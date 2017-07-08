Совершенство приводит к деградации

В военно-воздушных силах (ВВС) различных стран мира остается еще довольно много истребителей 2-го и 3-го поколений. Они принимали участие во множестве локальных войн, описать их результаты в одной статье нет никакой возможности. Только на сюжет «F-4 против МиГ-21» можно написать брошюру. При этом в описании побед и потерь каждого типа самолета всегда есть множество противоречий, в зависимости от того, какая сторона занимается описанием. Слишком велика в этих описаниях роль пропаганды. Необходимо сопоставление множества источников для получения хотя бы относительно объективной картины.«Лицом» современных ВВС являются истребители 4-го поколения. И останутся этим «лицом» еще очень надолго, поскольку 5-е поколение строить очень тяжело. Поэтому наиболее интересно изучить их боевой опыт. Который, впрочем, гораздо меньше, чем у их предшественников. Так, ни в одном бою ни разу не участвовали китайские машины 4-го поколения J-11 («клон» Су-27) и J-10. Европейский «Тайфун», французский «Рафаль» и шведский «Гриппен» участвовали лишь в «полигонной» войне в Ливии («Рафаль» еще воевал в столь же «полигонном» Мали), работая в отсутствие ПВО противника по наземным целям. Таким образом, реальный боевой опыт имеют всего шесть типов самолетов 4-го поколения: американские F-15, F-16, F/А-18, советские/российские Су-27 и МиГ-29, а также французский «Мираж-2000».Первым истребителем 4-го поколения, поступившим на вооружение, стал F-15. Данный самолет в качестве воздушного бойца превосходит всех своих «коллег», вместе взятых.Впрочем, наибольших успехов F-15 добились в составе ВВС Израиля, а не США. Впервые они вступили в бой с ВВС Сирии в июне 1979 года. До мая 1982 года они сбили от 9 до 14 сирийских МиГ-21 и 1-2 МиГ-25 (меньшие значения подтверждены сирийцами, большие – утверждения израильтян). При этом по советско-сирийским данным, в воздушных боях сбито 3-4 F-15 (2 – МиГами-21, 1–2 – МиГами-25), еще 4 – ЗРК «Оса». Евреи категорически отрицают боевые потери F-15 по каким-либо причинам, сирийцы никаких практических доказательств своих побед не предоставляют.В ходе наиболее интенсивных боев в июне 1982 года F-15, по первоначальным израильским заявлениям, сбили 63 сирийских самолета. Впоследствии евреи выставили более реалистичную цифру – 32 самолета (18 МиГ-21, 12 МиГ-23, 2 самолета неопределенного типа). Сирийцы претендуют как минимум на 5 сбитых F-15, евреи это отрицают, признавая лишь серьезное повреждение одного самолета в бою с МиГ-21.В конце 1983 года произошла новая вспышка боевых действий в Ливане и над ним, причем на этот раз сирийцы воевали не только против Израиля, но и против НАТО. По советским данным, сирийские МиГ-23МЛ сбили 3 F-15. Евреи отрицают сам факт этих боев, не признавая потерь и не претендуя на победы.Наконец, в июне 1989 году израильские F-15 сбили 2 сирийских МиГ-29.Саудовские F-15С в июне 1984 года сбили 1 или 2 иранских истребителя F-4. Затем во время «Бури в пустыне» в январе 1991 года ими были сбиты два иракских истребителя «Мираж-F1». При этом в феврале (еще во время войны) был потерян один саудовский F-15С. По официальным заявлениям, это произошло по техническим причинам.Именно во время «Бури в пустыне» произошел боевой дебют F-15 ВВС США. Они и нанесли основные потери ВВС Ирака, сбив 4–5 МиГ-29, 2 МиГ-25, 6–8 МиГ-23, 2 МиГ-21, 1 Су-7, 4 Су-22, 2 Су-25, 6–7 «Миражей-F1», 3 вертолета.Наконец, во время агрессии НАТО против Югославии в марте–июне 1999 года американские F-15С сбили 3 или 4 югославских МиГ-29.Никаких потерь (по крайней мере, подтвержденных) F-15 не имели ни в воздушных боях, ни от наземной ПВО.Все потери пришлись на F-15Е, при этом побед у него нет. Что, впрочем, естественно. Если F-15A/B/C/D создавался и эксплуатировался в качестве «чистого» истребителя, то F-15Е – это ударный самолет, хотя и теоретически способный вести воздушный бой. Строго говоря, его некорректно называть истребителем 4-го поколения. Тем не менее это ведь F-15.Еще перед началом «Бури в пустыне» (в конце 1990 года) разбился на Аравийском полуострове F-15Е с бортовым номером 87-0203. Непосредственно на войне были потеряны 2 F-15E: 88-1689 (сбит иракской зенитной артиллерией) и 88-1692 (сбит ЗРК С-75). Во время активной фазы второй иракской войны, в апреле 2003 года, иракской ПВО был сбит один F-15Е (88-1694). В июле 2009 года в Афганистане разбился F-15Е (90-0231), причина гибели неизвестна. В марте 2011 года в Ливии разбился F-15Е (91-0304). Он почти наверняка разбился по техническим причинам, поскольку силам Каддафи было просто нечем его сбивать, они и не претендовали на эту победу.Другой американский истребитель – F-16 – имеет гораздо более богатую боевую биографию, чем F-15, при этом побед у него гораздо меньше, а потерь гораздо больше.С июля 1981 года по май 1982 года израильские F-16 сбили 4 сирийских МиГ-21 и 2 МиГ-23. При этом якобы сирийские ЗРК «Оса» сбили 3 F-16, чему доказательств нет. Евреи же полностью отрицают любые боевые потери как F-15, так и F-16.В ходе интенсивных боев в июне 1982 года израильские F-16 якобы сбили 45 сирийских самолетов, затем это число уменьшилось до 33, причем почти все они не были отождествлены по типам. Реально на их счету было 3–6 МиГ-23МФ и 9 ударных самолетов (7 Су-22 и 2 МиГ-23БН). При этом сирийцы претендуют на уничтожение 3–6 F-16 в боях с МиГ-23МФ, чего евреи, как было сказано выше, не подтверждают.Во время последней ливанской войны в июле 2006 года разбился израильский F-16D (бортовой номер 489, он же 00-1045), но он упал сразу после взлета, поэтому в данном случае речь однозначно идет об аварии, а не о воздействии ПВО «Хезболлы».Вслед за израильскими в бой вступили пакистанские F-16, участвовавшие на стороне душманов в необъявленной войне против СССР и тогдашнего афганского правительства. На их счету 2 истребителя ВВС Афганистана МиГ-23, 3–4 штурмовика Су-22, 2 пассажирских самолета (Ан-26 и Ан-32), причем уничтожение последних было вообще-то военным преступлением (Запад их почему-то не заметил), а также один штурмовик ВВС СССР Су-25 (его пилотировал Александр Руцкой). Потеряли пакистанцы один F-16 (бортовой номер 81-0918, он же 85720). Он был сбит 29 апреля 1987 года, когда пакистанские истребители встретились с советскими МиГ-23МЛД (то есть истребителями 3-го поколения). Впрочем, по официальной версии, F-16 был по ошибке сбит его же собственным ведомым, но большинство независимых исследований считают, что он все же стал жертвой МиГа.Американские F-16 впервые вступили в бой во время «Бури в пустыне». Поскольку борьба с иракскими истребителями была полностью возложена на F-15, F-16 использовался как ударный самолет. Поэтому на его счету в той войне нет ни одной победы, зато есть значительные потери. Еще перед началом войны на Аравийском полуострове разбились три F-16 ВВС США (79-0040, 83-1151, 88-0483). Непосредственно во время войны были потеряны семь F-16, из них сбитыми официально считаются три: 84-1390 (ПЗРК «Игла»), 87-0228 (ЗРК «Квадрат»), 87-0257 (ЗРК С-125). Не вполне ясны причины гибели еще четырех самолетов (84-1218, 84-1379, 87-0224, 86-0329).Первой победы в Ираке F-16 добился в декабре 1992 года: обеспечивая соблюдения «бесполетной зоны», он сбил иракский МиГ-25.Во время второй иракской войны в 2003–2008 годы было потеряно 5 F-16 ВВС США. В ноябре 2006 года F-16CG (90-0776) погиб во время оказания непосредственной авиационной поддержки сухопутным войскам. Официально считается, что он так увлекся погоней за целью (автомобилем боевиков), что потерял ориентацию и столкнулся с землей. О причинах гибели еще четырех F-16 (88-0424, 89-0231, 92-3901, 93-0554) история умалчивает. Также неизвестна причина потери единственного F-16С ВВС США (00-0219) в Афганистане в апреле 2013 года.Во время войны в Боснии и Герцеговине 28 февраля 1994 года американские F-16 сбили четыре сербских штурмовика J-21, причем три из них сбил один американский летчик. Боевые потери составили один F-16С (89-2032), который в июне 1995 года был сбит ЗРК «Квадрат». Еще три F-16ВВС США в ходе той же войны считаются потерянными по техническим причинам.Во время войны 1999 года американские F-16 сбили один или два сербских МиГ-29 (второй, возможно, был сбит своим же ЗРК «Квадрат»). Собственные потери составили один F-16С (88-0550), который в ночь с 1 на 2 мая был сбит ЗРК С-125.Кроме того, во время той же агрессии НАТО против Югославии еще один сербский МиГ-29 был сбит F-16А голландских ВВС, причем, что крайне необычно, голландец сбил серба не ракетой «воздух–воздух», а противорадиолокационной ракетой (видимо, она навелась на РЛС МиГа). С другой стороны, в августе 2006 года ВВС Голландии по неизвестной причине потеряли F-16A (J-364) в Афганистане.Боевые успехи имеют F-16 ВВС Венесуэлы. В ноябре 1992 года во время неудачного военного мятежа они сбили три легких штурмовика (два OV-10 американского и одного АТ-27 бразильского производства) собственных ВВС, оказывавших поддержку мятежникам.Наконец, F-16 задействованы (причем с обеих сторон) в постоянной необъявленной холодной войне между «заклятыми союзниками» по НАТО – Грецией и Турцией. Иногда эта холодная война становится горячей. В частности, в октябре 1996 года турецкий F-16D был сбит греческим истребителем «Мираж-2000EG» (один из двух турецких летчиков погиб). А в мае 2006 года греческий и турецкий F-16 доманеврировались до того, что столкнулись. Оба самолета разбились, греческий летчик погиб.В мае 2013 года турецкий F-16С по неизвестным причинам упал рядом с сирийской границей. Неясно, идет ли речь о потере по техническим причинам или от воздействия ПВО Сирии. В марте 2014 года турецкие F-16 сбили сирийский МиГ-23, в октябре 2015 года – российский бомбардировщик Су-24.Палубный истребитель 4-го поколения морской авиации США F/А-18 имеет меньше всего побед и потерь. В первую ночь «Бури в пустыне» с 17 на 18 января 1991 года эти истребители сбили два иракских истребителя 2-го поколения МиГ-21. В ту же ночь F/А-18С (бортовой номер 163484) был сбит иракским истребителем-перехватчиком МиГ-25. Это единственная официально признанная потеря боевого самолета, принадлежащего ВС США, в воздушном бою за весь период после окончания Вьетнамской войны и единственная официально признанная потеря американского истребителя 4-го поколения в бою с самолетом советского производства. Кроме того, во время «Бури в пустыне» были потеряны по неясным причинам еще два F/А-18 (163096, 163121). Также по неясным причинам один F/А-18С был потерян в апреле 1994 года во время войны в Боснии. В начале второй иракской войны, в апреле 2003 года, один F/А-18С (164974) был сбит своим ЗРК «Пэтриот». Кроме того, во время этой войны в зоне боевых действий были потеряны еще четыре F/А-18 в двух парных столкновениях: два F/A-18С в мае 2005 года, по одному – F/A-18E и F/А-18F – в январе 2008 года.Су-27 впервые вступил в бой уже в составе ВВС РФ над Абхазией во время войны 1992–1993 годов. Там имела место единственная боевая потеря этого самолета: 19 марта 1993 года российский Су-27 был сбит грузинским ЗРК С-75. Возможно, в ответ российские Су-27 сбили один или два грузинских штурмовика Су-25, но прямых подтверждений этого нет.Во время войны 1998–2000 годов между Эфиопией и Эритреей эфиопские Су-27 сбили, по разным данным, от одного до четырех эритрейских МиГ-29 и, возможно, до двух МиГ-23. Причем считается, что эфиопские Су-27 пилотировались российскими летчиками, а эритрейские МиГи – украинскими. Кроме того, в августе 1999 года эфиопский Су-27 сбил частный пассажирский «Лирджет-35», случайно залетевший в воздушное пространство страны.Таким образом, успехи Су-27 весьма скромны, причем его жертвами становились исключительно наши же самолеты. Впрочем, возможности воевать с западными самолетами у него просто не было.У МиГ-29 все, к сожалению, гораздо хуже. Все бои со своими «коллегами», то есть другими истребителями 4-го поколения, он, как было показано выше, неизменно проигрывал с «сухим счетом». В боях с F-15 было потеряно 9–10 МиГ-29, с F-16 – два или три, а с Су-27 – от одного до четырех. Таким образом, всего было сбито 12–17 МиГ-29, они же не сбили ни одного «коллеги». Все победы МиГ-29 достигнуты над самолетами, по отношению к которым его превосходство очевидно. Во время «Бури в пустыне», возможно, иракский МиГ-29 сбил британский бомбардировщик «Торнадо» (ZA467), но западные источники этого не подтверждают. В 1996 году кубинские МиГ-29 сбили два «Цессны-337» (легкие пассажирские самолеты, перевозившие какие-то грузы для кубинских диссидентов). Эритрейские МиГ-29, возможно, сбили 3–4 эфиопских МиГ-21, три МиГ-23БН, один Су-25, но точных подтверждений этих побед нет. По-видимому, российский МиГ-29 сбил в апреле 2008 года у побережья Абхазии грузинский беспилотник израильского производства, то есть не исключено, что все победы МиГ-29 за 26 лет – две «Цессны» и беспилотник.При этом, возможно, есть у МиГ-29 потери от наземной ПВО. В июне 1992 года российский ЗРК «Оса» сбил или подбил над Приднестровьем молдавский МиГ-29 (Молдавия не подтверждает потерю). В 2012 году ПВО Южного Судана, видимо, сбила суданский МиГ-29. Летом 2014 года над Донбассом потеряны два украинских МиГ-29, причины потерь не очень ясны.На счету «Миража-2000» один «коллега» есть, о чем уже было сказано выше: греческий «Мираж-2000EG» 8 октября 1996 года сбил турецкий F-16D. Подтвержденная боевая потеря у французского истребителя тоже одна: в августе 1995 года над Боснией сербским ПЗРК («Стрела-2» или «Игла») был сбит «Мираж-2000N» (бортовой номер 346) ВВС Франции. Надо отметить, что «Мираж-2000N» – это не истребитель, а ударный самолет, причем предназначенный для нанесения ядерных ударов. Поэтому его, как и F-15Е, не совсем корректно включать в данное описание. Тем не менее это «Мираж-2000».Кроме того, также над Боснией в апреле 1993 года был потерян «Мираж-2000С» (это как раз истребитель), причина гибели не ясна. В Афганистане в мае 2011 года разбился «Мираж-2000D» (612) ВВС Франции. Впрочем, это тоже ударная, а не истребительная модификация данного самолета.Сейчас создается впечатление, что воздушные бои становятся неким атавизмом. Последние классические воздушные бои «истребители против истребителей» имели место в 1999 году, то есть 18 лет назад! Эти бои, как было показано выше, стали избиением МиГ-29 первых моделей. Сербские МиГи подверглись избиению со стороны натовских F-15 и F-16, эритрейские – со стороны эфиопских Су-27. Новейшие истребители поколений 4++ и 5 в воздушном бою не проверялись ни разу. Не только между собой, но даже с заведомо более слабыми машинами.Что касается истребителей 5-го поколения, то крайне сложным и спорным является вопрос о том, насколько прогрессивна данная концепция. До сих пор не ясно, прорыв это или тупик. Для этого как минимум самолеты надо проверить в полноценном бою, чего пока не было. Более того, есть подозрения, что американцы будут максимально избегать применять F-22 и F-35 на настоящей войне (использование F-22 в Ираке и Сирии в роли ударных самолетов таковым заведомо не является, поскольку им не угрожает никакая ПВО).Даже если машины 5-го поколения окажутся отличными воздушными бойцами, это не отменит их ненормальной дороговизны. Если же дело дойдет до боев, в которых с обеих сторон сойдутся истребители 5-го поколения, то придется пересматривать всю тактику. По-видимому, произойдет возвращение во времена Второй мировой и Корейской войн, когда были возможны только ближние маневренные бои при обязательном визуальном обнаружении друг друга, поскольку с помощью РЛС самолет противника обнаружить не удастся (из-за его малой ЭПР), при этом самолет, включивший РЛС, демаскирует этим сам себя.Ближний маневренный воздушный бой – вещь крайне жестокая, для таких боев характерны очень высокие потери. Они были возможны в эпоху, когда истребители были дешевым массовым расходным материалом. На сколько боев хватит машин, каждая из которых стоит больше 100 млн долл. и которых из-за этого произведено в лучшем случае пара сотен для ВВС великих держав и менее полусотни для ВВС стран рангом пониже? Вопрос этот очень похож на риторический. Стоимость новейших истребителей (даже поколения 4++, не говоря уж о 5-м) настолько непомерно абсурдна, что воевать ими можно только против такого противника, кто заведомо не способен сбить хотя бы один такой самолет. Так совершенство приводит к деградации. Кто бы мог подумать, что истребители повторят судьбу линкоров? Но именно к этому все и идет.