Западная коалиция: Мосул будет полностью освобожден на следующей неделе
Сопротивление террористов «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в РФ) в Мосуле сломлено, город будет окончательно освобожден в течение нескольких дней, передает Интерфакс-АВН заявление бригадного генерала Вооруженных сил Канады Дэйва Андерсона.
По словам представителя западной коалиции, выступавшего перед журналистами, иракские силы безопасности «имеют дело с врагом, находящимся на последнем издыхании».
При этом генерал Дэйв затруднился ответить на вопрос о том, сколько всего осталось террористов в Мосуле.
Напомним, город Мосул оставался последним крупным оплотом группировки ИГ в Ираке. Операция по его освобождению началась в октябре 2016 года. Кроме правительственных войск в ней участвуют союзные силы, в том числе формирования иракских курдов. Поддержку с воздуха осуществляет авиация западной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами. Недавно сообщалось, что боевики удерживают под контролем лишь небольшой район в западной части города.
По словам представителя западной коалиции, выступавшего перед журналистами, иракские силы безопасности «имеют дело с врагом, находящимся на последнем издыхании».
При этом генерал Дэйв затруднился ответить на вопрос о том, сколько всего осталось террористов в Мосуле.
Напомним, город Мосул оставался последним крупным оплотом группировки ИГ в Ираке. Операция по его освобождению началась в октябре 2016 года. Кроме правительственных войск в ней участвуют союзные силы, в том числе формирования иракских курдов. Поддержку с воздуха осуществляет авиация западной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами. Недавно сообщалось, что боевики удерживают под контролем лишь небольшой район в западной части города.
Использованы фотографии: AFP
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