17:30 07 июля

Комитет ПА ОБСЕ призвал РФ отказаться от Крыма

На сессии Парламентской ассамблеи, проходящей в Минске с 5 по 9 июля, общий комитет ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности в ходе нынешней сессии ассамблеи принял проект резолюции, в которой Россию призывают отменить решение о присоединении Крыма.

Автором данного проекта резолюции под названием "Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ", стала замглавы делегации Швеции Маргарета Седерфельт, передает РИА Новости .

Комитет ПА ОБСЕ призвал РФ отказаться от Крыма



Согласно проекту резолюции, ПА ОБСЕ осуждает многочисленные серьезные случаи давления, преследования и запугивания наблюдателей из состава СММ "в определенных районах Донецкой и Луганской областей, находящихся под контролем российских гибридных сил", и "призывает РФ к принятию практических мер по обеспечению надлежащих условий безопасности для СММ". Кроме того, согласно тексту документа, Россия должна "воздержаться от агрессивной практики и отменить решение о незаконной аннексии Автономной Республики Крым".

Российские парламентарии в ходе обсуждения не раз подчеркивали, что употребление термина "аннексия" неуместно, так как присоединение полуострова к России произошло в результате реализации права на самоопределение народа. Депутат Николай Рыжак подчеркнул, что резолюция построена на "политических клише" и не отражает ряд важных вопросов, таких как размещение ПРО США в Европе и рост военной напряженности в регионе, а также не осуждает "идеологию фашизма", возрождаемую на Украине.

Российская делегация голосовала против проекта резолюции. По проекту резолюции еще предстоит голосование всей ассамблеи. Затем, как ожидается, парламентарии будут голосовать за итоговую декларацию, в которую будут включены все принятые ассамблеей резолюции.

Использованы фотографии: http://fedpress.ru/
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Комментарии 70

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  1. Комментарий был удален.
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:17
      Поздно уже господа , поздно..! Вы бы лучше за Аляску переживали, а то мало ли что.)))
      ОТДЕЛ
      1. Partyzan Сегодня, 16:22
        отменить решение о незаконной аннексии Автономной Республики Крым
        а проголосовать за отказ о незаконной аннексии Югославии не хотят?
        Partyzan
        1. Тралл Сегодня, 16:37
          Автором данного проекта резолюции под названием "Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ", стала замглавы делегации Швеции Маргарета Седерфельт

          Тралл
          1. Partyzan Сегодня, 16:38
            Кемска волость? laughing
            Partyzan
            1. Тралл Сегодня, 16:40
              Цитата: Partyzan
              Кемска волость? laughing

              йЯ-йЯ!
              Тралл
              1. Диана Ильина Сегодня, 16:51
                По проекту резолюции еще предстоит голосование всей ассамблеи. Затем, как ожидается, парламентарии будут голосовать за итоговую декларацию, в которую будут включены все принятые ассамблеей резолюции.
                Ну и...?! Дальше то что?! Этой итоговой декларацией они все вместе могут подтереться. Даже если бы и была такая декларация от ООН, результат был бы тот же. По Израилю ООН принимало декларацию о незаконной оккупации Голан, и что? А ничего, плевать Израиль хотел на ООН. Ну так, а мы чем хуже? Все эти шакалята могут сколько угодно подвывать своему заокеанскому хозяину, но Крым на Украину не вернется. Точка!
                Partyzan Сегодня, 16:38 ↑ Новый
                Кемска волость? laughing

                Тралл Сегодня, 16:40 ↑ Новый
                йЯ-йЯ!
                Спасибо мальчики, улыбнуло! good
                Диана Ильина
                1. vovanpain Сегодня, 17:16
                  Цитата: Диана Ильина
                  По Израилю ООН принимало декларацию о незаконной оккупации Голан, и что? А ничего,

                  Ну вот и солнце над ВО засветило good Давненько не было звезды ВО Дианы. love love love А по Израилю по Голанам вроде как более десятка резолюций ООН принято,а израильский Васька слушает,да сметану наворачивает.С уважением несравненная Диана love love love
                  vovanpain
                  1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:29
                    Володь хорош Диану клеить ! Ты тут не один..
                    Диана, я старый солдат и преклоняю колено перед вашей проницательностью love А Голаны нужно брать штурмом..А потом Киев! soldier Дайте приказ и мы всех порвем love
                    ОТДЕЛ
                  2. Диана Ильина Сегодня, 17:30
                    Спасибо Владимир love love love ! Всегда приятно получать комплименты! Рада видеть в добром здравии. hi
                    Хорошего пятничного вечера и приятных выходных! drinks Много только не пейте мальчики...
                    Диана Ильина
        2. Vadivak Сегодня, 16:49
          Чего шумим? Это проект, к тому же все знают что эта тетка против России в любом случае, Сегодня тот же общий комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ поддержал предложение РФ криминализовать любую помощь террористам, только эта баба яга была против
          Vadivak
        3. PValery53 Сегодня, 16:58
          "а проголосовать за отказ о незаконной аннексии Югославии не хотят?"
          - Имеется в виду Косово.
          PValery53
          1. reservist Сегодня, 17:18
            Шведам то можно возразить, что теоретическую передачу Крыма можно начать обсуждать только после возврата Готланда датчанам.
            reservist
      2. Tusv Сегодня, 16:41
        Цитата: ОТДЕЛ
        Поздно уже господа , поздно..!

        Что то до ПАСЕ ни как не доходит.. Сдается там чухонцы в n! заседают. От бандеровскго Крыма уже 3 года как отказались. Свой собственный строим
        Tusv
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:45
          Цитата: Tusv
          Цитата: ОТДЕЛ
          Поздно уже господа , поздно..!

          Что то до ПАСЕ ни как не доходит.. Сдается там чухонцы в n! заседают. От бандеровскго Крыма уже 3 года как отказались. Свой собственный строим

          Да скоро и украина нашей областью будет..С центром в Донецке! Ну прям как дети они там голосовальщики.. hi
          ОТДЕЛ
      3. To be or not to be Сегодня, 17:01
        Вопрос в другом - эта комедия в Минске проходит !
        Недавно-3 июля Минск праздновал свою.. Независимость..
        To be or not to be
      4. Градиент 3 Сегодня, 17:09
        Ну, вот...Опять самый...Лучший комментарий..
        Родина должна знать своих героев...
        Градиент 3
      5. сибиралт Сегодня, 17:15
        Таки, не проще ли им спросить у Крыма, хочет ли он отказаться от России?
        сибиралт
    2. vovanpain Сегодня, 16:24
      Российские парламентарии в ходе обсуждения не раз подчеркивали, что употребление термина "аннексия" неуместно,

      Российским парламентариям не фиг ездить на эти русофобские сборища yes Ведь ясен пень,что все будет сказано против России,странно что это сборище проходит в союзной Белоруси. negative А с Крымом вопрос решен давно и бесповоротно,так что забирайте наши либеральные слои заместо Крыма и лесом,лесом,лесом.А своими резолюциями можете подтерется. yes
      vovanpain
      1. Delink Сегодня, 16:33
        А своими резолюциями можете подтереться.


        Ими они однозначно утрутся. Нужно же по говорить , хозяин приказал!
        Delink
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 16:36
          Комитет ПА ОБСЕ призвал РФ отказаться от Крыма

          Они напрашиваются на полный отказ Россией платить взносы в это ПАСЕ? Пора выходить совсем из этой ПАСЕки. Не правильный у них мёд, как сказал бы Винни-Пух.
          СРЦ П-15
      2. Partyzan Сегодня, 16:48
        странно что это сборище проходит в союзной Белоруси.
        он проходит в разных странах, ну а про Крым
        Partyzan
      3. Paranoid50 Сегодня, 17:19
        Цитата: vovanpain
        так что забирайте наши либеральные слои заместо Крыма

        Это жестоко.С этими "слоями"(вернее,наслоениями) европа из "плюшевого" толерантного(хотя, и русофобского) общества превратится в сборище озлобленных,вечно недовольных организмов,ненавидящих собственные страны только за то,что они в этих странах родились. Да ещё,до кучи, начнётся поголовное воровство леса, но это так, попутные "шалости"... Может,всё же - на рудники? А Крым даже не обсуждается.
        Paranoid50
  2. senima56 Сегодня, 16:10
    Ответ РФ: " А хо-хо не хо-хо?"
    senima56
    1. Чёрный Сегодня, 16:13
      Цитата: senima56
      Ответ РФ: " А хо-хо не хо-хо?"

      Это слишком длинно...можно ещё короче laughing .....ПЕ ОБСЕ пусть своими прямыми обязанностями занимаются- организацией гейпарадов и досугом бородатых племянников Анжелки wassat
      Чёрный
      1. Тралл Сегодня, 16:16
        Авианосцы ПА ОБСЕ уже проходят Босфор для осады Севастополя? laughing
        Тралл
        1. Partyzan Сегодня, 16:23
          не они боятся облета наших сушек, только средиземное laughing
          Partyzan
        2. bouncyhunter Сегодня, 16:27
          Цитата: Тралл
          Авианосцы ПА ОБСЕ уже проходят Босфор для осады Севастополя? laughing

          Ссыкотно им - в Белорусском море наши ракетные корабли уже не креветок ловят . lol
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 16:41
            Паша приветствую! hi Припоздал , а вы уже по Белоруссии авианосцы гоняете laughing , пора ПА ОБСЕ в "круиз" отправить.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 16:54
              А что делать , Витя ? hi Сами пришли - пусть сами и защищаются ...
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 16:57
                Да кому они нужны , пусть сами с собой практикуются и исполняют свои хотелки.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 16:59
                  Цитата: cniza
                  пусть сами с собой практикуются и исполняют свои хотелки.

                  Витя , какая-то кхы-кхы-нуха получится ... belay
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 17:08
                    Они уже забюрократились до такой степени , что сами ничего понять не могут , да и не хотят.
                    cniza
        3. Чёрный Сегодня, 16:29
          Цитата: Тралл
          Авианосцы ПА ОБСЕ уже проходят Босфор для осады Севастополя? laughing

          Нет, у них другой маршрут - через белорусское море... laughing
          Чёрный
      2. Anarchist Сегодня, 16:18

        Тьфу на вас...
        Anarchist
  3. лаврентий павлович Сегодня, 16:11
    Я думаю Европа забыла наши танки, Комментировать невозможно нормальными словами.
    лаврентий павлович
  4. Толстоевский Сегодня, 16:11
    старая песня о главном "Русский, сдавайся!"
    Толстоевский
    1. Ярик Сегодня, 16:15
      после 1945 года она звучит скорее так..."Русский, ПОЖАЛУЙСТА сдавайся!?"
      Ярик
      1. Толстоевский Сегодня, 16:18
        "Пожалуйста" появляется в лексиконе наших западных и ближневосточных партнёров только после ошеломительных звездюлей
        Толстоевский
    2. svp67 Сегодня, 16:25
      Цитата: Толстоевский
      старая песня о главном "Русский, сдавайся!"

      svp67
    3. Ополченец Сегодня, 16:38
      Если русский убегает с поля боя, то не радуйтесь и не думайте, что он струсил. Он просто побежал за БК или заточить затупившуюся сапёрную лопатку.
      Ополченец
  5. Spartanez300 Сегодня, 16:12
    Сами то поняли что хотят от России , сказали же вопрос о Крыме закрыт .
    Spartanez300
  6. Topotun Сегодня, 16:15
    Как же они надоели.... Когда же мы завяжем с этой конторой?
    Topotun
  7. Злой 55 Сегодня, 16:15
    Они просто укушенные Маккейном или "европеизм" хуже чумы и оспы?Они призывают отказаться от 2 млн.русских людей, которые успешно избежали участи жителей Херсонщины, Харьковщины,Донбасса..Простите, но Гитлер начал самую кровопролитную войну и за меньшие нарушения прав немцев в Силезии,Померании и Судетах...
    Злой 55
  8. Altona Сегодня, 16:16
    Почему мы состоим в организации, которая похожа на общество анонимных алкоголиков? Каждый персонаж которой рассказывает о своих фобиях и детских травмах, а потом они всё это суммируют и пишут резолюции. request
    Altona
    1. Vladimir74 Сегодня, 17:02
      Потому что это выгодно России, как и соседним с ней странам, что там состоят.
      Санкций ОБСЕ принимать не может, а изолировать себя ещё и там - Россия не хочет.
      Vladimir74
  9. кг пв Сегодня, 16:17
    Тут вопрос только один,куда им пойти-В или НА?
    кг пв
  10. максим1987 Сегодня, 16:18
    а Белоруссия проголосовала за
    максим1987
    1. Копчёный Сегодня, 16:23
      Какой союзник такой и есть.
      Копчёный
    2. Fayth Сегодня, 16:23
      А Белоруссия нам не друг и не союзник, разве что по бумажке, чего Вы ожидали..
      Fayth
      1. ARES623 Сегодня, 17:21
        Как-то в статье автор нежно обошел РБ, но мы должны знать, что РБ проголосовала в пользу Украины, отчего последняя рыдает в оргазме. Союзник из РБ, как пуля из дерьма. Ладно бы просто немощная, но еще и неверная, как хворост над волчьей ямой - с виду вроде все ровно, но попробуй наступи.... Тут, на ресурсе, многие склоняются верить вечной дружбе с Москвы с Минском. Такое и правда, может быть, но до тех пор пока рука Москвы жестко лежит на кадыке Минска. Я ничего не имею против белорусов, но государство Беларусь вызывает у меня только настороженность.
        ARES623
    3. mikh-korsakov Сегодня, 16:34
      За что она проголосовала?
      mikh-korsakov
  11. Laksamana Besar Сегодня, 16:25
    Сказали же ДБ, вопрос закрыт. Дальше не цензурно. drinks
    Laksamana Besar
  12. dedBoroded Сегодня, 16:28
    Ребята, на вас никаких волостей не напасешься!
    dedBoroded
  13. domnich Сегодня, 16:30
    «…Россия должна "воздержаться от агрессивной практики и отменить решение о незаконной аннексии Автономной Республики Крым"…»



    А не лучше ли России воздержаться от дальнейшего общения с П. Порошенко и отменить решение о признании легитимной власти кучки военных преступников, совершивших государственный переворот и продолжающих убивать граждан собственной страны.
    domnich
  14. Комментарий был удален.
  15. Per se. Сегодня, 16:31
    Что-то не просят Великобританию отказаться от Мальвин (Фолклендов) и Гибралтара, довольно спорных владений британцев... Вообще, Россия Крым имела до "подарка" полуострова Хрущёвым УССР (кстати, передача полуострова была незаконной по конституции СССР), и при нахождении Украины в составе Советского Союза. Второе, на Украине произошёл государственный антиконституционный переворот, и бандеровское правительство не имело ни каких прав, ни на легитимность своей власти, ни на территории, которые не поддержали переворот. Крым на основании народного референдума, на демократическом выборе в волеизъявлении, а не путём антиконституционного переворота, вошёл (вернулся) в состав России. И идут они лесом, эти ПА ОБСЕ, пусть спрашивают с "гарантов" из ЕС, что не выполнили своих обещаний Януковичу и бывшей Украине. Надо вообще поднять вопрос о всём юго-востоке Малороссии, Донбасса в первую очередь, насколько им надо быть у бандеровцев или в составе России.
    Per se.
  16. Ополченец Сегодня, 16:33
    Ага, щас, только мост достроим и откажемся нафиг от Крыма! Эта шведская селёдка, что совсем берегов не видит? Постоянно точит червячёк и возникает вопрос, что за шмаль они там употребляют перед заседаниями в своём комитете ПА ОБСЕ, если несут такую ахинею и делают такого рода заявления? Если не употребляют, то создаётся впечатление, что это просто сборище европейских дегенератов с атрофированными умственными способностями. И все членские взносы от России в эту организацию идут на лечение этих больных людей. Может пора забить на них? Какая от них польза России?
    Ополченец
  17. mikh-korsakov Сегодня, 16:33
    Самое удивительное, это упорство с которым наши парламентарии продолжают посещать сборища малахольных толерантов типа ПА ОБСЕ. Что это? Жажда путешествий, охота за командировочными? Не думаю, во-первых, люди там бывалые и не бедные. Они всегда пишут, что надо организовать диалоги, что общение позволяет "сверить часы", "довести свою позицию", далее по списку. Как-будто кто-то когда-нибудь смог привести примеры, когда участие в таких сборищах принесло нашей стране хоть какую-то пользу. Скорее всего они посещают эти собрания из-за понтов, то есть в своих досье они смогут написать, что они принимают участие в международной деятельности. А зря они так. Государственные деньги надо экономить!
    mikh-korsakov
  18. Altona Сегодня, 16:41
    Цитата: mikh-korsakov
    Они всегда пишут, что надо организовать диалоги, что общение позволяет "сверить часы", "довести свою позицию", далее по списку.

    ---------------------------
    Интересно, в дурке санитары "сверяют часы" с пациентами? Когда один заявляет, что сегодня "4 мартобря", другой, что он Христофор Колумб и сейчас 1562 год, третий готовится к Ватерлоо, четвертый представляет себя Луи Армстронгом и высаживается на Луну.
    Altona
  19. 1536 Сегодня, 16:44
    Не конструктивное голосование, раздражающее наш народ, который лучше не злить. Крым был, есть и будет российским. А посягательства на территорию Российской Федерации надо рассматривать как акт агрессии. Кто там закоперщик в этом ОБСЕ? Против него и надо возбудить уголовное дело, как против террориста и бандита.
    ОБСЕ - это, кажется, мертворожденное порождение некоего совещания в Хельсинки, проходившего в 1975-м году? Те времена уже давно канули в лету, пора этим господам расходится по добру по здорову, которые, естественно, не виноваты в попытки захватить территорию России, обмануты. А закоперщиков - по уголовной статье пустить. Можно просто арестовать в третьей стране, например, в той же Белоруссии. И в Москву.
    1536
  20. Тень тьмы Сегодня, 16:45
    Сразу, как только будет признана незаконной аннексия Восточной Германии и снова будет возвращена на место Берлинская стена с последующим освобождением Восточной Германии от интервенции ФРГ и США.
    Тень тьмы
  21. Аматар Сегодня, 16:50
    Надо соглашаться.
    Но только, после того, как США откажется от Аляски.
    А Крым потом сам, вместе с нэзалэжнай присоединится. wassat
    Аматар
    1. reservist Сегодня, 17:29
      ну возможно, что Аляску действительно продали ... но вот Гавайи то американцы реально аннексировали ...
      reservist
  22. Слава Беркуту Сегодня, 16:50
    Ага, щаз! Только шнурки на берцах завяжем.
    Слава Беркуту
  23. ВВМ Сегодня, 16:50
    Как сказал классик: "ДБ!"
    ВВМ
  24. На страже Сегодня, 16:51
    Крым не нужен даже самим крымчанам.
    На страже
    1. Слава Беркуту Сегодня, 17:00
      За крымчан не говорил бы. Сходи лучше обсуди вопрос принадлежности Иерусалима с палестинцами
      Слава Беркуту
    2. samarin1969 Сегодня, 17:08
      Цитата: На страже
      Крым не нужен даже самим крымчанам.

      Примерно как Иерусалим евреям.
      samarin1969
  25. APASUS Сегодня, 17:04
    Пора уже завязывать с этой конторой и не только с ПАСЕ ,а со всем "Советом Европы".Не видно конструктивных действий ,у этой конторы нет инструмента исполнения решений и они не обязательны для исполнения.По сути это площадка для диалога,но пока видно что она используется для критики и нагнетания обстановки.Да еще мы и платим за то что нам на голову помои выливают
    APASUS
  26. samarin1969 Сегодня, 17:07
    После такого решения ОБСЕ, не признающего территориальную целостность России, депутаты обязаны покинуть эту организацию. Своей непоследовательностью в защите территории и граждан России политики "РФ" провоцируют "мировое сообщество" на давление на Россию.
    Как говорил Глеб Жеглов в известной сцене: "Теперь они будут думать, что могут МУРовца испугать".
    samarin1969
  27. kriten Сегодня, 17:25
    Если примут такую резолюцию, то Россия должна покинуть и эту парламентскую ассамблею. Все варианты собраний вассалов США могут обходится без России.
    kriten
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