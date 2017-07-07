О первом рукопожатии...
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам о «свершившемся». Владимир Путин и Дональд Трамп впервые в качестве президентов встретились и пожали друг другу руки. Сообщение по всем лентами информационных агентств распространяется с пометкой «срочно!» и «молния!», будто бы состоялось рукопожатие не двух человек, а человека с представителем внеземной цивилизации...
Из сообщения Дмитрия Пескова:
РИА Новости сообщает, что рукопожатие состоялось в тот момент, когда президенты России и США оказались за одним столом во время первого заседании саммита «Большой Двадцатки» в Гамбурге. Первое заседание посвящено борьбе с международным терроризмом.
Обращает на себя внимание, какой невероятный ажиотаж вызвала информация о первом рукопожатии Путина и Трампа. Судя по всему, международные аналитические площадки и прочие медиа готовы выдать в эфиры ток-шоу и аналитические материалы, в которых будет «много букв» о том, как здоровались, как друг на друга смотрели, как сигнализировали друг другу секретными мимическими "жестами"... О самой повестке заседания саммита многие уже забыли. В самом деле, какой там терроризм, если можно долго обсуждать, как здоровались президенты.
Из сообщения Дмитрия Пескова:
Лидеры двух государств обменялись приветственными словами, сказали друг другу, что скоро проведут отдельную встречу, вскоре увидятся.
РИА Новости сообщает, что рукопожатие состоялось в тот момент, когда президенты России и США оказались за одним столом во время первого заседании саммита «Большой Двадцатки» в Гамбурге. Первое заседание посвящено борьбе с международным терроризмом.
Обращает на себя внимание, какой невероятный ажиотаж вызвала информация о первом рукопожатии Путина и Трампа. Судя по всему, международные аналитические площадки и прочие медиа готовы выдать в эфиры ток-шоу и аналитические материалы, в которых будет «много букв» о том, как здоровались, как друг на друга смотрели, как сигнализировали друг другу секретными мимическими "жестами"... О самой повестке заседания саммита многие уже забыли. В самом деле, какой там терроризм, если можно долго обсуждать, как здоровались президенты.
Использованы фотографии: Твиттер
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти