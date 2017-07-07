Путин и Трамп. Встреча на Эльбе

Большое спасибо! Мы с президентом Путиным обсуждали различные вопросы. Всё прошло очень хорошо. Сейчас мы поговорим. И мы ожидаем, что после этого в отношениях наших стран произойдёт много положительного, как и для всего мира. Для меня большая честь быть вместе с Вами.

Уважаемый господин президент! Мы с Вами уже несколько раз разговаривали по телефону. И по очень важным вопросам двусторонней повестки дня, и по международной. Конечно, только телефонов недостаточно. Если мы хотим решать острые вопросы повестки дня, то такие встречи необходимы. Я очень рад с Вами познакомиться, господин президент. И, как Вы сказали, тоже надеюсь, что наша встреча принесёт позитивный результат.