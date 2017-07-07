Комитет ПА ОБСЕ призвал РФ отказаться от Крыма
На сессии Парламентской ассамблеи, проходящей в Минске с 5 по 9 июля, общий комитет ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности в ходе нынешней сессии ассамблеи принял проект резолюции, в которой Россию призывают отменить решение о присоединении Крыма.
Автором данного проекта резолюции под названием "Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ", стала замглавы делегации Швеции Маргарета Седерфельт, передает РИА Новости .
Согласно проекту резолюции, ПА ОБСЕ осуждает многочисленные серьезные случаи давления, преследования и запугивания наблюдателей из состава СММ "в определенных районах Донецкой и Луганской областей, находящихся под контролем российских гибридных сил", и "призывает РФ к принятию практических мер по обеспечению надлежащих условий безопасности для СММ". Кроме того, согласно тексту документа, Россия должна "воздержаться от агрессивной практики и отменить решение о незаконной аннексии Автономной Республики Крым".
Российские парламентарии в ходе обсуждения не раз подчеркивали, что употребление термина "аннексия" неуместно, так как присоединение полуострова к России произошло в результате реализации права на самоопределение народа. Депутат Николай Рыжак подчеркнул, что резолюция построена на "политических клише" и не отражает ряд важных вопросов, таких как размещение ПРО США в Европе и рост военной напряженности в регионе, а также не осуждает "идеологию фашизма", возрождаемую на Украине.
Российская делегация голосовала против проекта резолюции. По проекту резолюции еще предстоит голосование всей ассамблеи. Затем, как ожидается, парламентарии будут голосовать за итоговую декларацию, в которую будут включены все принятые ассамблеей резолюции.
Автором данного проекта резолюции под названием "Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ", стала замглавы делегации Швеции Маргарета Седерфельт, передает РИА Новости .
Согласно проекту резолюции, ПА ОБСЕ осуждает многочисленные серьезные случаи давления, преследования и запугивания наблюдателей из состава СММ "в определенных районах Донецкой и Луганской областей, находящихся под контролем российских гибридных сил", и "призывает РФ к принятию практических мер по обеспечению надлежащих условий безопасности для СММ". Кроме того, согласно тексту документа, Россия должна "воздержаться от агрессивной практики и отменить решение о незаконной аннексии Автономной Республики Крым".
Российские парламентарии в ходе обсуждения не раз подчеркивали, что употребление термина "аннексия" неуместно, так как присоединение полуострова к России произошло в результате реализации права на самоопределение народа. Депутат Николай Рыжак подчеркнул, что резолюция построена на "политических клише" и не отражает ряд важных вопросов, таких как размещение ПРО США в Европе и рост военной напряженности в регионе, а также не осуждает "идеологию фашизма", возрождаемую на Украине.
Российская делегация голосовала против проекта резолюции. По проекту резолюции еще предстоит голосование всей ассамблеи. Затем, как ожидается, парламентарии будут голосовать за итоговую декларацию, в которую будут включены все принятые ассамблеей резолюции.
Использованы фотографии: http://fedpress.ru/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти