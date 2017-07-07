Танкисты ЗВО применят тактику «круговой карусели»

В ходе учения по прорыву обороны в городских условиях мотострелковым и танковым подразделениям предстоит форсировать 450 метровую водную преграду на реке Ока и впервые отрабатывать новый тактический элемент – "танковая карусель", в основе которого лежит непрерывное огневое воздействие на противника,

Танкисты мотострелкового полка Западного округа (ЗВО) впервые применят элемент тактики под названием «круговая карусель» при поддержке наступления мотострелковых подразделений в ходе учений по штурму «города» в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ЗВО.«В составе межвидовой группировки войск танкисты ЗВО отрабатывают задачи по наступлению и прорыву эшелонированной системы обороны противника, занявшего в городских условиях укрепленные районы», – говорится в релизе.цитирует пресс-служба заместителя командующего войсками ЗВО генерал-лейтенанта Игоря Сирицкого.Уточняется, что «всего к тренировке мотострелкового полка привлечено около 1,3 тыс. военнослужащих и свыше 250 единиц вооружения, военной и специальной инженерной техники, звено бомбардировщиков Су-34, вертолеты армейской авиации округа Ми-8 АМТШ "Терминатор" и Ми-24».