Игиловцы казнили двоих иракских журналистов

Из Ирака приходят сводки о трагическом событии в Мосуле. Один из местных телеканалов сообщает о том, что представители его съёмочной группы – корреспондент Хизб Хизап Дулейми и оператор Сууд ат-Даури убиты террористами ИГИЛ (* террористическая группировка, запрещённая в России). Сообщается, что террористы убили сотрудников телеканала «Хуна Салахеддин», когда те попали к ним в заложники, снимая репортаж об освобождении Мосула силами коалиции.Напомним, что иракские власти ещё две недели назад объявили о полном освобождении Мосула от игиловцев. На самом деле часть города всё ещё находится под контролем боевиков. В общей сложности в одном из кварталов Старого города в заложниках у боевиков остаются около 20 тысяч мирных жителей, которых те используют в качестве живого щита.Сообщается о том, что террористы ИГИЛ (*) маскируют танковые орудия в фурах грузовиков, на которые могут наноситься отметки Международного Красного креста и полумесяца. Это позволяет им в удерживаемых кварталах избегать бомбардировок и перемещать технику из одного места в другое даже днём.Один из таких замаскированных танков выявили накануне представители иракской национальной полиции, которые также взяли в плен несколько террористов ИГИЛ (*). В руках полицейских игиловцы выглядят вовсе не так грозно, как на собственных пропагандистских кадрах.