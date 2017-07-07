"Укроборонпром" представил мобильный минометный комплекс
Как сообщает украинский портал Ukrainian Military Pages , Укроборонпром представил мобильный минометный комплекс (ММК), предназначенный для огневой поддержки подразделений независимо от погодных условий днем и ночью на пересеченной местности.
Согласно ТТХ комплекс может поражать различные групповые и одиночные цели, обнаруженные разведкой, находящихся на открытой местности или в укрытии, мобильные и стационарные. Минометный комплекс имеет высокую маневренность, управляемость и живучесть.
Структура ММК основана на модульном принципе, что позволяет использовать минометы разного калибра от 81 мм до 120 мм в составе комплекса и устанавливать ММК на серию колесных транспортных средств: гражданские пикапы 4х4, грузовики, гусеничные и колесные Бтры.
Автоматизированная система управления огнем имеет возможность выдавать данные для прицеливания и стрельбы в автоматическом режиме. ММК может быть легко адаптирован к программного обеспечения, навигационных систем и систем боевого контроля заказчика.
Особенностью ММК является его чрезвычайная мобильность. Он может быть развернут в автоматическом режиме в течение 30 секунд. При этом время его свертывания после проведения залпа составляет 20 секунд. ММК это уже не просто миномет, а целый комплекс со средствами связи, управления, а также разведки, среди которых и БПЛА. Ко всему этому добавляется простота управления во время ведения огня, которое осуществляется за счет специального планшета. Еще одной особенностью ММК является то, что значительно возрос угол обстрела по горизонтали, с 15 градусов до 45, что значительно расширило его огневые возможности.
Согласно ТТХ комплекс может поражать различные групповые и одиночные цели, обнаруженные разведкой, находящихся на открытой местности или в укрытии, мобильные и стационарные. Минометный комплекс имеет высокую маневренность, управляемость и живучесть.
ММК на ХІІІ Международной выставке «Оружие и безопасность - 2016» (Киев, 11-14 октября 2016)
Структура ММК основана на модульном принципе, что позволяет использовать минометы разного калибра от 81 мм до 120 мм в составе комплекса и устанавливать ММК на серию колесных транспортных средств: гражданские пикапы 4х4, грузовики, гусеничные и колесные Бтры.
Автоматизированная система управления огнем имеет возможность выдавать данные для прицеливания и стрельбы в автоматическом режиме. ММК может быть легко адаптирован к программного обеспечения, навигационных систем и систем боевого контроля заказчика.
Особенностью ММК является его чрезвычайная мобильность. Он может быть развернут в автоматическом режиме в течение 30 секунд. При этом время его свертывания после проведения залпа составляет 20 секунд. ММК это уже не просто миномет, а целый комплекс со средствами связи, управления, а также разведки, среди которых и БПЛА. Ко всему этому добавляется простота управления во время ведения огня, которое осуществляется за счет специального планшета. Еще одной особенностью ММК является то, что значительно возрос угол обстрела по горизонтали, с 15 градусов до 45, что значительно расширило его огневые возможности.
Использованы фотографии: http://www.ukrmilitary.com/
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