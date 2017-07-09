Фанерный солдат

Ровно 75 лет назад, 6 июля 1942 года, впервые поднялся в воздух истребитель Як-7ДИ - вариант истребителя Як-7 с металлическими лонжеронами крыла (все остальные элементы каркаса и обшивка делались из дерева) и двумя дополнительными крыльевыми бензобаками. Вряд ли разработчики и испытатели этой машины предполагали, что она станет наиболее распространенным советским истребителем Великой Отечественной войны, да и вообще - самым массовым истребителем за всю историю Советского Союза.Як-7ДИ пошел в серию под обозначением Як-9. Он выпускался в течение трех лет на трех авиазаводах, а общий объем производства составил 16769 экземпляров. К середние 1944 года истребителей Як-9 (включая модификации Як-9Т, Як-9Д и Як-9ДД) на советско-германском фронте было больше, чем всех остальных советских истребителей, вместе взятых.При этом нельзя сказать, что самолет обладал какими-то особо выдающимися характеристиками (см. график), а его вооружение было довольно слабым - всего одна 20-миллиметровая пушка и один крупнокалиберный пулемет. Боевая живучесть и эксплуатационная долговечность конструкции тоже оставляли желать лучшего: чтобы нанести "девятке" фатальные повреждения обычно хватало всего одного-двух попаданий из немецкой авиапушки в любую часть самолета.Однако Як-9 оптимально подходил для советских условий производства и для основной массы советских пилотов с невысоким уровнем летной подготовки, которые ценили его за простоту пилотирования. Ведь это был прямой наследник двухместного учебного самолета Як-7. Я не припомню другого подобного случая в истории мировой авиации, когда столь массовая боевая машина создавалась бы на базе "летающего тренажера". Однако для тогдашних советских ВВС это было именно то, что нужно.Впрочем, надо заметить, что, насмотря на массовость "девятки", никто из пяти ведущих советских асов на ней не воевал. А из десятки лучших только один - А.В. Ворожейкин закончил войну на этой машине. На заставке - Як-9 на аэродроме ЛИИ ВВС в Жуковском.Одним из воевавших на Як-9 был мой дед - майор Ф.Н. Черемухин. В августе 1945 года он совершил на этой машине 12 боевых вылетов на штурмовку японских укреплений и железнодорожных объектов в Маньчжурии.Реконструкция внешности истребителя Як-9М майора Черемухина. Рисунок С. Вахрушева.