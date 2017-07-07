19:49 07 июля

Игиловцы казнили двоих иракских журналистов

Из Ирака приходят сводки о трагическом событии в Мосуле. Один из местных телеканалов сообщает о том, что представители его съёмочной группы – корреспондент Хизб Хизап Дулейми и оператор Сууд ат-Даури убиты террористами ИГИЛ (* террористическая группировка, запрещённая в России). Сообщается, что террористы убили сотрудников телеканала «Хуна Салахеддин», когда те попали к ним в заложники, снимая репортаж об освобождении Мосула силами коалиции.

Напомним, что иракские власти ещё две недели назад объявили о полном освобождении Мосула от игиловцев. На самом деле часть города всё ещё находится под контролем боевиков. В общей сложности в одном из кварталов Старого города в заложниках у боевиков остаются около 20 тысяч мирных жителей, которых те используют в качестве живого щита.

Сообщается о том, что террористы ИГИЛ (*) маскируют танковые орудия в фурах грузовиков, на которые могут наноситься отметки Международного Красного креста и полумесяца. Это позволяет им в удерживаемых кварталах избегать бомбардировок и перемещать технику из одного места в другое даже днём.


Игиловцы казнили двоих иракских журналистов


Один из таких замаскированных танков выявили накануне представители иракской национальной полиции, которые также взяли в плен несколько террористов ИГИЛ (*). В руках полицейских игиловцы выглядят вовсе не так грозно, как на собственных пропагандистских кадрах.




Использованы фотографии: Iraqi_day
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Комментарии 18

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:32
    Щелкоперы полезли за сенсациями...? Итог однозначно..
    ОТДЕЛ
    1. Володин Сегодня, 18:36
      Цитата: ОТДЕЛ
      Щелкоперы полезли за сенсациями...? Итог однозначно..

      Откуда бы Вам в таком случае черпать свои мощные комментарии, если бы не работа таких журналистов, называемых вами "щелкопёрами"? Стыдно, батенька, ведь погибли люди, которые делали свою работу.
      Володин
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:51
        Володин, hi Алексей hi У нас русских испокон веков убогих не обижали -они итак постродали при рождении, так что на ОТДЕЛА внимание не оброщайте hi
        Изгоняющий либероидов
      2. Наган Сегодня, 19:32
        Лезть туда где активничают бармалеи - все равно что заплывать за буйки, стоять под грузом и стрелой, и переходить дорогу на красный свет. Они знали на что шли, или по крайней мере должны были знать.
        Наган
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:48
      Виталий, ты самый такой правельный и умниковый, аж до противного am Первому комментарии поставить, плюсов набрать , а вот реально обдумать описанное умишки не хватает! fool
      Изгоняющий либероидов
    3. nizhegorodec Сегодня, 19:32
      Цитата: ОТДЕЛ
      Щелкоперы полезли за сенсациями.

      Совсем из ума выжил?
      nizhegorodec
  2. Partyzan Сегодня, 18:39
    Сообщается о том, что террористы ИГИЛ (*) маскируют танки в фурах грузовиков, на которых могут наноситься отметки Международного Красного креста и полумесяца. Это позволяет им в удерживаемых кварталах избегать бомбардировок и перемещать технику из одного места в другое даже днём.
    жаль людей, но танк не поместится в фуру грузовика, как его туда не заталкивай hi
    Partyzan
  3. лысова Сегодня, 18:42
    Обращение на фото с пленными, говорит само за себя - " Иракская полиция " - далеко ли она ушла от пленных, даже если они зверьё. Рисовщики, герои блин.
    лысова
    1. donavi49 Сегодня, 18:56
      Восточная война - она очень жестокая. На фотках - гуманное обращение кстати. А так и танками давят и режут, порой так, что игиловцам впору завидовать.
      donavi49
      1. лысова Сегодня, 19:16
        Он ботинок на плечо пленному поставил, пытаясь показать какой он воин.
        лысова
  4. На страже Сегодня, 18:46
    Надо запретить ислам, тогда и базы для всяких "исламских государств" не будет.
    На страже
    1. Partyzan Сегодня, 18:56
      а еще запретить тору
      Partyzan
    2. dvina71 Сегодня, 18:57
      Причем тут ислам? В этих землях резали друг друга задолго до ислама..,с приходом ислама просто добавилась еще один повод для резни.Есть много стран где ислам основная или одна из основных религий,но там все спокойно.
      Запретить надо ФРС..или отдать его в руки государства.. Тогда и причина резни пропадет.
      dvina71
    3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:20
      На стреме -Рабинович am вам сколько лет. ?Вы сударь постоянно билеберду пишите fool Или вернитесь в детский сад, или перестаньте нести чепуху sad
      Изгоняющий либероидов
      1. Partyzan Сегодня, 19:30
        вернитесь в детский сад
        он в другое место ходит
        Partyzan
    4. yuriy55 Сегодня, 19:22
      Цитата: На страже
      Надо запретить ислам, тогда и базы для всяких "исламских государств" не будет.

      Человечеству пора остановиться и осмыслить необходимость существования явных паразитов в обществе. И, поверьте, религия здесь только внешний атрибут. Внутренняя потребность жить за счёт другого, диктовать свою волю по законам, выдуманным кучкой ничего не создавших отморозков, - не хватит ли? Может, уже давно хватит? what
      yuriy55
    5. fedor13 Сегодня, 19:23
      Кто вам мешает и дальше с матраниками плевать на всех и запрещать все что не по вашему.
      fedor13
  5. farik68 Сегодня, 18:53
    Журналист он и в Африке журналист....!!!! Вечная память парням...!!!
    farik68
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