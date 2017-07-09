Как американцы уничтожили иранский лайнер

У этой трагедии, как и у многих других похожих, есть две версии развития событий, два заключения и два финала истории. Симпатизирующие США «общечеловеки», разумеется, считают во всем виноватых самих иранцев, а противная сторона – родственники погибших - до сих пор проклинают американских моряков, считая их причастными к военному преступлению.Что же случилось утром 3 июля 1988 года в Персидском заливе?Иранский лайнер Airbus A300B2 авиакомпании Iran Air (рейс IR655) вылетел из аэропорта Бендер-Аббас и взял курс на Дубай. Так как расстояние было относительно небольшим, то лайнер должен был подняться на высоту всего 4300 метров. Но уже через семь минут после взлета, в 10:54 по тегеранскому времени, пролетев около 75 километров, он был сбит над Персидским заливом зенитной ракетой американского крейсера «Винсеннес».Погибли 16 членов экипажа и 274 пассажира, 65 из которых были дети. Всего 290 человек, среди которых были не только иранцы, но и граждане Пакистана, ОАЭ, Индии и Югославии.А вот дальше и начались расхождения в оценках произошедшего. Американцы утверждали, что крейсер выпустил ракету, находясь «на границе» иранских территориальных вод. Более того, крейсер «оборонялся», а пассажирский лайнер был идентифицирован как иранский истребитель F-14 из-за «технической ошибки».Версия иранской стороны выглядела иначе – американский крейсер вторгся в территориальные воды Ирана, где и уничтожил иранский «эрбас». Более того, самолет летел в специальном воздушном коридоре, которыми пользовались только гражданские воздушные суда, и американцы должны были это знать.Американские «отмазки» про технические ошибки выглядят несостоятельными вот по какой причине. Корабль у американцев был не абы какой, а новейший крейсер, оснащенный сверхсовременной системой «Иджис». Той самой, модифицированная версия которой сейчас используется на американских эсминцах класса «Арли Бёрк» и на базах противоракетной обороны в Румынии и Польше.То есть крейсер «Винсеннес» был не калошей времен Первой мировой войны с экипажем, ориентирующимся по звездам, а одним из самых современных на тот момент кораблей не только в американском флоте, но и в мире. Его информационно-управляющая система «Иджис» вообще не имела на тот момент аналогов. И вот эта-то хваленая система приняла огромный пассажирский лайнер за относительно небольшой истребитель.Причем лайнер набирал высоту, а не пикировал на крейсер, да ещё и летел с включенными транспондерами. То ли система «Иджис» является распиаренным барахлом, то ли обслуживают её недоумки, но так или иначе командир крейсера У. Роджерс принял решение сбить самолет. Что и произошло в 10:54.Расследование по этому инциденту началось сразу же, но… было засекречено до 1993 года. То есть целых пять лет его итоги были доступны весьма узкому кругу людей.Тем не менее, практически сразу же всплыли интересные подробности. Крейсер запрашивал иранский лайнер десять раз – семь раз по военному каналу и три раза по гражданскому. Зачем надо было запрашивать самолет с включенным транспондером – непонятно. Да ещё по военному каналу. Американцы попытались опять неловко выкрутиться, сообщив, что у них на крейсере – вот незадача, - оказывается, не было оборудования, способного вести переговоры с гражданскими самолетами. Система «Иджис» ценой в сотни миллионов долларов есть, а паршивого передатчика за сотню баксов не нашлось. Вот и пришлось в профилактических целях пульнуть ракетой из иранских территориальных вод по иранскому взлетающему лайнеру, приняв его за пикирующий на крейсер истребитель. Американцы же не виноваты, что лайнер не отвечал?Иранцы, в свою очередь не понимают, как пилоты лайнера, со всем включенным и исправно работающим оборудованием, позволяющим без проблем идентифицировать гражданскую принадлежность самолета, могли бы ответить на запросы крейсера по военному каналу? Они уверены, что сверхсовременная аппаратура крейсера без проблем позволила ему опознать гражданский лайнер, летящий к тому же в международном воздушном коридоре, однако американцы сознательно его уничтожили.Но американцы себя виноватыми не считают. И капитан У. Роджерс, на совести которого 290 загубленных жизней, тоже ни в чем не виноват. Это умная железка «Иджис» выдала ему информацию о том, что крейсер атакуют, он и отдал соответствующий приказ. В чем его вина? Более того, его действия были признаны правильными, и за победу над иранским пассажирским самолетом он вскоре был награжден орденом «Легион почета».Иранцы очень долго пытались добиваться справедливости в международных судах, подавали иски, но, как того и следовало ожидать, добились лишь выплат компенсаций родственникам погибших. Но не извинений. Более того, вскоре президент Д. Буш-старший вообще заявил: «Я никогда не буду извиняться за США, несмотря ни на какие факты».Вот у кого надо поучиться нашим властям! Которые то папочку по Катыни на блюдечке с каемочкой «партнерам» поднесут, за что те возненавидят нас ещё больше, то черные ящики южнокорейского «Боинга», сбитого над Сахалином в 1983 году передадут с расшаркиваниями. А вот американские президенты прямым текстом посылают всех недовольных по известному адресу. И «общечеловеки» не оскорбляются до глубины души подобными хамскими заявлениями, а наоборот, восторженно рукоплещут и называют США великой страной.Из всей этой истории можно сделать вот какие выводы. Если 29 лет назад, ещё при наличии второго центра силы в лице СССР, США уже вели себя, как беспардонные и беспринципные «хозяева Вселенной», то чего можно ожидать от них сейчас? Когда им давно никто слова поперек сказать не может. Ясно, что ничего хорошего.Если раньше они, не сильно задумываясь, стреляли по пассажирским самолетам, то теперь, похоже, так же не задумываясь снесут любую страну, если та им вдруг не понравится.Ещё больше вопросов вызывает хваленая американская техника. Распиаренная система «Иджис» не смогла отличить лайнер от истребителя, причем, как показало расследование, она неправильно определила его скорость и высоту. А ведь эти системы не только плавают по всему миру, будучи штатным оснащением эсминцев класса «Арли Бёрк», но и стоят на дежурстве в Румынии. И сложно сказать, как они себя поведут при возникновении нештатной ситуации. Да и персонал, обслуживающий американскую технику, вызывает массу вопросов. Это в голливудском кино американские военные действуют как единый слаженный механизм, а что будет, если человеческий фактор наложится на технический сбой? Ведь 3 июля 1988 года как раз это и имело место быть.И, наконец, последнее. Американцы никогда свои ошибки признавать не будут. А уж военные преступления и подавно. Поэтому не стоит ждать от них «цивилизованного» диалога. К США надо относиться так же, как к поджидающему вас в подворотне гопнику с бейсбольной битой. Поэтому прежде чем туда заходить, неплохо бы обзавестись дубиной потяжелее. А лучше – оглоблей.Именно так и делал Советский Союз, и именно поэтому с ним считались. Во всех остальных случаях американцы будут разговаривать, как ковбои в вестернах – сначала стрелять с обеих рук, а потом думать. Может, они даже и заплатят потом какие-то деньги, как это произошло в 1996 году, когда были улажены все компенсационные вопросы с родственниками жертв рейса IR655. Вот только 290 человек с того света никакими компенсациями вернуть невозможно…