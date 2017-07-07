Взрывы в центре Луганска
Стало известно о том, что в центре Луганска прогремел взрыв. РИА Новости со ссылкой на источники в ЛНР сообщает, что сработало взрывное устройство неподалёку от Дома правительства Луганской народной республики. В результате взрыва ранение получила женщина. Её в срочно порядке госпитализировали.
К месту ЧП стягиваются бригады медиков и другие экстренные службы, включая специалистов взрывотехников.
Луганский информационный центр , ссылаясь на органы власти ДНР, подтверждает информацию о раненой местной жительницы. Данных о других пострадавших при взрыве не поступало.
На данный момент нет точной информации, идёт ли речь о террористическом акте.
Нужно отметить, что предыдущий случай срабатывания взрывного устройства в столице ЛНР произошёл 25 июня. 30 июня взрыв раздавался в районе Донецкого университета торговли. Это может говорить об очередном этапе активизации украинских диверсионных групп на территории Луганской и Донецкой народных республик.
Через некоторое время после сообщений о взрыве в столице ЛНР поступают сведения о втором взрыве в Луганске. Сообщается, что взорван автомобиль. О его владельце информации нет.
В сообщении говорится, что один человек погиб.
К месту ЧП стягиваются бригады медиков и другие экстренные службы, включая специалистов взрывотехников.
Луганский информационный центр , ссылаясь на органы власти ДНР, подтверждает информацию о раненой местной жительницы. Данных о других пострадавших при взрыве не поступало.
На данный момент нет точной информации, идёт ли речь о террористическом акте.
Нужно отметить, что предыдущий случай срабатывания взрывного устройства в столице ЛНР произошёл 25 июня. 30 июня взрыв раздавался в районе Донецкого университета торговли. Это может говорить об очередном этапе активизации украинских диверсионных групп на территории Луганской и Донецкой народных республик.
Через некоторое время после сообщений о взрыве в столице ЛНР поступают сведения о втором взрыве в Луганске. Сообщается, что взорван автомобиль. О его владельце информации нет.
В сообщении говорится, что один человек погиб.
Использованы фотографии: Novostiokiw.ru
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