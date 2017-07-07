12:16 07 июля

Западная коалиция: Мосул будет полностью освобожден на следующей неделе

Сопротивление террористов «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в РФ) в Мосуле сломлено, город будет окончательно освобожден в течение нескольких дней, передает Интерфакс-АВН заявление бригадного генерала Вооруженных сил Канады Дэйва Андерсона.



По словам представителя западной коалиции, выступавшего перед журналистами, иракские силы безопасности «имеют дело с врагом, находящимся на последнем издыхании».


При этом генерал Дэйв затруднился ответить на вопрос о том, сколько всего осталось террористов в Мосуле.

Напомним, город Мосул оставался последним крупным оплотом группировки ИГ в Ираке. Операция по его освобождению началась в октябре 2016 года. Кроме правительственных войск в ней участвуют союзные силы, в том числе формирования иракских курдов. Поддержку с воздуха осуществляет авиация западной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами. Недавно сообщалось, что боевики удерживают под контролем лишь небольшой район в западной части города.

Использованы фотографии: AFP
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Комментарии 11

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  1. Partyzan Сегодня, 11:36
    город будет окончательно освобожден в течение нескольких дней
    а в каком году?
    Partyzan
    1. vovanpain Сегодня, 11:46
      Западная коалиция: Мосул будет полностью освобожден на следующей неделе

      Как так то fellow Ведь на прошлой неделе было заявлено,что Мосул полностью освобожден. laughing
      vovanpain
      1. Paranoid50 Сегодня, 11:51
        Цитата: vovanpain
        Как так то fellow

        Да как в "Джентльменах удачи" - чем больше Мосулов освободят, тем лучше. laughing
        Paranoid50
      2. Partyzan Сегодня, 11:52
        а до этого, если не ошибаюсь - ноябрь 2016 г. lol
        Partyzan
      3. Tusv Сегодня, 11:59
        Цитата: vovanpain
        Как так то fellow Ведь на прошлой неделе было заявлено,что Мосул полностью освобожден.

        Что то мне это напоминает. what Съезд и бесконечные рапорты об успехах, но наделе не сделано не фига
        Tusv
  2. НЕКСУС Сегодня, 11:38
    Западная коалиция: Мосул будет полностью освобожден на следующей неделе

    Ну да...было бы прокукарекано. Рэмбы доморощенные.
    НЕКСУС
    1. Толстоевский Сегодня, 11:43
      Ну, уж что, что, а массово уничтожать мирное население англо-саксы умеют бесподобно
      Толстоевский
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:39
    Мосул будет полностью освобожден на следующей неделе

    Что-то "неделя" затянулась на месяцы. Одно дело поддерживать террористов, а другое - воевать с ними причем чужими руками.
    rotmistr60
  4. Толстоевский Сегодня, 11:42
    Наши западные и ближневосточные партнёры решили поступить с ним как Дрезденом, чтобы Асаду не достался?
    Толстоевский
    1. vovanpain Сегодня, 11:48
      Цитата: Толстоевский
      Наши западные и ближневосточные партнёры решили поступить с ним как Дрезденом, чтобы Асаду не достался?

      Коллега,Асаду Мосул не достанется при всем желании request он расположен в Ираке. hi
      vovanpain
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 11:54
    Мосул будет полностью освобожден на следующей неделе Пара недель туды-сюды.Просто сказать-отправим в Сирию с выплатой командировочных и страховкой.Лицемеры полосатые.
    ВЕРЕСК
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