17:30 07 июля

Украинские СМИ изучают альтернативную географию: Солдат Агеев из города Космитау

Украинский сайт «Цензор.нет», на который ссылаются многие другие украинские ресурсы, представил очередной шедевр о пленном российском гражданине Викторе Агееве, которого называет военнослужащим контрактной службы ВС РФ. После нескольких дней с попыткам соорудить сенсацию о якобы «разведчике ГРУ», украинская версия претерпела изменения. Теперь сообщается, что он пулемётчик разведроты, но никак не разведчик ГРУ, о чём сообщалось ранее.

Напомним, что Виктор Агеев попал в плен, как заявляет украинская сторона в районе Желобка.

Из «обновлённого материала» (перепечатка новости "Цензора" информационным агентством УНИАН ):


4 боевика были взяты в плен: - солдат Агеев Виктор Александрович, 15.09.1995 г.р., пулеметчик разведывательной роты 4 омсбр, гражданин России, проживает в г. Космитау, ул. Советская 12.


Украинские СМИ изучают альтернативную географию: Солдат Агеев из города Космитау


К этой информации о Викторе Агееве прилагаются развороты его документов.

Видимо, «специалисты» на «Цензоре» так спешили выдать «информационную бомбу», что сами на ней и «подорвались» - переиначить Кокшетау в несуществующий Космитау, да ещё и объявить, что Агеев в этом городе проживает – высший пилотаж украинской журналистики.

Вот тот самый разворот паспорта Виктора Агеева, где указан адрес его реального проживания:



Мало того, демонстрируется страница военного билета Агеева, где снова нет никаких данных о в/ч, где он проходил "службу по контракту". А нет никаких данных, так как МО РФ ранее сообщало: Агеев службу по контракту никогда не проходил, а в 2015-2016 годах являлся военнослужащим службы по призыву, после чего остался (как сотни тысяч других "срочников") в списках военнообязанных. Это и указано в его военном билете:



Фото документов других взятых в плен:




При этом украинские СМИ так и не удосужились рассказать, что делали военнослужащие ВСУ на территории ЛНР, где и были пленены бойцы народной милиции.

Использованы фотографии: украинские СМИ
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Комментарии 28

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  1. major071 Сегодня, 15:31
    Из статьи на Цензор.нет: Космитау - это древний город, основанный очень древними украми, прилетевшими из Космоса, а точнее с Тау Кита, они так и сказали: Мы из Космоса, с Тау Кита. Но древние русские были тупые и запомнили только Кос Ми и Тау. Так и назвали город. laughing drinks
    major071
    1. AleksPol Сегодня, 15:48
      Отлично сказано , с юмором , но парня жалко .
      AleksPol
    2. vovanpain Сегодня, 16:00
      Украинские СМИ изучают альтернативную географию:

      Сейчас во всем мире изучают альтернативное государство Украина.А ребят выручать надо. yes
      vovanpain
      1. Partyzan Сегодня, 16:06
        А разве у контрактников паспорт остается на руках? или я чего то не так понял? recourse
        Partyzan
      2. bouncyhunter Сегодня, 16:20
        Здрав буде , братка ! hi drinks Я вот всё жду что появятся в 404-ой наши парни из града Китежа .
        Цитата: vovanpain
        А ребят выручать надо.

        Если не курсанты майдаунские - однозначно .
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 16:50
          Такого "шедевра" с документами , могла сделать только Украина.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 17:01
            Так надо же хозяину показать кто главная шавка . yes
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 17:04
              Нормальный хозяин от такой шавки сторонился бы , ещё не туда лизнет. lol
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 17:13
                Витя , это вопросы их личной гигиены ... wink
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 17:17
                  Думаю ты знаешь , что такое цензор нет , там никакая гигиена не поможет.
                  cniza
                  1. bouncyhunter Сегодня, 17:20
                    А там вообще гигиена есть ?
                    bouncyhunter
  2. Копчёный Сегодня, 15:34
    """При этом украинские СМИ так и не удосужились рассказать, что делали военнослужащие ВСУ на территории ЛНР, где и были пленены бойцы народной милиции."""
    Территория ЛНР всеми странами мира включая Россию признаётся как Украина. Их СМИ не обязаны никому ничего объяснять.
    Копчёный
    1. с-т Petrov Сегодня, 15:38
      Территория ЛНР всеми странами мира включая Россию признаётся как Украина. Их СМИ не обязаны никому ничего объяснять.


      минские соглашения, которые признаны "мировым сообществом" внесли уточнения по поводу нахождения ВС украины на территории ЛДНР

      так что не обязаны, конечно, но в итоге спросят

      с-т Petrov
      1. Тралл Сегодня, 15:43
        Там еще в названии улицы в адресе Гладкова аж 2 ошибки.
        Тралл
        1. Копчёный Сегодня, 16:04
          Для украинской и общемировой публики и с ошибками пойдёт прекрасно, не для нас сделано. У нас кстати тоже когда документы СБУ показывали там так же хватало ошибок.
          Копчёный
  3. adma Сегодня, 15:39
    А вот Стоянов в папахе что ли сфотографирован в военном билете? А чё не в будёновка?
    adma
    1. Felix99 Сегодня, 16:00
      Фамилия Стоянов означает, что его предки были приглашены из Болгарии, находящейся в то время под Турецким игом, императрицей Екатериной Великой и поселены ею в Славяно-Сербском Уезде. В последствии Славяно-Сербский уезд вместе с землями Войска Донского вошли в состав Луганской области. Возможно Стоянов имеет предков гусар из Славяно-Сербского полка и казаков из Войска Донского. Казак и папаха - почему нет?
      Felix99
      1. adma Сегодня, 16:04
        Цитата: Felix99
        Стоянов имеет предков гусар из Славяно-Сербского полка и казаков из Войска Донского. Казак и папаха - почему нет?

        Тогда и доломан с кивером вполне в тему будет.
        adma
  4. Комментарий был удален.
  5. Dym71 Сегодня, 15:41
    Украинские СМИ изучают альтернативную географию: Солдат Агеев из города Космитау
    Украинский сайт «Цензор.нет»........

    Это помойка, а не СМИ. hi
    Dym71
    1. с-т Petrov Сегодня, 15:42
      помойка которая помогла определиться с "братьями"

      до этой помойки я считал руинцев такими же как и мы. а сейчас я понял что рагулье - это наши прямые враги.

      А до этого только от предков слышал про бандеровцев и о том как их вешали и для меня это была скорее абстракция чем реалии
      с-т Petrov
      1. Толстоевский Сегодня, 15:58
        старинная народная мудрость гласит: "Хороший бандеровец - мёртвый бандеровец"
        Толстоевский
      2. Dym71 Сегодня, 16:02
        Я о другом, неприятно, что в статье на нашем ВО ссылаются на эту клоаку, которая кстати заблокирована Роскомнадзором с 17 ноября 2015 года по решению суда. hi
        Dym71
  6. APASUS Сегодня, 15:48
    Честно говоря я бы сделал выговор ВО за эту новость .Дело в том что "Цензор " уже даже в Украине признан главным изобретателем фейков и в СМИ Украины уже не принято ссылаться на этот сайт для зомби.
    APASUS
  7. Толстоевский Сегодня, 15:57
    Космитау - это в Звёздолатинской области
    Толстоевский
  8. pvv113 Сегодня, 16:04
    Украинские СМИ изучают альтернативную географию

    Ох уж эти украинские СМИ wink
    pvv113
    1. AleksPol Сегодня, 16:34
      пи пец повеселили от души fellow fellow
      AleksPol
      1. pvv113 Сегодня, 16:43
        Вся сущность укроСМИ в одной картинке wink
        pvv113
  9. NikolaiN Сегодня, 17:13
    Место рождения: город Кокшетау, РК. Это у нас, город Кокчетав.
    NikolaiN
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