12:15 07 июля

ВМС США завершили заводские испытания нового транспорта-дока USS Portland (LPD 27).

Компания Huntington Ingalls Industries завершила заводские испытания нового транспорта-дока USS Portland (LPD 27) для ВМС США. Корабль войдет в состав ВМС в следующем году, передает "Warspot" со ссылкой на портал navaltoday.com

USS Portland является одиннадцатым из двенадцати заказанных десантных кораблей типа San Antonio, которые способны перевозить солдат вместе с техникой (десантными катерами, бронетранспортерами-амфибиями, вертолетами и конвертопланами) и предназначены для замены десантных транспортов-доков типов Cleveland и Trenton.

ВМС США завершили заводские испытания нового транспорта-дока USS Portland (LPD 27).

Компьютерная модель корабля типа San Antonio



USS Portland был заложен в августе 2013 года, а в феврале прошлого года сошел со стапелей. Уже до конца лета ВМС США планируют провести приемочные испытания корабля, а в начале следующего года USS Portland должен встать в строй. Длина корабля составляет 208 м, ширина – 32 м, осадка при полной загрузке не превышает 7 м. Корабль водоизмещением 25 300 т способен развивать скорость до 20 узлов (41 км/ч) и может одновременно перевозить два десантных корабля на воздушной подушке LCACS, один десантный катер LCU, четырнадцать бронетранспортеров-амфибий и не менее 700 десантников. Кроме того, в его кормовой части размещена вертолетная площадка, на которой могут базироваться до четырех вертолетов или два конвертоплана MV-22В Osprey. Экипаж транспорта-дока состоит из 350 человек.



Корабли типа San Antonio имеют только защитное вооружение: две артиллерийские установки Mk44 Bushmaster II калибра 30 мм, две ракетные пусковые установки Mk 41, предназначенные для поражения воздушных целей, а также несколько спаренных пулеметных установок M2 Browning. Стоимость постройки одного корабля типа San Antonio составляет $1,6 млрд. В дальнейшем Минобороны США планирует установить на корабли этого класса наступательное вооружение.

Использованы фотографии: skyscrapercity.com
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Комментарии 8

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  1. Самаритянин Сегодня, 11:42
    Вот сволочи, как пирожки пекут...
    Кому интересно, наши строящиеся корабли на 01.01.2017:
    Самаритянин
    1. Самаритянин Сегодня, 11:52
      И корабельный состав на 01.01.2017:
      Самаритянин
      1. Самаритянин Сегодня, 11:53
        И стратеги на 01.01.2017:
        Самаритянин
  2. Partyzan Сегодня, 11:43
    и куда они высаживаться собрались, не к Ыну ли?
    Partyzan
    1. Deadушка Сегодня, 12:13
      Цитата: Partyzan
      и куда они высаживаться собрались

      Не важно, найдут. Да и планы по пополнению и обновлению у них ни кто не отменял.
      Deadушка
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 11:50
    Нам,чую,даже в счастливых снах такого не увидеть. recourse
    ВЕРЕСК
    1. barclay Сегодня, 12:15
      Не, ну а чо? - держава, хоть и сволочи.
      barclay
  4. Vik66 Сегодня, 12:09
    Военные бюджеты не сравнимы, так что, "по одежке протягивай ножки"... recourse
    Vik66
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