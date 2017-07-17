Палубная авиация во Второй мировой войне: новые самолёты. Часть VIII(b)
Японские палубные пикирующие бомбардировщики (продолжение)
В ходе освоения и наращивания серийного производства D4Y1 конструкторы вели работу по совершенствованию его силовой установки. Результатом этого стало появление новой модификации двигателя «Ацута-32» мощностью 1400 лошадиных сил в конце 1943 года.
Пикирующий бомбардировщик «Йокосука» D4Y2 «Сусей» («Джуди») (рис. с сайта wardrawings.be)
Установка более мощного двигателя на «Сусей» ознаменовало появление новой серийной модификации пикировщика — D4Y2, серийное производство которой, из-за задержки в освоении двигателя «Ацута-32», начали только в апреле 1944 года. Вместе с новым двигателем D4Y2 получил и увеличенный запас топлива (1660 л против 1070 л у D4Y1). Максимальная скорость самолёта возросла до 579 км в час. Это была самая скоростная бомбардировочная модификация «Сусеев». Максимальный взлётный вес возрос почти на 400 кг, и это отрицательно сказалось на его дальности полёта — она уменьшилась до 2390 км (против 2535 км у «единички»).
Пикирующий бомбардировщик «Йокосука» D4Y2 «Сусей» на береговом аэродроме, 1944 г. (фото с сайта www.warbirdsresourcegroup.org)
Вооружение и защищенность D4Y2 соответствовали предыдущей модификации, лишь на некоторых самолётах (субмодификация D4Y2а) вместо заднего подвижного 7.92-мм пулемёта стрелка-радиста устанавливали более мощный 13-милиметровый.
Из базовых (не палубных) модификаций «двойки» следует отметить D4Y2-S — ночной истребитель перехватчик. Своему появлению он обязан отличным скоростным характеристикам «Сусея» и острой необходимостью противостояния ночным американским бомбардировкам.
Ночной истребитель «Йокосука» D4Y2-S «Сусей» (рис. с сайта wardrawings.be)
Небольшое количество D4Y2-S было получено в результате переделки уже построенных D4Y2. Экипаж истребителя сократили до одного человека, а в задней части кабины вместо кресла стрелка-радиста установили 20-мм пушку, стреляющую вверх-вперёд под углом 30 градусов. Для облегчения самолёта бомбардировочное оборудование и тормозной гак (крюк) демонтировали, бомбоотсек ликвидировали. Подкрыльевые держатели приспособили для подвески противосамолётных зажигательных бомб. Высоту вертикального оперения немного увеличили.
Ночной истребитель «Йокосука» D4Y2-S «Сусей» (фото с сайта www.warbirdsresourcegroup.org)
Однако, не смотря на высокую максимальную скорость (580 км в час), боевая эффективность этих ночных истребителей оказалась низкой. Недостаточная для перехватчика скороподъёмность часто не позволяла истребителю занять необходимую для атаки позицию.
Ночной истребитель D4Y2-S «Сусей» выполняет перехват американского бомбардировщика В-29 (рис. с сайта www.bilek-eshop.cz)
Самым удачным японским лётчиком на D4Y2-S стал Йосимицу Нака, который в течение 1945 года (по данным японской стороны) смог сбить пять американских бомбардировщиков В-29 и повредить четыре. Другие японские пилоты были менее опытны и удачливы в ночных воздушных поединках.
Эксплуатация авиадвигателей жидкостного охлаждения установленных на первых модификациях пикирующих бомбардировщиках-разведчиках D4Y «Сусей» помимо сложностей с техническим обслуживанием выявила их меньшую надёжность в сравнении с традиционными для японских авиастроителей звёздообразными двигателями воздушного охлаждения.
Пикирующий бомбардировщик «Йокосука» D4Y3 «Сусей» («Джуди») (рис. с сайта wardrawings.be)
В июне 1944 года начался выпуск D4Y3 — новой модификации «Сусея» оснащённой звёздообразным 14-цилиндровым 1500-сильным двигателем воздушного охлаждения «Кинсей-62» фирмы «Мицубиси». Одновременно с новой модификацией до сентября 1944 года осуществлялся постоянно уменьшающийся выпуск и D4Y2.
«Йокосука» D4Y3 «Сусей» на музейной стоянке аэропорта в Чино, Калифорния, США, 6 мая 2012 г. (фото с сайта deviantart.net)
Установка нового двигателя потребовала изменения формы капота силовой установки, при этом возросло аэродинамическое сопротивление, а также немного ухудшился обзор при заходе на посадку. Максимальная скорость в горизонтальном полёте, несмотря на возросшую мощность двигателя, немного снизилась (до 571 км в час). Высоту вертикального оперения увеличили по образцу D4Y2-S.
Восстановленный D4Y3 «Сусей» («Джуди») прогревает двигатель на территории авиамузея в Чино, Калифорния, США (фото с сайта imodeler.com)
Уменьшение запаса топлива почти в полтора раза (до 1040 л) привело к резкому снижению дальности полёта с боевой нагрузкой до 1520 км. Для сокращения взлётной дистанции при действиях с палуб лёгких авианосцев и коротких береговых взлётно-посадочных полос под фюзеляж могли подвешиваться три пороховых ускорителя тягой по 270-кг.
Пикирующий бомбардировщик D4Y3 «Сусей» с муляжом 800-кг бомбы (створки бомбоотсека сняты) — экспонат авиамузея в Чино, Калифорния, США (фото с сайта imodeler.com)
Стрелковое вооружение «тройки» было аналогично D4Y2/ D4Y2а. Бомбовая нагрузка D4Y3 возросла — на усиленных подкрыльевых узлах теперь могли подвешивать бомбы до 250 кг.
Пикирующий бомбардировщик D4Y3 «Сусей» («Джуди») из экспозиции авиамузея на стоянке аэродрома города Чино во время авиашоу, Калифорния, США, 2013 г. (фото с сайта www.flickr.com)
К концу 1944 года резко сокращающееся количество действующих авианосцев японского привело к размещению большей части палубной авиации на береговых аэродромах. В условиях невозможности полноценной подготовки пилотов палубной авиации Японии «Сусеи» стали использовать как самолёты камикадзе. Так, 4 января 1945 года управляемый пилотом-смертником D4Y врезался в палубу американского эскортного авианосца «Оммани Бэй» и потопил его. 21 января 1945 года в результате группового удара камикадзе на шести «Сусеях», взлетевших с острова Формоза, были тяжело повреждены авианосцы «Лэнгли» и «Тикондерога».
Пожар на авианосце «Банкер Хилл» (CV-17) после атаки камикадзе 11 мая 1945 г. (фото с сайта wikimedia.org)
Последней известной успешной атакой D4Y3, действующих в качестве пикирующих бомбардировщиков, стал удар по авианосцу «Франклин» 19 марта 1945 года. Прорвавшемуся через плотный заградительный огонь одному «Сусею» удалось добиться двух точных попаданий в момент взлёта с палубы авианосца его авиагруппы. Взрывы 250-кг авиабомб в ангаре и на полётной палубе, плотно заставленной самолётами, нанесли серьёзный урон авиатехнике и унесли жизни 724 человек.
Горящий авианосец «Франклин» (CV-13) после успешной атаки пикирующего бомбардировщика D4Y3 «Сусей», 19.04.1945 г. (фото с сайта wikimedia.org)
В феврале 1945 года начался выпуск D4Y4 — последней серийной модификации «Сусея», предназначенной для использования в основном для атак пилотов-камикадзе. Силовая установка осталась прежней. Самолёт стал одноместным. Кабина пилота наконец-то получила бронезащиту (75-мм лобовое бронестекло и 7-мм бронеспинку кресла). Живучесть D4Y4 повысили также установкой протектированных топливных баков большей вместимости (1345 л).
Пикирующий бомбардировщик «Йокосука» D4Y4 «Сусей» («Джуди») (рис. с сайта wardrawings.be)
Створки бомбоотсека демонтировали, что позволяло подвесить мощную 800-кг авиабомбу. Одновременно с этим усилили стойки шасси. С самолёта сняли радиостанцию и даже бомбосбрасыватель (смертнику они не нужны!). Стрелковое вооружение сохранилось в виде пары курсовых 7.7-мм пулемётов (в полевых условиях их тоже нередко демонтировали).
D4Y3 «Сусей» с муляжом 800-кг бомбы (подвеска по типу D4Y4), Чино, Калифорния, США (фото с сайта hiveminer.com)
В результате всех этих переделок максимальная взлётная масса D4Y4 возросла до 4746 кг, а максимальная скорость снизилась до 551 км в час. Увеличенный запас топлива обеспечил небольшую прибавку к дальности полёта (в 130 км). Как и на «тройке» на D4Y4 сохранили возможность установки пороховых ускорителей под фюзеляжем.
D4Y4 «Сусей» («Джуди»), захваченный американцами в 1945 г. (фото с сайта aviadejavu.ru)
Выпуск D4Y4 составил всего 236 самолётов и был прекращён в августе 1945 вследствие полного уничтожения авиастроительных мощностей Японии на исходе войны. Общее количество построенных за годы войны «Сусеев» составило 2038 экземпляров.
Запоздалое появление пикирующих бомбардировщиков-разведчиков «Йокосука» D4Y «Сусей» в условиях стремительного сокращения японского авианосного флота и острого дефицита хорошо подготовленных и опытных пилотов, господства в воздухе авиации союзников не позволило ему в полной мере проявить свои высокие лётно-технические качества, превосходящие по ряду показателей аналогичные палубные самолёты Великобритании и США.
Продолжение следует…
Литература:
1. Шант К., Бишоп. Авианосцы. Самые грозные авианесущие корабли мира и их самолёты: Иллюстрированная энциклопедия /Пер. с англ./ — М.: Омега, 2006.
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http://www.airpages.ru;
http://www.airaces.ru.
В ходе освоения и наращивания серийного производства D4Y1 конструкторы вели работу по совершенствованию его силовой установки. Результатом этого стало появление новой модификации двигателя «Ацута-32» мощностью 1400 лошадиных сил в конце 1943 года.
Пикирующий бомбардировщик «Йокосука» D4Y2 «Сусей» («Джуди») (рис. с сайта wardrawings.be)
Установка более мощного двигателя на «Сусей» ознаменовало появление новой серийной модификации пикировщика — D4Y2, серийное производство которой, из-за задержки в освоении двигателя «Ацута-32», начали только в апреле 1944 года. Вместе с новым двигателем D4Y2 получил и увеличенный запас топлива (1660 л против 1070 л у D4Y1). Максимальная скорость самолёта возросла до 579 км в час. Это была самая скоростная бомбардировочная модификация «Сусеев». Максимальный взлётный вес возрос почти на 400 кг, и это отрицательно сказалось на его дальности полёта — она уменьшилась до 2390 км (против 2535 км у «единички»).
Пикирующий бомбардировщик «Йокосука» D4Y2 «Сусей» на береговом аэродроме, 1944 г. (фото с сайта www.warbirdsresourcegroup.org)
Вооружение и защищенность D4Y2 соответствовали предыдущей модификации, лишь на некоторых самолётах (субмодификация D4Y2а) вместо заднего подвижного 7.92-мм пулемёта стрелка-радиста устанавливали более мощный 13-милиметровый.
Из базовых (не палубных) модификаций «двойки» следует отметить D4Y2-S — ночной истребитель перехватчик. Своему появлению он обязан отличным скоростным характеристикам «Сусея» и острой необходимостью противостояния ночным американским бомбардировкам.
Ночной истребитель «Йокосука» D4Y2-S «Сусей» (рис. с сайта wardrawings.be)
Небольшое количество D4Y2-S было получено в результате переделки уже построенных D4Y2. Экипаж истребителя сократили до одного человека, а в задней части кабины вместо кресла стрелка-радиста установили 20-мм пушку, стреляющую вверх-вперёд под углом 30 градусов. Для облегчения самолёта бомбардировочное оборудование и тормозной гак (крюк) демонтировали, бомбоотсек ликвидировали. Подкрыльевые держатели приспособили для подвески противосамолётных зажигательных бомб. Высоту вертикального оперения немного увеличили.
Ночной истребитель «Йокосука» D4Y2-S «Сусей» (фото с сайта www.warbirdsresourcegroup.org)
Однако, не смотря на высокую максимальную скорость (580 км в час), боевая эффективность этих ночных истребителей оказалась низкой. Недостаточная для перехватчика скороподъёмность часто не позволяла истребителю занять необходимую для атаки позицию.
Ночной истребитель D4Y2-S «Сусей» выполняет перехват американского бомбардировщика В-29 (рис. с сайта www.bilek-eshop.cz)
Самым удачным японским лётчиком на D4Y2-S стал Йосимицу Нака, который в течение 1945 года (по данным японской стороны) смог сбить пять американских бомбардировщиков В-29 и повредить четыре. Другие японские пилоты были менее опытны и удачливы в ночных воздушных поединках.
Эксплуатация авиадвигателей жидкостного охлаждения установленных на первых модификациях пикирующих бомбардировщиках-разведчиках D4Y «Сусей» помимо сложностей с техническим обслуживанием выявила их меньшую надёжность в сравнении с традиционными для японских авиастроителей звёздообразными двигателями воздушного охлаждения.
Пикирующий бомбардировщик «Йокосука» D4Y3 «Сусей» («Джуди») (рис. с сайта wardrawings.be)
В июне 1944 года начался выпуск D4Y3 — новой модификации «Сусея» оснащённой звёздообразным 14-цилиндровым 1500-сильным двигателем воздушного охлаждения «Кинсей-62» фирмы «Мицубиси». Одновременно с новой модификацией до сентября 1944 года осуществлялся постоянно уменьшающийся выпуск и D4Y2.
«Йокосука» D4Y3 «Сусей» на музейной стоянке аэропорта в Чино, Калифорния, США, 6 мая 2012 г. (фото с сайта deviantart.net)
Установка нового двигателя потребовала изменения формы капота силовой установки, при этом возросло аэродинамическое сопротивление, а также немного ухудшился обзор при заходе на посадку. Максимальная скорость в горизонтальном полёте, несмотря на возросшую мощность двигателя, немного снизилась (до 571 км в час). Высоту вертикального оперения увеличили по образцу D4Y2-S.
Восстановленный D4Y3 «Сусей» («Джуди») прогревает двигатель на территории авиамузея в Чино, Калифорния, США (фото с сайта imodeler.com)
Уменьшение запаса топлива почти в полтора раза (до 1040 л) привело к резкому снижению дальности полёта с боевой нагрузкой до 1520 км. Для сокращения взлётной дистанции при действиях с палуб лёгких авианосцев и коротких береговых взлётно-посадочных полос под фюзеляж могли подвешиваться три пороховых ускорителя тягой по 270-кг.
Пикирующий бомбардировщик D4Y3 «Сусей» с муляжом 800-кг бомбы (створки бомбоотсека сняты) — экспонат авиамузея в Чино, Калифорния, США (фото с сайта imodeler.com)
Стрелковое вооружение «тройки» было аналогично D4Y2/ D4Y2а. Бомбовая нагрузка D4Y3 возросла — на усиленных подкрыльевых узлах теперь могли подвешивать бомбы до 250 кг.
Пикирующий бомбардировщик D4Y3 «Сусей» («Джуди») из экспозиции авиамузея на стоянке аэродрома города Чино во время авиашоу, Калифорния, США, 2013 г. (фото с сайта www.flickr.com)
К концу 1944 года резко сокращающееся количество действующих авианосцев японского привело к размещению большей части палубной авиации на береговых аэродромах. В условиях невозможности полноценной подготовки пилотов палубной авиации Японии «Сусеи» стали использовать как самолёты камикадзе. Так, 4 января 1945 года управляемый пилотом-смертником D4Y врезался в палубу американского эскортного авианосца «Оммани Бэй» и потопил его. 21 января 1945 года в результате группового удара камикадзе на шести «Сусеях», взлетевших с острова Формоза, были тяжело повреждены авианосцы «Лэнгли» и «Тикондерога».
Пожар на авианосце «Банкер Хилл» (CV-17) после атаки камикадзе 11 мая 1945 г. (фото с сайта wikimedia.org)
Последней известной успешной атакой D4Y3, действующих в качестве пикирующих бомбардировщиков, стал удар по авианосцу «Франклин» 19 марта 1945 года. Прорвавшемуся через плотный заградительный огонь одному «Сусею» удалось добиться двух точных попаданий в момент взлёта с палубы авианосца его авиагруппы. Взрывы 250-кг авиабомб в ангаре и на полётной палубе, плотно заставленной самолётами, нанесли серьёзный урон авиатехнике и унесли жизни 724 человек.
Горящий авианосец «Франклин» (CV-13) после успешной атаки пикирующего бомбардировщика D4Y3 «Сусей», 19.04.1945 г. (фото с сайта wikimedia.org)
В феврале 1945 года начался выпуск D4Y4 — последней серийной модификации «Сусея», предназначенной для использования в основном для атак пилотов-камикадзе. Силовая установка осталась прежней. Самолёт стал одноместным. Кабина пилота наконец-то получила бронезащиту (75-мм лобовое бронестекло и 7-мм бронеспинку кресла). Живучесть D4Y4 повысили также установкой протектированных топливных баков большей вместимости (1345 л).
Пикирующий бомбардировщик «Йокосука» D4Y4 «Сусей» («Джуди») (рис. с сайта wardrawings.be)
Створки бомбоотсека демонтировали, что позволяло подвесить мощную 800-кг авиабомбу. Одновременно с этим усилили стойки шасси. С самолёта сняли радиостанцию и даже бомбосбрасыватель (смертнику они не нужны!). Стрелковое вооружение сохранилось в виде пары курсовых 7.7-мм пулемётов (в полевых условиях их тоже нередко демонтировали).
D4Y3 «Сусей» с муляжом 800-кг бомбы (подвеска по типу D4Y4), Чино, Калифорния, США (фото с сайта hiveminer.com)
В результате всех этих переделок максимальная взлётная масса D4Y4 возросла до 4746 кг, а максимальная скорость снизилась до 551 км в час. Увеличенный запас топлива обеспечил небольшую прибавку к дальности полёта (в 130 км). Как и на «тройке» на D4Y4 сохранили возможность установки пороховых ускорителей под фюзеляжем.
D4Y4 «Сусей» («Джуди»), захваченный американцами в 1945 г. (фото с сайта aviadejavu.ru)
Выпуск D4Y4 составил всего 236 самолётов и был прекращён в августе 1945 вследствие полного уничтожения авиастроительных мощностей Японии на исходе войны. Общее количество построенных за годы войны «Сусеев» составило 2038 экземпляров.
Запоздалое появление пикирующих бомбардировщиков-разведчиков «Йокосука» D4Y «Сусей» в условиях стремительного сокращения японского авианосного флота и острого дефицита хорошо подготовленных и опытных пилотов, господства в воздухе авиации союзников не позволило ему в полной мере проявить свои высокие лётно-технические качества, превосходящие по ряду показателей аналогичные палубные самолёты Великобритании и США.
Продолжение следует…
Литература:
1. Шант К., Бишоп. Авианосцы. Самые грозные авианесущие корабли мира и их самолёты: Иллюстрированная энциклопедия /Пер. с англ./ — М.: Омега, 2006.
2. Бешанов В.В. Энциклопедия авианосцев/Под обшей редакцией А.Е.Тараса — М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2002 — (Библиотека военной истории).
3. Полмар Н. Авианосцы: В 2 т. Т.1/Пер. с англ. А.Г.Больных. — М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. — (Военно-историческая библиотека).
4. Больных А.Г. Авианосцы. Иллюстрированная энциклопедия — М.: Яуза: ЭКСМО, 2013.
5. Фредерик Шерман. Война на Тихом океане. Авианосцы в бою — М.: ООО «Издательство АСТ», 1999. — (Военно-историческая библиотека).
6. Кудишин И.В. Палубные истребители Второй мировой войны — М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2001.
7. Харук А.И. Истребители Второй Мировой. Самая полная энциклопедия — М.: Яуза: ЭКСМО, 2012.
8. Харук А.И. Ударная авиация Второй Мировой — штурмовики, бомбардировщики, торпедоносцы — М.: Яуза: ЭКСМО, 2012.
9. Харук А.И. Комета, ненесущая смерть. Палубный самолёт D4Y «СУИСЕЙ». Авиапарк 2008-01.
10. Английские военные самолёты Второй мировой войны/Под ред. Д. Марча; Пер. с англ. М.В. Коновалова/ — М.: АСТ, 2002.
11. Американские самолёты Второй мировой войны (1939-1945 гг.)/Под ред. Д. Дональда; Пер. с англ. С. Виноградова и М. Коновалова — М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2002.
12. Иванов С.В. Grumman «Avenger». Война в воздухе (Часть 1-№98, Часть 2 №99) — Белорецк: ООО «АРС», 2003.
13. Иванов С.В. SB2C «Helldiver». Война в воздухе (№121) — Белорецк: ООО «АРС», 2004.
14. Иванов С.В. SBD «Dauntless». Война в воздухе (№129) — Белорецк: ООО «АРС», 2005.
15. Иванов С.В. D3A «Val» B5N «Kate» ударные самолеты японского флота. Война в воздухе (№25) — Белорецк: ООО «АРС», 2000.
16. Дорошкевич О. Самолёты Японии Второй мировой войны — Мн.: Харвест, 2004.
17. Кравченко В.Я. Бомбардировщик-торпедоносец Фейри «Баракуда» — Харьков: Кооператив «Акустик», 1992.
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Автор: Александр Брюханов
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