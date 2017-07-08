Операция в Сирии позволяет проверить новейшие ракеты в реальных условиях

Применяемое Россией в Сирии оружие удостоилось доброго слова Верховного главнокомандующего. «Вооружения такого уровня, такого класса и должны быть в центре нашего внимания», – заявил Владимир Путин, имея в виду крылатые ракеты Х-101. Что это за ракета и почему именно на ее качества обратил внимание президент?Российские крылатые ракеты Х-101 продемонстрировали в Сирии высокую степень надежности, констатировал в четверг президент Владимир Путин.Накануне Минобороны опубликовало видео попадания ракет Х-101 по объектам террористов «Исламского государства*» в Сирии, на границе провинций Хама и Хомс. Удар, которым были разрушены три крупных склада вооружений и командный пункт боевиков, нанесли ракетоносцы Ту-95МС.Это не первый случай применения Х-101. В феврале этого года Ту-95 наносили удары этими крылатыми ракетами по объектам террористов близ «столицы ИГ*» Ракки. Впервые же эти ракеты публично засветились также во время ударов по целям в Сирии в ноябре 2015-го.«Это действительно самое современное оружие, высокоточное, большой мощности, с приличной дальностью» – 4,5 тысячи километров, подчеркнул Верховный главнокомандующий. Заметим для сравнения, что дальность крылатых ракет корабельного базирования «Калибр» – около 2 тыс. км.«Вооружения такого уровня, такого класса и должны быть в центре нашего внимания», – подчеркнул Путин, поблагодарив «и военных, и конструкторов, разработчиков одной из наших новейших ракетных систем».Надо понимать, что объекты террористов в Сирии – далеко не единственная возможная цель для подобного рода оружия, и уж разрабатывалось оно точно не для борьбы с ИГИЛ*. Расположенные в глубоком тылу противника аэродромы, бункеры, командные центры, военные базы, пусковые установки, нефтехранилища, объекты инфраструктуры стоимостью в десятки миллионов и миллиарды долларов могут быть уничтожены одной ракетой ценой в несколько миллионов рублей (или залпом таких ракет). И все это – всего за несколько часов, молниеносным ударом, да еще с возможностью применения спецБЧ (ядерной боеголовки).Неудивительно, что такое оружие считается инструментом, дающим серьезнейшие военные преимущества. Его применение в Сирии можно рассматривать как проверку в полигонных условиях, приближенных к реальным боевым, и с военно-инженерной точки зрения это крайне важные испытания. Полностью боевыми условия в Сирии для наших летчиков не являются из-за полного отсутствия у противника систем ПВО.Так что же такое Х-101? Говоря формальным языком, это стратегическая крылатая ракета «воздух – земля», созданная с использованием технологий снижения радиолокационной заметности («стелс»). Ракета разработана КБ «Радуга» им. А. Я. Березняка, расположенном в подмосковной Дубне.Новая ракета пришла на смену советской разработке – авиационной ракете Х-55 (также известной как «изделие 120»), пояснил в комментарии газете ВЗГЛЯД бывший замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев. «Ракета более высокоточная, с новой инерционной системой, со значительной дальностью полета», – добавил он.Собеседник указал на эффективность установленной на ракете системы огибания рельефа местности. «После того, как самолет-носитель сбрасывает ракеты, система позволяет ракете, обходя зоны ПВО, с высокой долей вероятности уничтожить намеченную цель», – подчеркнул Бижев.Кроме того, Х-101 корректирует траекторию при помощи спутниковой навигации ГЛОНАСС. Такая коррекция позволяет ракете выстраивать более сложный маршрут, в том числе при полете на безориентирной местности, отметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Антон Лавров.«Ракета в сравнении с предыдущими образцами дальнобойнее, малозаметнее; могу предположить, что она более точная и более защищенная от помех. Дальность в 4,5 тысячи километров – серьезный показатель для ракеты воздушного базирования. Такое оружие мало у кого есть», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД эксперт Центра анализа стратегий и технологий Андрей Фролов.Американское издание National Interest ранее отмечало, что главной ударной мощью российской авиации являются как раз новейшие ракеты Х-101 и Х-102 (вариант с ядерным зарядом). Нести их могут стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160.«Это аналог современных американских крылатых ракет», – отмечает Айтеч Бижев. По его мнению, «по дальности полета, по точности попадания и по системе наведения мы выигрываем».«С американскими системами ракета сопоставима, а может быть, в чем-то их и превосходит», – полагает Фролов. В частности, указал он, есть преимущество перед ракетой Boeing AGM86, применяемой на бомбардировщиках-ракетоносцах B-52. Дальность полета таких ракет – до 2,5 тыс. км. Но, пояснил Фролов, «у американцев немножко другая логика – они, как правило, применяют «Томагавки» с кораблей».Военный эксперт Антон Лавров, в свою очередь, пояснил: у крылатых ракет «Томагавк» «несколько расширенный набор планов полета, но скорость, точность и дальность поменьше». Дальность ракеты AGM-109H/K (модификации «Томагавка» как ракеты воздушного базирования) – до 2,5 тысяч километров.Лавров также отметил, что «есть у американцев и более новая ракета с технологией «стелс», однако она не является стратегической, ее дальность составляет менее 1 тыс. км».«Ракета Х-101/102 расширяет возможности для нанесения неядерных и ядерных ударов», – резюмирует эксперт Центра анализа стратегий и технологий Андрей Фролов.