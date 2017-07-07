17:30 07 июля

Танкисты ЗВО применят тактику «круговой карусели»

Танкисты мотострелкового полка Западного округа (ЗВО) впервые применят элемент тактики под названием «круговая карусель» при поддержке наступления мотострелковых подразделений в ходе учений по штурму «города» в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ЗВО.

Танкисты ЗВО применят тактику «круговой карусели»


«В составе межвидовой группировки войск танкисты ЗВО отрабатывают задачи по наступлению и прорыву эшелонированной системы обороны противника, занявшего в городских условиях укрепленные районы», – говорится в релизе.


В ходе учения по прорыву обороны в городских условиях мотострелковым и танковым подразделениям предстоит форсировать 450 метровую водную преграду на реке Ока и впервые отрабатывать новый тактический элемент – "танковая карусель", в основе которого лежит непрерывное огневое воздействие на противника,
цитирует пресс-служба заместителя командующего войсками ЗВО генерал-лейтенанта Игоря Сирицкого.

Уточняется, что «всего к тренировке мотострелкового полка привлечено около 1,3 тыс. военнослужащих и свыше 250 единиц вооружения, военной и специальной инженерной техники, звено бомбардировщиков Су-34, вертолеты армейской авиации округа Ми-8 АМТШ "Терминатор" и Ми-24».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 12

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  1. Seaman77 Сегодня, 15:20
    "танковая карусель"

    Насколько я помню, эту тактику применяли в ДНР/ЛНР.
    Seaman77
    1. krops777 Сегодня, 15:23
      Танкисты ЗВО применят тактику «круговой карусели»


      А говорили Псаки дур-а, а вон оно словосочетание то прижилось хоть и не много не точно. laughing
      krops777
      1. Geosun Сегодня, 15:41
        А бывает карусель не круговая?
        Geosun
    2. Alexey RA Сегодня, 15:44
      Цитата: Seaman77
      Насколько я помню, эту тактику применяли в ДНР/ЛНР.

      Это тактика времён Первой Чеченской - январский штурм Грозного.
      Вторая тактика, которую применяли танки во время боев за Грозный, называется «карусель» или «вертушка». Ее суть состояла в непрерывном обстреле цели. Несколько пар танков осуществляли непрерывный огонь по выявленной цели, производя пересменку для отхода в тыл на пополнение боеприпасами.
      Alexey RA
      1. Олег Калугин Сегодня, 16:11
        Все верно, танкисты генерала Рохлина ее крутили.
        Рохлин один из немногих кто отказался
        1. информировать штаб о своих передвижениях. В итоге не понес потери на марше
        2. вводить свои бронетанковые подразделения в город.
        В ИТОГЕ ДОСТИГ ВНЕЗАПНОСТИ И МИНИМИЗИРОВАЛ ПОТЕРИ.
        Олег Калугин
    3. Ratmir_Ryazan Сегодня, 15:49
      Такая тактика была в Чечне в городских боях... Работали парами, один работает по огневым точкам противника, другой прикрывает, потом меняются, потом эту пару меняет другая пара с пополненным б/к и так до тех пор пока не все точки не будут подавлены... При этом в танках было б/к по минимуму, только в автомате заряжания и минимум топлива, танки при маневрировании старались не подставлять противнику борта и корму... В лобовой проекции Т-72 непробиваемы, были случая за бой танки получали несколько попаданий из различных противотанковых средств, но при этом продолжали выполнять поставленные задачи...
      Ratmir_Ryazan
    4. Олег Калугин Сегодня, 16:15
      Уважаемый, я очень с большим уважением отношусь к ополчению и добровольцам ДЛНР, но.
      Но увы, их профессионализм, так же как и профессионализм их командования не позволило бы им этого сделать. Да же во времена известного штурма Дебальцевского выступа.
      К сожалению от профессионалов жадные "умники" отказались!
      Олег Калугин
  2. Вадим Голубков Сегодня, 15:29
    Любят наши задачку по зеръёзнее дать, Ока 450 метров не бывает. А так молодцы, если 450, там и 100 преодолеют наши Дети.
    Вадим Голубков
    1. adma Сегодня, 15:54
      Цитата: Вадим Голубков
      Ока 450 метров не бывает.

      Это вдоль....
      adma
  3. Zomanus Сегодня, 16:02
    Воде как еще в Грозном крутили такие "карусели",
    по воспоминаниям там воевавших.
    Zomanus
  4. Олег Калугин Сегодня, 16:52
    Проблема танковых войск в том, что некоторые "талантливые" "полководцы", а по сути руками-водители, к танкистам относятся до сих пор на уровне великой отечественной войны. Уже фрицы доказали, что танкистов надо делать асами ибо только ас может противостоять профи. В противном случае будем брать числом и в лоб!
    Пора менять костолобое отношение к танку, набитому высокоточным оружием (при этом очень дорогим). Для бронелобых командиров добавлю, что Бронеобъекты уже напичкана сверх сложным оборудованием и далеко не каждый офицер уже влет его быстренько освоит! А пастух-чабан и того подавно, он да же в принципе не сможет понять многое из ситем и оборудования танка.
    Пора вдолбить уже кое кому в Генштабе и системах типа ГАБТУ , что танк уже как самолет, только не летает (пока) и его пастухом-чабаном уже не стоит комплектовать. Да и систему обучения экипажами надо давно уже выстраивать по другому принципу, как в прочем и обслуживание техники, тем более на поле боя!
    К чему такая долга тирада? Отвечаю.
    Автор статьи пишет о некой вертушке. Так вот, она подразумевает и автор об этом пишет - постоянное огневое воздействие. А это значит и танкисты меня поддержат, что отстрелялся и едешь грузить БК. При этом надо учесть, что танковые экипажи были только что под огневым воздействием противника, ну как минимум экипажи под впечатлением. Далее что происходит ? Правильно, они начинают отрабатывать норматив по загрузки конвейера (такой не хилый физический норматив). Делается все быстро, ибо второе подразделение уже ведет огневой бой. Потом опять на огневые позиции... После второй третьей такой загрузки человек превращается в изношенный автомат... Если сюда добавить еще про подышать в танке угарными газами, да же при работе нагнетателя мало не покажется, то картина зомби танкиста будет описана в полном объеме.
    Просто представьте, что прилетел вертолетчик на аэродром и давай загружать бк, заливать гсм..... Можете? Я вот нет, хотя как исключение, то да, но как исключение.
    Я не знаю по какому принципу отрабатывалась танковая вертушка, но что то мне подсказывает, что именно по таким правилам которые выше описал!
    У меня сварщик, исполняя ответственный заказ не берется за болгарку, рядом стоит слесарь и зачищает сварочный шов и только для того, что бы у сварщика после болгарки не тряслись руки. Да, можно делать и одним сварщиком все это, но тогда может случится "не провар" и тебе влетит все это в бо-о-о-льшую копеечку или в итоге тУрма твой дом.
    А тут высоко квалифицированных специалистов гоняют как "белку в колесе" и ждут от них ярких достижений. Не, ну конечно, наш солдат и офицер герой, он то сможет, но вот вопрос - а на долго их хватит?
    Так что вертухай он конечно хорош, но вот как его проводили тут не описано, а значит статья не о чем!
    Олег Калугин
  5. На страже Сегодня, 17:27
    На фото если пушку поставить по центу, то водитель не сможет сидеть? Голова же мешает.
    На страже
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