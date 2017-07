Палубная авиация во Второй мировой войне: новые самолёты. Часть VIII(b)

Литература:

1. Шант К., Бишоп. Авианосцы. Самые грозные авианесущие корабли мира и их самолёты: Иллюстрированная энциклопедия /Пер. с англ./ — М.: Омега, 2006.

2. Бешанов В.В. Энциклопедия авианосцев/Под обшей редакцией А.Е.Тараса — М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2002 — (Библиотека военной истории).

3. Полмар Н. Авианосцы: В 2 т. Т.1/Пер. с англ. А.Г.Больных. — М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. — (Военно-историческая библиотека).

4. Больных А.Г. Авианосцы. Иллюстрированная энциклопедия — М.: Яуза: ЭКСМО, 2013.

5. Фредерик Шерман. Война на Тихом океане. Авианосцы в бою — М.: ООО «Издательство АСТ», 1999. — (Военно-историческая библиотека).

6. Кудишин И.В. Палубные истребители Второй мировой войны — М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2001.

7. Харук А.И. Истребители Второй Мировой. Самая полная энциклопедия — М.: Яуза: ЭКСМО, 2012.

8. Харук А.И. Ударная авиация Второй Мировой — штурмовики, бомбардировщики, торпедоносцы — М.: Яуза: ЭКСМО, 2012.

9. Харук А.И. Комета, ненесущая смерть. Палубный самолёт D4Y «СУИСЕЙ». Авиапарк 2008-01.

10. Английские военные самолёты Второй мировой войны/Под ред. Д. Марча; Пер. с англ. М.В. Коновалова/ — М.: АСТ, 2002.

11. Американские самолёты Второй мировой войны (1939-1945 гг.)/Под ред. Д. Дональда; Пер. с англ. С. Виноградова и М. Коновалова — М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2002.

12. Иванов С.В. Grumman «Avenger». Война в воздухе (Часть 1-№98, Часть 2 №99) — Белорецк: ООО «АРС», 2003.

13. Иванов С.В. SB2C «Helldiver». Война в воздухе (№121) — Белорецк: ООО «АРС», 2004.

14. Иванов С.В. SBD «Dauntless». Война в воздухе (№129) — Белорецк: ООО «АРС», 2005.

15. Иванов С.В. D3A «Val» B5N «Kate» ударные самолеты японского флота. Война в воздухе (№25) — Белорецк: ООО «АРС», 2000.

16. Дорошкевич О. Самолёты Японии Второй мировой войны — Мн.: Харвест, 2004.

17. Кравченко В.Я. Бомбардировщик-торпедоносец Фейри «Баракуда» — Харьков: Кооператив «Акустик», 1992.

18. Кондратьев В. Пестроклювая поганка. Пикирующий бомбардировщик «Кертисс» SB2C «Хеллдайвер». Авиамастер 4-2003.

19. Околелов Н., Чечин А. От биплана к моноплану. Палубный разведчик CURTISS SB2C HELLDIVER. Моделист-Конструктор №1 2002.

20. Фирсов А. Авиация Японии во второй мировой войне. Части 1-3. Авиационный сборник №4. ЦАГИ,1996.

21. Peter C. Smith. Douglas SBD Dauntless. Printed in Great Britain, 1997.

22. Bert Kinzey. SBD Dauntless in detail & scale. DS48.

23. David Brazelton. The Douglas SBD Dauntless (Aircraft Profile 196) — Profile Publications Ltd, 1967.

24. Robert Stern, Don Greer. SB2C Helldiver in action. Aircraft No.54 — Squadron/signal publications inc., 1982.

25. David Mondey. The Concise Guide to American Aircrafts of World War II. Chancellor Press, 2006.

26. Peter M. Bowers. Curtiss Aircraft 1907-1947 — Putnam, 1979.

27. Barrett Tillman, Tom Tullis. Helldiver Units of World War 2 — Osprey Publishing, 1997.

28. M. C. Richards, Donald S. Smith. Aichi D3A (Val) & Yokosuka D4Y (Judy) Carrier Bombers of the IJNAF (Aircraft Profile 241) — Profile Publications Ltd, 1972.

29. R.J. Francillon. Japanese Aircraft of the Pacific. Putman & Company. London-1970.

30. Letadla 1939-45. Stihaci A Bombardovaci Letadla Japonska dil 1. Plzen, 1998.

31. Letadla 1939-45. Stihaci A Bombardovaci Letadla Japonska dil 2. Plzen, 2000.



Интернет-ресурсы:

http://www.airwar.ru;

http://pro-samolet.ru;

http://wp.scn.ru;

http://deviantart.net ;

http://www.aviastar.org;

http://wardrawings.be/WW2;

http://www.axis-and-allies-paintworks.com;

http://www.airpages.ru;

http://www.airaces.ru.

В ходе освоения и наращивания серийного производства D4Y1 конструкторы вели работу по совершенствованию его силовой установки. Результатом этого стало появление новой модификации двигателя «Ацута-32» мощностью 1400 лошадиных сил в конце 1943 года.Пикирующий бомбардировщик «Йокосука» D4Y2 «Сусей» («Джуди») (рис. с сайта wardrawings.be)Установка более мощного двигателя на «Сусей» ознаменовало появление новой серийной модификации пикировщика — D4Y2, серийное производство которой, из-за задержки в освоении двигателя «Ацута-32», начали только в апреле 1944 года. Вместе с новым двигателем D4Y2 получил и увеличенный запас топлива (1660 л против 1070 л у D4Y1). Максимальная скорость самолёта возросла до 579 км в час. Это была самая скоростная бомбардировочная модификация «Сусеев». Максимальный взлётный вес возрос почти на 400 кг, и это отрицательно сказалось на его дальности полёта — она уменьшилась до 2390 км (против 2535 км у «единички»).Пикирующий бомбардировщик «Йокосука» D4Y2 «Сусей» на береговом аэродроме, 1944 г. (фото с сайта www.warbirdsresourcegroup.org)Вооружение и защищенность D4Y2 соответствовали предыдущей модификации, лишь на некоторых самолётах (субмодификация D4Y2а) вместо заднего подвижного 7.92-мм пулемёта стрелка-радиста устанавливали более мощный 13-милиметровый.Из базовых (не палубных) модификаций «двойки» следует отметить D4Y2-S — ночной истребитель перехватчик. Своему появлению он обязан отличным скоростным характеристикам «Сусея» и острой необходимостью противостояния ночным американским бомбардировкам.Ночной истребитель «Йокосука» D4Y2-S «Сусей» (рис. с сайта wardrawings.be)Небольшое количество D4Y2-S было получено в результате переделки уже построенных D4Y2. Экипаж истребителя сократили до одного человека, а в задней части кабины вместо кресла стрелка-радиста установили 20-мм пушку, стреляющую вверх-вперёд под углом 30 градусов. Для облегчения самолёта бомбардировочное оборудование и тормозной гак (крюк) демонтировали, бомбоотсек ликвидировали. Подкрыльевые держатели приспособили для подвески противосамолётных зажигательных бомб. Высоту вертикального оперения немного увеличили.Ночной истребитель «Йокосука» D4Y2-S «Сусей» (фото с сайта www.warbirdsresourcegroup.org)Однако, не смотря на высокую максимальную скорость (580 км в час), боевая эффективность этих ночных истребителей оказалась низкой. Недостаточная для перехватчика скороподъёмность часто не позволяла истребителю занять необходимую для атаки позицию.Ночной истребитель D4Y2-S «Сусей» выполняет перехват американского бомбардировщика В-29 (рис. с сайта www.bilek-eshop.cz)Самым удачным японским лётчиком на D4Y2-S стал Йосимицу Нака, который в течение 1945 года (по данным японской стороны) смог сбить пять американских бомбардировщиков В-29 и повредить четыре. Другие японские пилоты были менее опытны и удачливы в ночных воздушных поединках.Эксплуатация авиадвигателей жидкостного охлаждения установленных на первых модификациях пикирующих бомбардировщиках-разведчиках D4Y «Сусей» помимо сложностей с техническим обслуживанием выявила их меньшую надёжность в сравнении с традиционными для японских авиастроителей звёздообразными двигателями воздушного охлаждения.Пикирующий бомбардировщик «Йокосука» D4Y3 «Сусей» («Джуди») (рис. с сайта wardrawings.be)В июне 1944 года начался выпуск D4Y3 — новой модификации «Сусея» оснащённой звёздообразным 14-цилиндровым 1500-сильным двигателем воздушного охлаждения «Кинсей-62» фирмы «Мицубиси». Одновременно с новой модификацией до сентября 1944 года осуществлялся постоянно уменьшающийся выпуск и D4Y2.«Йокосука» D4Y3 «Сусей» на музейной стоянке аэропорта в Чино, Калифорния, США, 6 мая 2012 г. (фото с сайта deviantart.net)Установка нового двигателя потребовала изменения формы капота силовой установки, при этом возросло аэродинамическое сопротивление, а также немного ухудшился обзор при заходе на посадку. Максимальная скорость в горизонтальном полёте, несмотря на возросшую мощность двигателя, немного снизилась (до 571 км в час). Высоту вертикального оперения увеличили по образцу D4Y2-S.Восстановленный D4Y3 «Сусей» («Джуди») прогревает двигатель на территории авиамузея в Чино, Калифорния, США (фото с сайта imodeler.com)Уменьшение запаса топлива почти в полтора раза (до 1040 л) привело к резкому снижению дальности полёта с боевой нагрузкой до 1520 км. Для сокращения взлётной дистанции при действиях с палуб лёгких авианосцев и коротких береговых взлётно-посадочных полос под фюзеляж могли подвешиваться три пороховых ускорителя тягой по 270-кг.Пикирующий бомбардировщик D4Y3 «Сусей» с муляжом 800-кг бомбы (створки бомбоотсека сняты) — экспонат авиамузея в Чино, Калифорния, США (фото с сайта imodeler.com)Стрелковое вооружение «тройки» было аналогично D4Y2/ D4Y2а. Бомбовая нагрузка D4Y3 возросла — на усиленных подкрыльевых узлах теперь могли подвешивать бомбы до 250 кг.Пикирующий бомбардировщик D4Y3 «Сусей» («Джуди») из экспозиции авиамузея на стоянке аэродрома города Чино во время авиашоу, Калифорния, США, 2013 г. (фото с сайта www.flickr.com)К концу 1944 года резко сокращающееся количество действующих авианосцев японского привело к размещению большей части палубной авиации на береговых аэродромах. В условиях невозможности полноценной подготовки пилотов палубной авиации Японии «Сусеи» стали использовать как самолёты камикадзе. Так, 4 января 1945 года управляемый пилотом-смертником D4Y врезался в палубу американского эскортного авианосца «Оммани Бэй» и потопил его. 21 января 1945 года в результате группового удара камикадзе на шести «Сусеях», взлетевших с острова Формоза, были тяжело повреждены авианосцы «Лэнгли» и «Тикондерога».Пожар на авианосце «Банкер Хилл» (CV-17) после атаки камикадзе 11 мая 1945 г. (фото с сайта wikimedia.org)Последней известной успешной атакой D4Y3, действующих в качестве пикирующих бомбардировщиков, стал удар по авианосцу «Франклин» 19 марта 1945 года. Прорвавшемуся через плотный заградительный огонь одному «Сусею» удалось добиться двух точных попаданий в момент взлёта с палубы авианосца его авиагруппы. Взрывы 250-кг авиабомб в ангаре и на полётной палубе, плотно заставленной самолётами, нанесли серьёзный урон авиатехнике и унесли жизни 724 человек.Горящий авианосец «Франклин» (CV-13) после успешной атаки пикирующего бомбардировщика D4Y3 «Сусей», 19.04.1945 г. (фото с сайта wikimedia.org)В феврале 1945 года начался выпуск D4Y4 — последней серийной модификации «Сусея», предназначенной для использования в основном для атак пилотов-камикадзе. Силовая установка осталась прежней. Самолёт стал одноместным. Кабина пилота наконец-то получила бронезащиту (75-мм лобовое бронестекло и 7-мм бронеспинку кресла). Живучесть D4Y4 повысили также установкой протектированных топливных баков большей вместимости (1345 л).Пикирующий бомбардировщик «Йокосука» D4Y4 «Сусей» («Джуди») (рис. с сайта wardrawings.be)Створки бомбоотсека демонтировали, что позволяло подвесить мощную 800-кг авиабомбу. Одновременно с этим усилили стойки шасси. С самолёта сняли радиостанцию и даже бомбосбрасыватель (смертнику они не нужны!). Стрелковое вооружение сохранилось в виде пары курсовых 7.7-мм пулемётов (в полевых условиях их тоже нередко демонтировали).D4Y3 «Сусей» с муляжом 800-кг бомбы (подвеска по типу D4Y4), Чино, Калифорния, США (фото с сайта hiveminer.com)В результате всех этих переделок максимальная взлётная масса D4Y4 возросла до 4746 кг, а максимальная скорость снизилась до 551 км в час. Увеличенный запас топлива обеспечил небольшую прибавку к дальности полёта (в 130 км). Как и на «тройке» на D4Y4 сохранили возможность установки пороховых ускорителей под фюзеляжем.D4Y4 «Сусей» («Джуди»), захваченный американцами в 1945 г. (фото с сайта aviadejavu.ru)Выпуск D4Y4 составил всего 236 самолётов и был прекращён в августе 1945 вследствие полного уничтожения авиастроительных мощностей Японии на исходе войны. Общее количество построенных за годы войны «Сусеев» составило 2038 экземпляров.Запоздалое появление пикирующих бомбардировщиков-разведчиков «Йокосука» D4Y «Сусей» в условиях стремительного сокращения японского авианосного флота и острого дефицита хорошо подготовленных и опытных пилотов, господства в воздухе авиации союзников не позволило ему в полной мере проявить свои высокие лётно-технические качества, превосходящие по ряду показателей аналогичные палубные самолёты Великобритании и США.