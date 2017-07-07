15:00 07 июля

«Алмаз-Антей» впервые представит гражданскую продукцию

Гражданская продукция концерна «Алмаз-Антей» впервые будет представлена на международной промышленной выставке ИННОПРОМ, которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы предприятия.

«Алмаз-Антей» впервые представит гражданскую продукцию


«Экспозиция концерна, на которой будет представлена продукция 11 дочерних обществ и предприятий-партнеров, продемонстрирует гостям выставки шесть направлений деятельности холдинга в "мирной" области: промышленное производство; медицина; транспорт; связь; безопасность; оборудование для жилищно-коммунального комплекса», – говорится в релизе.


Отмечается, что «каждое направление будет представлено на стенде соответствующим кластером. В целом в экспозицию концерна войдут около 30 образцов, моделей и макетов продукции, а также ряд информационных стендов».

«В частности, посетители смогут увидеть гибкий электролюминесцентный излучатель, электрохромное устройство на стеклянных и полимерных подложках, газовые инфракрасные излучатели, светодиодные светильники, предназначенные для освещения крупных транспортных узлов и сооружений, рентгеновский цифровой маммограф, эндохирургический мобильный комплекс, другую продукцию», – рассказали в концерне.

Некоторые из представленных на выставке образцов, уже активно применяются в различных отраслях экономики и не имеют аналогов в России.

Согласно информации, «особое место в экспозиции займет демонстрация возможностей предприятий концерна по производству различных локаторов, средств навигации и метеонаблюдения».

Кроме того, будут представлены макеты и модели внедорожного тягача БАЗ-69099, предназначенного для монтажа различного специального оборудования массой до 30 тонн, иглоударного и каплеструйного маркирующего оборудования, используемого для идентификации изделий и защиты от поставок контрафактной продукции, установки биохимической очистки промышленных стоков от ионов тяжёлых металлов, перспективного 3D принтера и других изделий.

Мы приступили к выполнению масштабной программы диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса, направленной на развитие производства, увеличение объемов и расширение номенклатуры высокотехнологичной продукции гражданского назначения, обозначенной в прошлом году президентом РФ. В этой связи концерн делает конкретные шаги по наращиванию производства данных изделий, успешно используя высокий научный потенциал и современные военные технологии,
приводит пресс-служба слова гендиректора концерна Яна Новикова.

Сообщается также, что «до конца текущего года концерн намерен представить свои разработки на выставках оборонной и гражданской направленности "МАКС-2017", "Армия-2017", "Транспорт России - 2017" и ряде аналогичных зарубежных выставок».

Использованы фотографии: http://www.nationaldefense.ru
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Комментарии 17

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 12:22
    и не имеют аналогов в России. Понятно.И о самолётах речи не идёт.Всё-супер-пупер.Макеты и модели.Вперед!Пионеры.
    ВЕРЕСК
    1. с-т Petrov Сегодня, 12:41
      И о самолётах речи не идёт.


      странно. ведь Алмаз Антей строит самолетов больше чем Локхидмартин или Сухой

      Макеты и модели.Вперед!Пионеры.


      и правда, лишенные ума какие-то. Нет чтоб БАЗ-6909 и всю продукцию представлять натуральными образцами
      с-т Petrov
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 12:44
        Ага.Включая Боинг и Аэрбас.Не считая ролс-ройс! bully good
        ВЕРЕСК
        1. Shurik70 Сегодня, 13:16
          «Алмаз-Антей» впервые представит гражданскую продукцию

          электрохромное устройство на стеклянных и полимерных подложках, держат пулю гражданского короткоствола калибром до 9мм.
          Газовые инфракрасные излучатели и светодиодные светильники, гарантированно слепят радары ГИБДД гражданских образцов.
          Рентгеновский цифровой маммограф, обнаруживает мины, заложенные гражданскими, на расстоянии до 150 м.
          laughing
          Shurik70
  2. виктор н Сегодня, 12:23
    Прекрасная новость и блестящий пример для подражания! Предприятие ВПК демонстрирует гибкость и способность к адаптации. Мы получим необходимую продукцию на высоком уровне.
    Дай Бог удачи!
    виктор н
    1. Partyzan Сегодня, 12:26
      и по больше бы высококлассного медицинского оборудования good
      Partyzan
      1. с-т Petrov Сегодня, 12:43
        и по больше бы высококлассного медицинского оборудования


        Швабе красавчики в этом плане
        с-т Petrov
  3. Чёрный Сегодня, 12:24
    Учитывая огромный технический и научный потенциал Алмаза и других предприятий ВПК , будет большим плюсом их активное участие в "мирных разработках"
    Чёрный
    1. cniza Сегодня, 12:31
      Так и должно быть ВПК всегда был локомотивом всех отраслей народного хозяйства.
      cniza
      1. Partyzan Сегодня, 12:42
        ВПК всегда был локомотивом всех отраслей народного хозяйства
        только бы не повторилась советская история hi
        Partyzan
        1. cniza Сегодня, 12:48
          Таких ошибок , очень надеемся , больше не будет. hi
          cniza
  4. Tusv Сегодня, 12:24
    Неплохо. Но мирного советского трактора нехватает
    Tusv
    1. Partyzan Сегодня, 12:27
      это который с вертикальным взлетом? laughing
      Partyzan
      1. Tusv Сегодня, 12:32
        Цитата: Partyzan
        это который с вертикальным взлетом?

        Ну нас это. Прогрессивное государство. С гравицапой разумеется bully
        Tusv
        1. Partyzan Сегодня, 12:42
          С гравицапой разумеется
          а пацаки прилагаются? laughing
          Partyzan
  5. mayday Сегодня, 12:38
    Рогозин еще пол года назад говорил, что к 2020 году предприятия оборонки планируют выйти на уровень 1:1 по производству продукции для военных и гражданских нужд. От слов - к делу, молодцы!
    mayday
  6. злой партизан Сегодня, 13:22
    «Алмаз-Антей» впервые представит гражданскую продукцию
    Ой да ладно. Мы в начале 2000-х на одном из его заводов погрузчики делали 5-ти тонные yes . Редкостная была хрень lol . В Находке один из водителей нашего погрузчика получил сотрясение мозга от вибрации, которая сопровождала работу этого чуда техники...
    злой партизан
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