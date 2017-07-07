СМИ: Виктор Бондарев покидает пост главкома ВКС РФ

На одном из первых осенних заседаний Верхней палаты будет принято решение о назначении Бондарева главой комитета по обороне и безопасности Совета Федерации.

Сегодня информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники публикует материал, в котором утверждается, что в скором времени Виктор Бондарев оставит должность главнокомандующего ВКС РФ. В материале утверждается, что генерал-полковник Бондарев перейдёт на работу в Верхнюю палату парламента – Совет Федерации, где будет представлять один из российских регионов.Из сообщения источников «Интерфакса» Известно о том, что нынешний глава комитета по обороне и безопасности Виктор Озеров написал заявление об уходе с занимаемой должности в Совфеде, при этом в качестве сенатора он продолжит свою работу в СФ ФС РФ.Для справки: Виктор Бондарев родился 7 декабря 1959 года в селе Новобогородицкое Воронежской области. В 1981 году окончил Борисоглебское высшее военное авиационное училище лётчиков им.В.П.Чкалова. В 1992 году завершил обучение в ВВА им.Ю.А.Гагарина. Имеет многочисленные государственные награды, в частности Золотую звезду Героя Российской Федерации. Является заслуженным военным летчиком РФ. Участвовал в обеих чеченских кампаниях, совершив по их ходу более 400 вылетов.