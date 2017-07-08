Бить врага на дальних рубежах

План «Барбаросса», разработанный стратегами Третьего Рейха, предполагал молниеносный захват Советского Союза, военное командование оптимистично смотрело на план, и считало, что Москву можно будет взять уже в конце августа 41-го.Воздушная разведка Москвы производилась группой Ровеля, отдельной авиационной группой Люфтваффе. Самолеты-разведчики вели аэрофотосъемку оборонных и хозяйственных предприятий столицы и географических ориентиров путей к Москве для наземных сил.Небо Москвы охраняли подразделения московского ПВО, уже в первые дни войны советское командование обратилось к зенитчикам-артиллеристам, вносовцам (ВНОС - служба воздушного наблюдения, оповещения и связи), аэростатчикам и прожектористам с воззванием, в котором указало на почетную обязанность – охранять «сердце страны социализма, штаб мировой социалистической революции».А для предотвращения проникновения на нашу территорию вражеской авиации, на дальние рубежи были направлены подразделения из состава 6-го истребительного авиационного корпуса ПВО Москвы. Среди них группа летчиков на истребителях Як-1 дислоцировавшаяся на аэродроме города Великие Луки (построенном, кстати, в довоенные годы немецкими специалистами). Летчик этой группы лейтенант Степан Семенович Гошко стал первым из пилотов ПВО Москвы, кто уничтожил самолет противника тараном.Налеты немцы совершали ночью, т.к. с удаленных аэродромов невозможно было организовать сопровождение бомбардировщиков истребителями, у последних дальность полета была в 2-3 раза ниже.Лейтенант Гошко в тот день совершил уже несколько боевых вылетов, отражая налеты немецкой авиации. О появлении над великолуцким аэродромом бомбардировщика «Хейнкель-111» ему сообщил техник самолета, «немец» из эскадры «легион Кондор» направлялся в сторону Ржева.На своем истребителе «Як-1» лейтенант быстро настиг «Хейнкель» и атаковал его, противник отстреливался из пулемета. Во время второй атаки оружие истребителя отказало и, чтобы не упустить врага, Гошко решил таранить He-111.Пропеллер «Яка» ударил по стабилизатору, хвостовое оперение было отрублено и «Хейнкель» рухнул вниз. Сам истребитель во время пулеметного обстрела получил несколько повреждений, но пилоту удалось посадить самолет на полосу великолуцкого аэродрома.За этот таран, ставший первым в истории ПВО, Степан Гошко был награжден Орденом Ленина. Михаил Калинин, вручая награды отличившимся в июле 1941 года, сказал: «Бейте врага так, чтобы все воины ПВО страны брали с вас пример».Гошко, действительно был примером, за годы войны он совершил 215 боевых вылетов, в воздушных боях сбил лично 8 самолетов и 2 самолета сбил в составе групп.