Рассказы об оружии. 85-мм зенитная пушка







Много непонятного в истории этой пушки, от момента разработки, начиная с калибра и заканчивая тем, что появилось в итоге. Но главное — итог, не правда ли?Откуда взялся калибр 85 мм, вообще установить не удалось. Источники вообще молчат на эту тему, как будто просто кто-то взял и решил такое изобрести. Единственное, что более-менее могло служить отправной точкой, это британская 18-фунтовая (83,8 мм или 3,3") пушка QF образца 1904 года, которая являлась увеличенной версией 13-фунтовой (76,2-мм) пушки и очень сильно походила на нее во всем, за исключением размеров.Некоторое количество таких орудий попало в РККА еще во время Гражданской войны, а также стояло на вооружении прибалтийских государств.До 1938 года калибра 85 мм в отечественной артиллерии вообще не было. Эпизодически он появлялся в эскизных проектах, но даже до конкурсов дело не доходило. Похоже, что явление этого калибра действительно оказалось случайным.В 1937/1938 годах конструкторы завода №8 решили использовать хорошие запасы прочности, заложенные в проекте германской пушки «Рейнметалл», принятой у нас под наименованием «76-мм зенитная пушка обр.1931г.» и увеличить ее калибр.По расчетам, предельным калибром, который можно было поместить в кожух 76-мм пушки, стал 85 мм. Понимание необходимости принятия на вооружение среднекалиберной зенитной артиллерии было обоснованным, поэтому 85-мм зенитки перед войной запустили в массовое производство.Но это, повторюсь, только домыслы.Очень сложно также сказать, чем не устроила РККА новая 76-мм зенитная пушка конструкции Логинова, представлявшая собой доработку пушки 3-К, о которой уже писалось у нас.76-мм зенитная пушка образца 1938 года только была принята на вооружение, как тут же на смену ей пошла 85-мм зенитная пушка образца 1939 года.За основу конструктором Г. Д. Дорохиным была взята разработка всё того же Логинова — 76-мм зенитное орудие образца 1938 года. Дорохин предложил наложить новый 85-мм ствол на платформу 76-мм зенитного орудия, использовав также его затвор и полуавтоматику.Испытания показали необходимость дальнейших доработок, вызванных увеличением калибра снаряда, веса порохового заряда и веса самой установки. После увеличения опорной поверхности клина затвора и гнезда казенника, а также установки дульного тормоза, орудие было принято на вооружение Красной Армии под названием «85-мм зенитная пушка обр. 1939 г.» или 52-К.Многие авторы пишут о том, что важной особенностью нового зенитного орудия была и его универсальность: 52-К годилась не только для огня по вражеским самолетам, но с успехом применялась и в качестве противотанковой, ведя огонь по бронетехнике противника прямой наводкой.Учитывая, что все механизмы 52-К получила от 76-мм пушки, для предшественницы все было справедливо в той же степени. Однако, применение более мощного снаряда и порохового заряда, обеспечило большую по сравнению с 76-мм пушкой бронепробиваемость.76-мм пушка стреляла осколочно-фугасным и бронебойным снарядами. Для 85-мм пушки были разработаны бронебойно-трассирующий остроголовый калиберный снаряд 53-УБР-365К и бронебойно-трассирующий подкалиберный снаряд 53-УБР-365П.У 76-мм пушки бронебойный калиберный снаряд при начальной скорости 816 м/с на дальности 500 м пробивал броню толщиной 78 мм, а на дальности 1000 м — 68 мм. Дальность прямого выстрела составляла 975 м.Снаряд для 85-мм пушки имел показатели получше.При стрельбе под углом встречи 60° 9,2-кг снаряд пробивает на дальности 100 м броню толщиной около 100 мм, на дальности 500 м — 90 мм, на дальности 1000 м — 85 мм.При угле встречи 96° на дальности 100 м обеспечивается пробивание брони толщиной около 120 мм, на дальности 500 м — 110 мм, на дальности 1000 м — 100 мм.Еще большей бронебойной способностью обладал 85-мм подкалиберный бронебойно-трассирующий снаряд весом 4,99 кг.Дальность стрельбы у 85-мм пушки тоже была несколько больше, чем у 76-мм пушки. По высоте: 10230 м, по дистанции: 15650 м, для 76-мм пушки соответственно по высоте: 9250 м, по дистанции: 14600 м.Начальная скорость снаряда была приблизительно равной, в районе 800 м/с.В принципе, получается, что появление 85-мм пушки было оправдано. Равно как вполне оправдывается и некоторая скоропалительность в разработках. Пушка вышла более мощной, сразу на более транспортабельной четырехколесной платформе, а главное — успешно могла действовать как противотанковое орудие на момент появления у немцев тяжелых танков в 1942/43 годах.Создание новой, четырехколесной платформы ЗУ-8 позволило транспортировать зенитку на скорости до 50 км/ч, вместо 35 км/ч у предшественниц. Также уменьшилось время боевого развертывания (1 минута 20 секунд против 5 минут у 76-мм пушки 3-К).Кроме этого 52-К послужила базой для создания танковых пушек Д-5 и ЗИС-С-53, устанавливаемых впоследствии на САУ СУ-85 и танках Т-34-85, КВ-85 и ИС-1.В целом, для своего времени, в которое входят и конструкторские возможности, и возможности промышленности, пушка 52-К была весьма неплоха.Скажу больше: лучше на период 1941-1944 не было. В 1942 году, когда у немцев появились «тигры», 52-К была единственным орудием, которое могло почти без проблем поражать эти танки.Снаряд 76-мм пушки мог пробить «Тигра» в борт с 300 метров, да и то, с 30% вероятностью. Бронебойный снаряд 85-мм пушки вполне уверенно поражал «Тигр» с дистанции в 1 км в лобовую проекцию.В 1944 была проведена модернизация, которая улучшила показатели 52-К, но в серию не пошла по причине того, что острая необходимость уже отпала.Всего за период с 1939 по 1945 годы промышленность СССР выпустила 14 422 пушек 52-К.После снятия с вооружения, пушка широко поставлялась за рубеж. И продавалась весьма неплохо.И даже в наше время 52-К вполне успешно применяется в качестве противолавинной пушки.В наше время неоднократно обсуждались сильные и слабые качества 85-мм советской и немецкой 88-мм зенитной пушки. Действительно, "ахт-комма-ахт" покрыла себя славой и заслужила репутацию отличного орудия. Но факт в том, что 52-К ей ни в чем особо не уступала. И точно так же роняла на землю немецкие самолеты и останавливала танки.Повторяться не стоит, факт в том, что пушка вышла весьма достойной, судя по результатам.Источники:Музей военной истории, с. Падиково Московской области.Шунков Виктор. Красная Армия.