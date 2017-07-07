15:01 07 июля

Индия получит из России 60 Ка-226Т в готовом виде

Улан-Удэнский авиазавод поставит в Индию 60 легких вертолетов Ка-226Т в летном состоянии и 140 машинокомплектов, которые будут собраны на месте. В настоящее время в Индии идет выбор площадки для финальной сборки вертолетов этого типа в рамках контракта с «Вертолетами России». Об этом рассказал генеральный директор вертолетного холдинга Андрей Богинский, передает "Лента.ru" .

60 вертолетов будут поставлены отсюда в летном состоянии, а 140 в качестве комплектов. Уровень комплектации будет обсуждаться. Все поставки будут идти из Улан-Удэ. Кумертау (Кумертаусское авиационное производственное предприятие, где сейчас организован выпуск семейства Ка-226 — ) в данном случае будет выступать агрегатным заводом и поставщиком. Сейчас обсуждаем внутри компании разделение работ между Кумертау и Улан-Удэ
— сказал он.

Богинский отметил, что технический облик вертолетов Ка-226Т для Индии и их цена будут окончательно определены после получения официального запроса Минобороны Индии к совместному предприятию, которое будет осуществлять поставку машин в рамках соглашения.


Индия получит из России 60 Ка-226Т в готовом виде


Соглашение о сборке легких вертолетов Ка-226Т в Индии было подписано в декабре 2015 года. Документ подразумевает сборку 200 машин с возможным увеличением до 400. Предполагалось, что вертолеты будут собирать близ города Нагпур в штате Махараштра из российских машинокомплектов с постепенным замещением части компонентов на продукцию, производимую в Индии.

Ка-226Т — новая версия легкого многоцелевого вертолета Ка-226, разработанная в середине 2000-х годов. Машина взлетной массой 3,6 тонны развивает максимальную скорость до 250 километров в час и способна перевозить до 1,1 тонны полезной нагрузки в кабине или на внешней подвеске. Вертолет оснащен двигателем Arrius 2G1 французской компании Turbomeca, имеет новый главный редуктор и трансмиссию, а также усовершенствованное бортовое оборудование.

Использованы фотографии: http://red-bear.ru/
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Комментарии 11

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  1. Shurik70 Сегодня, 13:23
    Индия получит из России 60 Ка-226Т в готовом виде

    Как это "в готовом виде"? Что случилось?
    Они же постоянно модернизируют, скрещивая ежа с ужом. Пытаясь навесить на российскую технику натовский обвес, и наоборот
    what
    Shurik70
    1. Anarchist Сегодня, 13:25
      Цитата: Shurik70
      Индия получит из России 60 Ка-226Т в готовом виде

      Как это "в готовом виде"? Что случилось?
      Они же постоянно модернизируют, скрещивая ежа с ужом. Пытаясь навесить на российскую технику натовский обвес, и наоборот
      what

      Напильником доробатывать устали...
      Anarchist
    2. faiver Сегодня, 13:34
      на этом вертолете и так уже стоит натовский двигатель...
      faiver
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 13:35
    Себе-0.Хрен знает кому-60.Пора копья воспроизводить.
    ВЕРЕСК
  3. faiver Сегодня, 13:37
    рад за Улан-Удэнский авиазавод, контракт на две сотни вертолетов это работающее производство и развитие...
    faiver
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 13:41
      Заводу-да.У-УАЗ всегда держит марку.Но-нехило.Что-то в немерянном количестве-кому-то.А себе-0 без палочки.Деньги.Доллары.Развитие производства.На сколько знаю-У-УАЗ под санкции не попал.Причина?Удочки делает.И лодочки парусиновые.Да,ещё крючки окунёвые.
      ВЕРЕСК
      1. faiver Сегодня, 13:44
        пока на ка-226 французские двигатели этим вертушкам в нашей армии делать нечего...
        faiver
    2. hasapis Сегодня, 13:49
      рад за французских двиготелестроителей, это 2000 рабочих мест, 100 отдельных предприятий, поставляющих "золотник", там еще 5000 рабочих мест, а у нас таджики только винтики крутить будут, ну ладно, лопасти у нас пять баллов и метал клепать...
      hasapis
      1. faiver Сегодня, 14:04
        надо сказать отдельное спасибо нашим косоруким управленцам за то что прохезали такой сегмент производства....
        зато у них яхты, собачек на выставки на бизнес-джетах возют...
        faiver
  4. sergeschern Сегодня, 14:29
    Еще пару лет назад индийцам не нравились: 1."Недостаточный практический потолок" 2. "недостаточная мощность дв." И вдруг всё стало хорошо ?
    sergeschern
    1. hasapis Сегодня, 14:38
      с индусами у нас отдельный разговор, мы специально на экспортное производство не так как для себя "прокладку" под "карбюратор" ставили чтобы подсасывало, я как дочь офицера могу вам сказать что не так там всё однозначно, и с мигами и с сушками
      hasapis
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