15:00 07 июля

"Укроборонпром" представил мобильный минометный комплекс

Как сообщает украинский портал Ukrainian Military Pages , Укроборонпром представил мобильный минометный комплекс (ММК), предназначенный для огневой поддержки подразделений независимо от погодных условий днем и ночью на пересеченной местности.

Согласно ТТХ комплекс может поражать различные групповые и одиночные цели, обнаруженные разведкой, находящихся на открытой местности или в укрытии, мобильные и стационарные. Минометный комплекс имеет высокую маневренность, управляемость и живучесть.

"Укроборонпром" представил мобильный минометный комплекс

ММК на ХІІІ Международной выставке «Оружие и безопасность - 2016» (Киев, 11-14 октября 2016)


Структура ММК основана на модульном принципе, что позволяет использовать минометы разного калибра от 81 мм до 120 мм в составе комплекса и устанавливать ММК на серию колесных транспортных средств: гражданские пикапы 4х4, грузовики, гусеничные и колесные Бтры.



Автоматизированная система управления огнем имеет возможность выдавать данные для прицеливания и стрельбы в автоматическом режиме. ММК может быть легко адаптирован к программного обеспечения, навигационных систем и систем боевого контроля заказчика.



Особенностью ММК является его чрезвычайная мобильность. Он может быть развернут в автоматическом режиме в течение 30 секунд. При этом время его свертывания после проведения залпа составляет 20 секунд. ММК это уже не просто миномет, а целый комплекс со средствами связи, управления, а также разведки, среди которых и БПЛА. Ко всему этому добавляется простота управления во время ведения огня, которое осуществляется за счет специального планшета. Еще одной особенностью ММК является то, что значительно возрос угол обстрела по горизонтали, с 15 градусов до 45, что значительно расширило его огневые возможности.

Использованы фотографии: http://www.ukrmilitary.com/
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Комментарии 21

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  1. Zibelew Сегодня, 12:41
    Вспоминается легендарный миномет "Молот". 120-мм полковой миномёт образца 1938 года, скопированный украинцами в 21 веке, забрал с собой не один расчет в зоне АТО. Не менее эпичен профессионализм отдельных подразделений украинской армии.
    Zibelew
    1. Partyzan Сегодня, 12:45
      а ствол не будет вместе с миной взлетать?
      Partyzan
      1. 210окв Сегодня, 12:46
        Будет.Вместе с машиной и экипажем..Все выше и выше и выше... laughing
        Цитата: Partyzan
        а ствол не будет вместе с миной взлетать?
        210окв
        1. Shurik70 Сегодня, 12:56
          Охренеть.
          Поручить первокласснику придумать схему соединения миномета с микроавтобусом - даже он додумается, что ствол надо поставить внутри машины, а в крыше для стрельбы сделать люк.
          Они же сделали выносной манипулятор... Зачем?
          fool
          Shurik70
          1. 210окв Сегодня, 12:59
            Кстати ,правильно сделали..Я бы еще и кран вместе возил..со стрелой метров бы на сорок crying
            Цитата: Shurik70
            Охренеть.
            Поручить первокласснику придумать схему соединения миномета с микроавтобусом - даже он додумается, что ствол надо поставить внутри машины, а в крыше для стрельбы сделать люк.
            Они же сделали выносной манипулятор... Зачем?
            fool
            210окв
          2. nizrum Сегодня, 14:28
            Выстрелил и сразу под мирняк замаскировался...ВСУ же...
            nizrum
          3. qqqq Сегодня, 14:43
            Цитата: Shurik70
            Охренеть.Поручить первокласснику придумать схему соединения миномета с микроавтобусом - даже он додумается, что ствол надо поставить внутри машины, а в крыше для стрельбы сделать люк.Они же сделали выносной манипулятор... Зачем?


            первоклассник как раз и додумается, а специалист скажет, что если стрелять из машины, да еще и 120 калибром, то это надо перепиливать все шасси, и на выходе получается , что то типа Ноны. Нужен именно миномет на шасси без особых переделок, кстати наши тоже, что то подобное делали, не знаю доделали или как.
            qqqq
          4. reservist Сегодня, 14:45
            Цитата: Shurik70
            ствол надо поставить внутри машины, а в крыше для стрельбы сделать люк.

            а оно тогда отдачей у авто подвеску не раздолбает ?
            reservist
    2. vovanpain Сегодня, 12:46
      Цитата: Zibelew
      Вспоминается легендарный миномет "Молот". Миномёт образца 1938 г., скопированный украинцами в 21 веке, забрал с собой не один расчет в зоне АТО.

      Да дай бы бог и этот бы забирал побольше укрорасчетов,не кровожадный,просто чем больше расчетов вознесется на небеса,тем больше живых мирных людей останется.
      vovanpain
      1. Partyzan Сегодня, 12:49
        не надо им на небеса возноситься, лучше сразу в АД negative
        Partyzan
  2. vch Сегодня, 12:41
    Вот это зрада!! Раньше "молот" косил только свой расчет, а теперь еще и "целый комплекс со средствами связи, управления, а также разведки, среди которых и БПЛА. "[b][/b]
    vch
    1. Чёрный Сегодня, 12:42
      Всушники теперь будут калечиться не только на месте , но и в движении laughing
      Чёрный
    2. ЛукичЪ Сегодня, 13:00
      Цитата: vch
      Раньше "молот" косил только свой расчет, а теперь еще и "целый комплекс со средствами связи, управления, а также разведки, среди которых и БПЛА.

      это опытный экземпляр. в серию пойдёт вот этот
      ЛукичЪ
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 12:41
    Опять будет пулять в своих разрывом ствола?Хотелось-бы.
    ВЕРЕСК
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:45
    независимо от погодных условий днем и ночью на пересеченной местности

    Сразу вопрос - а, что простой миномет не мог стрелять в различных погодных условиях, днем и ночью и уж тем более на пересеченной местностью (стрельба то навесная)?
    Особенностью ММК является его чрезвычайная мобильность
    Обыкновенный миномет в кузове или на прицепе ГАЗ-66 обладал тоже мобильностью.
    rotmistr60
    1. роман66 Сегодня, 13:32
      для большей проходимости, лучше использовать лошадей, или ишаков - родственных душ
      роман66
  5. Anarchist Сегодня, 12:51
    "Укроборонпром", как британские учёные. И те и другие занимаются фигнёй. И гордо кричат об этом...
    Не стыдно...
    Anarchist
  6. Нормаль ок Сегодня, 13:02
    Тут же указывается, что ММК представлен был на выставке в Киеве, 11-14 октября 2016.
    Это, что за новость такая?!
    Нормаль ок
  7. Керенский Сегодня, 13:23
    Миномёт, - достаточно дешёвое, простое, но эффективное оружие. Зачем цеплять к каждой плите по КШМ? Что за подход?!! Поломаются в первую очередь все эти насосы, цилиндры, шланги.... и в самый неподходящий момент. Тогда расчёт бросит сию квакозябру, чтоб самому уцелеть и всё.... Ну что за страна, которая при таком доставшимся потенциале, не может скопировать миномёт хоть времён СССР?!!!
    Это как бумеранги на 3D-принтере печатать!
    Керенский
  8. strannik1985 Сегодня, 13:29
    Цитата: Керенский
    Миномёт, - достаточно дешёвое, простое, но эффективное оружие. Зачем цеплять к каждой плите по КШМ? Что за подход?!!

    Смысл есть, сейчас все больше развиваются средства для контрбатарейной борьбы, покинуть ОП сразу после короткого огневого налета и рассредоточение орудий единственный выход. У нас работы по САО для СВ начали ещё в 1984 году(Нона-СВК).
    Оформление странноватое, неплохо бы время свертывания САО проверить.
    strannik1985
  9. Alexey RA Сегодня, 13:36
    Я надеюсь, в качестве вооружения будет непревзойдённый миномёт "молот"? Тогда у него появится шанс уничтожить не только свой расчёт, но и шасси-носитель.
    Alexey RA
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