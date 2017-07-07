Минобороны досрочно получило два «арктических» Ми-8АМТШ

Технические решения, реализованные на арктическом вертолете Ми-8АМТШ-ВА, могут быть использованы не только в интересах Минобороны РФ, но и для реализации проектов гражданского назначения. В настоящее время ряд наработок, использованных в "арктическом" вертолете, внедряется в гражданскую авиатехнику,

На Улан-Удэнском авиационном заводе (входит в «Вертолеты России») состоялась церемония досрочной передачи военному ведомству двух вертолетов Ми-8АМТШ-ВА для арктической группировки войск, передает Интерфакс сообщение пресс-службы предприятия.цитирует пресс-служба гендиректора холдинга Андрея Богинского.Сообщается, что базовой версии Ми-8АМТШ-В новый арктический вертолет отличает ряд конструктивных решений, связанных с его применением в зоне северных широт.«В числе ключевых усовершенствований и доработок машины – улучшенная теплоизоляция, новейшее пилотажно-навигационное и радиосвязное оборудование (в том числе инерциальная система навигации, работающая при отсутствии спутниковых сигналов), уникальная запатентованная система подогрева двигателей и трансмиссии, благодаря которой при температурах от -40°С и ниже возможен оперативный запуск двигателей вертолета, а также наличие левой уширенной сдвижной двери и установка лебедки СЛГ-300 в левом дверном проеме», – рассказали на предприятии.По результатам испытательного полета с дополнительными топливными баками вертолет Ми-8АМТШ-ВА смог пролететь без дозаправки более 1,4 тыс. км.Обновленное бортовое оборудование машины обеспечивает не только бесперебойную эксплуатацию в северных регионах, но и позволяет повысить эффективность выполнения авиационных работ.«В состав бортового оборудования вертолета Ми-8АМТШ-ВА включен пилотажный комплекс ПКВ-8 (цифровой автопилот), позволяющий выполнять полет в автоматическом режиме по заданному маршруту, обеспечивает существенное улучшение управляемости и устойчивости полета, выполняет целый ряд новых функций, в том числе заход на посадку и висение вертолета в автоматическом режиме», – говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что «ПКВ-8 существенно снижает нагрузку на экипаж и способствует повышению безопасности вертолета, которая существенно повышена и за счет установки мощных двигателей, морских спасательных костюмов пилотов, спасательных плотов, а также системы наблюдения за воздушной обстановкой, предупреждающей экипаж о сближении с другими воздушными судами, и других систем». Ми-8АМТШ-ВА оснащен также дополнительной теплоизоляцией, оборудованием разогрева пищи для членов экипажа и личного состава.Контракт на поставку машин военному ведомству был подписан в феврале 2016 года.