«Алмаз-Антей» впервые представит гражданскую продукцию

Мы приступили к выполнению масштабной программы диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса, направленной на развитие производства, увеличение объемов и расширение номенклатуры высокотехнологичной продукции гражданского назначения, обозначенной в прошлом году президентом РФ. В этой связи концерн делает конкретные шаги по наращиванию производства данных изделий, успешно используя высокий научный потенциал и современные военные технологии,

Гражданская продукция концерна «Алмаз-Антей» впервые будет представлена на международной промышленной выставке ИННОПРОМ, которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы предприятия.«Экспозиция концерна, на которой будет представлена продукция 11 дочерних обществ и предприятий-партнеров, продемонстрирует гостям выставки шесть направлений деятельности холдинга в "мирной" области: промышленное производство; медицина; транспорт; связь; безопасность; оборудование для жилищно-коммунального комплекса», – говорится в релизе.Отмечается, что «каждое направление будет представлено на стенде соответствующим кластером. В целом в экспозицию концерна войдут около 30 образцов, моделей и макетов продукции, а также ряд информационных стендов».«В частности, посетители смогут увидеть гибкий электролюминесцентный излучатель, электрохромное устройство на стеклянных и полимерных подложках, газовые инфракрасные излучатели, светодиодные светильники, предназначенные для освещения крупных транспортных узлов и сооружений, рентгеновский цифровой маммограф, эндохирургический мобильный комплекс, другую продукцию», – рассказали в концерне.Некоторые из представленных на выставке образцов, уже активно применяются в различных отраслях экономики и не имеют аналогов в России.Согласно информации, «особое место в экспозиции займет демонстрация возможностей предприятий концерна по производству различных локаторов, средств навигации и метеонаблюдения».Кроме того, будут представлены макеты и модели внедорожного тягача БАЗ-69099, предназначенного для монтажа различного специального оборудования массой до 30 тонн, иглоударного и каплеструйного маркирующего оборудования, используемого для идентификации изделий и защиты от поставок контрафактной продукции, установки биохимической очистки промышленных стоков от ионов тяжёлых металлов, перспективного 3D принтера и других изделий.приводит пресс-служба слова гендиректора концерна Яна Новикова.Сообщается также, что «до конца текущего года концерн намерен представить свои разработки на выставках оборонной и гражданской направленности "МАКС-2017", "Армия-2017", "Транспорт России - 2017" и ряде аналогичных зарубежных выставок».