17:31 07 июля

Взрывы в центре Луганска

Стало известно о том, что в центре Луганска прогремел взрыв. РИА Новости со ссылкой на источники в ЛНР сообщает, что сработало взрывное устройство неподалёку от Дома правительства Луганской народной республики. В результате взрыва ранение получила женщина. Её в срочно порядке госпитализировали.

К месту ЧП стягиваются бригады медиков и другие экстренные службы, включая специалистов взрывотехников.

Луганский информационный центр , ссылаясь на органы власти ДНР, подтверждает информацию о раненой местной жительницы. Данных о других пострадавших при взрыве не поступало.


На данный момент нет точной информации, идёт ли речь о террористическом акте.

Взрывы в центре Луганска


Нужно отметить, что предыдущий случай срабатывания взрывного устройства в столице ЛНР произошёл 25 июня. 30 июня взрыв раздавался в районе Донецкого университета торговли. Это может говорить об очередном этапе активизации украинских диверсионных групп на территории Луганской и Донецкой народных республик.

Через некоторое время после сообщений о взрыве в столице ЛНР поступают сведения о втором взрыве в Луганске. Сообщается, что взорван автомобиль. О его владельце информации нет.

В сообщении говорится, что один человек погиб.

Использованы фотографии: Novostiokiw.ru
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Комментарии 14

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  1. Anarchist Сегодня, 16:11
    Слабенькие диверсанты. Хорошо конечно, что так. Но в диверсанты по объявлению набирают?...
    Anarchist
    1. с-т Petrov Сегодня, 16:20
      опять ранили женщину. вояки.
      с-т Petrov
    2. Partyzan Сегодня, 16:26
      их набирают у пивных ларьков, те - кто по объявлению еще и читать умеют lol
      Partyzan
    3. Владыка Ситх Сегодня, 16:46

      Теракт у магазина "На районе" по улице 3-я Донецкая. Бомба была заложена в урну. Один человек погиб и двое ранено.
      Владыка Ситх
      1. Paranoid50 Сегодня, 16:50
        Цитата: Владыка Ситх
        у магазина "На районе" по улице 3-я Донецка

        Прошу прощения,Владыка, там оживлённое место?
        Paranoid50
        1. Владыка Ситх Сегодня, 16:56
          Центр города, вблизи Дома правительства.
          Владыка Ситх
  2. Толстоевский Сегодня, 16:15
    А почему не в логове фашистского зверя?
    Толстоевский
  3. Spartanez300 Сегодня, 16:16
    Диверсанты укропов ходят по Донбассу как у себя дома .
    Spartanez300
  4. максим1987 Сегодня, 16:17
    Цитата: Толстоевский
    А почему не в логове фашистского зверя?


    для этого надо иметь волю, а не "Минск"
    максим1987
  5. Altona Сегодня, 16:17
    И кто в таком случае террористы? Явно из киевских.
    Altona
    1. Partyzan Сегодня, 16:28
      Явно из киевских.
      скорее из местных - купленные киевом hi
      Partyzan
  6. Толстоевский Сегодня, 16:32
    наши западные и ближневосточные партнёры идут в наступление по всем фронтам http://rusvesna.su/news/1499434145; http://rusvesna.su/news/1499432091; http://rusvesna.su/news/1499428910
    Толстоевский
  7. samarin1969 Сегодня, 17:25
    Единственная "разумная" цель того, кто организовал взрывы - создать хаос в республике и двинуть ВСУ на "спасение" населения.
    samarin1969
  8. kriten Сегодня, 17:27
    Если найдется след ВСУ , то киевский режим надо официально признать террористическим, со всеми вытекающими последствиями.
    kriten
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