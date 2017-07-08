16:00 08 июля

Бить врага на дальних рубежах

Бить врага на дальних рубежах


План «Барбаросса», разработанный стратегами Третьего Рейха, предполагал молниеносный захват Советского Союза, военное командование оптимистично смотрело на план, и считало, что Москву можно будет взять уже в конце августа 41-го.

Воздушная разведка Москвы производилась группой Ровеля, отдельной авиационной группой Люфтваффе. Самолеты-разведчики вели аэрофотосъемку оборонных и хозяйственных предприятий столицы и географических ориентиров путей к Москве для наземных сил.


Небо Москвы охраняли подразделения московского ПВО, уже в первые дни войны советское командование обратилось к зенитчикам-артиллеристам, вносовцам (ВНОС - служба воздушного наблюдения, оповещения и связи), аэростатчикам и прожектористам с воззванием, в котором указало на почетную обязанность – охранять «сердце страны социализма, штаб мировой социалистической революции».

А для предотвращения проникновения на нашу территорию вражеской авиации, на дальние рубежи были направлены подразделения из состава 6-го истребительного авиационного корпуса ПВО Москвы. Среди них группа летчиков на истребителях Як-1 дислоцировавшаяся на аэродроме города Великие Луки (построенном, кстати, в довоенные годы немецкими специалистами). Летчик этой группы лейтенант Степан Семенович Гошко стал первым из пилотов ПВО Москвы, кто уничтожил самолет противника тараном.

Налеты немцы совершали ночью, т.к. с удаленных аэродромов невозможно было организовать сопровождение бомбардировщиков истребителями, у последних дальность полета была в 2-3 раза ниже.

Лейтенант Гошко в тот день совершил уже несколько боевых вылетов, отражая налеты немецкой авиации. О появлении над великолуцким аэродромом бомбардировщика «Хейнкель-111» ему сообщил техник самолета, «немец» из эскадры «легион Кондор» направлялся в сторону Ржева.



На своем истребителе «Як-1» лейтенант быстро настиг «Хейнкель» и атаковал его, противник отстреливался из пулемета. Во время второй атаки оружие истребителя отказало и, чтобы не упустить врага, Гошко решил таранить He-111.

Пропеллер «Яка» ударил по стабилизатору, хвостовое оперение было отрублено и «Хейнкель» рухнул вниз. Сам истребитель во время пулеметного обстрела получил несколько повреждений, но пилоту удалось посадить самолет на полосу великолуцкого аэродрома.

За этот таран, ставший первым в истории ПВО, Степан Гошко был награжден Орденом Ленина. Михаил Калинин, вручая награды отличившимся в июле 1941 года, сказал: «Бейте врага так, чтобы все воины ПВО страны брали с вас пример».

Гошко, действительно был примером, за годы войны он совершил 215 боевых вылетов, в воздушных боях сбил лично 8 самолетов и 2 самолета сбил в составе групп.
Автор: Кирилл Брагин
Первоисточник: http://rusplt.ru/wins/bit-vraga-dalnih-30106.html


3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 3

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. parusnik Сегодня, 15:19
    6 сентября 1944 года в воздушном бою С.С.Гошко был сбит, но и Гошко уничтожил в этом бою два "Фокке Вульфа", летчику удалось приземлиться на парашюте, но он сильно обгорел, получив ожоги 2-й степени лица, рук и ног. От полученных ожогов Гошко почти потерял зрение и, пробираясь на свою территорию лесами, заблудился. Скитаясь, он на следующий день случайно забрел на хутор, занятый врагом, попал в плен и был отправлен в лазарет при лагере военнопленных в городе Тапа. К счастью, через 14 дней лагерь военнопленных освободили наши танкисты, а Гошко снова положили в госпиталь, теперь уже в советский. В декабре 1944 года после излечения он был направлен на проверку в Подольский спецлагерь № 174, где находился до 6 февраля 1945 года. После этого несгибаемого летчика отправили в ВВС Московского военного округа. Затем его направили в распоряжение Управления кадров ВВС Красной Армии, оттуда 7 марта – в Отдел кадров 4-й Воздушной армии. Наконец его отправили на 2-й Белорусский фронт, в 845-й истребительный авиационный полк, снова на должность помощника командира полка по воздушно-стрелковой службе. Здесь майор Гошко и закончил войну, сделав последний полет в район Кенигсберга 9 мая, в день великой Победы.Всего отважный летчик произвел за время Великой Отечественной войны 215 боевых вылетов, в воздушных боях сбил лично 8 самолетов и 2 самолета сбил в составе групп. Ещё на 5 групповых побед подтверждений пока не нашлось. За отличия в боях был награжден орденами Ленина , Красного Знамени , Отечественной войны 1-й степени, Отечественной войны 2-й степени , Красной Звезды, медалями "За оборону Москвы", "За победу над Германией" и другими.Степан Семенович Гошко скончался 8 декабря 1991 года. Вечная ему память, герою воздушного тарана, человеку, прошедшему через самые тяжкие испытания, от первого до последнего дня войны.
    parusnik
  2. амурец Сегодня, 15:38
    А для предотвращения проникновения на нашу территорию вражеской авиации, на дальние рубежи были направлены подразделения из состава 6-го истребительного авиационного корпуса ПВО Москвы. Среди них группа летчиков на истребителях Як-1 дислоцировавшаяся на аэродроме города Великие Луки (построенном, кстати, в довоенные годы немецкими специалистами). Летчик этой группы лейтенант Степан Семенович Гошко стал первым из пилотов ПВО Москвы, кто уничтожил самолет противника тараном.

    Автор. При не плохой в общем-то статье и наличии в сети множества фотографий истребителя Як-1, вы умудрились вставить фото Як-3.
    На рисунке Як-1 http://www.airpages.ru/ru/yak1.shtml
    амурец
    1. п-к Опарышев Сегодня, 15:45
      Автору Як 3 больше понравился.
      п-к Опарышев
Картина дня