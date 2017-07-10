08:23 10 июля

Рассказы об оружии. 85-мм зенитная пушка



Много непонятного в истории этой пушки, от момента разработки, начиная с калибра и заканчивая тем, что появилось в итоге. Но главное — итог, не правда ли?

Откуда взялся калибр 85 мм, вообще установить не удалось. Источники вообще молчат на эту тему, как будто просто кто-то взял и решил такое изобрести. Единственное, что более-менее могло служить отправной точкой, это британская 18-фунтовая (83,8 мм или 3,3") пушка QF образца 1904 года, которая являлась увеличенной версией 13-фунтовой (76,2-мм) пушки и очень сильно походила на нее во всем, за исключением размеров.


Некоторое количество таких орудий попало в РККА еще во время Гражданской войны, а также стояло на вооружении прибалтийских государств.

До 1938 года калибра 85 мм в отечественной артиллерии вообще не было. Эпизодически он появлялся в эскизных проектах, но даже до конкурсов дело не доходило. Похоже, что явление этого калибра действительно оказалось случайным.

В 1937/1938 годах конструкторы завода №8 решили использовать хорошие запасы прочности, заложенные в проекте германской пушки «Рейнметалл», принятой у нас под наименованием «76-мм зенитная пушка обр.1931г.» и увеличить ее калибр.



По расчетам, предельным калибром, который можно было поместить в кожух 76-мм пушки, стал 85 мм. Понимание необходимости принятия на вооружение среднекалиберной зенитной артиллерии было обоснованным, поэтому 85-мм зенитки перед войной запустили в массовое производство.

Но это, повторюсь, только домыслы.

Очень сложно также сказать, чем не устроила РККА новая 76-мм зенитная пушка конструкции Логинова, представлявшая собой доработку пушки 3-К, о которой уже писалось у нас.

76-мм зенитная пушка образца 1938 года только была принята на вооружение, как тут же на смену ей пошла 85-мм зенитная пушка образца 1939 года.

За основу конструктором Г. Д. Дорохиным была взята разработка всё того же Логинова — 76-мм зенитное орудие образца 1938 года. Дорохин предложил наложить новый 85-мм ствол на платформу 76-мм зенитного орудия, использовав также его затвор и полуавтоматику.


Испытания показали необходимость дальнейших доработок, вызванных увеличением калибра снаряда, веса порохового заряда и веса самой установки. После увеличения опорной поверхности клина затвора и гнезда казенника, а также установки дульного тормоза, орудие было принято на вооружение Красной Армии под названием «85-мм зенитная пушка обр. 1939 г.» или 52-К.



Многие авторы пишут о том, что важной особенностью нового зенитного орудия была и его универсальность: 52-К годилась не только для огня по вражеским самолетам, но с успехом применялась и в качестве противотанковой, ведя огонь по бронетехнике противника прямой наводкой.

Рассказы об оружии. 85-мм зенитная пушка



Учитывая, что все механизмы 52-К получила от 76-мм пушки, для предшественницы все было справедливо в той же степени. Однако, применение более мощного снаряда и порохового заряда, обеспечило большую по сравнению с 76-мм пушкой бронепробиваемость.

76-мм пушка стреляла осколочно-фугасным и бронебойным снарядами. Для 85-мм пушки были разработаны бронебойно-трассирующий остроголовый калиберный снаряд 53-УБР-365К и бронебойно-трассирующий подкалиберный снаряд 53-УБР-365П.

У 76-мм пушки бронебойный калиберный снаряд при начальной скорости 816 м/с на дальности 500 м пробивал броню толщиной 78 мм, а на дальности 1000 м — 68 мм. Дальность прямого выстрела составляла 975 м.

Снаряд для 85-мм пушки имел показатели получше.

При стрельбе под углом встречи 60° 9,2-кг снаряд пробивает на дальности 100 м броню толщиной около 100 мм, на дальности 500 м — 90 мм, на дальности 1000 м — 85 мм.
При угле встречи 96° на дальности 100 м обеспечивается пробивание брони толщиной около 120 мм, на дальности 500 м — 110 мм, на дальности 1000 м — 100 мм.

Еще большей бронебойной способностью обладал 85-мм подкалиберный бронебойно-трассирующий снаряд весом 4,99 кг.

Дальность стрельбы у 85-мм пушки тоже была несколько больше, чем у 76-мм пушки. По высоте: 10230 м, по дистанции: 15650 м, для 76-мм пушки соответственно по высоте: 9250 м, по дистанции: 14600 м.



Начальная скорость снаряда была приблизительно равной, в районе 800 м/с.

В принципе, получается, что появление 85-мм пушки было оправдано. Равно как вполне оправдывается и некоторая скоропалительность в разработках. Пушка вышла более мощной, сразу на более транспортабельной четырехколесной платформе, а главное — успешно могла действовать как противотанковое орудие на момент появления у немцев тяжелых танков в 1942/43 годах.



Создание новой, четырехколесной платформы ЗУ-8 позволило транспортировать зенитку на скорости до 50 км/ч, вместо 35 км/ч у предшественниц. Также уменьшилось время боевого развертывания (1 минута 20 секунд против 5 минут у 76-мм пушки 3-К).

Кроме этого 52-К послужила базой для создания танковых пушек Д-5 и ЗИС-С-53, устанавливаемых впоследствии на САУ СУ-85 и танках Т-34-85, КВ-85 и ИС-1.

В целом, для своего времени, в которое входят и конструкторские возможности, и возможности промышленности, пушка 52-К была весьма неплоха.









Скажу больше: лучше на период 1941-1944 не было. В 1942 году, когда у немцев появились «тигры», 52-К была единственным орудием, которое могло почти без проблем поражать эти танки.

Снаряд 76-мм пушки мог пробить «Тигра» в борт с 300 метров, да и то, с 30% вероятностью. Бронебойный снаряд 85-мм пушки вполне уверенно поражал «Тигр» с дистанции в 1 км в лобовую проекцию.

В 1944 была проведена модернизация, которая улучшила показатели 52-К, но в серию не пошла по причине того, что острая необходимость уже отпала.



Всего за период с 1939 по 1945 годы промышленность СССР выпустила 14 422 пушек 52-К.

После снятия с вооружения, пушка широко поставлялась за рубеж. И продавалась весьма неплохо.

И даже в наше время 52-К вполне успешно применяется в качестве противолавинной пушки.





В наше время неоднократно обсуждались сильные и слабые качества 85-мм советской и немецкой 88-мм зенитной пушки. Действительно, "ахт-комма-ахт" покрыла себя славой и заслужила репутацию отличного орудия. Но факт в том, что 52-К ей ни в чем особо не уступала. И точно так же роняла на землю немецкие самолеты и останавливала танки.

Повторяться не стоит, факт в том, что пушка вышла весьма достойной, судя по результатам.

Источники:
Музей военной истории, с. Падиково Московской области.
Шунков Виктор. Красная Армия.
Автор: Роман Скоморохов


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Комментарии 7

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  1. гагрид Сегодня, 06:31
    и до сих пор стреляет и стреляет. и не тока в горах
    гагрид
  2. Лганхи Сегодня, 07:02
    Вполне достаточное оружие против немецких бомберов того времени, учитывая, что для Ю-88, самого распространенного бомбардировщика Люфтваффе, потолок составлял около 9 км. Но вот против Б-29 с потолком 12 км он был бесполезен.
    Лганхи
  3. амурец Сегодня, 07:38
    Всего за период с 1939 по 1945 годы промышленность СССР выпустила 14 422 пушек 52-К.

    Автор. Вы забыли упомянуть что около половины этих пушек выпускались как противотанковые.
    "85-мм зенитное орудие использовалось (штатно) в ИПТАДн (истребительно-противотанковых артиллерийских дивизионах) наших танковых и механизированных войск, часто в начале войны его называли ПТП обр. 1941 г. (зенитка без приборв ПУАЗО). Потом и щит стали ставить серийно."
    Уже в конце июня 1941 года было принято решение о формировании отдельных противотанковых артиллерийских полков РГК. Вооружались эти полки двадцатью 85-мм зенитными пушками. В июле — августе 1941 года сформировали 35 таких полков. http://super-arsenal.ru/blog/43272360142/Protivot
    ankovaya-artilleriya-RKKA.-CHast-2-ya
    амурец
    1. Лганхи Сегодня, 08:17
      Интересно, в какую "светлую" голову пришла идея использовать зенитки как ПТО? Это же чистое вредительство! Мало того что 52-К раз в 20 дороже и раза в 5 тяжелее ЗИС-3, так 76-мм дивизионки без труда поражали любые бронемашины Вермахта, и никакой надобности в использовании зениток в ПТО не было. Судя по тому как впоследствии отозвали все зенитки из ПТО, в штабах все-таки спохватились и отменили это решение. Надеюсь, этого "умника" судили и расстреляли.
      Лганхи
  4. tchoni Сегодня, 08:14
    Сначала идет ттх
    При угле встречи 96° на дальности 100 м обеспечивается пробивание брони толщиной около 120 мм, на дальности 500 м — 110 мм, на дальности 1000 м — 100 мм.[b][/b]

    Далее идет перл
    Бронебойный снаряд 85-мм пушки вполне уверенно поражал «Тигр» с дистанции в 1 км в лобовую проекцию.

    Как то не вяжется. Особенно, если учесть, что броня первых тигров была поверхностноупрочненной катанной и по стойкости превосходила отечественную литую (а именной на ней, скорее всего, и получены результаты). И, даже если отвлечься от качеств брони, то, достаточно иметь небольшой угол от нормали танка - и все, пробития не будет.
    Кроме того, разичные источники утверждают, что 85 мм зенитка лобовую броню тигра брала метров с 800. Т геноссе Отто Кариус, тот вообще говорит об опасности для тигра со стороны т-34 начиная с 600 метров.
    tchoni
    1. gla172 Сегодня, 08:22
      ....так к слову......не забываем о качестве брони "дойчен" танков в начале войны и в её конце......,а также о качестве Наших снарядов в те же периоды!!! hi
      gla172
  5. gla172 Сегодня, 08:19
    ....у нас такая тоже стоит...просто на самом деле красивое творение наших оружейников!!!
    gla172
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