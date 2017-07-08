Бизнес по-польски: мы вам деньги, а вы к нам… приезжайте

В преддверии открывающегося в немецком Гамбурге саммита «Большой двадцатки» президент США Дональд Трамп, которому уготована роль главного героя (если не сказать антигероя) предстоящего форума, посетил Польшу.Для чего Трамп прибыл в Варшаву, предположить, в общем-то, не сложно. Достаточно сказать, что в результате его встречи с польским коллегой Анджеем Дудой стороны заключили сделку на поставку американских систем противовоздушной обороны Patriot на общую сумму 7,5 млрд. долларов. По словам министра обороны Польши Антони Мачеревича, данный комплекс позволит «эффективно противодействовать российским системам «Искандер». Примечательно, что поставки разработанного в восьмидесятых годах прошлого столетия комплекса ПВО начнутся только в 2022 году, тогда как его тактико-технические характеристики уже сегодня заставляют усомниться в возможности противостоять российским визави. Если к этому добавить тот факт, что цена контракта лишь немного недотягивает до объема польского оборонного бюджета, то вопросов к военно-политическому руководству республики в этой связи и вовсе возникает предостаточно.Однако на этом аттракцион невиданной американской «щедрости» не прекратил свою работу. Так, в ходе переговоров с Дудой Дональд Трамп пообещал поставки сжиженного газа из Соединенных Штатов в Польшу в частности и в регион Центральной и Восточной Европы в целом. Конечная цель подобных деклараций лежит на поверхности – предложить европейским потребителям американский газ вместо российского и, кроме того, воспрепятствовать реализации совместного проекта Москвы и ее международных партнеров по строительству газопровода «Северный поток-2». Как можно догадаться, подается данная затея под предлогом ослабления энергозависимости стран Старого Света от России.И если с планами Вашингтона все более или менее понятно, то что движет официальной Варшавой – загадка. Но лишь на первый взгляд.Еще задолго до прибытия Трампа в Польшу местные СМИ и политический истеблишмент государства называли приезд «политика номер один в мире» огромным успехом исходя лишь из факта визита, а Анджей Дуда накануне встречи с коллегой отметился рядом заявлений в связи с этим. В частности, польский лидер выразил надежду на увеличение американского военного контингента в стране, а также на подписание долгосрочного контракта с США на поставку сжиженного газа. И если в первом случае чаяния господина Дуды, судя по всему, не оправдались, то в ситуации с СПГ из-за океана, как уже было сказано выше, Дональд Трамп на обещания не скупился.Стоит признать, что в сложившейся обстановке руководство Польши вряд ли можно обвинить в чрезмерной глупости. Скорее наоборот. Начнем с дополнительного числа военнослужащих Соединенных Штатов на территории республики, необходимость которых польские власти традиционно оправдывают перманентной угрозой со стороны России. Несмотря на зашкаливающий уровень русофобских настроений в польском обществе, предположить, что поляки всерьез рассматривают возможность российского вторжения на территорию страны, не приходится. Все намного проще – гостеприимство Варшавы по отношению к заокеанским солдатам вызвано банальным желанием подзаработать, так как иностранный воинский контингент – это прежде всего большие деньги в казну страны, которая принимает военнослужащих, а также обеспечение необходимой инфраструктуры, оплачиваемое государством-отправителем.Что касается американского СПГ, то в схожей ситуации не так давно уже находилась Литва, рассчитывавшая в конечном итоге стать хабом для всей Европы, но цена топлива из-за океана оказалась на треть дороже российского, что не позволило эту задумку реализовать. Однако Польша, так же как и Вильнюс в свое время, рассчитывающая стать распределительным центром сжиженного газа из США в соседние страны, надеется, что Вашингтон станет спонсором данного проекта под названием «Троеморье». И надежды эти, надо полагать, не беспочвенны.Дело в том, что в настоящий момент американо-польские отношения находятся в той стадии, на которой Варшава вправе рассчитывать на получение статуса регионального проводника политики Соединенных Штатов в регионе. В тот момент, когда Германия и Франция достаточно открыто выражают недовольство действиями Дональда Трампа, руководство Польши, напротив, стремится доказать свою преданность хозяину Белого дома, считая, что таким образом удастся укрепить позиции страны по отношению к России и остальной Европе. Кроме того, расходы восточноевропейского государства на оборону превышают необходимые для страны НАТО 2 процента ВВП, и не исключено, что, открывая свой визит в Старый Свет посещением польской столицы, американский президент выразил свое отношение к тем участникам военно-политического блока, которые свои финансовые обязательства перед альянсом не выполняют.В любом случае, итогами визита остались довольны и те и другие: одни смогли втридорога продать свой товар, а другие потешили собственное самолюбие тем, что им показали и позволили купить этот товар. Пусть и залежалый.