Путин и Трамп. Встреча на Эльбе
И всё-таки, ну каков же Трамп. Превратить, по сути, рядовой пикничок в не до конца зачищенном от людей Гамбурге в настоящее межконтинентальное шоу с гигантскими рейтингами. Проблема климата? Ну, серьёзно, кому она вообще интересна из тех, кто прибыл в Гамбург. Саудовскому монарху? Премьера Австралии? Да... где-то в глубине души нужно изыскивать потенциал, чтобы продолжать держать себя в руках и говорить, что, дескать, глобальное потепление делает аравийский песок более жёстким, а кенгуру и утконосов более агрессивными.
Но в целом, сюжет саммита G20 был бы исключительно тухл, если бы не человек, который ворвался в этот политический мир с международно признанными мандатом «агента Кремля». Ворвался – раз, выждал многодневную паузу – два, продал оружия саудитам на несколько бюджетов Украины – три, привёл в экстаз поляков – четыре, и... вот она кульминация – состоявшаяся встреча с президентом России Владимиром Путиным, за несколько часов до которой Трамп объявил, что этой встречи «очень ждёт».
Встретились. Посмотрели друг на друга. Руки пожали. Оценили по одёжке. И какое богатое уже поле для обсуждения со стороны тысяч и тысяч экспертов по всему миру. Одним увидели, как Трамп в формате морзянки отбивал секретный текст бровями и уголками рта. Схватился двумя руками за руку Путина – это вообще сигнал о том, что игрой костяшек пальцев передал последние новости о своей работе на посту. Шутки шутками, но американские фейк-ньюс вышли с публикациями примерно в таком духе. Ведь даже рукопожатие двух президентов для них стало очередным поводом объявить, сами знаете, о чём...
С этого момента запустили счётчик рукопожатий, а точнее того, сколько раз Трамп первым подал руку Путину
Другие заявили, что Трамп сделал всё, чтобы показать Путину, насколько США великая держава, а Россия – так... какое-то недоразумение, путающееся в ногах у тех, кого «снова делает великими». Кто-то и вовсе вспомнил Обаму, заявив, что с тем всегда было милее и проще – нахмурит физиономию – значит, жди очередного по счёту пакета санкций, а с этим – попробуй, разбери – то ли он держит всех за идиотов, то ли всерьёз намерен оказать какое-то давление на Владимира Путина.
В общем, театр, ложи блещут, всё такое. Тайная встреча за закрытыми дверями в присутствии ограниченного круга лиц. Для американских фейк-ньюс – настоящее празднество и пиршество, как уже было отмечено.
Кстати, несколько фото с "полей" саммита:
Встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом ещё только оформлялась как таковая, а в США газеты вышли под заголовками: Трамп пошёл на уступки по Сирии перед Путиным.
В чём же эти «уступки» должны проявиться? Оказывается, администрация Трампа в который раз сообщает, что Асада можно «на переходный период» и оставить у руля Сирии. Мол, ну и что, если мы говорили о нём как о «кровавом химическом диктаторе» - пусть посидит, пока друг другу не будем мешать громить ИГИЛ (*террористическая организация, запрещённая в России) до победного конца. Самолёты ВВС САР сбивать продолжим, ракетные удары, может быть, тоже нанесём, а что по поводу Асада – так ладно – пусть работает, если так угодно...
Те же западные СМИ сообщили, что и на встрече с Путиным Трамп заявил о такого рода «уступках». И тот факт, что Россия уже тысячу раз говорила о том, что Москве важен не Асад как таковой, а стабильное развитие освобождённой от террористов Сирии, по ту сторону океана уже мало кого волнует. Сказали – «уступки», значит «уступки».
Ну, а если разговор зашёл об «уступках» со стороны США, значит Трамп в ходе диалога с российским президентом (и пусть официально это не озвучено) заговорил и об «уступках» со стороны России. Вот только в чём ещё Россия может уступить США при условии того, что санкционная политика Вашингтона не только не сбавила оборотов, но и наоборот – бьёт ключом.
Это, кстати, обложка авторитетного немецкого издания Handelsblatt, которое накануне опубликовало статью Владимира Путина о Большой Двадцатке, а теперь выходит с материалом о Трампе – «Невозможный президент», - называется статья, в иллюстрации к которой Трамп изображён человеком из каменного века.
Не такой уж тонкий немецкий намёк на то, к чему может привести политика Трампа в мире, если за этим «парнем не следить и идти везде у него на поводу».
С чего началась встреча президентов России и США - с рукопожатия и заявлений для прессы, сделанных двумя президентами.
Дональд Трамп:
Владимир Путин:
Далее двери закрылись и разговор пошёл в формате 2+2 (президенты и главы внешнеполитических ведомств). Судя по "утечкам", которые публикуют западные СМИ, Трамп всё же намерен вернуть России дипломатическую недвижимость, заявляя, что "странам нужны полноценные двусторонние контакты".
Итак, можно констатировать, что встреча состоялась, настрой президентов, по меньшей мере, внешний - достаточно оптимистичен. А уж ответ на вопрос: чего больше в этой встречи - театральности или реальной нацеленности на готовности принимать меры для решения важнейших задач - покажут ближайшие дни. И то притом, если Трампа заранее не забетонируют "обожаемые" им фейк-ньюс с громадой конспирологических версий.
Но в целом, сюжет саммита G20 был бы исключительно тухл, если бы не человек, который ворвался в этот политический мир с международно признанными мандатом «агента Кремля». Ворвался – раз, выждал многодневную паузу – два, продал оружия саудитам на несколько бюджетов Украины – три, привёл в экстаз поляков – четыре, и... вот она кульминация – состоявшаяся встреча с президентом России Владимиром Путиным, за несколько часов до которой Трамп объявил, что этой встречи «очень ждёт».
Встретились. Посмотрели друг на друга. Руки пожали. Оценили по одёжке. И какое богатое уже поле для обсуждения со стороны тысяч и тысяч экспертов по всему миру. Одним увидели, как Трамп в формате морзянки отбивал секретный текст бровями и уголками рта. Схватился двумя руками за руку Путина – это вообще сигнал о том, что игрой костяшек пальцев передал последние новости о своей работе на посту. Шутки шутками, но американские фейк-ньюс вышли с публикациями примерно в таком духе. Ведь даже рукопожатие двух президентов для них стало очередным поводом объявить, сами знаете, о чём...
С этого момента запустили счётчик рукопожатий, а точнее того, сколько раз Трамп первым подал руку Путину
Другие заявили, что Трамп сделал всё, чтобы показать Путину, насколько США великая держава, а Россия – так... какое-то недоразумение, путающееся в ногах у тех, кого «снова делает великими». Кто-то и вовсе вспомнил Обаму, заявив, что с тем всегда было милее и проще – нахмурит физиономию – значит, жди очередного по счёту пакета санкций, а с этим – попробуй, разбери – то ли он держит всех за идиотов, то ли всерьёз намерен оказать какое-то давление на Владимира Путина.
В общем, театр, ложи блещут, всё такое. Тайная встреча за закрытыми дверями в присутствии ограниченного круга лиц. Для американских фейк-ньюс – настоящее празднество и пиршество, как уже было отмечено.
Кстати, несколько фото с "полей" саммита:
Встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом ещё только оформлялась как таковая, а в США газеты вышли под заголовками: Трамп пошёл на уступки по Сирии перед Путиным.
В чём же эти «уступки» должны проявиться? Оказывается, администрация Трампа в который раз сообщает, что Асада можно «на переходный период» и оставить у руля Сирии. Мол, ну и что, если мы говорили о нём как о «кровавом химическом диктаторе» - пусть посидит, пока друг другу не будем мешать громить ИГИЛ (*террористическая организация, запрещённая в России) до победного конца. Самолёты ВВС САР сбивать продолжим, ракетные удары, может быть, тоже нанесём, а что по поводу Асада – так ладно – пусть работает, если так угодно...
Те же западные СМИ сообщили, что и на встрече с Путиным Трамп заявил о такого рода «уступках». И тот факт, что Россия уже тысячу раз говорила о том, что Москве важен не Асад как таковой, а стабильное развитие освобождённой от террористов Сирии, по ту сторону океана уже мало кого волнует. Сказали – «уступки», значит «уступки».
Ну, а если разговор зашёл об «уступках» со стороны США, значит Трамп в ходе диалога с российским президентом (и пусть официально это не озвучено) заговорил и об «уступках» со стороны России. Вот только в чём ещё Россия может уступить США при условии того, что санкционная политика Вашингтона не только не сбавила оборотов, но и наоборот – бьёт ключом.
Это, кстати, обложка авторитетного немецкого издания Handelsblatt, которое накануне опубликовало статью Владимира Путина о Большой Двадцатке, а теперь выходит с материалом о Трампе – «Невозможный президент», - называется статья, в иллюстрации к которой Трамп изображён человеком из каменного века.
Не такой уж тонкий немецкий намёк на то, к чему может привести политика Трампа в мире, если за этим «парнем не следить и идти везде у него на поводу».
С чего началась встреча президентов России и США - с рукопожатия и заявлений для прессы, сделанных двумя президентами.
Дональд Трамп:
Большое спасибо! Мы с президентом Путиным обсуждали различные вопросы. Всё прошло очень хорошо. Сейчас мы поговорим. И мы ожидаем, что после этого в отношениях наших стран произойдёт много положительного, как и для всего мира. Для меня большая честь быть вместе с Вами.
Владимир Путин:
Уважаемый господин президент! Мы с Вами уже несколько раз разговаривали по телефону. И по очень важным вопросам двусторонней повестки дня, и по международной. Конечно, только телефонов недостаточно. Если мы хотим решать острые вопросы повестки дня, то такие встречи необходимы. Я очень рад с Вами познакомиться, господин президент. И, как Вы сказали, тоже надеюсь, что наша встреча принесёт позитивный результат.
Далее двери закрылись и разговор пошёл в формате 2+2 (президенты и главы внешнеполитических ведомств). Судя по "утечкам", которые публикуют западные СМИ, Трамп всё же намерен вернуть России дипломатическую недвижимость, заявляя, что "странам нужны полноценные двусторонние контакты".
Итак, можно констатировать, что встреча состоялась, настрой президентов, по меньшей мере, внешний - достаточно оптимистичен. А уж ответ на вопрос: чего больше в этой встречи - театральности или реальной нацеленности на готовности принимать меры для решения важнейших задач - покажут ближайшие дни. И то притом, если Трампа заранее не забетонируют "обожаемые" им фейк-ньюс с громадой конспирологических версий.
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: RT
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