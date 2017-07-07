15:00 07 июля

О первом рукопожатии...

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам о «свершившемся». Владимир Путин и Дональд Трамп впервые в качестве президентов встретились и пожали друг другу руки. Сообщение по всем лентами информационных агентств распространяется с пометкой «срочно!» и «молния!», будто бы состоялось рукопожатие не двух человек, а человека с представителем внеземной цивилизации...

Из сообщения Дмитрия Пескова:
Лидеры двух государств обменялись приветственными словами, сказали друг другу, что скоро проведут отдельную встречу, вскоре увидятся.


О первом рукопожатии...



РИА Новости сообщает, что рукопожатие состоялось в тот момент, когда президенты России и США оказались за одним столом во время первого заседании саммита «Большой Двадцатки» в Гамбурге. Первое заседание посвящено борьбе с международным терроризмом.

Обращает на себя внимание, какой невероятный ажиотаж вызвала информация о первом рукопожатии Путина и Трампа. Судя по всему, международные аналитические площадки и прочие медиа готовы выдать в эфиры ток-шоу и аналитические материалы, в которых будет «много букв» о том, как здоровались, как друг на друга смотрели, как сигнализировали друг другу секретными мимическими "жестами"... О самой повестке заседания саммита многие уже забыли. В самом деле, какой там терроризм, если можно долго обсуждать, как здоровались президенты.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 39

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  1. Черный_Ватник Сегодня, 13:27
    После рукопожатия с президентом Таджикистана Трамп уже не чемпион. Не интересно.

    Черный_Ватник
    1. хрыч Сегодня, 13:29
      Помогу с показом laughing

      Чемпион индус Моди, он руки ломает ...
      хрыч
      1. Тралл Сегодня, 13:36
        Прибытие Трампа на саммит G-20 smile
        Тралл
        1. хрыч Сегодня, 13:38
          Цитата: Тралл
          Прибытие Трампа на саммит G-20

          По крайней мере мужик, а не всё остальное, включая макрона ...
          хрыч
          1. Тралл Сегодня, 13:42
            Цитата: хрыч
            а не всё остальное, включая макрона

            Ну да с Макароном как-то здороваться не хотят президенты smile
            Тралл
            1. хрыч Сегодня, 13:44
              Цитата: Тралл
              Ну да с Макароном как-то здороваться не хотят президенты

              Брезгуют wassat
              хрыч
              1. Чёрный Сегодня, 14:05
                Боятся бесстрашного макарона.....это какой же смелостью и мужеством нужно обладать, что бы каждое утро просыпаться и засыпать рядом со стрсшилищем, которое именуется теперь первой леди франции laughing
                Чёрный
            2. ВЕРЕСК Сегодня, 13:51
              Мальчик ешё не опытен.Будет для битья.
              ВЕРЕСК
              1. Тралл Сегодня, 14:26
                Вот этот момент

                Второе видео с моментами подготовки к коллективному фото анализировать гораздо интереснее... Там - вагон символизма smile
                Тралл
                1. Deadушка Сегодня, 14:57
                  Цитата: Тралл
                  Вот этот момент

                  в конце ВВП намекнул ему, что типа с тебя Коньяк за выборы? laughing
                  Цитата: Тралл
                  Там - вагон символизма

                  Эрдоган встал рядом с Путиным, а Трампа закинули на периферию. winked
                  Deadушка
            3. Deadушка Сегодня, 15:00
              Цитата: Тралл
              как-то здороваться не хотят

              Дык, не известно, что он этими руками делает... "любитель некрофил"из гейропы.
              А то потом руки хлоркой не отмоешь. laughing
              Deadушка
        2. Чёрный Сегодня, 13:55
          Цитата: Тралл
          Прибытие Трампа на саммит G-20 smile

          Дык это он может гейропейским политикам в подарок. Что бы вспомнили, что когдато мужиками были wassat
          Чёрный
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 13:59
            Прибытие Трампа на саммит G-20

            И его отбытие: laughing
            СРЦ П-15
            1. Tusv Сегодня, 14:20
              Цитата: СРЦ П-15
              И его отбытие:

              Да действительно с таким захватом "мельница" не получится. Это Башкой в пол. Отбытие разума или в мир иной может быть запросто. Но это если Трамп вербовке не подлежит bully
              Tusv
        3. Балу Сегодня, 14:53
          Изголодались девочки, скупердяй экономит на питании экскорта. Зверь, а не начальник! tongue
          Балу
    2. vovanpain Сегодня, 13:40
      В самом деле, какой там терроризм, если можно долго обсуждать, как здоровались президенты.

      Ой е какой там терроризм,какой там саммит,встречаются два властителя мира. yes
      vovanpain
      1. kepmor Сегодня, 13:46
        ...настоящие "властители мира" ехидно (по природе своей) улыбаются,глядя на это...мол всё идет по плану...ихнему....
        kepmor
        1. Тралл Сегодня, 13:50
          Сегодня в честь рукопожатия будет салют smile
          Корабли ВМФ России проведут в пятницу 7 июля очередные стрельбы
          в международных водах восточного Средиземноморья вблизи побережья Сирии, следует из извещения для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей.

          "Российский ВМФ проведет учения 7 июля", - говорится в извещении NOTAM, в котором приводятся конкретные координаты района учений. При этом в навигационном предупреждении говорится о проведении "учебных стрельб".

          Как следует из сообщений, стрельбы с российских кораблей могут быть осуществлены до 18:00 у границы территориальных вод Сирии в международных водах Средиземноморья.
          Тралл
      2. vch Сегодня, 13:49
        Слушайте, ведь фактически весь мир (в лице своих СМИ) подтверждает, что все эти междусобойчики (G7,G20) - все это фигня. Вот захотят два президента разделить мир, по своему усмотрению и разделят, а остальным придется только тихо скулить в сторонке и выполнять то, что два пахана порешали......
        vch
    3. Spartanez300 Сегодня, 14:16
      Саммит большой двойки , так будет вернее сказано судя ажиотажу .
      Spartanez300
  2. Tusv Сегодня, 13:29
    В самом деле, какой там терроризм, если можно долго обсуждать, как здоровались президенты.

    И в самом деле. Терроризм и так в сортиры загоняют. А вот встреча двух властителей мира это интересно
    Tusv
  3. major071 Сегодня, 13:30
    А где-то в Киеве одинокая слеза скатилась в стакан с горилкой...
    major071
  4. Masya Masya Сегодня, 13:30
    ну вот и поручкались... теперь Трамп руку мыть не будет... wink
    Masya Masya
  5. Zibelew Сегодня, 13:31
    Путин по улыбается, послушает, пожмет руку Трампу и уйдет. На самом деле обсуждать-то нечего. Трамп фактически недееспособен, товарооборот у нас минимальный, а в регионах влияния каждый будет действовать по-своему.
    Zibelew
    1. хрыч Сегодня, 13:35
      Цитата: Zibelew
      товарооборот у нас минимальный

      Это очень хорошо, никто ни от кого не зависит, разве что они от наших космических технологий. Они Мир делить будут. Так сказать товарооборот всего Земного шара. И уровень торга, не профицит китайских трусов, а скважины Ирака, Ливии, возможно Катара. Будут создавать Курдистан, решать, что делать с китайцами и пр. По крайней мере на Планете есть два правителя, остальные безликие куклы партий, корпораций, ЛГБТ-сообществ...
      хрыч
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 13:32
    Офигенная новость!Президенты пожали руки друг-другу.Посекундно обеспечте.Я не понимаю.Зачем всё это.Или Трамп-всевышний лидер?На "п" не менять.В чём восторги?
    ВЕРЕСК
    1. Azim77 Сегодня, 13:48
      Цитата: ВЕРЕСК
      В чём восторги?


      Ну, восторгается в основном народ, который любит вот это:


      Именно для своего народа (публики) Трамп и старается выглядеть суперменом. И все гримасы, выпады и заявления вполне соответствуют этой роли.
      Azim77
  7. Комментарий был удален.
  8. Горный стрелок Сегодня, 13:41
    Просто смех разбирает. "Символисты" какие то. Он на него посмотрел так, а руку тот протянул эдак...
    Все равно никаких решений принято не будет. Ни сейчас, ни "после обеда". wassat
    Горный стрелок
  9. mikh-korsakov Сегодня, 13:50
    Ну да, ну да. Встретились они в коридоре возле сортира. Д. Трамп: Hi, В.В. Путин, Hi, see you later. Тут эфир взорвался. Наши эксперты сегодня будут серьезно обсуждать какую цель преследовали президенты, встретившись в коридоре. По моему цель у них была единой. посещение нужника. По мнению наших экспертов оптимистов данная встреча символизирует единство целей двух президентов. Наши либералы будут заламывать руки в том, что цивилизованный президент Трамп только около сортира с Путиным согласился встречаться. За океаном же публику будут уверять, что Путин и Трамп обменялись секретными паролями, после чего Трамп включил секретный гаджет, включающий выдачу американских секретов. Вот и все.
    mikh-korsakov
  10. Ещетотгусь Сегодня, 13:52
    Журналисты забыли упомянуть какими моющими средствами пользовались президенты перед рукопожатием.... laughing
    Ещетотгусь
  11. Чёрный Сегодня, 13:52
    Цитата: хрыч
    чемпион индус Моди, он руки ломает ...

    Чемпмон - питер поросенко, он руку лижет laughing
    Чёрный
  12. demo Сегодня, 13:56
    Наконец!
    Утвержденный на пост Президента США агент РФ Трамченко смог сделать скрытый от посторонних глаз обстоятельный доклад во время рукопожатия Президентом РФ Путиным.

    Ну все. И Конгресс, и Сенат будут утверждать что Трампа Путин зомбировал, за одну минуту.
    Импичмент ему! Немедленно. Страна США в опасности!
    demo
  13. Viktor.N.Aleksandrov. Сегодня, 13:56
    Наши СМИ не знают, о чем ещё писать. А в новостях, которые мне выложил поисковик, информация обратная - Путин прошел мимо и даже не заметил Трампа! winked
    Viktor.N.Aleksandrov.
  14. komrad buh Сегодня, 14:07
    А что, больше написать не о чем?
    komrad buh
    1. андрей юрьевич Сегодня, 14:32
      Цитата: komrad buh
      А что, больше написать не о чем?

      весь мир-театр,шоу продолжается...
      андрей юрьевич
  15. Fitter65 Сегодня, 14:15
    Сообщение по всем лентами информационных агентств распространяется с пометкой «срочно!» и «молния!», будто бы состоялось рукопожатие не двух человек, а человека с представителем внеземной цивилизации...

    Так и есть внеземной цивилизации.гуманоиды были удивлены тем что россияне они почти как люди. Правда со странностями, любят особей противоположного пола и... о ужас...они ещё с ними вступают в браки и (ужас третьей степени)интимные отношения.А в голову они не только едет,они ещё ей и думают!!!Дикари-с...
    Fitter65
  16. Смог Сегодня, 14:21
    международные аналитические площадки и прочие медиа готовы выдать в эфиры ток-шоу и аналитические материалы, в которых будет «много букв» о том, как здоровались, как друг на друга смотрели, как сигнализировали друг другу секретными мимическими "жестами"..

    Уже!!!!!!! Погнали!!!!!! НТВ впереди планеты всей....... Буков много, даже очень много. И все умныееееее......... Ой, да и только.......
    Смог
  17. den3080 Сегодня, 14:38
    Трамченко какого-то придумали...
    у него оперативный псевдоним Козырь(Trump) - всё гениальное просто wink
    "Козырь, наш мандат"(с)
    den3080
  18. pvv113 Сегодня, 14:40
    Цитата: хрыч
    Цитата: Тралл
    Ну да с Макароном как-то здороваться не хотят президенты

    Брезгуют wassat

    Геронтофил request
    pvv113
    1. den3080 Сегодня, 14:45
      так-то да, а заодно и жертва педофила(-ки)
      хотел взять шоколадную конфетку, его бабка сказала "нет!" и он убрал руку, а чуть позже попил водички.
      и всё под телекамеры wink
      den3080
  19. Балу Сегодня, 14:56
    В самом деле, какой там терроризм, если можно долго обсуждать, как здоровались президенты.
    То, о чем так долго и бурно обсуждали в СМИ с утра и до вечера, свершилось! Ура! Теперь можно и по пиву.
    Вы верите, что это смягчит позицию ФША? Я нет. Я верю в то, что ВВП не уступит. Вот за это отдельно drinks
    Балу
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