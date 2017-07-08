Необитаемые морские аппараты на военно-морском салоне МВМС-2017

На проходившем в Санкт-Петербурге с 28 июня по 2 июля 2017 года восьмом Международном военно-морском салоне МВМС-2017 был продемонстрирован целый ряд разработок необитаемых (безэкипажных) морских надводных и подводных аппаратов различного назначения.Санкт-петербургское научно-производственное предприятие «Авиационная и морская электроника» (НПП АМЭ) представило на восьмом Международном военно-морском салоне МВМС-2017 проект роботизированного многофункционального безэкипажного катера «Искатель» в виде натурного образца. Масса целевой нагрузки катера составляет до 500 кг, радиус действия - до 30 км. Надводные объекты комплекс обнаруживает и сопровождает на дальности 5 км при помощи дистанционно-управляемой оператором круглосуточной оптико-электронной системы наблюдения. Кроме того, на борту предусматривается возможность установки дополнительного гидролокационного оборудования. Корпус катера был создан фирмой «Нептун», радиолинии связи разработана в рыбинском рыбинское КБ «Луч», при этом, непосредственно в НПП АМЭ занимались созданием электронной аппаратуры и комплексированием системы в целом. Сообщалось, что опытный образец катера проходил испытания в 2016 году. Санкт-Петербург, июнь 2017 года (с) Денис ФедутиновНа «выставкообразующем» стенде АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК), который занимал едва ли не бОльшую часть основного павильона выставки МВМС-2017, было представлено несколько образцов роботизированных систем. В частности, это макет автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА) «Юнона» - проект Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин». Внешний вид аппарата близок к известным АНПА Gavia разработки исландской компании Hafmynd. Стоит отметить, что на нынешнем Военно-морском салоне аппарат демонстрировался не впервые, его уже показывали ранее, в частности, на выставках "Армия". Генеральный директор конструкторского бюро «Рубин» Игорь Вильнит ранее заявлял, что интерес к системе проявлен со стороны ВМФ России, а также со стороны неназванных иностранных потенциальных заказчиков. Санкт-Петербург, июнь 2017 года (с) Денис ФедутиновАппарат «Юнона» в разрезе. Длина аппарата - 2,9 м, диаметр - 0,2 м, масса - 80 кг. Конструкция модульная, состоит из шести секций. «Юнона» рассчитана на работу на глубинах до 1000 метров. Автономность аппарата достигает 6 часов. Санкт-Петербург, июнь 2017 года (с) Денис ФедутиновЗдесь же на стенде ОСК демонстрировался макет автономного необитаемого подводного аппарата «Амулет» также под брендом ЦКБ МТ «Рубин». Длина аппарата — 1,6 метра, вес — 25 кг, диаметр — 16 см. Согласно информации разработчиков, в перечень функций аппарата входит проведение поисковых и исследовательских операций, а также наблюдение за показателями подводной среды: температурой, давлением и скоростью распространения звука. Предельная глубина погружения аппарата составляет 50 метров, максимальная скорость подводного хода — 5,4 км/ч, дальность действия — 15 км. Санкт-Петербург, июнь 2017 года (с) Денис ФедутиновНа «задворках» стенда ОСК можно было заметить макет необитаемого подводного аппарата Pluto Plus 134 разработки итальянской компании Gaymarine Electronic Products. Аппарат, вместе с информацией по другим необитаемым подводным аппаратам данной фирмы был представлен компанией idRobaltica из Калининграда, которая без упоминания разработчика отмечала, что система создана мировым лидером в разработке и производстве необитаемых подводных аппаратов с аккумуляторным питанием, предназначенных для борьбы с минами, проведения исследований и морских наблюдений на глубинах до 4000 м. Санкт-Петербург, июнь 2017 года (с) Денис ФедутиновНа стенде французской ECA Group, занимающейся, в частности, вопросами разработками в области робототехники и автоматизированных систем, натурных образцов представлено не было, только плакаты и видео. Между тем, планы по деятельности у французских разработчиков на российском рынке имеются достаточно масштабные. Два безэкипажных катера Inspector Mk 2 российская сторона уже получила, еще один поставят до конца 2017 года. Стоимость контракта - порядка 10 млн. евро. Кроме того, в ходе выставки представителями фирмы было объявлено, что в ближайшие два года будет организовано российское производство безэкипажных катеров Inspector Mk 2 и подводных аппаратов противоминной обороны Seascan Mk 2. Санкт-Петербург, июнь 2017 года (с) Денис ФедутиновВверху - подводный глайдер – совместная инициативная разработка Санкт-Петербургского государственного морского технического университета и Научно-производственного предприятия подводной техники (НПП ПТ) «Океанос». Аппарат представляет собой универсальную платформу для размещения различных датчиков. Автономность составляет до 6 месяцев. Рабочие глубины – до 1000 м. Внизу – автономный подводный аппарат класса «микро» с функцией группового управления «Акара» - инициативная разработка Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. Рабочая глубина достигает 50 м. Максимальная скорость хода составляет на менее 2,5 узлов, автономность – до 2 часов. Санкт-Петербург, июнь 2017 года (с) Денис ФедутиновТелеуправляемый необитаемый подводный аппарат легкого класса «Марлин 350» на открытой площадке компании «Тетис Про». По информации компании, аппараты такого класса уже активно используются структурами МЧС и МВД РФ, а также другими структурами в поисковых операциях, для охраны водных районов, осмотра трубопроводов, и кабельных линий, подлетных работах и т.д. Рабочая глубина аппарата – до 350 м. Санкт-Петербург, июнь 2017 года (с) Денис ФедутиновТелеуправляемый подводный аппарат «Супер ГНОМ Про» также был выставлен компанией «Тетис Про». Максимальная рабочая глубина составляет 150 м, но опционально может быть увеличена до 300 м. Комплекс создан компанией «Подводная робототехника», специализирующейся на разработке и производстве подводных видеокамер и малогабаритных телеуправляемых подводных аппаратов, а также проведении с их помощью различных подводных поисково-осмотровых работ. Любопытно, что по информации разработчиков, создававшиеся ими системы семейства «ГНОМ», первоначально предназначались для внутренних нужд компании, однако интерес, проявленный к данным разработкам со стороны российских и иностранных заказчиков сформировал новое направление в деятельности компании в виде поставок готовых технических решений. Санкт-Петербург, июнь 2017 года (с) Денис ФедутиновКомпания Морские гидролокационные комплексы «Гидра» из подмосковного Жуковского представила буксируемый гидролокатор бокового обзора (ГБО) сверхвысокого разрешения. Здесь же разрабатывают не представленный на выставке в виде натурного образца многофункциональный автономный необитаемый надводно-подводный аппарат «Пингвин» с устанавливаемым на нем гидролокатором. Санкт-Петербург, июнь 2017 года (с) Денис Федутинов