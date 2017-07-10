Самоходная артиллерийская установка «Шолеф» (Израиль)

По материалам сайтов:

http://military-today.com/

http://army-guide.com/

http://armoredgun.org/

http://tanknutdave.com/

К настоящему времени состояние парка самоходной артиллерии Израиля оставляет желать лучшего. На вооружении имеется несколько сотен боевых машин типа M109A5 американского производства, характеристики которых уже далеко не в полной мере соответствуют актуальным требованиям. Кроме того, некоторые имеющиеся самоходки скоро отметят полувековой юбилей, и за прошедшие десятилетия успели выработать почти весь имеющийся ресурс. Замена для техники зарубежного производства была предложена еще несколько десятилетий назад. Американские M109A5 можно было заменить машинами «Шолеф» собственного производства.Дальнейшая судьба состоящих на вооружении самоходок зарубежного производства стала очевидной еще в конце семидесятых годов. Эксплуатируемые около десяти лет машины в средней перспективе должны были устареть морально и физически, из-за чего следовало начать поиски замены для них. Новую САУ предложили разрабатывать самостоятельно, силами израильской оборонной промышленности. Используя готовые агрегаты и некоторые новые устройства, планировалось получить боевую машину с максимально возможными техническими и эксплуатационными характеристиками. Определенные особенности технического задания позволяли даже рассчитывать на мировое лидерство в области самоходной артиллерии.Разработка нового проекта была поручена компании «Солтам», уже успевшей накопить солидный опыт в деле создания и производства артиллерийских систем различных классов. Кроме того, к проекту на правах субподрядчиков должны были привлекаться и другие предприятия, выпускающие те или иные системы. От них требовалось подготовить требуемое шасси, приборное оснащение и т.д.Перспективный проект самоходки получил официальное название «Шолеф» – «Стрелок-профессионал». В зарубежных материалах по машине также нередко фигурировало английское название Slammer, фактически представлявшее собой перевод исходного имени. Можно предполагать, что в дальнейшем английское название могло стать официальным обозначением экспортной модификации.В соответствии с имеющимися требованиями заказчика головной исполнитель проекта сформировал общий облик будущей самоходки. Для получения необходимых характеристик планировалось использовать незначительно переделанное шасси серийного танка, на которое следовало монтировать башню новой конструкции с орудием калибра 155 мм. По некоторым данным, последнее должно было разрабатываться на основе одного из зарубежных образцов. Особое внимание в проекте «Шолеф» уделялось средствам управления огнем и автоматизации обслуживания орудия. За счет этого в итоге удалось получить весьма высокие боевые характеристики.В качестве основы для самоходки было выбрано шасси основного танка «Меркава» Mark I. Такие бронемашины производились серийно в достаточно больших количествах и состояли на вооружении. В обозримом будущем танки модели Mk I планировалось заменить на более новые Mk II, вследствие чего могло высвободиться значительное число гусеничных шасси. Использование бывших в эксплуатации танковых шасси позволяло заметно сократить стоимость программы серийного производства САУ, а также ускорить производство подобной техники.Конструкторы компании «Солтам» и смежных предприятий, формируя общий облик будущей самоходной установки, решили обойтись без серьезных переработок имеющегося шасси. Как следствие, корпус и его оснащение при перестройке танка в самоходку почти не изменялся. При этом, однако, требовались установка новых агрегатов и иные мелкие доработки.Несмотря на требуемые доработки, корпус сохранял узнаваемую форму и характерные черты. По-прежнему использовался броневой корпус со сравнительно высоким уровнем защиты. На своем месте оставалась крупная наклонная верхняя лобовая деталь, также являющаяся крышкой моторного отсека. Крыша центральной части корпуса была доработана для установки более крупного погона башни. Компоновка оставалась стандартной для танков израильской разработки: в передней части корпуса находилось моторно-трансмиссионное отделение, а все прочие отсеки представляли собой обитаемый объем с отделением управления и боевым отделением.В передней части корпуса шасси следовало монтировать дизельный двигатель Continental AVDS 9AR 1790 мощностью 1200 л.с. В одном отсеке с двигателем находилась полуавтоматическая трансмиссия с гидрообъемной передачей. Крутящий момент выдавался на передние ведущие колеса.Проект «Шолеф» / Slammer подразумевал сохранение имеющейся ходовой части. На каждом борту корпуса оставалось по шесть сдвоенных обрезиненных опорных катков. Подвеска катков – индивидуальная на пружинах по системе Кристи. Два передних и два задних катка имели дополнительные гидравлические амортизаторы. Интересной особенностью шасси являлось использование сразу пяти поддерживающих роликов на каждом борту. Ведущие колеса помещались в передней части корпуса, направляющие – в корме.Для размещения крупного и тяжелого орудия, а также сопряженного с ним оборудования пришлось разработать новую башню. Она получила сварной колпак сложной формы. Использовалась сравнительно тонкая броня, способная защитить только пули или осколки. Башня имела сужающуюся лобовую часть с крупным проемом для вывода орудия, состоящие из двух основных элементов борта, а также корму со скошенными боковыми частями. В центре кормового листа находился крупный люк, рядом с которым поместили автоматику подачи боеприпасов.Главным элементом нового боевого отделения стало 155-мм орудие нового типа. Оно было разработано компанией «Солтам», однако, по некоторым данным, за основу его конструкции была взята южноафриканская гаубица G5. Так или иначе, большая часть компонентов перспективной артиллерийской системы была разработана Израилем с нуля. Орудийная установка закреплялась в лобовой амбразуре башни и оснащалась собственными приводами. Наводка выполнялась при помощи гидравлики или резервных ручных приводов. Самоходка «Шолеф» могла вести огонь в любом направлении с углами возвышения от -5° до +70°.Для получения максимально возможных боевых характеристик было предложено использовать 155-мм орудие со стволом длиной 52 калибра. Нарезной ствол оснастили развитым дульным тормозом и эжектором. Казенник получил автоматический клиновой затвор, а также автоматику перезарядки, в том числе систему замены запала. При этом экипаж сохранял возможность ручного управления и полного обслуживания вооружения. В транспортном положении ствол орудия должен был удерживаться на месте при помощи упора, установленного в лобовой части корпуса. С целью упрощения эксплуатации упор получил гидравлические приводы с дистанционным управлением, при помощи которых осуществлялись его подъем и фиксация ствола.Орудие «Шолефа» использовало выстрелы раздельного заряжания с переменным метательным зарядом. В достаточно объемном боевом отделении удалось поместить стеллажи для 75 выстрелов. Из них 60 находились в укладках первой очереди и могли быть использованы без какой-либо предварительной подготовки. При необходимости самоходка могла получать боеприпасы с грунта. Для этого в кормовой части башни размещался специальный подъемник складной конструкции. При его использовании заряжающие должны были лишь укладывать боеприпасы на лоток; все прочие операции выполняла автоматика.Орудие израильской разработки имело полную совместимость со всеми существующими боеприпасами калибра 155 мм, соответствующими стандартам НАТО. Благодаря этому САУ «Шолеф» / Slammer могло использовать выстрелы разного назначения с разными характеристиками. В частности, для получения максимальной дальности стрельбы специалистами «Солтам» разрабатывались несколько новых активно-реактивных снарядов.Самоходка получила современную систему управления огнем, имевшую ряд важнейших особенностей. В ее составе имелись цифровой вычислитель, дневные и ночные прицельные устройства и пульты управления орудийной установкой. Предусматривалось использование инерциальной навигационной системы. С определенного момента в проекте также использовалась спутниковая навигация. Штатные средства связи позволяли получать целеуказание из сторонних источников.Самое современное оснащение боевого отделения и максимальная автоматизация основных процессов привели к получению соответствующих возможностей. САУ «Шолеф», заранее получив целеуказание, могла открывать огонь уже через 15 с после прибытия на огневой рубеж. Допускался огонь как прямой наводкой, так и с закрытых позиций. Автоматика заряжания позволяла сделать первые три выстрела всего за 15 с. После этого темп стрельбы достигал 9 выстрелов в минуту. Стандартные 155-мм снаряды отправлялись на дальность до 25-30 км. При применении активно-реактивных боеприпасов дальность выстрела достигала 38-40 км.Для самообороны экипажу предлагалось использовать крупнокалиберный пулемет M2HB, установленный на одном из люков в крыше башни. Общий его боекомплект включал 1000 патронов. В рамках дальнейшего развития самоходка могла получить и другие средства защиты, такие как дымовые гранатометы или термодымовую аппаратуру.В штатный экипаж самоходной артиллерийской установки входило четыре человека. В переднем отделении управления корпуса размещался механик-водитель. Его рабочее место полностью соответствовало использовавшемуся на танке «Меркава» базовой модели. Доступ в отделение управления обеспечивался люком в крыше корпуса. Командир, наводчик и заряжающий находились в боевом отделении. Им предлагалось использовать два люка в крыше и кормовой люк корпуса. Рабочие места внутри башни оснащались всем необходимым оборудованием для контроля за работой вооружения и прочих систем.С учетом местных особенностей и традиций обитаемый отсек получил кондиционер. В дальнейшем, при использовании более новых шасси, самоходка могла получить систему коллективной защиты от оружия массового поражения. На случай длительной боевой работы на удалении от базы или лагеря машину оснастили средствами для разогрева пищи.Самоходка «Шолеф» должна была отличаться достаточно высокими характеристиками, но платой за это стали большие габариты машины. Длина САУ по корпусу достигала 9 м, длина с пушкой вперед – 13,5 м. Ширина машины – 3,7 м, высота по крыше башни – 3,5 м. Боевая масса определялась на уровне 45 т. Имея достаточно мощный двигатель, самоходка могла развивать скорость до 60 км/ч и преодолевать на одной заправке до 500 км пути. Имелась возможность преодоления различных препятствий, в том числе водных преград по бродам.Разработка проекта «Шолеф» / Slammer завершилась в начала восьмидесятых годов, и вскоре специалисты нескольких оборонных предприятий приступили к строительству первого опытного образца. Прототип был выведен на испытания в 1984 году. Примерно через два года на полигон отправили вторую опытную машину, имевшую некоторые отличия того или иного рода. Опытные образцы хорошо показали себя в ходе первых испытаний. Подтвердив все расчетные характеристики, они отправились на войсковые испытания, проводившиеся на базе одной из частей израильской армии.В рамках новых проверок вновь были подтверждены все преимущества длинноствольного орудия, автоматических средств управления и заряжания, современной системы управления огнем и т.д. С точки зрения технических и эксплуатационных характеристик, а также боевых возможностей перспективная САУ представляла большой интерес для Армии обороны Израиля. Компания «Солтам» и субподрядчики вполне могли рассчитывать на получение крупного контракта. Для замены устаревающих самоходок M109A5 требовалось не менее нескольких сотен «Шолефов».Тем не менее, заказа не последовало. Военные решили отказаться от предложенного им образца техники, пусть даже и имеющего выдающиеся характеристики. Причины такого решения были просты и банальны – самоходка была слишком дорогой. Имея заметные преимущества перед серийными M109A5 в основных характеристиках, «Шолеф» был почти вдвое дороже. Даже использование серийных шасси, заимствуемых у выводимых из эксплуатации танков, не позволяло снизить стоимость до приемлемых значений. Не имея возможности купить требуемое число перспективных САУ, армия была вынуждена отказаться от интересного проекта. Работы по новому проекту в интересах собственных вооруженных сил были прекращены.Следует отметить, что новая самоходка могла иметь некоторый экспортный потенциал. Проектом «Шолеф» предусматривались минимальные изменения базового шасси, благодаря чему САУ могла строиться на шасси разных моделей семейства «Меркава». Эта особенность проекта также могла быть использована для создания иных боевых машин на основе танковых шасси зарубежной разработки. Таким образом, при наличии интереса со стороны третьих стран, мог появиться новый проект, предусматривающий некоторые доработки существующей башни с последующим ее монтажом на зарубежном шасси. Такой подход позволял сохранить основные характеристики на уровне существующих прототипов, хотя и мог привести к сокращению некоторых параметров, например объемов боеукладок.Тем не менее, зарубежные военные не проявили интереса к перспективной израильской разработке. По-видимому, причиной отсутствия заказов стала главная проблема, уже помешавшая «Шолефу» попасть в израильскую армию: он был слишком дорог для массового производства и эксплуатации. Как следствие, САУ компании «Солтам» не смогла выйти на международный рынок военной техники и отвоевать свою долю.В рамках проекта «Шолеф» / Slammer было построено две опытные самоходки. Более не нужную технику отправили в музеи, где она и остается до сих пор.Главной целью проекта «Шолеф» было создание новой самоходной артиллерийской установки, способной в средней перспективе заменить устаревающие машины M109A5 американского производства. С точки зрения техники и боевых возможностей поставленная задача была успешно решена. Тем не менее, прямым следствием получения высоких характеристик стала неприемлемая цена готовых машин. Как следствие, армия отказались от перспективной машины и продолжила эксплуатацию имеющейся техники. Самоходки M109A5 до сих пор остаются на вооружении и к настоящему времени – по причине солидного возраста и выработки ресурса – являются одним из главных поводов для беспокойства командования. В обозримом будущем планируется поставить на вооружение новую САУ, однако о возрождении проекта «Шолеф» речь уже не идет.