17:20 09 июля

Подвиг помора Ивана Седунова

Подвиг помора Ивана Седунова

Роль Ивана Рябова в фильме «Россия молодая» (1981-1982) исполнил Борис Невзоров

Легендарный подвиг крестьянина Ивана Сусанина стал образцом и примером, в трудные для нашего Отечества времена его неоднократно повторяли простые русские люди.

В начале XVIII века, когда Россия воевала со Швецией, его совершил Иван Рябов. О личности этого человека известно немного. Иван, сын Ермолая был родом из Двинского уезда Низовского стана Мудьюжской волости.


Его отец, как следует из «Расспросной двинского бобылька Ивана Ермолина сына Седунова» - документа начала XVIII века, носил фамилию Седунов. Иван был безземельным крестьянином, промышлявшим охотой (отсюда прозвище Ряб, Рябов) и рыболовством, он был опытным мореходом.

Во время одного из таких выходов на рыбный промысел, лодка Седунова была захвачена шведами. Целая эскадра шведских кораблей направлялась к Архангельску с целью уничтожить этот единственный в то время русский северный порт, через который шла морская торговля с европейскими странами.

Петру I были известны планы шведского короля Карла XII по уничтожению архангельского порта и верфи в Соломбале, и царь предпринял меры по его укреплению, рядом с Архангельском возводилась Новодвинская крепость.

Некоторые исследователи считают, что одной из таких мер была отправка команды русских мореплавателей, задачей которых была дезинформация противника. Эту версию использовал в своем романе «Россия молодая» Юрий Герман.

«Мыслю я, государь, сделать так: шведские воинские люди без лоцмана в двинское устье войти не смогут. Лоцмана им надобно брать архангельского, не иначе. В страшной сей игре нужно найти человека, коему бы я верил, как... как тебе, господин бомбардир, и такого человека отправить на вражеские корабли. Сей кормщик-лоцман, не жалея живота своего, поведет головной, сиречь флагманский корабль шведов и посадит его на мель под пушки Новодвинской цитадели, где воровская эскадра будет нами безжалостно расстреляна, дабы и путь забыли тати в наши воды».

Из «Расспросной» известно, что кормчий Иван Седунов три дня у острова Сосковца ожидал подхода шведской эскадры, а когда заприметил корабли, подплыл к ним сам:

«И нашед на них, Ивашка с покрученики на лодью их с моря с коровану небольшой корабль с шнякою к лодьи их пришел».

Случайное пленение был срежиссировано, узнав о том, что Иван Седунов знает фарватер и может показать удобные места для высадки десанта близ Архангельска, шведы назначили его лоцманом.

Лоцман сделал все что нужно, 24 июня (5 июля) 1701 года два шведских корабля, флагманский галиот «Фальк» и шнява «Мьёхунден» сели на мель прямо под пушками строящейся Новодвинской крепости. Галиот и пушки со шнявы стали трофеями русских.

Шведы приказали расстрелять русских лоцманов Ивана Седунова и его друга переводчика Дмитрия Борисова. Борисов погиб, а Седунову удалось бежать со шведского корабля.

Вернувшись домой, герой подвергся …аресту. Архангелогородский воевода Алексей Прозоровский приказал его арестовать, видимо, Седунов действовал не по указанию свыше, а по собственной инициативе. Но после следствия, по личному указанию Петра I Иван Ермолаевич был отпущен.

Подвиг простого помора значительно облегчил задачу гарнизона Новодвинской крепости по защите порта и верфи. Шведы, потеряв два корабля из семи, были вынуждены уйти.

Так подвиг одного человека сыграл ключевую роль при сохранении Архангельска, имевшего важнейшее стратегическое значение.
Автор: Кирилл Брагин
Первоисточник: http://rusplt.ru/wins/podvig-pomora-ivana-30131.html


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Комментарии 5

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  1. Котище Сегодня, 16:08
    Где-то и што-то уже было? Ай! Буквально три дня назад на ВО! Немного ерничию. Простите!
    Я готов принимать статьи если дополняют друг друга или опровергают жруг друга. При всем уважении к автору. Необходимо было доработать статью, а потом публиковать! Кирилл талантом не обижен. Пожтому осмелюсь предположить, что его статья была отдана в редакцию одновременно или раньше первой. Тогда вопрос к модераторам. Ребята ну зачем так подставлять авторов? Могли молехо тормознуть статью или поменять мнстами. Тогда было бы логичная последовательность. Ну в лучшем случае попромюсили Кирилла статью доработать. Это ему по силам! И мы получили две качественные статьи!
    С искреннем уважением!
    Котище
    1. moskowit Сегодня, 16:32
      Полностью с Вами согласен. Тем более статья опубликованная раньше более информативна...
      "...Шведские злоключения у Новодвинской крепости

      4 июля 2017 ..."
      Кому недосуг было прочесть или просмотреть, искренне рекомендую....
      moskowit
  2. амурец Сегодня, 16:33
    Наш герой нанимался покручеником в рыболовецкую артель Николо-Корельского монастыря, который и ныне стоит под городом Северодвинском. В упомянутой "расспросной" Седунов утверждал, что "в нынешнем-де 1701 году в мае месяце, покрутясь он, Ивашко, Никольского Корельского монастыря у игумена з братиею на промышленную их мурманскую лодью идти с работными людьми с покрученика кормщиком на мурманской рыбей палтусий и тресковый промыслы"…

    Трудно представить, что в канун войны со шведами целая артель в количестве 27 покручеников (наемных рыбаков) смогла свободно, невзирая на запрет царского указа, выйти в море мимо таможни и сторожевых постов незамеченной. Можно предположить, что выход в море был санкционирован архиепископом Холмогорским и Важским Афанасием, который по личному поручению царя занимался строительством Новодвинской цитадели и других оборонительных сооружений. http://tayni.info/51256/
    Данная ссылка и цитата приведена с сайта "Тайны и Загадки истории". О том что Иван Рябов был наёмным работником Николо-Карельского монастыря я читал в послесловии одного из изданий "Россия молодая" Ю. Германа.
    амурец
  3. parusnik Сегодня, 16:43
    Как-то не информативно..Книгу читали и фильм многие смотрели...
    parusnik
  4. Curious Сегодня, 16:58
    Жаль, что автор ограничился столь поверхностным изложением такого интересного исторического события.
    "Вернувшись домой, герой подвергся …аресту. Архангелогородский воевода Алексей Прозоровский приказал его арестовать, видимо, Седунов действовал не по указанию свыше, а по собственной инициативе. Но после следствия, по личному указанию Петра I Иван Ермолаевич был отпущен".
    Исследование архивных документов говорят, что все было гораздо интереснее.
    Северодвинские историки-краеведы Лисниченко выдвигают версию, что «Новодвинское сражение» должно войти в историю не столько как боевое столкновение со шведами, а как блестящая операция местной разведывательной сети. А организатором и вдохновителем этой операции был ... архиепископ Холмогорский и Важский Афанасий.
    Именно архиепископ Афанасий в тот период возглавлял контрразведывательную сеть на территории Поморья. Так уж повелось, что на севере Церковь взяла на себя не только функции просвещения населения, но и защиты его от врага. Первоначально функции обороны Поморья возлагались на руководство Соловецкого монастыря. В приграничных районах была создана разветвленная агентурная сеть, в которую входили местные жители, священники приграничных церквей, поморы-промышленники. О всех подозрительных или враждебных действиях сопредельной стороны они исправно докладывали руководству Соловецкого монастыря. Во второй половине ХVII века знаменитое «Соловецкое сидение» закончилось физическим уничтожением монахов Соловецкого монастыря. После жестокой расправы, учинённой царскими войсками, временно опустевший монастырь заселили монахи, приехавшие из других мест, то есть отработанная десятилетиями система приграничной церковной контрразведывательной деятельности была нарушена. Полевые агенты на местах продолжали свою работу, а вот координационный центр на Соловках перестал существовать. И тогда информационные потоки переключил на себя архиепископ Холмогорский и Важский. В начале ХVIII века центром российской контрразведывательной деятельности на севере России стали Холмогоры.
    16 июня 1701 года Петр I отправляет архиепископу Афанасию грамоту, которая давала ему практически исключительные права в деле организации обороны Поморья (грамота опоздала и пришла в Холмогоры уже после нападения шведов).
    Очевидно в этом кроется причина ареста Седунова воеводой и отказ Седунова давать Прозоровскому показания.
    Судя по всему, Седунов ожидал доставки к архиепископу Афанасию, а князь-воевода Прозоровский был «из другого ведомства» и не пользовался у архиепископа и его подчиненных доверием, а возможно существовал и прямой запрет на контакты с воеводой.
    Полную версию событий можно посмотреть по ссылке http://narfu.ru/university/library/books/2060.pdf
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    Curious
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