Ракетный потенциал Исламской Республики Иран ( Часть 2)

«Тондар-69»

«Назеат-6»

«Назеат-10»

«Зелзаль-1»

«Зелзаль-2»

Строенная пусковая «Зелзаль-3»

Запуск «Зелзаль-3»

Первый вариант «Фатех-110»

Самоходная пусковая установка «Фатех-110» на шасси грузовика Mercedes-Benz

Машина реактивной артиллерии «Фаджр-5»

По материалам:

https://world-defense.com/threads/iran-missiles.160/

http://www.globalsecurity.org/wmd/world/iran/mushak.htm

https://beyondthecusp.wordpress.com/iranian-military-systems-and-troops-passing-in-review/

http://thediplomat.com/2013/05/meet-irans-carrier-killer-the-khalij-fars/



Несмотря на то, что США и другие западные страны в годы правления шаха поставляли самое современное оружие, к началу Ирано-иракской войны в Исламской Республике не было ракетных комплексов тактического назначения. Первым поставленным из Китая в Иран тактическим ракетным комплексом стал М-7 (проект 8610), созданный на базе ЗРК HQ-2 (китайская версия С-75). Тактическая ракета, спроектированная на основе ЗУР, полностью заимствовала её двигательную установку и конструкцию в целом, но имела инерциальную систему наведения. За счёт экономии веса на приборной части аппаратуры наведения удалось увеличить до 250 кг вес осколочно-фугасной боеголовки. Создание в середине 80-х тактической ракеты на основе ЗУР во многом было вынужденным решением. Это можно объяснить недостатком собственного опыта создания ракетного вооружения и попыткой экономии средств. В КНР, где ядерное оружие испытали в 1964 году, в течение долгого периода времени не было тактических ракетных комплексов. Так, первый комплекс DF-11 с одноступенчатой твердотопливной ракетой приняли на вооружение только в конце 80-х. Для переоборудования в тактические ракеты первоначально использовались ЗУР HQ-2 ранних модификаций, выработавшие свой ресурс. Однако позже началось целенаправленное производство ракет, предназначенных для поражения наземных целей.Во второй половине 80-х в Иран начались поставки китайских ЗРК. Позже, после передачи пакета документации, в Исламской Республике было налажено самостоятельное производство комплексов HQ-2 и зенитных ракет. В связи с этим не возникло никаких трудностей с воспроизведением китайского тактического комплекса, первые 90 ракет были поставлены из КНР. Так же, как и ЗУР, тактическая ракета была двухступенчатой – первая ступень твердотопливная, а вторая жидкостная.В ИРИ тактический комплекс получил обозначение Tondar-69. Запуск ракеты осуществлялся со стандартной пусковой установки, используемой в составе ЗРК. Ракета массой 2650 кг могла поражать цели на дальности 50-150 км. Заявленное КВО - 150 метров, что, впрочем, для ракеты такой схемы, с примитивной системой наведения, труднодостижимо.С одной стороны, использование в составе тактического комплекса ракеты, мало чем отличающейся от зенитной, удешевляло производство и обслуживание, облегчало обучение личного состава. С другой стороны, эффективность такого оружия весьма сомнительна. Ракета несёт недостаточно мощную для эффективного поражения наземных целей боевую часть. Большое рассеивание от точки прицеливания делает оправданным её применение только против крупных площадных целей, находящихся в прифронтовой полосе, таких как аэродромы, железнодорожные узлы, города или крупные промышленные предприятия. Запуск ракеты над своими войсками крайне нежелателен, так как отделяющаяся первая ступень представляет смертельную опасность при падении. Подготовка к боевому применению - это достаточно сложный процесс. Так как транспортировка заправленной ракеты на большие расстояния невозможна, заправка осуществляется неподалеку от буксируемой пусковой установки. После чего ракета с транспортно-заряжающей машины переводится на пусковую.Понятно, что огневая батарея, в составе которой в прифронтовой полосе имеются громоздкие транспортёры и цистерны с огнеопасным топливом и едким, воспламеняющим горючие вещества окислителем, представляет собой очень уязвимую цель. В настоящее время ракетный комплекс «Тондар-69» явно не соответствует современным требованиям, его боевые и служебно-эксплуатационные характеристики неудовлетворительны. Тем не менее, до недавнего времени во время учений осуществлялись пуски этих ракет. Они также используются в качестве сверхзвуковых учебных целей во время тренировок расчётов ПВО.Где-то в 1985 году войска Саддама Хусейна применили твердотопливные тактические ракеты советского производства «Луна». Ракетами со стартовой массой около 2,5 т и дальностью пуска до 70 км обстреливались штабы, транспортные узлы, места концентрации войск и склады. После этого в Иране начались работы по созданию собственных ракет Nazeat с аналогичными характеристиками. На сегодняшний день известно о двух модификациях твердотопливных ракет Nazeat-6 и Nazeat-10, отличающихся стартовой массой и базовым шасси. Первые ракеты поступили в войска ещё до окончания боевых действий, но никаких достоверных подробностей их боевого применения нет.Самоходная пусковая установка Nazeat-6 построена на базе двухосного полноприводного грузовика. Ракета массой 960 кг имеет дальность пуска 100 км. Масса боевой части – 130 кг.Более тяжелая Nazeat-10 весом 1830 кг транспортируется и запускается с трёхосного грузового автомобиля. Ракета способна доставить 230 кг боеголовку на дальность до 130 км. Судя по всему, эти ракеты уже сняты с вооружения, что, впрочем, не удивительно. Круговое вероятное отклонение 500-600 метров при использовании относительно лёгкой боеголовки по современным меркам абсолютно не приемлемо. Кроме того, первые иранские твердотопливные ракеты ввиду несовершенства топливных зарядов имели сроки хранения не более 8 лет. После этого пороховые шашки начинали растрескиваться, что грозило непредвиденными последствиями во время запуска.Так как на ракетах «Назеат» нет системы управления, по сути, они являлись большими примитивными НУРСами. Тем не менее, создание и эксплуатация твердотопливных тактических ракет позволило накопить необходимый опыт и отработать методику применения.Для замены тактических комплексов семейства Nazeat в 90-е годы были созданы ракеты Zelzal. Впрочем, их доработка длилась достаточно долго, и ТР «Зелзаль-1», и «Зелзаль-2» большого распространения не получили, что так же связано с неудовлетворительной точностью.В справочниках указывается, что «Зелзаль-1» при весе 2000 кг может иметь дальность пуска 160 км. Следующая модификация «Зелзаль-2», появившаяся в 1993 году, при массе 3500 кг может поражать цели на дальности до 210 км. Масса боевой части – 600 кг. По сравнению с первой моделью, ракета стала длиннее и имеет более обтекаемую форму.В модели Zelzal-3 со стартовым весом 3870 кг предприняты дополнительные меры по улучшению точности стрельбы. После пуска ракета раскручивается специальным пороховым зарядом, газы которого выходят через косонаправленные сопла в верхней части ракеты. «Зелзаль-3» может доставить 900 кг боеголовку на дальность 180 км. При установке 600 кг боеголовки дальность увеличивается до 235 км. КВО составляет 1000-1200 метров.Для ракет «Зелзаль» используются различные как буксируемые, так и самоходные транспортёры. Модель «Зелзаль-3» может запускаться с одинарной самоходной пусковой установки на базе трёхосного грузовики и с буксируемого прицепа, на котором размещено сразу три ракеты. По-видимому, разработчики таким образом пытались повысить вероятность поражения: три ракеты, запущенные по одной цели, имеют гораздо больше шансов на успех даже при невысокой точности.В 2011 году в юго-западной части страны состоялись крупные учения с участием ракетных подразделений. Тогда было отмечено более 10 пусков ракет «Зелзаль-3». После окончания стрельб на брифинге, посвящённом итогам учений, иранские высокопоставленные военные заявили, что ракеты продемонстрировали «высокую эффективность».Несмотря на определённый прогресс, общей чертой иранских тактических ракет первого поколения является низкая точность стрельбы. В случае использования конвенционных боеголовок боевая эффективность этих комплексов очень невысока. В связи с этим с использованием технических решений, реализованных в ракетах Zelzal, специалистами иранской компании Aviation Industries Organization в 2001 году была создана управляемая ракета Fateh-110. По мнению экспертов Global Security, она проектировалась при технической поддержке КНР. На это указывает также то, что первый вариант «Фатех-110» запускался с пусковой установки Tondar-69. В отличие от неуправляемых ракет семейства «Зелзаль» в передней части «Фатех-110» имеются подвижные рулевые поверхности.6 сентября 2002 года государственное иранское телевидение сообщило об успешных испытаниях «Фатех-110». В репортаже было сказано, что это одна из самых точных ракет такого класса в мире.Первый вариант ракеты с дальность пуска 200 км имел инерционную систему наведения. В модификации, появившейся в 2004 году, с дальностью пуска до 250 км корректировка полёта ракеты происходит по данным глобальной навигационной спутниковой системы. Впрочем, не понятно, насколько такая система наведения будет работоспособна в случае столкновения с технологически развитым противником. В 2008 году эта модификация была предложена на экспорт. Сообщается, что с помощью Ирана производство ракет «Фатех-110» под обозначением М-600 налажено в Сирии. В 2013 году сирийские тактические ракетные комплексы были применены для ударов по позициям исламистов.В 2010 году появились ракеты Fateh-110 «третьего поколения». Дальность пуска ракеты, весящей около 3500 кг, доведена до 300 км. По некоторым данным, в дополнение к инерционной системе наведения в этой ракете используется оптоэлектронная головка наведения, которая сверяет изображение цели с заранее загруженной картинкой. При пуске на максимальную дальность в районе цели ракета развивает скорость 3,5-3,7 М и несёт боеголовку весом 650 кг.Для ракеты новой модификации разработана спаренная самоходная пусковая установка на шасси трехосного грузовика. По словам министра обороны Ирана Ахмада Вахиди, в ракете «третьего поколения» улучшена не только точность, но и время реакции, и сроки хранения ракет.Дальнейшим вариантом развития Fateh-110 стал Fateh-330. Информация об этой ракете была обнародована в августе 2015 года. Благодаря использованию облегчённого композитного корпуса, армированного карбоновым волокном, и нового смесевого топлива, дальность пуска доведена до 500 км. В 2016 году стало известно ещё об одном варианте, получившем обозначение Zulfiqar. Для этой ракеты с дальностью пуска до 700 км разработана кассетная боеголовка повышенной эффективности. Обращает на себя внимание то, что за короткий промежуток времени иранцам удалось значительно улучшить характеристики своих твердотопливных ракет, которые по дальности пуска уже превзошли первые жидкостные ракеты семейства «Шехаб».Рассказывая об иранских тактических ракетных комплексах, следует упомянуть твердотопливные ракеты семейства Fajr. Первые ракеты, известные как «Фаджр-3», были приняты на вооружение в 1990 году. При калибре 240 мм и весе 407 кг ракета, несущая 45 кг боеголовку, может поражать цели на дальности 43 км. Для запуска «Фаджр-3» используются как однозарядные, так и многоствольные пусковые на самоходном шасси.В 1996 году при помощи КНР в Иране создали ракету «Фаджр-5» с дальностью пуска 75 км. Ракета калибром 330 мм, длиной 6,48 м и массой 915 кг несет 175 кг боеголовку. На боевой машине реактивной артиллерии размещено четыре пусковых трубы. Кроме того, имеется двухступенчатая 9 метровая версия ракеты с дальностью пуска 190 км. В этой ракете для наведения используется китайская система спутниковой навигации BeiDow 2. При этом КВО при стрельбе на максимальную дальность составляет 50 метров. В 2006 году ракеты Fajr-5 под обозначением Khaibar-1 были использованы движением «Хезболла» для обстрела северных израильских территорий.В настоящее время в распоряжении военизированной ливанской шиитской организации «Хезболла», помимо кустарно изготовленных реактивных снарядов, РСЗО «Катюша» и «Град», также имеются ракеты «Фаджр-3», «Фаджр-5» и «Зелзаль».Как уже говорилось, ракеты иранского производства использовались в ходе боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики и для обстрела Израиля. Но совсем недавно 18 июня 2017 года в ответ на террористические акты в Тегеране ракетные подразделения Корпуса стражей исламской революции с ракетных баз в иранских провинциях Керманшах и Курдистан запустили от 6 до 10 ракет Zulfiqar и Shahab-3.Это было первое боевое использование иранских ракет такого класса с момента окончания ирано-иракской войны. По информации Janes Defense Weekly, ракеты пролетели около 650 км, после чего поразили цели в районе Дейр Эль-Зор. Информация об объектах ударов была предоставлена сирийским командованием. Момент ракетной атаки намеченных целей был заснят с БПЛА. Согласно информации, озвученной представителем КСИР, бригадным генералом Рамезаном Шарифом, в результате ракетного удара уничтожено 170 террористов. Данная акция вызвала вполне предсказуемую реакцию в Израиле. Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкот заявил, что ракеты упали далеко от точки прицеливания. В то же время он признал, что Иран продемонстрировал свою решимость использовать ракетный потенциал в случае необходимости. 24 июня ему возразил командующий Аэрокосмическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Гаджизаде, отметивший, что отклонение боеголовок от точки прицеливания было в пределах нормы, а израильтяне зафиксировали падение отделяющихся элементов ракет.Ракетные удары, нанесенные по позициям террористов в Сирии, продемонстрировали способность иранских баллистических ракет успешно поражать цели в ближневосточном регионе. В зоне досягаемости иранских ракетных комплексов находятся столицы суннитских монархий и их нефтепромыслы, многочисленные американские военные базы и территория государства Израиль. Если тактические о оперативно-тактические ракетные комплексы в Иране рассматриваются как средство огневого поражения в прифронтовой полосе, то ракеты средней дальности – это своего рода «оружие возмездия», которое иранское руководство может применить в случае масштабной агрессии против своей страны. Несмотря на громкие заявления о том, что точность поражения иранских ракет составляет несколько десятков метров, это вряд ли соответствует действительности. Но даже при КВО 1,5-2 км применение ракет с боевой частью, снаряженных стойким отравляющим веществом нервнопаралитического действия, по крупным городам, приведёт к многочисленным жертвам и пострадавшим. При этом эффект будет сравним с использованием тактического ядерного заряда, а счёт отравленных пойдёт на многие тысячи. С учётом того, что в Иране может быть несколько сотен БРСД, они вполне в состоянии перенасытить американскую и израильскую системы противоракетной обороны. А прорыв даже одной такой ракеты может иметь катастрофичные последствия.