12:16 07 июля

СМИ: Виктор Бондарев покидает пост главкома ВКС РФ

Сегодня информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники публикует материал, в котором утверждается, что в скором времени Виктор Бондарев оставит должность главнокомандующего ВКС РФ. В материале утверждается, что генерал-полковник Бондарев перейдёт на работу в Верхнюю палату парламента – Совет Федерации, где будет представлять один из российских регионов.

Из сообщения источников «Интерфакса» :
На одном из первых осенних заседаний Верхней палаты будет принято решение о назначении Бондарева главой комитета по обороне и безопасности Совета Федерации.


СМИ: Виктор Бондарев покидает пост главкома ВКС РФ



Известно о том, что нынешний глава комитета по обороне и безопасности Виктор Озеров написал заявление об уходе с занимаемой должности в Совфеде, при этом в качестве сенатора он продолжит свою работу в СФ ФС РФ.

Для справки: Виктор Бондарев родился 7 декабря 1959 года в селе Новобогородицкое Воронежской области. В 1981 году окончил Борисоглебское высшее военное авиационное училище лётчиков им.В.П.Чкалова. В 1992 году завершил обучение в ВВА им.Ю.А.Гагарина. Имеет многочисленные государственные награды, в частности Золотую звезду Героя Российской Федерации. Является заслуженным военным летчиком РФ. Участвовал в обеих чеченских кампаниях, совершив по их ходу более 400 вылетов.



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Комментарии 12

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  1. Partyzan Сегодня, 11:40
    в скором времени Виктор Бондарев оставит должность главнокомандующего ВКС РФ
    все улетел request
    Partyzan
    1. Владимир 38 Сегодня, 11:44
      Цитата: Partyzan
      в скором времени Виктор Бондарев оставит должность главнокомандующего ВКС РФ
      все улетел request

      На заслуженную пенсию отправили, дали боярину регион,холопов..
      Владимир 38
      1. vovanpain Сегодня, 11:56
        Цитата: Владимир 38
        , дали боярину регион,холопов..

        Причем тут регион,холопы request Нашу область в СФ представляет бывший губер в 90-х годах Лисицин,а Ярославской областью руководят другие люди. yes Тут просто
        Цитата: Владимир 38
        На заслуженную пенсию отправили,

        Вот вы сами и ответили на свой вопрос.И холопство и барство тут совсем непричем. hi
        vovanpain
        1. Владимир 38 Сегодня, 12:04
          А что за орган такой Совет Федерации? Они чем там занимаются?))
          Владимир 38
      2. Удав КАА Сегодня, 12:03
        Цитата: Владимир 38
        На заслуженную пенсию отправили, дали боярину регион,холопов..

        Пожалуй, это лучший для Главкома вида ВС РФ вариант ухода на пенсион...
        А насчет "боярина" -- эт вы напрасно...Звезда Героя прото так, абы кому, не дается... Да и возраст уже не мальчика -- по частям и гарнизонам много не напрыгаешься...А впереди огромная работа по перевооружению ВКС -- новейшие авиационные и ПРО/ПВО-шные комплексы на подходе, и формирование новых соединений.. Здесь нужен молодой энергичный конь, но! Но...хорошо знакомый с "бороздой!" good
        Удав КАА
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 11:59
    Жаль.Толковый мужик.Но-видать в СФ послаще.Вот те и Честь Офицера! angry
    ВЕРЕСК
    1. андрей юрьевич Сегодня, 12:02
      Цитата: ВЕРЕСК
      Жаль.Толковый мужик.Но-видать в СФ послаще.Вот те и Честь Офицера! angry

      это вы про Озерова? what Бондарев,просто на пенсию...
      андрей юрьевич
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 12:04
        Бондарев,просто на пенсию... Нет,Юрич! hi В его-то годы...Кто знает.Важна не причина,а мотив.
        ВЕРЕСК
    2. kepmor Сегодня, 12:04
      подленько...не зная человека и причин...подленько,Вереск...
      kepmor
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 12:08
        Согласен.Прошу прощения.Перегиб полный.Но-у каждого своё мнение.Главком ВКС-это его место.Ну-пенсия.Ладно.Согласен.Только-чего то не увязывается.Сам? Или попросили?Истина где-то рядом. kepmor hi Лётчик уходит в политику!Как-то интересно.
        ВЕРЕСК
    3. Володин Сегодня, 12:09
      Цитата: ВЕРЕСК
      Но-видать в СФ послаще.Вот те и Честь Офицера!

      Что за мурню пишете... Причём здесь честь офицера и вероятный уход с должности главкома? Или вы там полагаете, что генерал сам решил податься в законодатели?
      Володин
  3. баклан Сегодня, 12:04
    Не замечен и не замешан...Почётно и достойно уходит в политику...Успехов лётчику...
    баклан
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