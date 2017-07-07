ВМС США завершили заводские испытания нового транспорта-дока USS Portland (LPD 27).
Компания Huntington Ingalls Industries завершила заводские испытания нового транспорта-дока USS Portland (LPD 27) для ВМС США. Корабль войдет в состав ВМС в следующем году, передает "Warspot" со ссылкой на портал navaltoday.com
USS Portland является одиннадцатым из двенадцати заказанных десантных кораблей типа San Antonio, которые способны перевозить солдат вместе с техникой (десантными катерами, бронетранспортерами-амфибиями, вертолетами и конвертопланами) и предназначены для замены десантных транспортов-доков типов Cleveland и Trenton.
USS Portland был заложен в августе 2013 года, а в феврале прошлого года сошел со стапелей. Уже до конца лета ВМС США планируют провести приемочные испытания корабля, а в начале следующего года USS Portland должен встать в строй. Длина корабля составляет 208 м, ширина – 32 м, осадка при полной загрузке не превышает 7 м. Корабль водоизмещением 25 300 т способен развивать скорость до 20 узлов (41 км/ч) и может одновременно перевозить два десантных корабля на воздушной подушке LCACS, один десантный катер LCU, четырнадцать бронетранспортеров-амфибий и не менее 700 десантников. Кроме того, в его кормовой части размещена вертолетная площадка, на которой могут базироваться до четырех вертолетов или два конвертоплана MV-22В Osprey. Экипаж транспорта-дока состоит из 350 человек.
Корабли типа San Antonio имеют только защитное вооружение: две артиллерийские установки Mk44 Bushmaster II калибра 30 мм, две ракетные пусковые установки Mk 41, предназначенные для поражения воздушных целей, а также несколько спаренных пулеметных установок M2 Browning. Стоимость постройки одного корабля типа San Antonio составляет $1,6 млрд. В дальнейшем Минобороны США планирует установить на корабли этого класса наступательное вооружение.
USS Portland является одиннадцатым из двенадцати заказанных десантных кораблей типа San Antonio, которые способны перевозить солдат вместе с техникой (десантными катерами, бронетранспортерами-амфибиями, вертолетами и конвертопланами) и предназначены для замены десантных транспортов-доков типов Cleveland и Trenton.
Компьютерная модель корабля типа San Antonio
USS Portland был заложен в августе 2013 года, а в феврале прошлого года сошел со стапелей. Уже до конца лета ВМС США планируют провести приемочные испытания корабля, а в начале следующего года USS Portland должен встать в строй. Длина корабля составляет 208 м, ширина – 32 м, осадка при полной загрузке не превышает 7 м. Корабль водоизмещением 25 300 т способен развивать скорость до 20 узлов (41 км/ч) и может одновременно перевозить два десантных корабля на воздушной подушке LCACS, один десантный катер LCU, четырнадцать бронетранспортеров-амфибий и не менее 700 десантников. Кроме того, в его кормовой части размещена вертолетная площадка, на которой могут базироваться до четырех вертолетов или два конвертоплана MV-22В Osprey. Экипаж транспорта-дока состоит из 350 человек.
Корабли типа San Antonio имеют только защитное вооружение: две артиллерийские установки Mk44 Bushmaster II калибра 30 мм, две ракетные пусковые установки Mk 41, предназначенные для поражения воздушных целей, а также несколько спаренных пулеметных установок M2 Browning. Стоимость постройки одного корабля типа San Antonio составляет $1,6 млрд. В дальнейшем Минобороны США планирует установить на корабли этого класса наступательное вооружение.
Использованы фотографии: skyscrapercity.com
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