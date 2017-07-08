Главной проблемой климатического оружия остается его стоимость

Странности московской погоды провоцируют конспирологов на разговоры о климатическом оружии, способном нанести ущерб стране, народу или территории. Разработки подобных вооружений действительно велись, и прежде в них вкачивались немалые средства. Но где проходит та грань, которая отделяет фантазии от науки?Кто-то говорит о «погодной пушке» в шутку, реагируя тем самым на промозглое уныние (вариант для Юга России – дикую жару). Кто-то рассуждает об опасности «климатического» и – в более широком варианте – «геофизического» оружия на полном серьезе, хотя никаких данных о более-менее перспективных разработках в этой области нет, как и не было. За исключением пары частных случаев.Достоверно известен только один случай практического воздействия на погоду с целью нанесения ущерба военному и политическому противнику. Это «Операция Папай» (по имени знаменитого мультипликационного персонажа), проводимая США на территории Вьетнама с 1967 по 1972 год. В период сезона дождей (с марта по ноябрь) с военно-транспортных самолетов, залетавших внутрь облаков, рассеивали йодид серебра, что приводило к обильным осадкам. Испытания технологии проводились в 1966 году на территории соседнего Лаоса на плато Булавен в долине реки Конг, причем правительство тогда еще нейтрального Лаоса в известность не поставили.Изначально эта история была чистым экспериментом, руководил которым доктор Дональд Хорниг – уполномоченный советник президента США по науке и технологиям и бывший участник проекта по разработке ядерного оружия. Результаты операции были признаны неудовлетворительными, даже несмотря на то, что осадков действительно выпало в три раза больше и «тропа Хо Ши Мина» оказалась частично затоплена, как и некоторые тоннели, которые вьетнамские партизаны использовали для снабжения и перемещения. Проблема в кратковременности эффекта, который не оказывал решающего влияния на ход войны. Бульдозеры оказались и дешевле, и эффективнее.Вопреки традиционной подаче конспиролов, все это не было таким уж секретом. Исследования в области так называемого активного воздействия на климатическую среду велись начиная с 30-х годов. А эффект йодида серебра был открыт еще в 1946 году, просто американцы первыми и единственными решили попробовать его, так сказать, на практике.Кстати, долгое время СССР шел в этих разработках впереди планеты всей, руководствуясь, правда, не столько военными целями, сколько хозяйственными. В частности, были разработаны системы, позволявшие предотвратить образование града, что активно применялось в интересах сельского хозяйства в Закавказье, Молдавии и Средней Азии, чтобы виноград и хлопок не побило.Что же касается военных целей, одно время велись разработки системы противодействия электронным и оптическим средствам и спутникам противника через погодные условия. Проще говоря, противника предполагалось «ослепить», создав непроницаемую завесу из взвешенных частиц в атмосфере, например, кристаллического тумана. Или наоборот – улучшить свойства атмосферы для большей проходимости собственных радиоволн. В конечном итоге эффект оказался, опять же, экономическим: советские люди научились кристаллизировать туманы при низких температурах, снимая угрозу для гражданской авиации на Крайнем Севере.Вся эта научно-техническая рутина рядового конспиролога не беспокоит. Управление тайфунами – куда интереснее. Мало кто знает, что обе стороны холодной войны пытались добиться этого одновременно, только американцы экспериментировали на собственной территории (благо тайфун для них явление привычное), а СССР проводил исследования и испытания совместно с Кубой и Вьетнамом. И в итоге пошел в этом вопросе несколько дальше, чем США, которым подобное в быту вроде бы гораздо нужнее.Американцы полагали, что достаточно разрушить какую-нибудь часть облачности в каком-нибудь секторе, чтобы изменить энергетический баланс облака и таким образом изменить направление и траекторию тайфуна. Проблемой для них стал не столько «расстрел» некого сектора облачности, сколько математическое вычисление того, куда после этого пойдет тайфун. Это оказалось непосильным даже для суперкомпьютеров министерства обороны, и после 1980 года программу Stormfury потихоньку свернули. А самодеятельностью множества энтузиастов, которой так интересуется Голливуд, масштабных результатов не добьешься.В СССР мыслили более конструктивно, задумавшись над тем, как найти «болевые точки» тайфуна, которые влияют на его траекторию и мощность. Советские ученые действительно в этом продвинулись, научившись моделировать структуру тайфуна, что в перспективе может позволить ими в какой-то степени управлять.Но это всего лишь разовые локальные технологии. Один тайфун вопроса не решает. Еще для «Операции «Папай» основной проблемой стала ее дороговизна. А уж для разгона тайфуна до мощности, необходимой для повреждения крупного современного города, нужна немыслимая энергия. Такой технологии просто не существует. Пока.Управлять сверхкрупными климатическими явлениями (циклонами, антициклонами, атмосферными фронтами) размерами в сотни и тысячи километров тем более невозможно. К примеру, в одном дождевом облаке (размером в пару километров) содержится энергия нескольких ядерных бомб. Соответственно, чтобы управлять им, нужна сила, во много раз ее превышающая. К тому же, ее нужно сконцентрировать в небольшой промежуток времени на маленьком пространстве. По крайней мере, вводимая в облако энергия должна быть не меньше той, которую оно содержит, при этом введенную энергию надо как-то вывести обратно, иначе последствия могут быть непредсказуемыми.Кстати, единственная успешная операция климатического характера, да еще и проведенная в условиях чрезвычайной ситуации, тоже была в СССР. После Чернобыля каким-то образом удалось «связать» распыленной химией облако радиоактивной пыли, минимизировав ущерб от него.В период до 80-х годов правительства и спецслужбы СССР, США и некоторых других стран (Великобритании, Канады, ЮАР) развлекались самой разнообразной чепухой – от экстрасенсов, «суперсолдат» и «расовой чумы» (в ЮАР изобретали вирус, который должен поражать только зулусов) до климатического, сейсмического и ионного оружия, не говоря уже о «внеземном разуме». Перелом наступил в силу нового витка научно-технического прогресса, и большинство экзотических программ потихоньку прикрыто.Говорят, кое-где сохранились лаборатории из одного-двух человек, но это люди одержимые, искренне верящие в свои идеи и, что самое главное, не имеющие доступа к большим деньгам, ресурсам и суперкомпьютерам – без этого атмосферный фронт на Москву не натравишь. Среди них еще не нашлось нового Николы Теслы, которому удавалось успешно водить за нос потенциальных инвесторов, рассказывая богатеям, что построенная им в Америке башня вызвала взрыв на Подкаменной Тунгуске где-то в бескрайней России, а никакого метеорита не было. Его большевики придумали, чтобы Теслу скомпрометировать.Отчаявшись, испытание несуществующего «климатического оружия» запретили резолюцией ООН от 1977 года, а год спустя СССР и США подписали аналогичный двусторонний договор. Конечно, настоящих энтузиастов это не остановит, но масштабными разработками в области «климатического оружия» с этого момента никто не занимался и большинство сопутствующих объектов перешли в гражданские ведомства. Тем не менее обвинения со стороны конспирологов и леворадикалов (особенно передовых боевых отрядов экологов-экстремистов) в адрес правительств сыплются регулярно.Так, в разрушительном нашествии урагана «Катрин» на Луизиану обвиняли одновременно Джорджа Буша-младшего и Россию. Барака Обаму обвиняли в том, что он «вызвал» ураган «Сэнди» за неделю до выборов. Есть «версия», что засуха в Калифорнии в период правления губернатора Шварценеггера также была вызвана искусственно, дабы превратить самый богатый штат США в зависимый и дотационный. А в «натравливании» ураганов на Никарагуа и Панаму американцев подозревали еще в 1969-м.Однако главным ньюсмейкером в этом вопросе стал бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, напрямую обвинивший Вашингтон в тридцатилетней засухе в Иране. По иронии судьбы, он закончил свое публичное выступление по этой теме тогда же, когда в Тегеране начался проливной дождь.Сейчас основным источником «слуховерсий» остается американская система HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) – огромный антенный комплекс высокочастотного изучения на Аляске, построенный в 1997 году. С его помощью предполагалось исследовать ионосферу атмосферы, а заказчиком выступило Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам (DAPRA), которое в США призвано хвататься за все неизученное.Однако проект оказался слишком дорогостоящим и никаких практических результатов не принес. В 2014-м ВВС США открестились от центра на Аляске, заявив, что теперь намерены разрабатывать другие методы исследования и контроля ионосферы, не уточнив, какие именно. Летом того же года закончились последние программы и гранты от DAPRA, а еще через год весь комплекс передали на баланс Университета Аляски, и военными программами он больше не занимается. Впрочем, его способность концентрировать в одном луче огромную энергию никуда не делась и нервирует даже технически подкованных людей, а не только изобретателей вечного двигателя и свидетелей НЛО.В любом случае, именно HAARP до сих пор основная мишень конспирологов, которые обвиняют антенный комплекс даже в появлении невиданных болезней, падении самолетов и прочих напастях (ураганы – общее место). Существуют еще два аналогичных комплекса гораздо меньшей мощности в заполярной Норвегии – в Тромсё и Лонгйире. Секретность вокруг них тоже порождает слухи, из которых родятся «слухи-версии». При этом предшественник HAARP, располагавшийся в той же Аляске у города Фэрбенкс, был демонтирован в 2009 году, а еще один – на Пуэрто-Рико – находится на реконструкции.В России тоже есть два комплекса исследования ионосферы, как и в случае с норвежскими – заметно меньшей мощности. Оба работают. Это проект «Сура» в Нижегородской области, внешне страшно похожий на HAARP, и еще один проект в Томске на базе Сибирского физико-технического института, но он находится в стадии расформирования.Аналогичный проект есть на Украине – в районе города Змиева Харьковской области (УРАН-1). По понятным причинам, нельзя знать точно, что они там делают, если что-то делают вообще. Вполне возможно, что сало коптят.В конечном счете климатическое оружие вполне можно записать в разряд «городских легенд» наравне с крысами-мутантами в московском метро и Бугименом в американских зеркалах. Однако это не означает, что активное воздействие на атмосферу невозможно в перспективе. То же касается и сейсмического оружия («тектонического»), за которое в свое время переживал Джохар Дудаев.Если совсем серьезно, большинство развитых стран имеют продвинутую систему мониторинга окружающей среды. Не только атмосферных и морских, но и сейсмических явлений, потому применить подобное оружие попросту невозможно. Следовательно, нет смысла пытаться – проблем и затрат будет больше, чем эффекта. Но конспирология – это всегда интересно. Даже самые здравомыслящие люди хотя бы раз в жизни смотрели или читали что-нибудь про инопланетян и привидений. Такова природа человеческого сознания, особенно в больших городах. Главное, меру знать.