие тоталитарный строй: памятники, обелиски, бюсты, мемориальные доски, надписи и знаки».
И здесь такое впечатление складывается, что термин «польско-российская дружба», к которому в своё время привыкли представители нынешних старшего и среднего возраста, оказался в рамках формата дружбы исключительно между байкерами и ещё в фильме «Четыре танкиста и собака». Остальные случаи, хоть и заявляет в эфирах программы «60 минут» Зигмунд Дзинчаловски, что поляки ни в какую русофобию не ударились, единичны. Ну, в самом деле, если нет никакой русофобии, то кто в Польше выбирает отпетых русофобов во все органы власти. Ветром, что ли надувает?..
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андрей юрьевич
а я думаю, зачем мой кот нагадил в туфли польские... вот оно что - он ответил ассиметрично... ладно, раз так - прощу.
просто экспл
именно вопрос в том и состоит - почему у Вас польские туфли?
надо нашим на уровне гос-ва запретить любой импорт с пшекии.
и разрешить его только после того как памятники встанут на место.
надо нашим на уровне гос-ва запретить любой импорт с пшекии.
и разрешить его только после того как памятники встанут на место.
Смог
Может, для начала нам кой что в Катыни подправить. Больно много там польских флажочков. Можно же их и подубрать... До нормализации, так сказать, процесса. Да и досочки мемориальные зашторить, на время.
Зато море вырыто
Экс-президент Украины Леонид Кучма сделал недавно сенсационное открытие: Европа поставила Украину на колени и превращает в сырьевой придаток. То, о чём давно сказал Владимир Путин, дошло, наконец, до Кучмы. Что будет, когда это открытие сделают широкие свидомые массы? Что нагло, под видом ассоциации, Европа превращает гидную Краину в сельскохозяйственный придаток!
Украина потеряла рынки сбыта продукции. Ай-ай-ай. Европейский союз предложил мизерные квоты. Ай-ай-ай. Россия закрывает своё торговое пространство для большинства украинских производителей. Ай-ай-ай. Дайте денег. Ай-ай-ай.
Молодец, конечно, Кучма, ничего не скажешь... Вот только один вопрос: а несколько раньше – году этак в 2013-м –он и такие как он соглашение с тем же Евросоюзом ну хоть до середины дочитали? Судя по всему, читать – это не украинское. Вот рыть моря и носить кастрюли – то да...
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g1washntwn
Я и говорю - 404 в нынешнем состоянии - личинка микрорейха. Пока что относительно беззубая, как и прибалтийские чухонии, но стремления Запада превратить бывшее постсоветское пространство в пояс нестабильности вокруг России видны невооруженным взглядом.
inkass_98
Руина - огромная язва на теле Европы, которую старательно расковыривают и не дают залечить. Само собой, что добром такое не заканчивается, зараза будет только распространяться, если за нее не взяться радикально.
Как государство б/У уже фантом, от окончательного распада его удерживают только армия с нациками, да до конца не оформившиеся распри в банке с пауками в виде её "илиты". Как только окончательно разойдутся пути Йули, Пети, определятся со своими вотчинами оставшиеся олигархи, страна как единое целое рухнет. С самого начала было ясно, что федерализация может приостановить распад или даже сохранить государство, но нет, жадность и тупость делают своё дело. Ну и замечательно.
Как государство б/У уже фантом, от окончательного распада его удерживают только армия с нациками, да до конца не оформившиеся распри в банке с пауками в виде её "илиты". Как только окончательно разойдутся пути Йули, Пети, определятся со своими вотчинами оставшиеся олигархи, страна как единое целое рухнет. С самого начала было ясно, что федерализация может приостановить распад или даже сохранить государство, но нет, жадность и тупость делают своё дело. Ну и замечательно.
Ретвизан 8
Когда вернём Украину, в этот раз ее надо будет конкретно от радикалов-бандеровцев зачистить, а то уж больно много недобитых осталось при советской власти!
Т-50 и очередные завершающие испытания
Истребитель пятого поколения Т-50 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации - ПАК ФА) проходит финальные проверки, говорится в годовом отчете ПАО "Сухой".
Сложно сказать, какое это по счёту заявление о выходе Т-50 на завершающую стадию испытаний. Не менее сложно сказать, в каком «двигательном» формате Т-50 на эту стадию снова вышел. Если с двигателем так называемой второй очереди, то это один вопрос, а если «обкатка» идёт на первой версии, то вся надежда исключительно на наш с вами неистребимый оптимизм.
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yehat
2015 год. Испытания Т-50 находятся на завершающей стадии, -
заявил замминистра обороны Юрий Борисов.
Сейчас 2017 год "Российский истребитель пятого поколения Т-50 вышел на завершающие испытания".
Внимание, вопрос: откуда же ПАК ФА вышел?
При всем уважении к проекту, есть люди, которые делают из него какой-то нелепый фарс.
заявил замминистра обороны Юрий Борисов.
Сейчас 2017 год "Российский истребитель пятого поколения Т-50 вышел на завершающие испытания".
Внимание, вопрос: откуда же ПАК ФА вышел?
При всем уважении к проекту, есть люди, которые делают из него какой-то нелепый фарс.
НЕКСУС
Ох, да неужели... если это все так, то Виват, Сухой! Только, если по совести, эти все заявления и анонсы поднадоели... ГДЕ САМОЛЕТ,ЗИН?!
С двигуном второго этапа когда разродимся-то? Да и по авионике и арсеналу много вопросов.
С двигуном второго этапа когда разродимся-то? Да и по авионике и арсеналу много вопросов.
Виктор Дубовицкий
Дело тормозится тем, что развал производственной кооперации, и не только между республиками, но и между заводами собственных министерств, делают невозможным скорое налаживание. И здесь важно не то, что получили техническую возможность производства, а то, что связи либо восстанавливаются (где возможно), или создаются вновь.
Всё в обход
Продолжается строительство железной дороги в обход Украины. Это участок от воронежской станции Журавка до ростовского города Миллерово. Он обходит территорию Луганского региона, находящуюся под контролем киевских властей. Представители РЖД сообщают о том, что с введением в строй нового железнодорожного участка пропускная способность поездов в направлении черноморских курортов и портов может вырасти.
Газопроводы – в обход. Самолёты – в обход. Железные дороги – в обход. Деньги – в обход. Может, слегка перефразируя классика, Украине в консерватории всё-таки что-то поменять?..
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Владимир16
Дорогу в 200 км два года делают и конца стройки пока не видно. Вручную, что ли?
Тут же связали стройку с Крымом. Завтра привяжут к БАМу. Лозунги кричать могут, а на деле...
Да, здравствует Цифровая экономика!!! Железные дороги для отсталых экономик!!! Наши цифровые поезда самые быстрые!!! Мы по цифровым линиям перевезем много и быстро!!! Ура!!!
Тут же связали стройку с Крымом. Завтра привяжут к БАМу. Лозунги кричать могут, а на деле...
Да, здравствует Цифровая экономика!!! Железные дороги для отсталых экономик!!! Наши цифровые поезда самые быстрые!!! Мы по цифровым линиям перевезем много и быстро!!! Ура!!!
Paranoid50
Так там ведь не только полотно кладут... Попутно создаётся вся соответствующая инфраструктура, включая строительство новых станций (их, судя по карте, семь).
Glen-99
Железная дорога - это очень дорогое удовольствие, только дилетант может тут иронизировать, ж-дорога - это не проселок, с пригорка на пригорок, поворот налево, поворот направо и готово. Поезда так не ходят, есть определенные нормативы к кривым участкам, так называемый тангенс кривизны путей и % уклона, а это миллионы и миллионы кубометры земляных работ, холмы срезаются долины насыпаются, плюс мосты, путепроводы, тоннели, водопропускные сооружения, заболоченные и затопляемые территории в паводок, для этого сначала проводят инженерно-изыскательские работы, чтобы определить трассу и экономическое обоснование вариантов, стоимость километра однопутки в среднем миллион $, двухпутки, считай, в два раза дороже, плюс электрификация это ЛЭП, подстанции, контактная линия и т.д.
Борис тоже возмущён
Американское деловое издание The Wall Street Journal вслед за другим крупным западным СМИ той же тематической направленности – Financial Times – публикует материал, в котором говорится о высказанных американским бизнесом озабоченностях. Озабоченности эти касаются проектов очередного ужесточения антироссийских санкций в топливно-энергетическом комплексе.
Американский бизнес: Санкции против России выгодны России
Борис Джонсон возмущён тем, что Россия продлила контрсанкции до конца 2018 года
Борис Джонсон возмущён тем, что Россия продлила контрсанкции до конца 2018 года
А как российским ответом возмутился старина Борис! Тот, который Джонсон. Говорит, с чего это там продлеваете длиннее, чем продлеваем мы. Вы, говорит, у меня за всё ответите. Я, говорит, вам устрою британскую кузькину мать. Ну, а потом остыл, успокоился и поправил под пиджаком на белой рубашке орден Дмитрия Киселёва «за достоинство и прагматичность».
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NikolaiN
Только бы не отменили. Год назад сын устроился на работу в рос. фирму, производят оборудование для с/х. После контр-санкций и девальвации рубля дела у фирмы пошли в гору, оборот вырос, расширяются, два новых цеха построили, штат работников увеличили, филиалы в регионах начали открывать, спрос на их продукцию вырос. Так что я всегда с беспокойством читаю новости о возможной отмене санкций, отменят их - отменят и контрсанкции, производство накроется, сын работу потеряет. Так что не надо нам этого...
Павловский
Всё, что убивает США, делает нас сильней.
samarin1969
Суть нового пакета санкций - это репрессии всем, в т.ч. неамериканским (!!!) контрагентам "РФ" по нефтегазовым проектам. Американские энергетические гиганты требуют от Трампа жестко наказывать возможных германских, китайских возможных инвесторов, что бы у них "не было преимуществ" против США. Сама администрация Трампа заявила о трудности проводить "гибкую" политику с "РФ" в условиях принятых жестких санкций (нечем "торговаться" с Путиным на "двадцатке").
США абсолютно уверены, что они через элиту "РФ" контролируют ситуацию, и, рано или поздно вернут положение России в мире к уровню конца 90-х...Единственно, чего Штаты опасаются -это смены элиты "РФ", на "менее сговорчивую".
США абсолютно уверены, что они через элиту "РФ" контролируют ситуацию, и, рано или поздно вернут положение России в мире к уровню конца 90-х...Единственно, чего Штаты опасаются -это смены элиты "РФ", на "менее сговорчивую".
Тысяча лет
Председатель Рады заявил, что украинские моряки смогут "вернуть" Крым.
«Убежден, что украинские военные моряки придут в Крым, вернут его Украине и восстановят наши военно-морские базы на полуострове».
Парубий: Тысячелетний украинский флот вернет Крым Украине
Украинским морякам «на трех дырявых корытах» посоветовали вернуть себе честь
Зампред правительства Украины: Россия понимает только язык силы
Украинским морякам «на трех дырявых корытах» посоветовали вернуть себе честь
Зампред правительства Украины: Россия понимает только язык силы
Итак, мы узнали, что украинскому флоту тысяча лет. Выходит, что у древних князей киевских кораблей было больше, нежели в современных ВМСУ. Этот факт нужно задокументировать и приложить к делу о том, что украинские адмиралы и чиновники похерили флот не за 25 лет самостийности, а за целую тысячу...
Кстати, Парубию с его уникальной «логикой» придётся признавать и тот факт (ну если флот исключительно украинский), что Украина осуществляла «вероломное» нападение на территорию будущего члена НАТО – Царьград, Константинополь, который нынче Стамбул. Подлые агрессоры!..
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maxim947
Смешно. Парубий заявил, что украинские военные моряки помогут с возвращением регионаю Правильные украинские моряки уже помогли... и Крым вернуть, и сами гражданство сменили на российское))) На очереди Донбасс.
Iliitchitch
Вот ёлки-палки, а сколь ж их авиации тогда стукнуло?..
Vch
Военно-морской флот есть, праздник есть, адмиралы есть... Вот только незадача... Кораблей нет...
Trouble
Тогда получается, что российский флот старше. Ведь новгородский князь Олег сначала приплыл и захватил Киев, где учредил Великокняжеский престол)).
Пентагон вместо Госдепа
Российские Ту-95МС, взлетевшие с аэродрома Энгельс, совершили перелет с дозаправкой в воздухе и нанесли в среду удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов «Исламского государства» («ИГ», запрещено в РФ) на границе провинций Хама и Хомс в Сирии. В результате удара были уничтожены три крупных склада вооружений и боеприпасов и командный пункт террористов в районе города Акербата.
Ранее официальная представительница МИД России Мария Захарова сообщала, что Москва ожидает нового акта прямой агрессии США против Сирийской Арабской Республики. Она заявила, что Вашингтон действует в рамках хорошо отработанного сценария «реакции на химическую атаку». «Аудитории будут демонстрироваться якобы доказательства: воронки, мутные кадры, снимки погибших. Потом выяснится, что всё это — инсценировка, — сообщила Захарова. — Боевики, которых представят как представителей оппозиции, на камеру расскажут, что становились очевидцами атак сирийской армии. Привлекут мнимых экспертов. Это классика жанра».
Эксперты отмечали, что американцы создают несколько ударных группировок для наступления на САР, подготовка к этому началась ещё весной. Одна группировка разворачивается в Иордании, а другая на севере Сирии.
Вторжения США в Сирию ждут в ближайшие часы
Российские Ту-95МС нанесли удар крылатыми ракетами Х-101 по объектам ИГ
Российские Ту-95МС нанесли удар крылатыми ракетами Х-101 по объектам ИГ
Пока Россия воюет с боевиками «ИГ», выступая в Сирии по официальному приглашению законно избранного президента, США преследуют свою старую цель: свергнуть Башара Асада. Эту цель не раз обозначал американский Госдеп при Бараке Обаме. При Трампе цель не поменялась, только Госдеп сменился на Пентагон.
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Kurare
Просто нужно было трём экипажам потренировать свои навыки в навигации и заправке в воздухе. Вот и решили, что нужно совместить полезное с приятным, а заодно и проводить дальнейшие испытания систем новых ракет в реальных условиях.
Всё нормально, идет тренировка, обучение, доводка нового оборудования, а заодно и бородатых попугать.
Всё нормально, идет тренировка, обучение, доводка нового оборудования, а заодно и бородатых попугать.
vovanpain
Российские ТУ-95С приветствовал участников саммита G20, особенный привет был мистеру Трампу, а также его подопечным.
Yak28
Если США вторгнутся в Сирию, то вся наша помощь сведётся к нулю. А воевать со Штатами в том регионе бесполезно, так как рядом базы НАТО и их союзников плюс американский флот.
wazza
Можно в ответ начать воевать на Аляске, там баз их союзников нет.
СССР и в Сирии успешно повоевал в 1983-84, только под сирийскими опознавательными знаками.
Можно просто союзный договор с Сирией заключить, и пусть США, если так хотят, начинают войну не только с ней, но и с нами.
СССР и в Сирии успешно повоевал в 1983-84, только под сирийскими опознавательными знаками.
Можно просто союзный договор с Сирией заключить, и пусть США, если так хотят, начинают войну не только с ней, но и с нами.
Отвергнутый ультиматум
На прошлой неделе Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет продлили срок выполнения ультиматума, предъявленного Катару, на 48 часов. В МИД Катара, однако, заявили, что Доха не станет выполнять все требования невыполнимого ультиматума.
Так оно и случилось: позднее арабская «четвёрка» подтвердила отказ маленького Катара от выполнения ультимативных требований. Об этом было сказано в заявлении, принятом по итогам заседания глав МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта в Каире. «Выразили сожаление в связи с отрицательным ответом, поступившим от Катара, который свидетельствует о пренебрежении и несерьезном подходе к проблеме», — цитирует документ РИА «Новости» .
Финансовая и торговая блокада Катара будет, разумеется, продолжаться. Следующий раунд переговоров стороны наметили провести в Манаме. Дату встречи вот только не определили. И сколько будет ещё таких встреч?
Интересно ведут себя в этой ситуации Соединённые Штаты. Катарский кризис аналитики связывают с противоречиями между Катаром и Саудовской Аравией, а саудовцы после визита Трампа, недавно танцевавшего в Эр-Рияде, заключили крупную сделку по вооружениям и заручились поддержкой Вашингтона. Теперь же Вашингтон изо всех сил изображает из себя миротворца, якобы пытающегося урегулировать кризис с Катаром и сгладить острые углы невыполнимого ультиматума. Решающее слово, по-видимому, останется за Трампом. В любом случае, после объединения против Катара нескольких крупных региональных игроков, которым поперёк горла стоит Иран, Катар уже не будет играть той заметной роли на Ближнем Востоке, какую играл прежде.
Против Ирана, катарского партнёра, настроены и саудовцы со своими союзниками ОАЭ, и США. Кроме того, США всерьёз намереваются экспортировать сжиженный газ в Европу, и конкурент в виде Катара там им не нужен. Точно так же, как не нужен российский «Газпром». Очевидно, принято решение ущемлять Доху всеми возможными способами.
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g1washntwn
Тех же щей… Ближневосточный план "Анаконда", и ничего нового. Столкнуть лбами, окружить, отбить и сожрать самого слабого. Англосаксы, как обычно, делают свои грязные делишки чужими руками, при этом изображая "лыцарей в сияющих доспехах".
rotmistr60
Я думаю, пусть богатенькие арабские "буратины" сами разбираются в проблемах, которые им подбросили американцы. Что Катар, что СА друг друга стоят. У нас, наверное, есть свой интерес в этом. Не зря же зачастили в Москву эмиры и наследные принцы.
хозяин
Верный вариант: майдан в Катаре, восстания в Дохе, "гражданская война" под руководством ЦРУ, США помогает установить "гражданский" мир, приход нужного эмира… Конец.
А. Привалов
"Майданов" в таких странах нет и быть не может. Катар — страна размером в четверть Московской области, где 1-й в мире ВВП на душу населения — 144.400 долл., где граждане …рут и жрут на золоте. На площади выходят люди голодные и обобранные своими руководителями. Не влезает Катар под расхожий шаблон.
Под знаменем «свободы навигации»
«2 июля американский эсминец USS Stethem без разрешения вошел в акваторию китайских островов Сиша. Китай немедленно направил военные корабли и истребители для того, чтобы сделать предупреждение американскому кораблю и вытеснить его из территориальных вод», — говорится в заявлении официального представителям МИД КНР Лу Кана, опубликованном на сайте ведомства.
Китай выразил решительный протест в связи с действиями американской стороны и назвал заход эсминца ВМС США в акваторию спорных островов серьезной политической и военной провокацией, которая угрожает инфраструктуре и персоналу, находящемуся на Сиша. «Острова Сиша являются исконной территорией Китая. США, прикрываясь знаменем "свободы навигации", в очередной раз направили военный корабль, который самовольно вошел в акваторию китайских островов Сиша, нарушив законы Китая и соответствующие нормы международного права, грубо нарушив суверенитет Китая, подорвав мир, безопасность и порядок в этих водах», — отметили в МИД КНР, призвав США прекратить подобные действия.
Между Китаем, Японией, Вьетнамом и Филиппинами не прекращаются споры по поводу морских границ и зон ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Пекин считает архипелаги Сиша и Наньша (Спратли) своей территорией.
В свою очередь, США регулярно посылают боевые корабли в спорные территориальные воды. В Белом доме заявляли, что подобные акции призваны защитить свободу судоходства.
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vovanpain
Да, молодцы китайцы, озабоченности не выражают, сразу показывают, кто хозяин в доме.
Muvka
А что они сделали? Потопили амеров? И подскажите, когда это американцы заходили в наши воды последний раз?
Монос
В каждом уголке мира с радостью встречают американский флаг.
Дырявая система
Перед США стоит задача создания мировой системы ПРО, считает военный эксперт А. Ставер. Американцы должны доминировать в мире в этой сфере уже в силу того, что они выиграли холодную войну. Большинство народов даже не понимает причину такой «благотворительности». Тратить огромные средства на размещение систем ПРО в других странах ради мистического врага? Ради иранских и корейских ракет? Ради «российской угрозы»?
Оказывается, система-то — дырявая! Как полагает эксперт, «дырявую» ПРО на собственном континенте американцы стремятся компенсировать системой ПРО в Европе и Японии. И вот главное: системы Patriot или THAAD предназначены для уничтожения ракет малой и средней дальности! Разговор о МБР даже не ведется. С другой стороны, решения американцев в создании систем ПРО против ракет малой и средней дальности понятны. Кроме российских «беляшей», в мире существуют азиатские «чебуреки», «юпки», «пастель де чекло», «кокки ликки» и прочие национальные пироги. «В целом же, если рассматривать американскую систему противоракетной обороны, то можно увидеть множество проблемных мест, — резюмирует эксперт. — Множество мест, куда вполне спокойно что-то может «залететь»… И решать эти проблемы американцам придётся. Может быть, даже столько же времени, сколько потребуется и нам».
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Monster_Fat
Автор перемудрил с «гастрономией». Пресловутая ПРО — это многокомпонентная система, словами автора, «слоёный пирог». То, что пододвинуто к границам России, имеет задачу постепенно загнать российские ядерные средства нападения в ограниченные районы где-то в центре страны, откуда и подлетное время дольше и возможности их уничтожить массированным ударом вместе кучей выше. Ну и, естественно, ПРО — это мощный идеологический рычаг, которым американцы пользуются, с одной стороны, для оправдания своего присутствия в той или иной стране, для «поддержки» морально своих союзников и для давления на неугодные страны, причём очень успешно этим пользуются.
Молот 75
Нашим позиционным районам ПРО, расположенное в Румынии, Польше, даже в Украине, угрожать не может, посмотрите скоростные данные при выходе на баллистическую траекторию наших старых ракет, "сотку", например, задайте расстояние от их баз до наших, затем прикиньте скорости и получите ответ: чтобы сбить ракету на разгонном участке, перехватчик уже должен быть в районе пуска! Вот как-то так получается. Поэтому вывод, что ПУ заточены под КР, почти 100%! Соответственно, и наши "Искандеры" летают не больше 500 км! Удачи за большой лужей!
demo
Для сведения. Россия — страна, имеющая параметры от края до края 10000 км. А средства, размещаемые вблизи наших границ, как указывалось, имеют радиус действия 40-50 км. Т. е. запуск баллистической ракеты из-под Смоленска ровным счетом не может быть прерван никакими противоракетами.
Далее. Ракеты, понятное дело, летают по разным траекториям. Но оптимальная траектория та, где маловероятно размещение систем ПРО.
Очень часто наши руководители и конструкторы заявляют одну сентенцию: наши ракеты могут летать как через Северный, так и через Южный полюс. Зачем это говорится? Да затем, что у нашего потенциального "партнера" ни со стороны Канады, ни со стороны Мексики нет системы ПРО. ПВО есть, а ПРО нет. И создавать его долго и очень дорого. И для создания большего эффекта заявляется, что на заключительном этапе боевые блоки начинают двигаться с гиперзвуковыми скоростями. И плюс к этому начинают маневрировать в двух плоскостях.
И какое значение имеет тогда размещение ПРО в Европе? А цель одна. На каждый недружественный шаг, по закону подлости, надо отвечать аналогично. Если нашу ракету собьют по пути следования в США где-то над Францией, то необходимо наказать за это Францию. Если над Польшей, то Польшу. И т. д.
А вот это и есть отвлечение ресурсов. Наших. И при этом американцы ни при чём.
Воевать один на один достаточно легко. Но воевать с десятком-другим стран одновременно — самоубийственно. Вот это и есть основная задача американской ПРО. Все остальное — пустое.
Далее. Ракеты, понятное дело, летают по разным траекториям. Но оптимальная траектория та, где маловероятно размещение систем ПРО.
Очень часто наши руководители и конструкторы заявляют одну сентенцию: наши ракеты могут летать как через Северный, так и через Южный полюс. Зачем это говорится? Да затем, что у нашего потенциального "партнера" ни со стороны Канады, ни со стороны Мексики нет системы ПРО. ПВО есть, а ПРО нет. И создавать его долго и очень дорого. И для создания большего эффекта заявляется, что на заключительном этапе боевые блоки начинают двигаться с гиперзвуковыми скоростями. И плюс к этому начинают маневрировать в двух плоскостях.
И какое значение имеет тогда размещение ПРО в Европе? А цель одна. На каждый недружественный шаг, по закону подлости, надо отвечать аналогично. Если нашу ракету собьют по пути следования в США где-то над Францией, то необходимо наказать за это Францию. Если над Польшей, то Польшу. И т. д.
А вот это и есть отвлечение ресурсов. Наших. И при этом американцы ни при чём.
Воевать один на один достаточно легко. Но воевать с десятком-другим стран одновременно — самоубийственно. Вот это и есть основная задача американской ПРО. Все остальное — пустое.
Открытие Ангелы Меркель
Ангела Меркель сделала одновременно политическое и историческое открытие. По мнению федерального канцлера Германии, мировой порядок трансформировался. Главной причиной преображения мира является нежелание Соединённых Штатов выполнять принятые на себя обязательства. Кроме того, руководство Белого дома не разделяет западных «ценностей».
Заявления и комментарии о ценностях наталкивают на правильную мысль: в число автократов на сей раз записан мистер Трамп, с Европой общего языка не находящий. Давно, ещё с предвыборной кампании, он взял развязный тон махрового дельца, который готов «поставить на бабки» всю планету. Интересы этого дельца превыше всего, а ценность у него одна: прибыль. Союзы, выгодные Европе, отменяются, с «Газпромом» в Европе нужно покончить, потому как есть американский газ, Европа должна раскошелиться на НАТО и американское вооружение. Всё это выгодно Вашингтону. «Америка — номер один!»
Однако «отречься» от такой Америки ни Германия, ни Франция, ни даже Великобритания с её «Брекситом» не могут. Все в какой-то мере зависимы — зависимы от того самого «старого мирового порядка».
И одна только надежда живёт в сердце Ангелы: Трамп не вечен.
Впрочем, не вечна и Ангела.
Комментарии наших читателей:
rotmistr60
Судя по всему, Меркель настроена по-боевому. И есть от чего. До Трампа никто из президентов не смог за полгода нанести удар по суверенному государству, переругаться со старой Европой, станцевать "Танец с саблями", вызвать откровенную ненависть у части американцев и сделать множество противоречивых заявлений.
роман66
Выход из-под оккупации? Что-то сомневаюсь, что это возможно, хотя и интересно бы.
rotmistr60
И правильно сомневаетесь. Об этом пока даже не стоит говорить. Просто Меркель настроена показать Трампу, кто является локомотивом Европы и за кем там последнее слово.
На Марсе тоже следят за Германией
Сотрудники ведомства по защите Конституции Германии предостерегают немецкое правительство и всех немцев: кругом массовый шпионаж. Доклад сотрудников разведки занимает более трёхсот страниц и рисует мрачную картину. Шпионаж идёт со стороны России и Китая: предполагается, что русские и китайцы оказывают влияние на избирательную кампанию в ФРГ и шарят в дипломатической почте. Такого рода деятельность «может иметь последствия для саммита G20». Ведомство указывает не только на соответствующую деятельность России и Китая, но и на шпионаж со стороны Ирана и Турции.
Особенно же активны русские и китайцы. Немецкие разведчики уже несколько раз ловили Россию и Китай на кибератаках против Германии. Об этом говорят источники DPA, сославшиеся на информацию из нового доклада. «Стабильность и целевой выбор атак» ясно показали: хакеры шуруют «в сфере политики и федеральной стратегии». В основном пострадали Министерство иностранных дел ФРГ и его представительства за рубежом, Министерство финансов и Министерство экономики. Даже службы бундесвера и канцлера попали под прицел злоумышленников. Также предупреждается о кибератаках в сегменте правительственного квартала в Берлине. По сообщению газеты «Bild», русские ведут целевые кибератаки против немецких политических партий и политиков. Шпионов интересуют конфиденциальные сообщения электронной почты или другие конфиденциальные данные, а посему в любое время следует ожидать обнародования «взрывоопасных или компрометирующих фактов».
Паника в Германии: немецкое правительство прослушивают русские, китайские, турецкие и иранские шпионы
Ещё чуть-чуть фантазии, и в Берлине заявили бы о прослушке немецкого правительства марсианами и жителями планетной системы Проксимы Центавра.
Неспроста доклад на 300 страниц всплыл перед саммитом G20. Это «политическая бомба», которая одновременно является хорошей пищей для СМИ и разнообразных конспирологов. Обвинения в адрес России и Китая, а заодно Ирана и Турции идеально укладывается в новейшую западную политику, в которой Турция считается отбившейся от рук, а Иран снова стал врагом США и Европы. Мистеру Трампу всё это должно понравиться.
Комментарии наших читателей:
Николай С.
В Германии уже забыли, что их, начиная с Меркель, прослушивают США? Похоже, глобалистская пропаганда там уже может делать с массовым сознанием всё. Как говорил старик Оруэлл про их лозунги: «Война — это мир, незнание — это сила, свобода — это рабство».
cniza
США можно, они прослушивают демократично, а если серьёзно, то всё это для разогрева саммита G20, и делают это США, так как планировалось давить на США по выбросам и МВФ.
Капитан Пушкин
Немцы сами слушают всех подряд, включая американцев, и шарят по всем компьютерам в тех же Китае, России, Иране, Турции и далее, т. е. всюду.
К слову, при Ельцине в Кремле смонтировали немецкую цифровую телефонную станцию. При этом «Сименс» отказался предоставить листинг-программу этой АТС. Почему? Потому, что там есть закладки, позволяющие кому нужно скрытно подключаться и слушать?
К слову, при Ельцине в Кремле смонтировали немецкую цифровую телефонную станцию. При этом «Сименс» отказался предоставить листинг-программу этой АТС. Почему? Потому, что там есть закладки, позволяющие кому нужно скрытно подключаться и слушать?
kirgiz58
Это ещё гранды мировой разведки. Их даже Лимпопо прослушивает. Президент Лимпопо, Айболит, требует от своей разведки чуть ли не онлайн сведений о происходящем в Германии.
Мечта свободных народов
Сбылась вековая мечта народов! На землю латышского народа прибыли канадские и европейские солдаты. Как минимум два года, до 2018 г., прибалтийцы и поляки будут лично наблюдать красавцев-солдат из Европы. А ближе к осени явятся ещё 600 американцев!
НАТО полностью «прикрыла» Прибалтику своими войсками, или Кого теперь бояться российским и белорусским солдатам
Если суммировать всех натовских военных, которые сегодня обживают восточные границы альянса, то выйдет, что против «агрессивной России» на данном условном ТВД хватит и четырёх тысяч военнослужащих. Да-да, увеличивать военный контингент в Польше и Прибалтике НАТО не намерена. По крайней мере, так заявил генсек Столтенберг.
Стало быть, 4000 натовских бойцов — реальная сила, способная сдержать нашествие всей армии Путина. Да что там 4000 — шесть сотен американских Рембо испугают «агрессоров» уже одним своим видом!
Комментарии наших читателей:
1536
Прибалты вновь обрели смысл жизни. Теперь они будут ожидать, когда можно будет вторгнуться в Россию, оккупировать, установить свои порядки, превратить русских в рабов. А поскольку русская литература в этих псевдогосударствах запрещена и о толстовской "дубине народной войны" ничего там неизвестно, то, думают в Прибалтике, что это наконец может случиться. Что ж, флаг им в руки.
Сергей-8848
Всё верно до чётвёртого слова. Когда и куда они вторгались, ну и т. д и т.п.? Не смешите прибалтов. Кроме ихних министерш обороны, есть и более внятные люди (всё меньше и меньше).
vladimirw
Как-то не смешно, с чего такое веселье? Ещё одна горячая точка на нашей границе, практически везде возможны провокации, а вот как мы ответим — или опять утремся?
Геннадий Федоров
Перестаньте завидовать! У людей карнавал! Гости отовсюду, то-то девицы будут рады! А вы со своими учениями… Не до них сейчас.
Десять лет победе над Америкой
Знаменитый американский историк, исследующий постмодернистский мир, сделал потрясающее открытие: вот уже десять лет историю движет мотор не Запада, а Востока. Клептократия, манипуляция общественным сознанием через СМИ, кибервойна — детища Востока. В своей тайной войне русские победили даже США.
Если слушать американских экспертов, то выходит, что Трамп и Путин союзники в одном: скрывать от мира правду. «Мастера тёмного искусства обмана» соревнуются и в непредсказуемости: ни один аналитик не в состоянии предсказать, какой шаг Путин или Трамп сделают следующим.
Американский историк Снайдер уверяет общественность, что Путин победил в кибервойне против США, но он и понятия не имеет, какие козыри в рукаве припас мистер Трамп. На того, кого «победил» Путин, мистер Трамп походит очень мало. Даже если «русские хакеры» на пару с пропагандистами и «выбрали» Трампа, то польза такого «избрания» оказалась весьма сомнительной.
Комментарии наших читателей:
vovanpain
Товарищ историк! Русские творят мировую историю вообще-то несколько больше — несколько веков.
SergF123
Вообще-то, у славян самый древний календарь на сегодняшний момент!!! Так что историю творим и творили мы всегда!
210окв
История всегда шла с востока на запад. Письменность, шелк и порох, переселения народов… С запада на восток шла только агрессия.
g1washntwn
Что-то подобное вещал Джеймс Форрестол перед полётом из окна.
И вот такие «эксперты» со своими шизофреническими анализами ситуации преподают студентам? Ну так стоит ли удивляться, что творят потом закончившие зарубежку «эффективные манагеры» у себя на Родине?
И вот такие «эксперты» со своими шизофреническими анализами ситуации преподают студентам? Ну так стоит ли удивляться, что творят потом закончившие зарубежку «эффективные манагеры» у себя на Родине?
Вячеслав Чешский
Под столом. Давно так не смеялся с эксперта.
midivan
А вы с другой стороны гляньте, не как на глупого аналитика, а как на очень наглую рожу, вещающую вам о добре, при этом нагло ухмыляясь и замахиваясь в намерении дать вам оплеуху. И уже не так и смешно, правда?
*«—Ты знаешь, Вовка, как мне было плохо! Я был один, совсем один! Мне было так одиноко!» — фраза из мультфильма «Возвращение блудного попугая 2»
Автор: Алексей Володин, Олег Чувакин
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