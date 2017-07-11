Рассказы об оружии. Зенитный автомат «Бофорс» 40-мм L60

"Бофорсы" на охране "Дороги жизни"

Летом 1930 года в Швеции начались испытания нового 40-мм автоматического орудия, которое было разработано Виктором Хаммаром и Эммануэлем Янссоном, конструкторами завода «Бофорс». Никто тогда не мог предсказать столь долгую судьбу этому оружию.Самое распространённое и применяемое средство противовоздушной обороны Второй мировой войны, активно применявшееся обеими противоборствующими сторонами. Всего в мире было произведено более 100 000 установок всех видов и модификаций. Во многих странах «Бофорс» до сих пор стоит на вооружении.Выпускался автомат как в сухопутном, так и в корабельном вариантах с многочисленными модификациями (казематные, буксируемые, самоходные бронированные и небронированные, железнодорожные, авиадесантируемые).По состоянию на 1939 год (на момент начала военных действий в Европе), шведские производители экспортировали «Бофорс» в 18 стран мира и заключили лицензионные договора с ещё 10 странами. Выпуском орудий занималась военная промышленность стран Оси и союзников по Антигитлеровской коалиции.Первым покупателем сухопутной зенитки стала Бельгия. Первым заказчиком морских зенитных автоматов L60 стал голландский флот, установивший 5 спаренных установок этого типа на лёгкий крейсер «Де Рёйтер».В число стран, закупивших зенитные орудия Bofors L60, в конце 30-х годов вошли: Аргентина, Бельгия, Китай, Дания, Египет, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Норвегия, Латвия, Нидерланды, Португалия, Великобритания, Таиланд и Югославия.Bofors L60 производилось по лицензии в Бельгии, Финляндии, Франции, Венгрии, Норвегии, Польше и Великобритании. В весьма значительных количествах Bofors L60 производилось в Канаде и в США. Более 100 тыс. 40-мм зенитных орудий «Бофорс» было изготовлено во всем мире к концу Второй мировой войны.Выпускаемые в разных странах зенитные 40-мм орудия были адаптированы к местным условиям производства и применения. Комплектующие и части орудий разной «национальности» зачастую не были взаимозаменяемыми.Более 5,5 тысячи «Бофорсов» были поставлены по ленд-лизу в СССР.Автоматика пушки основана на использовании силы отдачи по схеме с коротким откатом ствола. Все действия, необходимые для производства выстрела (открывание затвора после выстрела с экстрагированием гильзы, взведение ударника, подача патронов в патронник, закрывание затвора и спуск ударника) производятся автоматически. Вручную осуществляется прицеливание, наведение орудия и подача обойм с патронами в магазин.Фугасный 900-граммовый снаряд (40х311R) покидал ствол со скоростью 850 м/с. Темп стрельбы около 120 выстр/мин, который несколько увеличивался, когда орудие не имело больших углов возвышения. Это было связано с тем, что сила тяжести помогала механизму подачи боезапаса. Собственный вес снарядов помогал в работе механизму перезарядки.Практическая же скорострельность была 80-100 выстр/мин. Снаряды заряжались обоймами на 4 патрона, которые вставлялись вручную. Орудие имело практический потолок около 3800 м, при дальности более 7000 м.Автоматическая пушка была снабжена современной по тем временам системой прицеливания. Горизонтальный и вертикальный наводчики имели рефлекторные прицелы, третий член расчета находился сзади них и работал с механическим вычислительным устройством. Прицел питался от 6В батареи.Несмотря на то, что в Германии имелся собственный зенитный 37-мм автомат «Рейнметалл», 40-мм Bofors L60 активно использовались в вооруженных силах Германии и её союзников. Захваченные в Польше, Норвегии, Дании и Франции трофейные «Бофорсы» использовались немцами под обозначением 4-cm/56 Flak 28.Но наиболее массовой копией Bofors L60 стала советская «37-мм автоматическая зенитная пушка обр. 1939 г.» известная также как 61-К.После провала попытки запуска в массовое серийное производство на подмосковном заводе им. Калинина (№ 8) германской 37-мм автоматической зенитки «Рейнметалл», в связи с острой необходимостью в таком зенитном орудии, на самом высоком уровне было решено создавать зенитный автомат на базе шведской системы, которая к тому времени получила всемирное признание.Орудие было создано под руководством М. Н. Логинова и в 1939 году принято на вооружение под официальным обозначением «37-мм автоматическая зенитная пушка обр. 1939 г.».Согласно руководству службы орудия, главной его задачей признавалась борьба с воздушными целями на дальностях до 4 км и на высотах до 3 км. В случае необходимости пушка может быть использована и для стрельбы по наземным целям, в том числе по танкам и бронемашинам.По своим баллистическим характеристикам, 40-мм пушка «Бофорс» несколько превосходила 61-К — она стреляла несколько более тяжёлым снарядом при близкой начальной скорости. В 1940 году в СССР были проведены сравнительные испытания «Бофорса» и 61-К, по их результатам комиссия отметила примерную равноценность орудий.61-К в течение Великой Отечественной войны являлись основным средством противовоздушной обороны советских войск в прифронтовой полосе. Тактико-технические характеристики пушки позволяли ей эффективно бороться с фронтовой авиацией противника, но до 1944 года войска испытывали острый дефицит автоматических зенитных орудий. Лишь в конце войны наши войска были адекватно прикрыты от ударов с воздуха. На 1 января 1945 года имелось около 19 800 орудий 61-К и Bofors L60.После окончания Второй мировой войны 37-мм зенитные орудия 61-К и 40-мм Bofors L60 участвовали во множестве вооруженных конфликтах, в ряде стран они состоят на вооружении до сих пор.Источники:Музей военной истории, с. Падиково Московской области.http://www.thetankmaster.com/artilleryr.asp.http://www.navweaps.com/Weapons/WNUS_4cm-56_mk12.htm.